Тернопіль потрапив у "червону" зону, оскільки тестує втричі більше людей, - мер Надал
Міський голова Тернополя Сергій Надал наполягає, що його місто віднесли до "червоної" карантинної зони через те, що в Тернополі роблять багато тестів.
Про це він сказав в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 2 серпня Тернопіль за всіма показниками відповідав зеленому рівню. І 3 серпня ми в зеленій зоні. Чому рівень встановлення захворюваності в нас відносно високий? Тому що в Тернополі ми проводимо в три рази більше тестувань, ніж встановлено межу для червоної зони" , - сказав він.
"Коефіцієнт виявлення випадків інфікування для червоної зони - 11 і вище. У нас він 11,1, і раптом на 0,1 більше. І це тільки тому, що ми в три рази більше тестуємо, швидко та оперативно виявляємо і лікуємо. Тобто їхня (МОЗ. - ред.) логіка змушує мене робити менше тестів!" - додав Надал.
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За словами Надала, в Тернополі станом на 4 серпня на коронавірус хворіють 593 людини. У лікарні перебувають 43 із них, інші лікуються вдома під наглядом лікарів.
Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Тернопіль потрапив у "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті повинен бути зупинений громадський транспорт, закриті ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.
Міськрада Тернополя відмовилася вводити ці обмеження.
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Хватит этих зон - не мешайте людям работать!
І так, чо підписуєшся Корсунем? В Корсунь-Шевченківському русскаязичних нуль цілих, нуль десятих!
якісні молокопродукти.
кричали-це все фігня однаково всюди..
...
просто епідемія звідти,де більше заражених і вони мобільніші...
а це заробітчани..
хоча такий фактор як пі*арастична фсб-шна секта РПЦ теж спрацював..
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/boris-bondar.htm
У Луцьку всі лікарні, які приймають хворих з COVID-19, переповнені. liga.net
У Луцьку все медустанови, які госпіталізують хворих на коронавірусі, переповнені, але пацієнти продовжують надходити.
Про це в коментарі https://nv.ua/ukraine/events/luck-krasnaya-zona-volyni-perepolnennye-bolnicy-i-mnozhestvo-zarazhennyh-koronavirusom-50104034.html Радіо НВ розповів завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко. Він охарактеризував епідемічну ситуацію в Луцьку і області як важку.
"На жаль, хворі постійно надходять. Станом на сьогоднішній день, з самого ранку надходять хворі - це говорить про те, що рівень захворюваності збільшився; кількість хворих, на жаль, збільшується. І відповідно, те, що Луцьк віднесли до червоної зони, - напевно, це виправдано", - заявив медик.
Він зазначив, що його відділення переповнене пацієнтами з COVID-19 - "всі ліжка зайняті".
https://twitter.com/YevgenZinchenko Yevgen Zinchenko https://twitter.com/YevgenZinchenko @YevgenZinchenko https://twitter.com/YevgenZinchenko/status/1290638958314033153 3 ч
все просто: центральна влада стрімко втрачає функції влади.
висновок станеться восени, мабуть ще до місцевих виборів.
бо авторитет свій (якщо він був) ця влада вже просрала.