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Новини Агрессия России против Украины
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Захарова о задержании боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси: Вина задержанных не доказана, мы их в обиду не дадим

Захарова о задержании боевиков ЧВК

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что вина 33 задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - подчеркнула дипломат.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Читайте также: Лукашенко о задержании российских боевиков под Минском: Какой Стамбул, какая Венесуэла? Все вранье!

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Также читайте: Лукашенко назвал призыв оппозиции к реформам подарком криминалу: Могут вернуться "лихие 90-е"

Автор: 

Беларусь (7987) МИД РФ (971) россия (66417) Захарова Мария (361) ЧВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+27
Якщо Маша Брудноголова влізла, значить щось ті вагнерівці такі мали наробити.
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04.08.2020 17:30 Відповісти
+16
А и не надо их в обиду отдавать... Да и не надо Луке с ними что то делать... Просто выдать Украине... а по дороге мы разберемся сами...
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04.08.2020 17:29 Відповісти
+15
Коли американці знищили 300 московських рил за ніч, маша сиділа тихенько...
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04.08.2020 17:32 Відповісти
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та ясен пень...
могла бы и не уточнять...
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04.08.2020 17:29 Відповісти
Росія,це розплідник тероризма!! Москва-столиця світового тероризма !!))
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04.08.2020 17:35 Відповісти
руцкие своих террористов не бросают.
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04.08.2020 19:05 Відповісти
А и не надо их в обиду отдавать... Да и не надо Луке с ними что то делать... Просто выдать Украине... а по дороге мы разберемся сами...
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04.08.2020 17:29 Відповісти
Взрослые мальчики, а такие наивные... Толкнет их пыне за 800 лямов и дыру в бюджете перекроет.
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04.08.2020 18:25 Відповісти
Якщо Маша Брудноголова влізла, значить щось ті вагнерівці такі мали наробити.
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04.08.2020 17:30 Відповісти
Какая гнусная рожа
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04.08.2020 17:36 Відповісти
Судя по морде лица т-ща Захаровой - это давно и регулярно пьющая анонимная алкоголичка.

По работе знал четырёх российских судьих такого же хабальского алкоголического психотипа, как МЗ: все четыре были крикливыми, конфликтными, легко впадающими в патологическую раздражительность-гневливость. Это очень типичные проявления хронических психозов у женщин-алкоголичек.
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04.08.2020 19:04 Відповісти
Кобила в клімаксі,це аллес капут !!))
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04.08.2020 17:37 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1289960586617339904 2 авг.

А что вообще привело Цепкало так срочно из Москвы в Киев?
Поручение кураторов убедить Зе отменить требование об экстрадиции 28 профессиональных убийц.
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04.08.2020 17:48 Відповісти
А хто такий цепкало, щоб Зеля з ним взагалі зустрічався?
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04.08.2020 17:51 Відповісти
Кацапский передатчик.Гнать надо из Украины этого шилокрута.
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04.08.2020 18:35 Відповісти
Захарова о задержании боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси: Вина задержанных не доказана, мы их в обиду не дадим - Цензор.НЕТ 1626
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04.08.2020 19:10 Відповісти
ясенпень, не на собор же они туда ехали смотреть в самом деле
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04.08.2020 18:03 Відповісти
"Какой,какой матери? Парижской...Богоматери !" !!))
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04.08.2020 18:06 Відповісти
Я - американский ученый-энтомолог, следую на Суматру в поисках бабочек! В Одессу приехал на два дня посетить могилу отца.

Захарова о задержании боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси: Вина задержанных не доказана, мы их в обиду не дадим - Цензор.НЕТ 8021

Захарова о задержании боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси: Вина задержанных не доказана, мы их в обиду не дадим - Цензор.НЕТ 4368
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04.08.2020 19:32 Відповісти
Кто с молодежи не в курсе - просмотрите - https://www.youtube.com/watch?v=XnjjDWxxVhg

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04.08.2020 19:40 Відповісти
Якщо Маньку-Аблігацію витягнули із запою, то москалики дійсно збиралися зробити велику каку.
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04.08.2020 19:13 Відповісти
Походили по Минску, посмотрели на шпили, а потом https://twitter.com/i/status/1290690801886994438 бздынь!
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04.08.2020 21:27 Відповісти
Если они ничего не нарушили в Беларуси то это не значит что как минимум некоторых из них нельзя задержать по запросу Украины коль они засветились.
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04.08.2020 17:31 Відповісти
Чушь. Они военные преступники.
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04.08.2020 17:32 Відповісти
Некоторые из них для Украины да, преступники. Но для Беларуси они никто.
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04.08.2020 17:45 Відповісти
Лукашенко обосравшись от страха приказал улучшить условия содержания наемников . Он своих московских хозяев слушаеться .

