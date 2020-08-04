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87-річний експрем'єр Фокін увійде до складу делегації в Тристоронній контактній групі

87-річний експрем'єр Фокін увійде до складу делегації в Тристоронній контактній групі

Експрем'єр-міністр України Вітольд Фокін заявив, що ухвалив рішення брати участь у роботі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон"

"Буду відвертим. Рішення про участь у ТКГ далося мені дуже важко. На те багато причин. Зараз смартфон у кожної дорослої людини, і соцмережі переповнені постами щодо нашого з Леонідом Кравчуком призначення до складу групи. Деякі люди образливо висловлюються, сміються стосовно нашого віку тощо. Але я твердо вирішив погодитися, вважаю за честь біля фіналу свого життя хоч чимось допомогти своїй Батьківщині. Для мене Батьківщина – це Україна та її Донбас, який я дійсно люблю. Він був, є і буде українським", – заявив Фокін.

Також читайте: На засідання делегації Тристоронньої контактної групи Кравчук прийшов з Фокіним, по якому видно, що він "багато дивиться телевізор", - Гармаш

Своє рішення він планує озвучити сьогодні, 3 серпня, на зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"Пропозиція брати участь у роботі ТКГ надійшла мені від Андрія Єрмака. Він запросив нас разом із Кравчуком тиждень тому. Тоді я відповів, що для початку маю зустрітися з Леонідом Макаровичем сам на сам, з'ясувати позиції, узгодити точки зору. Тому що ТКГ – це не ристалище для дискусій. Там мають бути люди, які прагнуть досягти миру, а не створювати додатковий політес. І після зустрічі віч-на-віч із Кравчуком я скажу, як ставлюся до цього запрошення. Така зустріч відбулася. І сьогодні я повідомлю про своє рішення", – розповів співрозмовник.

Фокін зазначив, що результат розмови із Кравчуком його задовольнив.

"Ми обговорили всі проблеми і дійшли консенсусу щодо цілого переліку питань. Насамперед Кравчук, як і я, переконаний, що без компромісів не буває домовленостей. Що режим тиші в зоні розмежування – це крок до миру, але не сам мир. Є люди, які вважають, що це крок до капітуляції. Але вони не розуміють, про що говорять. Капітуляція – це зовсім інше, це коли одна зі сторін визнає, що зазнала поразки, складає зброю і погоджується на кабальні умови переможця. Нічого такого немає у випадку з Україною. Нічого такого не стоїть за рішенням про припинення вогню. Навпаки, це крок до перемоги", – наголосив політик.

Він висловив готовність разом із групою політиків відвідати окуповані райони Донецької та Луганської областей для проведення переговорів щодо врегулювання ситуації.

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"Я, як і Леонід Макарович, упевнений, що досягти миру можливо, коли ми подивимося один одному в очі. Треба їхати на Донбас і запрошувати людей сюди. Я особисто, якби мені таке запропонували, погодився б із групою фахівців і політиків поїхати на окуповану територію й поговорити з людьми, зрозуміти їхню позицію, спробувати знайти можливість піти їм назустріч, але, безумовно, без шкоди для інтересів і суверенітету України", – резюмував Фокін.

Нагадаємо, раніше новий глава української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ.

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+88
Он не просто ходячая деменция - он враг независимости Украины

Первый премьер-министр Украины Фокин решил участвовать в работе ТКГ по Донбассу - Цензор.НЕТ 3235
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04.08.2020 17:01 Відповісти
+59
нах он там нужен выживший из ума комуняка
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04.08.2020 16:58 Відповісти
+31
Специально набирают старых маразматических пердунов которые вообще не соображают что подписывают
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04.08.2020 16:58 Відповісти
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Они там что,********* все у Зеленского?! Всю моль решили со шкафов повытряхивать?
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04.08.2020 21:43 Відповісти
Это тот самый Фокин который был премьером когда они с Кравчуком устроили гиперинфляцию в Украине, сделали нас миллионерами и спалили все сбережения. ну они там я чувствую надоговариваются(((
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04.08.2020 21:44 Відповісти
С какого сундука достали эту мумию со смешной американской фамилией? А вообще то с каждым днем становится все печальней.Кто и когда будет разруливать весь этот украинский воровской бедлам.Молодежь с мозгами,ноги в руки и без оглядки на Запад.Вам здесь ничего не светит.Реализовать себя здесь сможете разве что на Донбасе с автоматом в руках.И то лишь,если погибнете-похоронят с почестью.А выживете-на гражданке всякая чиновничья мразь будет вас футболить и ноги вытирать.А еще есть шанс попасть в тюрягу и быть избитым или убитым "благодарными" соотечественниками.
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04.08.2020 21:56 Відповісти
Сергій Таран / Sergiy Taran@sergiy_taran 20 мин

