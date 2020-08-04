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Новини
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За півроку на дорогах України загинули майже 1500 осіб, сталося понад 72 тис. ДТП, - "Укравтодор"

За півроку на дорогах України загинули майже 1500 осіб, сталося понад 72 тис. ДТП, -

На дорогах України за січень-червень 2020 року сталося 72 394 ДТП, у них загинули 1,482 тис. осіб.

Про це повідомило у Фейсбуці Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор"), інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, майже дві третини всіх ДТП (46,8 тис.) сталося з двох причин: порушення правил маневрування - 3,037 тис. травмованих, 234 загинули, перевищення безпечної швидкості - 5,090 травмованих, 729 загинули.

"Водії часто забувають про наявність чітких обмежень швидкості, а також про те, що на високій швидкості можливості маневрування знижуються в рази. І хоча на дорогах державного значення ця цифра менша (всього 6,813 тис. ДТП, у яких 2,777 тис. осіб травмовано і 522 загинули), це все одно важливий сигнал до того, що на нових дорогах потрібно бути максимально обережним", - ідеться в повідомленні.

Дивіться на Цензор.НЕТ: Водій BMW на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і врізався в Skoda: одна людина загинула, четверо постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Агентство зазначає, що своєрідний антирекорд встановлено на дорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський, де на даний момент уже загинули 44 особи.

ДТП (4483) смертність (195) смерть (6779) Укравтодор (1200)


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Топ коментарі
+4
Надо просто перестать ездить!
За полгода на дорогах Украины погибли почти 1500 человек, произошло более 72 тыс. ДТП, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2209
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04.08.2020 16:41 Відповісти
+4
вот скажите:-
есть ли хоть один протокол, в котором написано, что ДТП произошло по причине разбитой дороги ? По причине того, что чиновники Автодора живут в дворцах, а их дети учатся за границей?
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04.08.2020 16:51 Відповісти
+1
Потрібно автівки на карантин відправити.
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04.08.2020 16:41 Відповісти
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Надо просто перестать ездить!
За полгода на дорогах Украины погибли почти 1500 человек, произошло более 72 тыс. ДТП, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2209
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04.08.2020 16:41 Відповісти
Главное што дтп не передается воздушно-капельным путем как корона, хотя если считать капли водкой, а воздух дымом от сигареты, то передается
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04.08.2020 16:45 Відповісти
Потрібно автівки на карантин відправити.
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04.08.2020 16:41 Відповісти
Ныжно разделить на зоны...красную оранжевую и зеленую...и в красной запретить автомобили..
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04.08.2020 16:43 Відповісти
Ага, тоесь на дорогах, по которым ещё както можно ездить, внезапно оказалось, что и детепе меньше.

А как нащщот остальные в порядок привести? Чтоб не приходилось на высокой скорости от ям, заботливо оставленных автодором, маневрировать?
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04.08.2020 16:43 Відповісти
на высокой скорости возможности маневрирования снижаются в разы

===
Та какаяразнiца, они паприколу ганяют и паприколу голосуют.
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04.08.2020 16:45 Відповісти
так, але як не прикольно вони подихають... і нормальних за собою тягнуть...
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04.08.2020 16:51 Відповісти
вот скажите:-
есть ли хоть один протокол, в котором написано, что ДТП произошло по причине разбитой дороги ? По причине того, что чиновники Автодора живут в дворцах, а их дети учатся за границей?
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04.08.2020 16:51 Відповісти
так є. Є і справи кримінальні у яких це встанови експерт. Усе в нашій країні є. Але Укравтодор - державна установа, а з державою судитись можно тільки тоді, коли ти їй щось винний. Для прикладу податки. Тоді, елементи цієї держави (податківці, правоохоронці, судді) просто продадуть тобі справу за відсоток... а ось коли ти бажаєш у держави щось забрати... Це дуже складно.
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04.08.2020 16:54 Відповісти
Это и есть результат работы полиции - не предостеречь или предотвратить а тупо констатировать....
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04.08.2020 16:52 Відповісти
ну и что этим атодор хотел сказать ?
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04.08.2020 17:05 Відповісти
хотел сказать нефиг плакаться что по дороге с ночного клуба фейс, какое горе, повредили, когда 1500 человек на дорогах погибло (почти 10 человек в день!!), а куча инвалидами остались. Та же непонятно, на сколько уменьшилась аварийность , когда видеокамеры поставили
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04.08.2020 17:28 Відповісти
Есть правило: "Не суй пальцы в розетку". Большинство и не сует.
Почему это большинство *** с высокой колокольни на Правила Дорожного Движения? Смертность ведь выше, чем от засунутых пальцев.
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04.08.2020 17:30 Відповісти
Видать такие у нас хорошие дороги)
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04.08.2020 18:50 Відповісти
цифирь почти такая же как у розрекламированной вирусне
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04.08.2020 20:38 Відповісти
Заборонити авто і кухонні ножі. Як заброняють нормальним громадянам мати вільно зброю.
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05.08.2020 07:51 Відповісти
 
 