...
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04.08.2020 20:20 Відповісти
Господи , и где они такую хабалистую крокодилицу нашли ...
Она , случайно , не мисс Москвы и прилегающих болот ?
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04.08.2020 17:32 Відповісти
Это, шоб на фоне грустной лошади не сильно выделялась.
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04.08.2020 18:07 Відповісти
Коли американці знищили 300 московських рил за ніч, маша сиділа тихенько...
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04.08.2020 17:32 Відповісти
Тридцать три богатыря, порешили что за зря... Кино! То в Англии с Новичком, то Бацьку решили настращать!
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04.08.2020 17:33 Відповісти
33 москалики

https://www.youtube.com/watch?v=z8nQhjBUhyU
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04.08.2020 17:38 Відповісти
Кто тогда сказал что Вагнер ето не государственная организация РФ? И главное ниукого в мире не вызывает возмущение что кремль официально является главой террористических организаций. Ето очень удобная политика, иметь своих террористов и направлять их в нужные страны. Если что то вагнеровцы ето частная компания и мы их знать не знаем. Но финансируются и вооружаются они из бюджета РФ. Ех, жалко Гитлер рано застрелился. Мог бы тоже команду СС назвать частной военной организацией.
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04.08.2020 17:34 Відповісти
страшная угроза марамойки
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04.08.2020 17:35 Відповісти
о, вонючка с грязной головой раздуплилась.
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04.08.2020 17:36 Відповісти
Бо якось сумно було без неї !!!))
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04.08.2020 17:39 Відповісти
Граждан Украины - домой! Хотя Бацька непредсказуем...
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04.08.2020 17:37 Відповісти
Подобрали в коридорах МГИМО..
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04.08.2020 17:39 Відповісти
Захарова о задержании боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси: Вина задержанных не доказана, мы их в обиду не дадим - Цензор.НЕТ 5450
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04.08.2020 17:40 Відповісти
В Беларуси их можно обвинить в хранении презервативов и что они водку не пили, а в Украину батька сыканёт их отправлять.
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04.08.2020 17:41 Відповісти
Ну за щось то їх закрили, хоча б по паперам треба якось це провести.
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04.08.2020 17:45 Відповісти
не исключено, что на территории Беларуси в разных местах схроны с оружием, так что да, террористы могли лететь самолетом с одними только гандонами.
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04.08.2020 17:46 Відповісти
Зачем там нужны схроны? Они просто пойдут в воинскую часть и получат на складе необходимые для их работы "инструменты".
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04.08.2020 18:55 Відповісти
если бы это было так, то у нас бы уже была война и на границе с Беларусью, но Лукашенко такого не допустил и пообещал, что лично оповестит Украину в случае такой херни со стороны кацапов.
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04.08.2020 19:01 Відповісти
Чего он не допустил? У кого-то была задача атаковать Украину с территории Беларуси?
Говоря про воинскую часть, я не имел в виду ВС РБ. Вообще "воинская часть" это как бы образно. Там есть два совершенно легальных российских объекта - сторожа за ракетным нападением и связисты с подлодками. Я думаю Лукашенко и его команда не очень сильно осведомлены что там хранится в кладовках на этих иностранных объектах. Это один вариант, второй - в российском консульстве тоже не бродят толпами беларуские ревизоры, в поиске - не лежит ли у них там лишних пару вёдер пластида и всяких других расходников к АК, СВД и другим РПГ.
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04.08.2020 19:42 Відповісти
думаю, что ты сильно усложняешь все.
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04.08.2020 22:25 Відповісти
Эта крыса в знак протеста не будет бухать целый час?
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04.08.2020 17:42 Відповісти
Расея бросит тебя всегда сынок.... Доказано и проверенно темеже вагноровцами в Дэй-эд-зоре....
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04.08.2020 17:45 Відповісти
Баби еще нарожают !!)))
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04.08.2020 17:54 Відповісти
Думаю в Расии ещё точно не определились, что делать.
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04.08.2020 18:02 Відповісти
Усё бацька, берегись после такого заявления, - Путин нападёт аки бешенный пес. Как бы еще перед Кадыровым извиняться не пришлось.
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04.08.2020 18:04 Відповісти
Расстрелять питороф
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04.08.2020 18:15 Відповісти
А что если Лукашенко арестовал тех, кто готовился его спасти от минского майдана, как спасли в своё время Януковича?
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04.08.2020 18:16 Відповісти
Захарова о задержании боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси: Вина задержанных не доказана, мы их в обиду не дадим - Цензор.НЕТ 8122
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04.08.2020 18:17 Відповісти
Ось, як за бандитів та терористів пілкується Росія!! А хлопці їхали шпилі дивитися!! Вони ж брати! Навіть горілки не попили...СДД - сожрите друг друга!!
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04.08.2020 18:18 Відповісти
Хоть не смешите людей,называя это вечнопьяное существо "дипломатом".
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04.08.2020 18:18 Відповісти
Питбуль без намордника и поводка - гарантированньій штраф , как минимум , даже если он никого не покусал. А взвод профессиональньіх убийц , со снайперами и подрьівниками , в разгар вьіборной кампании и массовьіх мероприятий - не повод их задержать , до вьіяснения ? Машка в своем репертуаре "авьідокажите"...
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04.08.2020 18:22 Відповісти
Я то думаю, когда она уже раскодируется))) Саше 3% просто очень деньги нужны
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04.08.2020 18:27 Відповісти
а, сам до сих пор молчит. впрочем, как обычно, в подобных ситуациях, начиная еще с "Курска".
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04.08.2020 18:27 Відповісти
"-Во-первых- вы мужчина или женщина? -Какая разница,товарищ? - Я женщина! -В таком случае,вы можете остаться в кепке"...(с)
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04.08.2020 18:27 Відповісти
Захарова о задержании боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси: Вина задержанных не доказана, мы их в обиду не дадим - Цензор.НЕТ 8877
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04.08.2020 18:34 Відповісти
в батьковских сизо, тебя еще не имели)))
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04.08.2020 18:37 Відповісти
У вас нет доказательств. А ващи доказательства не доказательства....