Лукашенка від «зелених чоловічків» армії Вагнера не врятували ні обіцянки не йти в ЄС та НАТО, ні «союзна держава», ні статус російської мови.
Тим часом, у Зеленського вважають, що від нових зелених чоловічків Україну можуть врятувати Кравчук та Фокін, які «підуть на компроміси»
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04.08.2020 22:02 Відповісти
В состав украинской делегации включены, так же, врач-геронтолог, медсестра - коммунист с 50-летним партстажем, три сиделки с пакетом памперсов каждая и попугай-суфлёр Витёк, знающий тексты кравчука и фокина наизусть и вступающий в разговор на 5-й секунде (если возникнет внезапнное молчание) с нужного слова...
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04.08.2020 22:03 Відповісти
это дно
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04.08.2020 22:22 Відповісти
Одному коммуняке скучно сдавать интересы Украины, пусть будет два. Это зашквар *****.
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04.08.2020 22:34 Відповісти
Мне кажется,Дед правду говорит.Я не с Донбаса,я с Каменец-Подольского.
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04.08.2020 22:52 Відповісти
у меня остался только один вопрос - где Симоненко?
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04.08.2020 22:55 Відповісти
Пів світу смілось коли в Україні вибрали президентом клоуна -україноненависника. Тепер будуть просто зневажати,коли судьбу держави будуть вирішувати старі кдебісти- комуняки.Це може кінчитись новою революцією і крахом для держави.
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04.08.2020 23:10 Відповісти
Зеля решил сделать ставку на старческий маразм.
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04.08.2020 23:21 Відповісти
дедушки старенькие-им все равно
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05.08.2020 11:26 Відповісти
Его принуждают делать ставку на Медведчука ,а Кравчук просто дымовая завеса.
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05.08.2020 16:06 Відповісти
Старая вата.
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04.08.2020 23:29 Відповісти
Новые лица? Ну-ну...
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04.08.2020 23:35 Відповісти
"Новое - это хорошо забытое старое" - так в народе говорят.
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05.08.2020 07:30 Відповісти
87-річний експрем'єр Фокін увійде до складу делегації в Тристоронній контактній групі - Цензор.НЕТ 9911
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04.08.2020 23:40 Відповісти
смотри глубже вот итоги по ВВП за 2018 г
ВВП ППС -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F ВВП за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 паритетом купівельної спроможності на душу населення (реальний ВВП) - є мірою випуску продукції на душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів. Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищого рівня життя.
111 Україна 9,283 101
101 Грузія 11,485
91 Монголія 13,447
65 Білорусь 20,003
50Россия 27474
43 Польща 31,939
44 Угорщина 31,903
16 Німеччина 52,559
6 Норвегія 74,356 и єто не за год а за 4 года государство шло к єтому Даже в Монголии народ жив'т БОГАЧЕ
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05.08.2020 08:08 Відповісти
мда, мне вот интересно, туда реально по спискам лютых украинофобов и сепаров принимают? Я не верю в такие совпадения, что как не один то второй то третий........ Позоже это не случайность, а внутренняя политика гаранта.... СПАСИБО, налоголосовали...
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04.08.2020 23:43 Відповісти
Леонид Ильич Брежнев выступает на заседании Политбюро:
- Товарищи! Хочу отметить, что многие из нас начинают страдать старческим маразмом. Вчера, на похоронах товарища Суслова (кстати, где он?), когда заиграла музыка, только я догадался пригласить вдову на танец!..
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04.08.2020 23:58 Відповісти
Да, возвращаются старые времена...
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05.08.2020 00:37 Відповісти
Номенклатура КПСС взялась восстанавливать СССР. Одна "беда" - многим из них в Небесной Канцелярии регулярно прогулы ставят.
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05.08.2020 00:50 Відповісти
маразм власти достиг точки не возврата , а население, с тупой покорностью,на все ждет , оно и само не знает чего
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05.08.2020 00:52 Відповісти
Оно ждёт окончания эпохи бедности, окончания войны (ведь оно твёрдо знает что на войне наживался Порох, как говорил им телевизор; а кто теперь наживается - непонятно), посадки свинарчуков, колбасы по 2.20 и второй молодости.
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05.08.2020 01:06 Відповісти
В чьих руках телевизор у того и власть над населением.
А он в руках экс -регионалов.
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05.08.2020 16:10 Відповісти
маразм власти достиг точки не возврата , а население, с тупой покорностью,на все взирает и ждет , оно и само не знает чего
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05.08.2020 00:55 Відповісти
Нє, ну а шо ...
Я так бачу, що тепер у ТГК будуть похорони ... і не одні.
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05.08.2020 03:15 Відповісти
"Гонки на лафетах", як це називали в СРСР епохи геронтократії
(хоча Черненко - це було вже ближче до некрократії...)
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05.08.2020 06:21 Відповісти
Вы меня пугаете.
Потом был Горбачев и Чернобыль.
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05.08.2020 07:31 Відповісти
Дэжавю ..теперь точно становится страшно кпсс никуда не уходил..зашибись
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05.08.2020 04:15 Відповісти
ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ ТО ЧТО И ЯНУКОВИЧ - ТЮРЬМУ !!!
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05.08.2020 05:55 Відповісти
"Найбільшим своїм досягненням вважаю те, що зберіг керівні кадри для незалежної України. Цю тезу Кравчук безліч разів повторював протягом 90-х. ;Коли перемогла Помаранчева революція, почав приховувати свою роль в збереження керівної ролі комуністичної верхівки. А це знову витягує з нафталіну своїх ровесників. Леоніде Макаровичу! Фокін не допоможе! Не допоможе й Масол. Не допоможуть й покійні Щербицький з Брєжнєвим. Та що там Щербицький... Сталін не допоможе, не кажучи про Лєніна. Допоміг би хіба що батько Махно.
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05.08.2020 05:59 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1290666779262541824 12 год

