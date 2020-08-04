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До держбюджету конфіскували 195 млн грн, відмитих на наркоторгівлі, - Офіс генпрокурора

До держбюджету конфіскували 195 млн грн, відмитих на наркоторгівлі, - Офіс генпрокурора

Прокурори Офісу генерального прокурора забезпечили виконання вироку про спеціальну конфіскацію 195 млн грн в організованої злочинної групи, що займалася реалізацією наркотиків через мережу інтернет на території інших держав.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прессслужбу Офісу генпрокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що один з учасників злочинної організації відповідав за легалізацію незаконно отриманих від збуту наркотиків коштів. 25 лютого 2020 року суд на підставі угоди виніс вирок, яким визнав його винним за всіма інкримінованими злочинами.

Згідно з вироком, спеціальній конфіскації підлягали грошові кошти, які були предметом відмивання доходів від торгівлі наркотиками.

Після вступу вироку в силу зазначені кошти в липні 2020 року перераховані до державного бюджету.

Крім того, у членів цієї організованої злочинної групи раніше було конфісковано близько 9 млн грн.

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держбюджет (2413) компенсації (705) наркотики (1462) Офіс Генпрокурора (3283)


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Это что ж мертвейчука обокрали? Когда вернут с извенениями?
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04.08.2020 17:08 Відповісти
А группа, случайно, не с Кривого Рога?
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04.08.2020 17:10 Відповісти
зелебобики "наживаются на наркоте"! Или как они там выли весь 18-й и начало 19-го года?...
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04.08.2020 17:17 Відповісти
"Отмытых на наркоторговле"
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У Офиса Генпрокурора не всё в порядке с логикой - на наркоторговле зарабатывают грязные деньги, отмывают их с помощью легального бизнеса
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04.08.2020 17:34 Відповісти
ТАК А ЧТО ЗА ГОСУДАРСТВА !!!??? И КОГДА У НАС БАРЫГ СМЕРТЬЮ ЗАЩИМЯТ !!!???
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05.08.2020 06:55 Відповісти
 
 