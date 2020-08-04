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Новини
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Незрячого спортсмена Руслана Рубеля не пустили в київський басейн: "Сказали, що сліпому в басейн не можна"

Незрячого спортсмена Руслана Рубеля не пустили в київський басейн:

Незрячого спортсмена Руслана Рубеля не пустили в басейн спорткомплексу "Олімпійський стиль" при Національному університеті фізичного виховання і спорту України.

Про це чоловік повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Олімпійський стиль - спорткомплекс, який існує при Національному університеті фізкультури і спорту України. Розповів би вам може тут про їхній басейн, але ось тільки мене туди вчора не пустили. Сказали, що сліпому в басейн не можна. Дали телефон директора - Віктора Петровича. Він сказав, що ніхто в басейн мене не пустить, бо це об'єкт підвищеної небезпеки. Чим регламентуються такі правила пояснити не зміг. Про Конституцію, мабуть, там ніхто не чув або ж навмисне і злісно порушують основоположний закон - прямо дискримінують і вважають, що це правильно" , - написав він.

За словами спортсмена, він 4 роки відвідував різні басейни (при НТУ, "Юність", ЦСКА, "Купава") і подібних проблем ніде не виникало.

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"Знаєте, бути незрячим - це завжди і скрізь небезпечно, на вулицях теж машини, бордюри, сходинки, люди. Тому, керуючись призмою мислення Директора басейну "Олімпік стайл", виходить, що мені взагалі потрібно з дому не виходити. Але, у нас же є тільки два варіанти: або здатися і стати тягарем для рідних, або продовжувати жити і розвиватися. І дуже неприємно усвідомлювати, що живі люди з серцями і мізками, власноруч і свідомо додають перешкод для елементарного життя, яких і без того вистачає", - додав Рубель.

Автор: 

дискримінація (43) Київ (19688) плавання (84) спорт (1632)


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Топ коментарі
+33
Не, ну главное без мозга в президенты можно, а без зрения в бассейн нельзя...
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04.08.2020 17:20 Відповісти
+16
запретить - легче всего
а вот помочь, подсказать, сопроводить... это не подъемно для... людей-медуз (без мозга)...
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04.08.2020 17:25 Відповісти
+9
надо понимать, что в бассейне никто за посетителями не следит? спасатели отсутствуют? надо на них проверяющих наслать
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04.08.2020 17:25 Відповісти
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Не, ну главное без мозга в президенты можно, а без зрения в бассейн нельзя...
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04.08.2020 17:20 Відповісти
Можливо треба, щоб вселякі Віктори Петровичи, склали іспити на знання Конституціі!!))
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04.08.2020 17:50 Відповісти
Браво!!!
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04.08.2020 18:05 Відповісти
Ай молодец!!!
Незрячого спортсмена Руслана Рубеля не пустили в київський басейн: "Сказали, що сліпому в басейн не можна" - Цензор.НЕТ 9219
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04.08.2020 18:40 Відповісти
Зеленский! Перелогиньтесь!
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04.08.2020 20:23 Відповісти
Зеленский! У тебя ус отклеился!
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04.08.2020 20:34 Відповісти
надо понимать, что в бассейне никто за посетителями не следит? спасатели отсутствуют? надо на них проверяющих наслать
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04.08.2020 17:25 Відповісти
запретить - легче всего
а вот помочь, подсказать, сопроводить... это не подъемно для... людей-медуз (без мозга)...
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04.08.2020 17:25 Відповісти
Оце Ваш Клличко і його "Смарт місто" - місто де можна лише бачити на камери, що роблять україніці і де нічого не можна робити українцю.
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04.08.2020 17:26 Відповісти
Это так по советски.
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04.08.2020 17:27 Відповісти
Для незрячего доехать до басеина это уже трудности, а эти сволочи мвесто того чтобы помочь - понты колотят зя-низя...
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04.08.2020 17:33 Відповісти
Что бы случайно не уплыл в Турцию. Одни благие намерения. Дебилы.
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04.08.2020 17:40 Відповісти
А кто будет отвечать, если он утонет!? Если с ним будет сопровождающее лицо, которое возьмет на себя всю ЮРИДИЧЕСКИ ответственность за беззаботность и жизнь незрячего, то проблем бы не было. А зачем администрации и обслуживающему персоналу эти заморочки, они в ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НЯНЬКИ не нанимались. Проблема здесь не в дискриминации, а в отсутствии условий безопасности для жизни людей с инвалидностью (в данном случае по зрению)!
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04.08.2020 17:56 Відповісти
Соплю всё время сопровождает куча охраны и кортеж такой, что х-йло обзавидуется. И это ему помогло? Бюджет проср@л, страну сдаёт...
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04.08.2020 18:07 Відповісти
пока помогло - шкурка цела
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04.08.2020 22:28 Відповісти
А моз исчез. Не помогло.
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04.08.2020 22:30 Відповісти
При зеленой власти наступил беспредел
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04.08.2020 18:06 Відповісти
Скореевсего он не договаривает,скорее всего ему предложили что бы он приходил с сопровождающим.
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04.08.2020 18:21 Відповісти
Бассейн коммунальный? Если нет, тогда власнык устанавливает свои правила для "безопасности" клиентов!
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04.08.2020 18:44 Відповісти
Дурня, " свои" правила не могут нарушать закон и конституцию.
Завтра собственник решит не пускать в бассейн толстых,или усатых,или рыжих..
Кстати -
этот бассейн не приватный, а собственность государственного института фискультуры
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04.08.2020 22:34 Відповісти
Я Вас умоляю, закон, конституция! Перелезьте через забор охраняемой дачи, которую поставили на берегу водоема, к которому все граждане имеют (согласно Закона) право доступа! И можете провести лик без охране (если успеете) и даже потом в суд подать за ущемление своих прав. (Это про государственную собственность).
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05.08.2020 19:35 Відповісти
Тут палка с обоих концов. Мужик сам не понимает, что в его случае это опасно. Скользко,неизвестный объект, глубоко, возможно шумно,. Его должен кто то сопровождать. А то вдруг утонет и кто будет нести ответственность? Конечно директор.
В конце концов, мужику стоило бы поискать решения по проще или начать с сопроводителя. Но кому хочется нянчится с ним? Только за деньги, такова реальность.
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05.08.2020 01:23 Відповісти
 
 