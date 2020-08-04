87-річний експрем'єр Фокін увійде до складу делегації в Тристоронній контактній групі
Експрем'єр-міністр України Вітольд Фокін заявив, що ухвалив рішення брати участь у роботі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон"
"Буду відвертим. Рішення про участь у ТКГ далося мені дуже важко. На те багато причин. Зараз смартфон у кожної дорослої людини, і соцмережі переповнені постами щодо нашого з Леонідом Кравчуком призначення до складу групи. Деякі люди образливо висловлюються, сміються стосовно нашого віку тощо. Але я твердо вирішив погодитися, вважаю за честь біля фіналу свого життя хоч чимось допомогти своїй Батьківщині. Для мене Батьківщина – це Україна та її Донбас, який я дійсно люблю. Він був, є і буде українським", – заявив Фокін.
Своє рішення він планує озвучити сьогодні, 3 серпня, на зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
"Пропозиція брати участь у роботі ТКГ надійшла мені від Андрія Єрмака. Він запросив нас разом із Кравчуком тиждень тому. Тоді я відповів, що для початку маю зустрітися з Леонідом Макаровичем сам на сам, з'ясувати позиції, узгодити точки зору. Тому що ТКГ – це не ристалище для дискусій. Там мають бути люди, які прагнуть досягти миру, а не створювати додатковий політес. І після зустрічі віч-на-віч із Кравчуком я скажу, як ставлюся до цього запрошення. Така зустріч відбулася. І сьогодні я повідомлю про своє рішення", – розповів співрозмовник.
Фокін зазначив, що результат розмови із Кравчуком його задовольнив.
"Ми обговорили всі проблеми і дійшли консенсусу щодо цілого переліку питань. Насамперед Кравчук, як і я, переконаний, що без компромісів не буває домовленостей. Що режим тиші в зоні розмежування – це крок до миру, але не сам мир. Є люди, які вважають, що це крок до капітуляції. Але вони не розуміють, про що говорять. Капітуляція – це зовсім інше, це коли одна зі сторін визнає, що зазнала поразки, складає зброю і погоджується на кабальні умови переможця. Нічого такого немає у випадку з Україною. Нічого такого не стоїть за рішенням про припинення вогню. Навпаки, це крок до перемоги", – наголосив політик.
Він висловив готовність разом із групою політиків відвідати окуповані райони Донецької та Луганської областей для проведення переговорів щодо врегулювання ситуації.
"Я, як і Леонід Макарович, упевнений, що досягти миру можливо, коли ми подивимося один одному в очі. Треба їхати на Донбас і запрошувати людей сюди. Я особисто, якби мені таке запропонували, погодився б із групою фахівців і політиків поїхати на окуповану територію й поговорити з людьми, зрозуміти їхню позицію, спробувати знайти можливість піти їм назустріч, але, безумовно, без шкоди для інтересів і суверенітету України", – резюмував Фокін.
Нагадаємо, раніше новий глава української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ.
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Лукашенка від «зелених чоловічків» армії Вагнера не врятували ні обіцянки не йти в ЄС та НАТО, ні «союзна держава», ні статус російської мови.
Тим часом, у Зеленського вважають, що від нових зелених чоловічків Україну можуть врятувати Кравчук та Фокін, які «підуть на компроміси»
ВВП ППС -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F ВВП за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) - є мірою випуску продукції на душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищого рівня життя.
111 Україна 9,283 101
101 Грузія 11,485
91 Монголія 13,447
65 Білорусь 20,003
50Россия 27474
43 Польща 31,939
44 Угорщина 31,903
16 Німеччина 52,559
6 Норвегія 74,356 и єто не за год а за 4 года государство шло к єтому Даже в Монголии народ жив'т БОГАЧЕ
- Товарищи! Хочу отметить, что многие из нас начинают страдать старческим маразмом. Вчера, на похоронах товарища Суслова (кстати, где он?), когда заиграла музыка, только я догадался пригласить вдову на танец!..
А он в руках экс -регионалов.
Я так бачу, що тепер у ТГК будуть похорони ... і не одні.
(хоча Черненко - це було вже ближче до некрократії...)
Потом был Горбачев и Чернобыль.
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@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1290666779262541824 12 год
88летний динозавр Фокин решил участвовать в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.И сразу выступил за прямые переговоры с ОРДЛО У кого-то еще есть сомнения,что зеленые твари хотят легитимизировать гражданскую войну?
Они не националисты, они интернационалисты.
Ежкин кот, да если дело пойдет успешно, то через годик-два и в Киеве будет только официально 4 миллиона саксаульных мигрантов, как в москве.
Ну, сейчас дела в ЛДНР сразу и наладятся, полным ходом Украина идет в СССР, В ЗАД.
А если поискать?
не заставят стремиться путина. И ,разумеется, принуждение россии к миру
возможно только путём ужесточения санкций со стороны ЕС и США ,а вовсе
не усилиями Кравчука и Фокина .