Незрячого спортсмена Руслана Рубеля не пустили в київський басейн: "Сказали, що сліпому в басейн не можна"

Незрячого спортсмена Руслана Рубеля не пустили в басейн спорткомплексу "Олімпійський стиль" при Національному університеті фізичного виховання і спорту України.

Про це чоловік повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Олімпійський стиль - спорткомплекс, який існує при Національному університеті фізкультури і спорту України. Розповів би вам може тут про їхній басейн, але ось тільки мене туди вчора не пустили. Сказали, що сліпому в басейн не можна. Дали телефон директора - Віктора Петровича. Він сказав, що ніхто в басейн мене не пустить, бо це об'єкт підвищеної небезпеки. Чим регламентуються такі правила пояснити не зміг. Про Конституцію, мабуть, там ніхто не чув або ж навмисне і злісно порушують основоположний закон - прямо дискримінують і вважають, що це правильно" , - написав він.

За словами спортсмена, він 4 роки відвідував різні басейни (при НТУ, "Юність", ЦСКА, "Купава") і подібних проблем ніде не виникало.

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"Знаєте, бути незрячим - це завжди і скрізь небезпечно, на вулицях теж машини, бордюри, сходинки, люди. Тому, керуючись призмою мислення Директора басейну "Олімпік стайл", виходить, що мені взагалі потрібно з дому не виходити. Але, у нас же є тільки два варіанти: або здатися і стати тягарем для рідних, або продовжувати жити і розвиватися. І дуже неприємно усвідомлювати, що живі люди з серцями і мізками, власноруч і свідомо додають перешкод для елементарного життя, яких і без того вистачає", - додав Рубель.