Глава МЗС Естонії Рейнсалу запропонував вислати з країни українських заробітчан, які порушили режим самоізоляції
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що українські робітники, які проігнорували вимогу перебувати протягом 14 днів у самоізоляції, мають бути вислані з країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
"Іноземці, які порушили закон, повинні бути вислані, а накладені штрафи потрібно стягнути", - зазначив Рейнсалу.
За словами міністра, для того, щоб кількість подібних інцидентів не збільшувалася в геометричній прогресії, держава мусить мати можливість контролювати і карати за порушення правил.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у трьох українців, які прилетіли в Естонію на заробітки, виявили COVID-19.
Пізніше стало відомо, що 17 українських заробітчан можуть оштрафувати на 9600 євро і вислати з Естонії. Замість того, щоб дотримуватися самоізоляції, частина заробітчан пішли на роботу.
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Куда же они делись?
Лечатся от коронавируса?
И это правильно.....
О первых таких случаях сообщает радио https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/decin-zakaz-vychazeni-omezeni-karantena-koronavirus-pokuta-deset-tisic-rouska_2003202103_cha iRozhlas .
«Первые штрафы были вручены полицейскими в Дечине двум юношам, которые находились на улице без масок. Они получили максимальный https://www.ukrinform.ru/tag-straf штраф в размере 10 000 крон (около 400 евро - ред.)», - говорится в сообщении.
Там тоже самое.