Стенограмма 30-го заседания СовБеза ООН по Украине Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
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04.08.2020 18:38 Відповісти
Где ваши доказательства? А доказательства доказательств? А доказательства доказательств доказательств? ....
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04.08.2020 18:39 Відповісти
Цепкало призвал пуйло осудить проводимую Минском антироссийскую политику
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало написал письмо ботоксному Сцарьку вове пуйло, в котором призвал осудить «проводимую белорусским режимом антинародную и антирассейскую политику»

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/08/2020/5f296eed9a79474e41b89668?from=from_main_7

це все, що потрiбно знати про цю рашистську консерву цепкало.
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04.08.2020 20:51 Відповісти
Вибори в Білорусі:
Лука - "стара "совковська" задниця"
Цепкало, Тіхановская та інші - "промосковські ЖОПИ"...
Нам легше - у нас просто "Клован"...
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05.08.2020 07:05 Відповісти
А ВИНА ФУРГАЛА ДОКАЗАНА? НУ ЧТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ КОКАИНОВАЯ МАНЬКА КРОМЕ ВРАНЬЯ, ВЕДЬ ФАШИСТСКАЯ РОССИЯ И НЕ ВОЮЕТ НА ДОНБАСЕ,ДА? МИД РОССИИ ВЕРИТЬ_ СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ
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04.08.2020 21:08 Відповісти
Та куйня, Бубочка и их поменяет.
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04.08.2020 21:45 Відповісти
ПУСТЬ ХЙЛА ПОШЛЮТ В БЕЛАРУСЬ ТАМ КАК РАЗ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ !)
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05.08.2020 06:52 Відповісти
 
 