Чорногорія дозволила в'їзд громадянам РФ без обмежень, у посольстві України обурені

Чорногорія внесла Російську Федерацію до списку країн, громадяни яких зможуть в'їжджати в країну без будь-яких додаткових умов, пов'язаних із пандемією коронавірусу. Разом із Росією до переглянутого "зеленого списку" внесено Азербайджан.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чорногорський телеканал RTСG.

Директор Національної туристичної організації Желько Радак Кукавічіч заявила, що відкриття кордонів для туристів із Росії та Азербайджану допоможе пом'якшити наслідки коронакризи для індустрії туризму.

"Це створить передумови для появи певного туристичного трафіку в серпні й вересні", - сказала Кукавічіч.

Вона нагадала дані за серпень і вересень минулого року, коли в Чорногорії зареєстрували 500 000 ночівель туристів із Росії.

Зазначимо, що Чорногорія відкрила кордони для громадян України близько місяця тому, але залишила низку обмежень, незважаючи на те, що в Україні індекс захворюваності майже вдвічі нижчий, ніж у РФ - 72,8 проти 127,2.

Консул посольства України в Чорногорії Михайло Шматов зазначив на своїй сторінці у Facebook, що "обурений тим, що Росію відразу помістили в зелену зону".

"Без всяких умов, Карл! Я нагадаю, що Україна, яка з початку літа забезпечує Чорногорію найбільшою кількістю туристів, маючи наразі 13-14 авіа бортів на тиждень, перебуває в обмежених правах. Незважаючи на нашу постійну роботу, українським громадянам досі заборонено подорожі а/т, і якщо читати уважно правила, то навіть заборонено самостійні подорожі літаком, лише у складі туристичної групи. А для Росії в’їзд без додаткових умов", - зазначив Шматов.

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