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Новини Агресія Росії проти України
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Із початку доби 4 серпня ворог три рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Із початку доби 4 серпня ворог три рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Підрозділи Об'єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню, сумлінно виконуючи свої завдання за призначенням, при цьому українські воїни завжди готові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника. Зараз ситуація залишається повністю контрольованою нашими воїнами.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначають: "Із початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції зафіксовано 3 обстріли з боку противника. Зокрема, по одному провокаційному пострілу з гранатомета ворог здійснив біля населених пунктів Піски, Майорське і Луганське.

На інших ділянках фронту режим припинення вогню дотримувався повною мірою. На свідомі провокації з боку противника військовослужбовці Об'єднаних сил вогню у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі двічі застосували підствольні гранатомети від початку доби

Донбас (22358) перемир’я (994) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Не понял, перемирие действует или не действует? Если оно нарушено - то оно не действует.
Фактически оно нарушено. Но оно продолжает действовать. Зебильная логика!!!
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04.08.2020 18:39 Відповісти
+13
Пастрєлівают,да,зелебобскіє?
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04.08.2020 18:27 Відповісти
+12
Є чим пишатися зелюкам...
С начала суток 4 августа враг три раза нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3872
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04.08.2020 18:26 Відповісти
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Є чим пишатися зелюкам...
С начала суток 4 августа враг три раза нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3872
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04.08.2020 18:26 Відповісти
Посидела бы там эта ш....
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04.08.2020 18:41 Відповісти
На три обстріла терористів має бути три ракетних удара зі сторони ЗСУ по казармам терористів!
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04.08.2020 23:06 Відповісти
С 00-01 27.07.2020 г. по 04.08.2020 на линии соприкосновения в районах боевых действий на территории ОРДЛО, совершено 87 обстрелов со стороны противника, в результате которых ранено 10 и убито 3 украинских военнослужащих.
Миссия ОБСЕ за этот же период зафиксировала 243 нарушения режима прекращения огня.
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04.08.2020 18:55 Відповісти
но перемирие тем не менее не нарушено
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04.08.2020 19:00 Відповісти
Из отчётов ОБСЕ:

90 нарушений - 90 выстрелов из стрелкового оружия на подконтрольной Украине территории во время боевых стрельб:

Із початку доби 4 серпня ворог три рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9132

60 нарушений - 60 выстрелов в очереди из стрелкового оружия.

Остальное здесь подробно по дням: https://docs.google.com/document/d/1ymR9BRz6942rZO9yQBdNm5G-AHZb1rpAU1DpdewXgTU

Ну и о прогрессе:
https://docs.google.com/document/d/1FezWYpRFbDgevouefV3rXlPysckZEKLUii3uD0U7NEw
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05.08.2020 06:36 Відповісти
Пастрєлівают,да,зелебобскіє?
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04.08.2020 18:27 Відповісти
Не понял, перемирие действует или не действует? Если оно нарушено - то оно не действует.
Фактически оно нарушено. Но оно продолжает действовать. Зебильная логика!!!
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04.08.2020 18:39 Відповісти
Это типо-стой там иди сюда
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04.08.2020 19:02 Відповісти
Малчать я вас спрашиваю!
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04.08.2020 20:53 Відповісти
Дебильная логика: если есть закон, а его изредка нарушают, значит закон не работает.
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05.08.2020 06:09 Відповісти
В переговорный процесс включили Витольда Фокина:Необхідно піти їм назустріч: Фокін приєднався до ТКГ й ініціював прямі переговори з бойовиками ОРДЛО-https://prm.ua/neobhidno-piti-yim-na-zustrich-fokin-priyednavsya-do-tkg-y-initsiyuvav-pryami-peregovori-z-boyovikami/ Подумать только, у этого маразматика хватило совести об этом говорить. Террористические банды при поддержке рашистского оружия и рашистских наемников убили двадцать тысяч украинцев, а у этого деб.ла появилось желание поговорить с этими рашистскими тва.ями. Там эти 40 тысяч террористов терроризируют все население, а эта скоти.а собирается их мнение спрашивать. Нет слов, одни маты. В Украине и так люди взвинчены от этой власти, так еще и эта ложка дегтя в виде Фокина. Благодаря этому не розумному человеку, мы окажемся без поддержки США и Европы, один на один с рашей. Тогда становятся ясными слова )(уйла, что Украина рано или поздно приедет к раше на поклон, благодаря вот таким политикам.
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04.08.2020 18:40 Відповісти
Убитьіх и раненьіх от обстрелов нет - главньій итог 9 дней перимирия.
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04.08.2020 18:42 Відповісти
Километра "серой зоны" тоже нет. Разведки нет. Фортификации нет. За то, по словам Мендель, орки, с провокационной целью, роют окопы, используют безпилотники, обстреливают наши позиции. Ну ведь это ничего? Правда?
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04.08.2020 19:41 Відповісти
Естественно, он же мокшанский бот, коллега танюхи лайф
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05.08.2020 01:56 Відповісти
Бот, как условия работы, офис? С танюхой часто видитесь? Передавай ей мои наихудшие пожелания
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05.08.2020 01:55 Відповісти
Нєсістємноє пєрєміріє.
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04.08.2020 18:46 Відповісти
Із початку доби 4 серпня ворог три рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4385
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04.08.2020 18:48 Відповісти
Мой прогноз - еще неделю продержится перемирие и сорвут! Кто даст больше?
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04.08.2020 18:48 Відповісти
А что, когда обстреливают, но потерь нету, то это называется перемирие?
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04.08.2020 18:57 Відповісти
вполне возможно что да. я не владею достоверной информацией о том что происходит на донбассе но между шальной пулей от вражеского алкаша и прицельным артиллерийским ударом разница огромна. если это правда что потерь нет то это однозначно означает что интенсивность огня уменьшилась и это огромный плюс.
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04.08.2020 19:13 Відповісти
Динамика очень положительная:

https://docs.google.com/document/d/1FezWYpRFbDgevouefV3rXlPysckZEKLUii3uD0U7NEw
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05.08.2020 06:42 Відповісти
Кравчук: Не отказываемся от формулы Штайнмайера
Корреспондент.net, Сегодня, 18:26https://korrespondent.net/ukraine/politics/4259731-kravchuk-ne-otkazyvaemsia-ot-formuly-shtainmaiera
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04.08.2020 18:53 Відповісти
Странная тишина. Ждёте потерь? Будут...Зеленский адекватный лох? От банды Путина можно ждать чего угодно, только не мира. Выбрали мудака пианиста на свою голову...
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04.08.2020 19:08 Відповісти
А почему ******* зеленое молчит .кокса нанюхался? Или как?
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04.08.2020 19:23 Відповісти
Голый бородько занят. В очередном отпуске (как же клоун переутомился?) он ведет сложные переговоры о бескровной сдаче Украины в долгосрочную аренду. А ****** не хохо ? Как бы его рейтингом не пришибло.
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04.08.2020 19:39 Відповісти
Якщо між двома людьми досягнуто договір, щоби не битися, але один з них вже штири рази дав ляпаса другому. Значить той другий або слабкий і не може дати здачі, або дурний , бо не дає здачі як його бють. Ніякого політесу тут нема.
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05.08.2020 12:06 Відповісти
 
 