Тернопіль потрапив у "червону" зону, оскільки тестує втричі більше людей, - мер Надал

Міський голова Тернополя Сергій Надал наполягає, що його місто віднесли до "червоної" карантинної зони через те, що в Тернополі роблять багато тестів.

Про це він сказав в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 2 серпня Тернопіль за всіма показниками відповідав зеленому рівню. І 3 серпня ми в зеленій зоні. Чому рівень встановлення захворюваності в нас відносно високий? Тому що в Тернополі ми проводимо в три рази більше тестувань, ніж встановлено межу для червоної зони" , - сказав він.

"Коефіцієнт виявлення випадків інфікування для червоної зони - 11 і вище. У нас він 11,1, і раптом на 0,1 більше. І це тільки тому, що ми в три рази більше тестуємо, швидко та оперативно виявляємо і лікуємо. Тобто їхня (МОЗ. - ред.) логіка змушує мене робити менше тестів!" - додав Надал.

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За словами Надала, в Тернополі станом на 4 серпня на коронавірус хворіють 593 людини. У лікарні перебувають 43 із них, інші лікуються вдома під наглядом лікарів.

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Тернопіль потрапив у "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті повинен бути зупинений громадський транспорт, закриті ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.

Міськрада Тернополя відмовилася вводити ці обмеження.

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