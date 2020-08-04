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Чорногорія дозволила в'їзд громадянам РФ без обмежень, у посольстві України обурені

Чорногорія дозволила в'їзд громадянам РФ без обмежень, у посольстві України обурені

Чорногорія внесла Російську Федерацію до списку країн, громадяни яких зможуть в'їжджати в країну без будь-яких додаткових умов, пов'язаних із пандемією коронавірусу. Разом із Росією до переглянутого "зеленого списку" внесено Азербайджан.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чорногорський телеканал RTСG.

Директор Національної туристичної організації Желько Радак Кукавічіч заявила, що відкриття кордонів для туристів із Росії та Азербайджану допоможе пом'якшити наслідки коронакризи для індустрії туризму.

"Це створить передумови для появи певного туристичного трафіку в серпні й вересні", - сказала Кукавічіч.

Вона нагадала дані за серпень і вересень минулого року, коли в Чорногорії зареєстрували 500 000 ночівель туристів із Росії.

Зазначимо, що Чорногорія відкрила кордони для громадян України близько місяця тому, але залишила низку обмежень, незважаючи на те, що в Україні індекс захворюваності майже вдвічі нижчий, ніж у РФ - 72,8 проти 127,2.

Консул посольства України в Чорногорії Михайло Шматов зазначив на своїй сторінці у Facebook, що "обурений тим, що Росію відразу помістили в зелену зону".

"Без всяких умов, Карл! Я нагадаю, що Україна, яка з початку літа забезпечує Чорногорію найбільшою кількістю туристів, маючи наразі 13-14 авіа бортів на тиждень, перебуває в обмежених правах. Незважаючи на нашу постійну роботу, українським громадянам досі заборонено подорожі а/т, і якщо читати уважно правила, то навіть заборонено самостійні подорожі літаком, лише у складі туристичної групи. А для Росії в’їзд без додаткових умов", - зазначив Шматов.

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росія (66144) Чорногорія (202)


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Топ коментарі
+21
Не обольщайтесь. Работал совместно с кацапом в третьей стране. Пока вместе трудились он был как минимум нейтральным к Украине если не положительно отсосившимся. Но это оказалось на словах. Потом узнал от другого иностранца, что он практически смаковал разными видео с избиениями и допросами со стрельбой,с трупами украинских пленных на Донбасе.И сожалел что он меня здесь не может грохнуть за мои убеждения.Хотя этот тип несколько лет прожил на Западе, а именно в Норвегии. Сказал, что оттуда уехал по экономическим причинам, но мне кажется лишили вида на жительство.
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04.08.2020 17:22 Відповісти
+20
вот дураки не понимают, - "запусти только одного таракана в дом - через месяц на кухне и ступить будет некуда!"!
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04.08.2020 16:44 Відповісти
+14
Черногорцы уже забыли, шо кацапстан готовил переворот перед выборами.
Бабло важнее и памяти, и эпидемситуации.
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04.08.2020 17:00 Відповісти
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вот дураки не понимают, - "запусти только одного таракана в дом - через месяц на кухне и ступить будет некуда!"!
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04.08.2020 16:44 Відповісти
Чорногорія давно тому запустила цих тарганів...
купа нерухомості російська...
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04.08.2020 18:56 Відповісти
и вообще;- эти туристы в миг могут превратиться в "зеленых человечеков"
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04.08.2020 16:46 Відповісти
Відкопали човен племені древлян

Археологи знайшли древлянський човен на річці Уборть поблизу с. Хочине Олевського району Житомирської обл.

