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Новини Коронавірус і карантин
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Глава МЗС Естонії Рейнсалу запропонував вислати з країни українських заробітчан, які порушили режим самоізоляції

Глава МЗС Естонії Рейнсалу запропонував вислати з країни українських заробітчан, які порушили режим самоізоляції

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що українські робітники, які проігнорували вимогу перебувати протягом 14 днів у самоізоляції, мають бути вислані з країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Іноземці, які порушили закон, повинні бути вислані, а накладені штрафи потрібно стягнути", - зазначив Рейнсалу.

За словами міністра, для того, щоб кількість подібних інцидентів не збільшувалася в геометричній прогресії, держава мусить мати можливість контролювати і карати за порушення правил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у трьох українців, які прилетіли в Естонію на заробітки, виявили COVID-19.

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Пізніше стало відомо, що 17 українських заробітчан можуть оштрафувати на 9600 євро і вислати з Естонії. Замість того, щоб дотримуватися самоізоляції, частина заробітчан пішли на роботу.

Автор: 

карантин (18172) Естонія (1645) заробітчани (673) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+14
Приехал в чужую страну - выполняй местные Законы, не выполняешь - с вещами на выход!
И это правильно.....
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04.08.2020 16:58 Відповісти
+5
Drugyje prijedut mesto nix
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04.08.2020 16:58 Відповісти
+4
А як по іншому дебілів вчити?
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04.08.2020 17:13 Відповісти
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А работать кто будет?
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04.08.2020 16:47 Відповісти
Drugyje prijedut mesto nix
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04.08.2020 16:58 Відповісти
Нема дурных. Сами попробуйте поработать. Кацапов наймите. Вышлют этих, ни кто не поедет.
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04.08.2020 17:10 Відповісти
До сих пор "дурных" было полно, а теперь "нема"?
Куда же они делись?
Лечатся от коронавируса?
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04.08.2020 17:22 Відповісти
Голосуют за зеленского.
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04.08.2020 18:00 Відповісти
Oni vet znali sto nuzen karantin 14 dnej,vynovati jest tolko oni.Najdut s Ukraini drugix nedumaju sto budet problemi.U nas toze strogo vot uvydet idios bez maski v magazine 500 evro straf eto minimum
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04.08.2020 17:23 Відповісти
Они и дома в Украине считают, что от коронавируса спасает только Конституция.
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04.08.2020 17:27 Відповісти
Tut toze vot turist prijexal s Krovatiji vot 14 dnej karantin,jesli pojmajat 3000 evro straf,takix slucev uze nemalo.Tut kto ti takoj mesni ili net bez raznici
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04.08.2020 17:35 Відповісти
Закон надо выполнять. Это однозначно. Но большинство людей клоуны - хотят, что бы кто то выполнял законы, а они нет.
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04.08.2020 17:59 Відповісти
А какой дурак туда поедет чтоб 2 недели просидеть в изоляции.
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04.08.2020 16:50 Відповісти
вввввв эээээстонииии всёёёё кааааак----то мееееедленнннно до заааааробитчаааан дохоооооооооодиттттттттт
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04.08.2020 16:51 Відповісти
Шось я сумніваюся, що вони на бл.дки ходили. То може слід покарати роботодавця, який змушував працювати?
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04.08.2020 16:57 Відповісти
Работодатель тоже свое получит.
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04.08.2020 18:02 Відповісти
Приехал в чужую страну - выполняй местные Законы, не выполняешь - с вещами на выход!
И это правильно.....
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04.08.2020 16:58 Відповісти
Чехия стала едва ли не первой страной мира, которая обязала каждого носить защитную маску за пределами дома, и за их отсутствие здесь уже наказывают.

О первых таких случаях сообщает радио https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/decin-zakaz-vychazeni-omezeni-karantena-koronavirus-pokuta-deset-tisic-rouska_2003202103_cha iRozhlas .

«Первые штрафы были вручены полицейскими в Дечине двум юношам, которые находились на улице без масок. Они получили максимальный https://www.ukrinform.ru/tag-straf штраф в размере 10 000 крон (около 400 евро - ред.)», - говорится в сообщении.
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04.08.2020 18:46 Відповісти
тю, що ці естонці не знають що нема ніякого каронавірусу? Це все вигадали рептілоіди щоб нас закабалять....чи заколебать?..а може, закобелять?....ну, сусідка сказала що це фсе хвигня.
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04.08.2020 17:02 Відповісти
А я объявление на столбе прочитал.
Там тоже самое.
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04.08.2020 17:24 Відповісти
А як по іншому дебілів вчити?
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04.08.2020 17:13 Відповісти
А там, куда они поедут, поездам уже разрешили останавливаться?
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04.08.2020 17:25 Відповісти
Чухонцы совсем обнаглели.
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04.08.2020 17:35 Відповісти
 
 