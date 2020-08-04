На коронавірус в Італії перехворіли в 6 разів більше людей, ніж вважали раніше
Із лютого по червень на коронавірус в Італії перехворіли 1,5 млн осіб. Про це свідчать результати тестування на антитіла до COVID-19.
Про це пише газета Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.
Досі в Італії дані про хворих надходили тільки за підсумками тестів на коронавірус. Тепер же медики перевірили, у скількох італійців є в крові антитіла, що дозволяють боротися з COVID-19. Їх наявність вказує на те, що людина за останні місяці перехворіла вірусом і виробила імунітет.
У дослідженні взяли участь майже 65 тисяч осіб. Після цього дослідники склали пропорцію, щоб отримати дані про ситуацію з коронавірусом по країні. У підсумку з'ясувалося, що в 2,5% італійців є антитіла до COVID-19.
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Найбільше перехворіли - 7,5% - у Ломбардії, найменше - 0,3% - на Сицилії. Згідно з результатами дослідження, 27,3% італійців перенесли захворювання безсимптомно.
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другие пишут что вирус есть и считают дебилами тех, кто пишет, что его нет.
А вы кого собственно имели ввиду?
и при встрече знакомого они обязательно пообнимаются и расцелуются.
Эта привычка порождена Козанострой. Вот они, типа, все такие крутые мафиози...
видимо итальянцы к этой процедуре относятся более ответственно. и итальянские старики, в отличии от перечисленных Вами народностей, во много раз публичнее. они не сидят по домам.
так что, значит никакой особой повышенной смертности от обычной вирусной инфекции оказывается НЕТ?
а зачем же тогда все экономики Мира схлопнули на 10-30%?!
думайТЕ
ДУМАЙТЕ, пандемия и карантин, когда нибудь закончатся?
Але! ще одне АЛЕ - сумарна смертність від пожеж, утоплень, ДТП ( я не беру інші причини) на порядок перевищує смертність від корони, то може курви від влади не туди вкинули 60 лярдів грошенят?
То може пора владі вказати напрямок руху? Може владі пора рушити в еротичну мадрівку 11 номером?
И не так страшен чёрт, как его малюют !