Місцевий підприємець Олександр Лупаїна організував місцевих жителів. Вони допомогли підняти човен, повідомляє http://news.dks.com.ua/index.php/news/zhitomir/60272-unikalna-arkheologichna-ekspeditsiya-poblizu-sela-na-zhitomirshchini-znajshli-drevlyanskogo-chovna-foto?fbclid=IwAR3v85XdQoWQyvMWtBqfkaH6u3_pDZ7X3blglgULNTjF-aR0r5cDZfSsYzE news.dks.com.ua .
"Серед завалів мореного дубу - стародавній човен. Човен розчистили - обвалився берег. Будемо починати все знову. Ніс дуже зооморфний", - розповів кандидат історичних наук, старший науковий працівник Інституту археології Національної академії наук України, керівник Житомирської археологічної експедиції Андрій Петраускас.Човен має довжину 9 м, ширину 80 см.
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04.08.2020 16:46 Відповісти
Деньги решают все, 500 тыс народу намного больше чем 13-14 рейсов в неделю.
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04.08.2020 16:47 Відповісти
500 тыс. ночёвок, а не народу.
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04.08.2020 17:15 Відповісти
Ні за що не поселюся в отелі з росіянами. Бо може закінчитися великою кров'ю.
Ще маю майку, кепку з тризубом.
Воно досить прикольно чути в спину шипіння.
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04.08.2020 16:53 Відповісти
В прошлом году в Хорватии жили в маленьком отеле с москалями. Оказались не упоротыми путинистами.
Через несколько дней общения они были практически готовы вступить в Правый Сектор.
Врага не обязательно убивать.
Можно попробовать взять его в плен ))))))
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04.08.2020 16:57 Відповісти
Не обольщайтесь. Работал совместно с кацапом в третьей стране. Пока вместе трудились он был как минимум нейтральным к Украине если не положительно отсосившимся. Но это оказалось на словах. Потом узнал от другого иностранца, что он практически смаковал разными видео с избиениями и допросами со стрельбой,с трупами украинских пленных на Донбасе.И сожалел что он меня здесь не может грохнуть за мои убеждения.Хотя этот тип несколько лет прожил на Западе, а именно в Норвегии. Сказал, что оттуда уехал по экономическим причинам, но мне кажется лишили вида на жительство.
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04.08.2020 17:22 Відповісти
А мы их путятим в лоб с ноги 🦶
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04.08.2020 18:58 Відповісти
Кацап кацапу рознь)
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04.08.2020 21:03 Відповісти
Жил в Италии с касабами. Их колбасило от украинского языка, видно было, но молчали.
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05.08.2020 00:28 Відповісти
Черногорцы уже забыли, шо кацапстан готовил переворот перед выборами.
Бабло важнее и памяти, и эпидемситуации.
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04.08.2020 17:00 Відповісти
Spasajet svoj turizm sektor,im tak sto lecyt budet drugyje .
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04.08.2020 17:02 Відповісти
Черногорцы - ватники. Знаю не понаслышке с середины 80-х
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04.08.2020 17:11 Відповісти
кацапня там скупила дуже багато нерухомості
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04.08.2020 19:20 Відповісти
И как же эти ватники вступили в НАТО?
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04.08.2020 20:50 Відповісти
Просто Черногория хрен ложила на клоунов
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04.08.2020 17:24 Відповісти
Україна з маленької - це принципова позиція?
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04.08.2020 17:39 Відповісти
то троль упоротий, в спам його
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04.08.2020 19:20 Відповісти
Один раз был в Черногории и не понравилось. А именно засилием русского быдляка вкупе с вывесками и рекламоц на русском. А также матами и аканьем на улицах. Но Черногория теперь вынуждена пускать россиян иначе они не будут обслуживать свою бесчисленную недвижимость в этой стране, которую они скупили несколько лет.
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04.08.2020 17:28 Відповісти
я теж там був в середині 00 кацапня, якраз почала зкуоповувати там нерухомість. якби не кацапи, то може бути, море гарне, і краєвиди.
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04.08.2020 19:22 Відповісти
Так вы больше "сиреневых зон" намалюйте на карте, вам можно Европу в "красную зону", а вас низзя?
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04.08.2020 18:35 Відповісти
"Все можно купить за деньги", -Вован Питерский.
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04.08.2020 18:40 Відповісти
Чорногорія дозволила в'їзд громадянам РФ без обмежень, у посольстві України обурені

Суто формальний підхід..


Дивно лише обурення наших чинуш..
котрі суто формально віднесли Луцьк і Тернопіль до "Червоної зони",А Білорусь до "зеленої"

Бумеранг прилетів.
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04.08.2020 18:54 Відповісти
Это малюстюинькая срана, не избалована большими деньгами, из соцлагеря, значит коррумпована, потому москали легко купили непритязательных черногорцев.
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04.08.2020 20:28 Відповісти
Это вопрос не ватничества - как бы тогда в НАТО приняли, это вопрос денег: россияне по количеству визитов в Черногорию вторые, чуток уступая сербам. Россиян в Черногорию приезжает больше, чем немцев, французов и британцев вместе взятых.
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04.08.2020 20:56 Відповісти
Дипломат должен не возмущаться публично, а делать свою работу. Используя в т.ч. єтот факт как аргумент
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04.08.2020 21:06 Відповісти
Внести Черногорию в красную зону и запретить туда вьезд
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04.08.2020 22:02 Відповісти
Так закрийте чорносракію. Хай там кацапи їм віруса завезуть
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05.08.2020 00:03 Відповісти
 
 