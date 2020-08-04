До держбюджету конфіскували 195 млн грн, відмитих на наркоторгівлі, - Офіс генпрокурора

Прокурори Офісу генерального прокурора забезпечили виконання вироку про спеціальну конфіскацію 195 млн грн в організованої злочинної групи, що займалася реалізацією наркотиків через мережу інтернет на території інших держав.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прессслужбу Офісу генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що один з учасників злочинної організації відповідав за легалізацію незаконно отриманих від збуту наркотиків коштів. 25 лютого 2020 року суд на підставі угоди виніс вирок, яким визнав його винним за всіма інкримінованими злочинами.

Згідно з вироком, спеціальній конфіскації підлягали грошові кошти, які були предметом відмивання доходів від торгівлі наркотиками.

Після вступу вироку в силу зазначені кошти в липні 2020 року перераховані до державного бюджету.

Крім того, у членів цієї організованої злочинної групи раніше було конфісковано близько 9 млн грн.

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