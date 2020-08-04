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Новини Коронавірус і карантин
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На коронавірус в Італії перехворіли в 6 разів більше людей, ніж вважали раніше

На коронавірус в Італії перехворіли в 6 разів більше людей, ніж вважали раніше

Із лютого по червень на коронавірус в Італії перехворіли 1,5 млн осіб. Про це свідчать результати тестування на антитіла до COVID-19.

Про це пише газета Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.

Досі в Італії дані про хворих надходили тільки за підсумками тестів на коронавірус. Тепер же медики перевірили, у скількох італійців є в крові антитіла, що дозволяють боротися з COVID-19. Їх наявність вказує на те, що людина за останні місяці перехворіла вірусом і виробила імунітет.

У дослідженні взяли участь майже 65 тисяч осіб. Після цього дослідники склали пропорцію, щоб отримати дані про ситуацію з коронавірусом по країні. У підсумку з'ясувалося, що в 2,5% італійців є антитіла до COVID-19.

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Найбільше перехворіли - 7,5% - у Ломбардії, найменше - 0,3% - на Сицилії. Згідно з результатами дослідження, 27,3% італійців перенесли захворювання безсимптомно.

Італія (1587) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
але ж, якщо "перехворіло в АЖ ШІСТЬ РАЗ більше людей" і НЕ вмерло, то виходить, що вірус не такий вже і смертельний???
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04.08.2020 16:54 Відповісти
+5
Пичаль кокая. Щас процент смертности начнёт быстро снижаться.
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04.08.2020 16:51 Відповісти
+3
Дуже позитивна новина, але до колективного імунітету дуже далеко.
Але! ще одне АЛЕ - сумарна смертність від пожеж, утоплень, ДТП ( я не беру інші причини) на порядок перевищує смертність від корони, то може курви від влади не туди вкинули 60 лярдів грошенят?
То може пора владі вказати напрямок руху? Може владі пора рушити в еротичну мадрівку 11 номером?
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04.08.2020 19:09 Відповісти
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Пичаль кокая. Щас процент смертности начнёт быстро снижаться.
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04.08.2020 16:51 Відповісти
дебилы,прекратите писать чушь.
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04.08.2020 16:52 Відповісти
одни пишут что вируса нет и считают дебилами тех. кто пишет, ч то он есть.
другие пишут что вирус есть и считают дебилами тех, кто пишет, что его нет.
А вы кого собственно имели ввиду?
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04.08.2020 18:08 Відповісти
але ж, якщо "перехворіло в АЖ ШІСТЬ РАЗ більше людей" і НЕ вмерло, то виходить, що вірус не такий вже і смертельний???
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04.08.2020 16:54 Відповісти
Коти теж не смертельні. Знаєте у скількох людей антитіла на котячу шерсть? Думаете, вони котами безсимптомно перехворіли?
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04.08.2020 21:32 Відповісти
у них много стариков и
и при встрече знакомого они обязательно пообнимаются и расцелуются.
Эта привычка порождена Козанострой. Вот они, типа, все такие крутые мафиози...
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04.08.2020 16:55 Відповісти
пока не пообвешают друг друга соплями и слюнями разговор не начинают...
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04.08.2020 16:57 Відповісти
У всех южных народов такая привычка: и у грузин, и у армян и у арабов
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04.08.2020 16:58 Відповісти
согласна
видимо итальянцы к этой процедуре относятся более ответственно. и итальянские старики, в отличии от перечисленных Вами народностей, во много раз публичнее. они не сидят по домам.
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04.08.2020 17:35 Відповісти
да ты что?

так что, значит никакой особой повышенной смертности от обычной вирусной инфекции оказывается НЕТ?

а зачем же тогда все экономики Мира схлопнули на 10-30%?!

думайТЕ
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04.08.2020 17:00 Відповісти
а зачем?
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04.08.2020 17:19 Відповісти
В прошлом году масок в мире было продано на суму в 880 млн.$, а в этом 2020 году, который ещё не закончился-166 млрд.$.
ДУМАЙТЕ, пандемия и карантин, когда нибудь закончатся?
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04.08.2020 17:13 Відповісти
Та пишите уже, что все переболели по 6 раз. Оно ж типа "80% бессимптомное" - кто проверит?..
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04.08.2020 17:19 Відповісти
Дуже позитивна новина, але до колективного імунітету дуже далеко.
Але! ще одне АЛЕ - сумарна смертність від пожеж, утоплень, ДТП ( я не беру інші причини) на порядок перевищує смертність від корони, то може курви від влади не туди вкинули 60 лярдів грошенят?
То може пора владі вказати напрямок руху? Може владі пора рушити в еротичну мадрівку 11 номером?
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04.08.2020 19:09 Відповісти
А я еще весной говорил что они скрывают реальные цифры, слишком много смертей. Так же врут Испания, Великобритания, скандинавы. От этой болезни просто не может быть такой дикой смертности.
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04.08.2020 19:27 Відповісти
Дe Ви бачитe брeхню？ Лікарні мають справу пeрeважно із важкими і сeрeдніми хворими. Та статистика, яку щодня повідмляють в новинах, гругтуєтьмя на лікарняних даних. Обстeжeння насeлeння на антитіла охоплює і здорових, і бeзсимптомних, і лeгких, і, мабуть, сeрeдніх з важкими. Тe, що більшість носіів вірусу бeзсимтомні і лeгкі, було відомо вжe в квітні. Дані для Украіни оприлюднювалися 9 липня - 5.2％ мають антитіла. В найзаражeніших Ковeлі і Мукачeві - бл. 20％.
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04.08.2020 20:56 Відповісти
А это значит , что процент смертности сильно искусственно завышен !!!
И не так страшен чёрт, как его малюют !
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05.08.2020 22:45 Відповісти
 
 