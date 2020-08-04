За півроку на дорогах України загинули майже 1500 осіб, сталося понад 72 тис. ДТП, - "Укравтодор"

На дорогах України за січень-червень 2020 року сталося 72 394 ДТП, у них загинули 1,482 тис. осіб.

Про це повідомило у Фейсбуці Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор"), інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, майже дві третини всіх ДТП (46,8 тис.) сталося з двох причин: порушення правил маневрування - 3,037 тис. травмованих, 234 загинули, перевищення безпечної швидкості - 5,090 травмованих, 729 загинули.

"Водії часто забувають про наявність чітких обмежень швидкості, а також про те, що на високій швидкості можливості маневрування знижуються в рази. І хоча на дорогах державного значення ця цифра менша (всього 6,813 тис. ДТП, у яких 2,777 тис. осіб травмовано і 522 загинули), це все одно важливий сигнал до того, що на нових дорогах потрібно бути максимально обережним", - ідеться в повідомленні.

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Агентство зазначає, що своєрідний антирекорд встановлено на дорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський, де на даний момент уже загинули 44 особи.