88летний динозавр Фокин решил участвовать в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.И сразу выступил за прямые переговоры с ОРДЛО У кого-то еще есть сомнения,что зеленые твари хотят легитимизировать гражданскую войну?
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05.08.2020 06:44 Відповісти
В мене питання - а хто там буде захищати інтереси України ?
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05.08.2020 06:45 Відповісти
"Защищать" они будут интересы УССР в составе СССР.
Они не националисты, они интернационалисты.
Ежкин кот, да если дело пойдет успешно, то через годик-два и в Киеве будет только официально 4 миллиона саксаульных мигрантов, как в москве.
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05.08.2020 07:28 Відповісти
В упор таких не видно.
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05.08.2020 16:03 Відповісти
О, номенкалтура КПСС в ход пошла, украинский коммунист никакому иному коммунисту "глаз не выклюет", потому как солидарность и тот, как его, интернационализм.
Ну, сейчас дела в ЛДНР сразу и наладятся, полным ходом Украина идет в СССР, В ЗАД.
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05.08.2020 07:26 Відповісти
А столетних коммуняк у Ермака в загашнике нет?
А если поискать?
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05.08.2020 07:29 Відповісти
Ще Юхима Звягільського тре, та Грету Туберг...
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05.08.2020 08:01 Відповісти
... и фамилия оправдывается... действительно факин... в молодости драл страну и к старости решил вернуться к старому... когда же вы со своими коммунистическо-советскими ублюдочными убеждениями передохните... поскорее бы...
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05.08.2020 09:37 Відповісти
Очередной, тупой,маразматический совкодрочер ,полностью потерявший связь с реальностью, этот старый маразматик, Фокин.Откуда достали этого нафталинового ,пропахшего смрадом комуняку ?Зеленый шут, несмотря на свой возраст, умом давно достиг возраста этого совкового дебила фокина.Сколько можно экспериментировать с этой "армией прошедшего времени"?Жесть!!!!!!
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05.08.2020 11:18 Відповісти
Откуда достают эти отходы совкового периода?Шо можно решать с кацапским ватным быдлом?Самое реальное решение, это забрать всю свою нечисть кремлядскому окурку, и смертельный металлолом,в виде градов, буков,и освободить Украинскую землю от рашинских оккупантов, но для моли, это ПОЗОР,и оно продолжает торговаться ,чтобы Украину вернуть в свои "рашинские пенаты".Украина послала на х...й это маленькое ,убогое недочеловеко,и оно мстит.Дырку тебе от бублика,а не Украину!
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05.08.2020 11:24 Відповісти
Зеленый клован-совкодрочер,после кокса совсем ушел в аут.Как можно с этими маразматиками -пердунами,решать вопросы войны с па-рашей в Украине?Само сцыкло войну, не называет войной, а оккупантов,оккупантами,неся ересь о той "стороне"?Фууууу,нафталин из прошлого!
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05.08.2020 11:28 Відповісти
Стремление к миру -это бесконечный процесс до тех пор пока к нему
не заставят стремиться путина. И ,разумеется, принуждение россии к миру
возможно только путём ужесточения санкций со стороны ЕС и США ,а вовсе
не усилиями Кравчука и Фокина .
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05.08.2020 16:02 Відповісти
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