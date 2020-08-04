Глава МЗС Естонії Рейнсалу запропонував вислати з країни українських заробітчан, які порушили режим самоізоляції

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що українські робітники, які проігнорували вимогу перебувати протягом 14 днів у самоізоляції, мають бути вислані з країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Іноземці, які порушили закон, повинні бути вислані, а накладені штрафи потрібно стягнути", - зазначив Рейнсалу.

За словами міністра, для того, щоб кількість подібних інцидентів не збільшувалася в геометричній прогресії, держава мусить мати можливість контролювати і карати за порушення правил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у трьох українців, які прилетіли в Естонію на заробітки, виявили COVID-19.

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Пізніше стало відомо, що 17 українських заробітчан можуть оштрафувати на 9600 євро і вислати з Естонії. Замість того, щоб дотримуватися самоізоляції, частина заробітчан пішли на роботу.