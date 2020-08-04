Із початку доби 4 серпня ворог три рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Підрозділи Об'єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню, сумлінно виконуючи свої завдання за призначенням, при цьому українські воїни завжди готові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника. Зараз ситуація залишається повністю контрольованою нашими воїнами.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначають: "Із початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції зафіксовано 3 обстріли з боку противника. Зокрема, по одному провокаційному пострілу з гранатомета ворог здійснив біля населених пунктів Піски, Майорське і Луганське.

На інших ділянках фронту режим припинення вогню дотримувався повною мірою. На свідомі провокації з боку противника військовослужбовці Об'єднаних сил вогню у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу немає".

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