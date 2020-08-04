На коронавірус в Італії перехворіли в 6 разів більше людей, ніж вважали раніше

Із лютого по червень на коронавірус в Італії перехворіли 1,5 млн осіб. Про це свідчать результати тестування на антитіла до COVID-19.

Про це пише газета Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.

Досі в Італії дані про хворих надходили тільки за підсумками тестів на коронавірус. Тепер же медики перевірили, у скількох італійців є в крові антитіла, що дозволяють боротися з COVID-19. Їх наявність вказує на те, що людина за останні місяці перехворіла вірусом і виробила імунітет.

У дослідженні взяли участь майже 65 тисяч осіб. Після цього дослідники склали пропорцію, щоб отримати дані про ситуацію з коронавірусом по країні. У підсумку з'ясувалося, що в 2,5% італійців є антитіла до COVID-19.

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Найбільше перехворіли - 7,5% - у Ломбардії, найменше - 0,3% - на Сицилії. Згідно з результатами дослідження, 27,3% італійців перенесли захворювання безсимптомно.