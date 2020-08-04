Скандал із плівками Лероса був позитивним для Єрмака, - радник глави ОП Подоляк

Антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що скандал з плівками, опублікованими народним депутатом від "Cлуги народу" Гео Леросом, що стосуються брата Андрія Єрмака, був позитивним для керівника Офісу президента.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Ця історія вплинула на нього в іншому напрямку. В парадоксально іншому. Він став сильнішим, він став розуміти, що політика – це завжди треба бути готовим до того, щоб бути правдивим. Це показало, що треба завжди формувати тези, якими ти завжди готовий відповідати на складні питання, що не треба замикатися і ховатися в мушлю", – вважає Подоляк.

Він вважає, що історія з плівками стала для Єрмака "добрим уроком".

"Тобто він зайшов на посаду – і одразу такий скандал, який його різко підсилив. Якби він зайшов в комфортних умовах і сидів би в комфортних умовах, то він би не став повноцінним СЕО на посаді голови Офісу. Це – тренування на марші. У бойових умовах людину швидко підняли одразу на кілька сходинок вгору", – сказав Подоляк.

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На його думку, скандал із плівками на той момент не був тією причиною, через яку президент Зеленський мав би звільнити голову свого Офісу, а сам Андрій Єрмак подати б у відставку.

"Президент має право робити все, що вважатиме за потрібне, м’яко кажучи, без порад з мого боку. Це – перше. Друге: в цій історії я не бачу ані найменших підстав для того, щоб звільняти чи приймати відставку людини. Тому що не було прямих доказів, що він (Єрмак – ред.) чимось скористався в цій ситуації: грошима, призначеннями і так далі", – говорить Подоляк.

За його словами, як тільки такі елементи з’являться, доказові, юридично коректні, тоді Єрмак повинен буде сам подати у відставку.

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".