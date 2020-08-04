Незрячого спортсмена Руслана Рубеля не пустили в київський басейн: "Сказали, що сліпому в басейн не можна"
Незрячого спортсмена Руслана Рубеля не пустили в басейн спорткомплексу "Олімпійський стиль" при Національному університеті фізичного виховання і спорту України.
Про це чоловік повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Олімпійський стиль - спорткомплекс, який існує при Національному університеті фізкультури і спорту України. Розповів би вам може тут про їхній басейн, але ось тільки мене туди вчора не пустили. Сказали, що сліпому в басейн не можна. Дали телефон директора - Віктора Петровича. Він сказав, що ніхто в басейн мене не пустить, бо це об'єкт підвищеної небезпеки. Чим регламентуються такі правила пояснити не зміг. Про Конституцію, мабуть, там ніхто не чув або ж навмисне і злісно порушують основоположний закон - прямо дискримінують і вважають, що це правильно" , - написав він.
За словами спортсмена, він 4 роки відвідував різні басейни (при НТУ, "Юність", ЦСКА, "Купава") і подібних проблем ніде не виникало.
"Знаєте, бути незрячим - це завжди і скрізь небезпечно, на вулицях теж машини, бордюри, сходинки, люди. Тому, керуючись призмою мислення Директора басейну "Олімпік стайл", виходить, що мені взагалі потрібно з дому не виходити. Але, у нас же є тільки два варіанти: або здатися і стати тягарем для рідних, або продовжувати жити і розвиватися. І дуже неприємно усвідомлювати, що живі люди з серцями і мізками, власноруч і свідомо додають перешкод для елементарного життя, яких і без того вистачає", - додав Рубель.
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а вот помочь, подсказать, сопроводить... это не подъемно для... людей-медуз (без мозга)...
Завтра собственник решит не пускать в бассейн толстых,или усатых,или рыжих..
Кстати -
этот бассейн не приватный, а собственность государственного института фискультуры
В конце концов, мужику стоило бы поискать решения по проще или начать с сопроводителя. Но кому хочется нянчится с ним? Только за деньги, такова реальность.