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Новини Коронавірус і карантин
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Тернопіль потрапив у "червону" зону, оскільки тестує втричі більше людей, - мер Надал

Тернопіль потрапив у

Міський голова Тернополя Сергій Надал наполягає, що його місто віднесли до "червоної" карантинної зони через те, що в Тернополі роблять багато тестів.

Про це він сказав в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 2 серпня Тернопіль за всіма показниками відповідав зеленому рівню. І 3 серпня ми в зеленій зоні. Чому рівень встановлення захворюваності в нас відносно високий? Тому що в Тернополі ми проводимо в три рази більше тестувань, ніж встановлено межу для червоної зони" , - сказав він.

"Коефіцієнт виявлення випадків інфікування для червоної зони - 11 і вище. У нас він 11,1, і раптом на 0,1 більше. І це тільки тому, що ми в три рази більше тестуємо, швидко та оперативно виявляємо і лікуємо. Тобто їхня (МОЗ. - ред.) логіка змушує мене робити менше тестів!" - додав Надал.

Дивіться на Цензор.НЕТ: Мер Тернополя Надал звернувся до влади через "транспортну блокаду": Ви подумали, що ви - господарі? Ваше завдання - обслуговувати українців. ВIДЕО

За словами Надала, в Тернополі станом на 4 серпня на коронавірус хворіють 593 людини. У лікарні перебувають 43 із них, інші лікуються вдома під наглядом лікарів.

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Тернопіль потрапив у "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті повинен бути зупинений громадський транспорт, закриті ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.

Міськрада Тернополя відмовилася вводити ці обмеження.

Також на Цензор.НЕТ: У Тернополі пасажири поїзда влаштували бунт з вимогою зупинити його в місті, попри карантинну заборону, - мер Надал

карантин (18172) Тернопіль (409) Надал Сергій (45) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Пивзавод Опілля (чудове живе пиво), молокозавод Молохія, меблева фабрика, текстиль. Мало, москалику?

І так, чо підписуєшся Корсунем? В Корсунь-Шевченківському русскаязичних нуль цілих, нуль десятих!
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04.08.2020 19:11 Відповісти
+5
Тернополь попал в "красную" зону,

Хватит этих зон - не мешайте людям работать!
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04.08.2020 18:36 Відповісти
+5
Тернополь, Украина с тобой!
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04.08.2020 18:48 Відповісти
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Тернополь попал в "красную" зону,

Хватит этих зон - не мешайте людям работать!
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04.08.2020 18:36 Відповісти
А шо они в Тернополе этом работают? Заводы/фабрики?
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04.08.2020 18:48 Відповісти
Пивзавод Опілля (чудове живе пиво), молокозавод Молохія, меблева фабрика, текстиль. Мало, москалику?

І так, чо підписуєшся Корсунем? В Корсунь-Шевченківському русскаязичних нуль цілих, нуль десятих!
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04.08.2020 19:11 Відповісти
Сім год мак не родив і голоду не було.....
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04.08.2020 21:59 Відповісти
Молокія.
якісні молокопродукти.
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04.08.2020 23:08 Відповісти
Так, одні з кращих в Україні.
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04.08.2020 23:09 Відповісти
Виноват Порошенко, понавозивший им тестов.
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04.08.2020 18:37 Відповісти
Тернополь, Украина с тобой!
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04.08.2020 18:48 Відповісти
Так смотайтесь, поддержите.
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04.08.2020 18:49 Відповісти
Хорошо было в средневековье - ни тестов, ни болезней...
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04.08.2020 19:03 Відповісти
у нас наступили времена ДО ДИНОЗАВРОВ..с этими в ермолках у власти дурдом еще будет тишина и спокойствие...
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04.08.2020 19:06 Відповісти
Ну шо ж вы так. У нас наступили времена клоунов...
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04.08.2020 19:07 Відповісти
Якщо подивитись всі "червоні зони" то легко помітити тенденцію. В ці зони входять області, звідки можуть привезти шини під жОПу вялічайшего.
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04.08.2020 19:21 Відповісти
Это да! именно те зоны где забили на карантин, откуда орали, что короновирус это придумали... А теперь хотят развезти по всей Украине!
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04.08.2020 22:02 Відповісти
не все так просто..
кричали-це все фігня однаково всюди..
...

просто епідемія звідти,де більше заражених і вони мобільніші...
а це заробітчани..

хоча такий фактор як пі*арастична фсб-шна секта РПЦ теж спрацював..
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04.08.2020 23:06 Відповісти
https://censor.net/ua/user/89226 точно так кричали з квітня і кожен місяць. А, нічого, що в лютому 7 тис повернулось з Китаю і спокійно роз'їхались по всій Україні. З самого епіцентру "корони". І пізніше з Європи, таке ж. Цю тему мусолять кожен місяць і мабуть вже по другому кругу всі перехворіли, бо тестів немає. А без тестів, просто ГРВІ, або померлі від СНІД, тубіка, діабету...
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04.08.2020 23:09 Відповісти
Поддерживаю мэра Тернополя . Простой и понятный для всех пример : чем больше удочек ты забросишь , тем больше рыбы поймаешь . Неужели в МОЗ всех Украинцев считают дебилами ? Чем устраивать сейчас из страны " зоны " , лучше бы в начале марта готовили больницы и оборудование для лечения коронавируса . Ведь было понятно с самого начала эпидемии ( пример Китай ) , что рано или поздно будут болеть все .
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04.08.2020 19:34 Відповісти
Видно таки кому-то очень выгодно , чтоб люди и страна не работали , а нищали .
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04.08.2020 19:38 Відповісти
Лікар з Луцька розповів про реалії "червоної зони": в лікарнях зайняті всі ліжка

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/boris-bondar.htm Тернопіль потрапив у "червону" зону, оскільки тестує втричі більше людей, - мер Надал - Цензор.НЕТ 9457


У Луцьку всі лікарні, які приймають хворих з COVID-19, переповнені. liga.net
У Луцьку все медустанови, які госпіталізують хворих на коронавірусі, переповнені, але пацієнти продовжують надходити.
Про це в коментарі https://nv.ua/ukraine/events/luck-krasnaya-zona-volyni-perepolnennye-bolnicy-i-mnozhestvo-zarazhennyh-koronavirusom-50104034.html Радіо НВ розповів завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко. Він охарактеризував епідемічну ситуацію в Луцьку і області як важку.
"На жаль, хворі постійно надходять. Станом на сьогоднішній день, з самого ранку надходять хворі - це говорить про те, що рівень захворюваності збільшився; кількість хворих, на жаль, збільшується. І відповідно, те, що Луцьк віднесли до червоної зони, - напевно, це виправдано", - заявив медик.
Він зазначив, що його відділення переповнене пацієнтами з COVID-19 - "всі ліжка зайняті".
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04.08.2020 23:02 Відповісти
https://twitter.com/YevgenZinchenko

https://twitter.com/YevgenZinchenko Yevgen Zinchenko https://twitter.com/YevgenZinchenko @YevgenZinchenko https://twitter.com/YevgenZinchenko/status/1290638958314033153 3 ч

все просто: центральна влада стрімко втрачає функції влади.
висновок станеться восени, мабуть ще до місцевих виборів.
бо авторитет свій (якщо він був) ця влада вже просрала.
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04.08.2020 19:45 Відповісти
Что бы попасть в зеленую зону нужно просто перестать тестировать.
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04.08.2020 21:06 Відповісти
Тернополь попал в красную зону потому, что забил на всех! Теперь надо расхлёбывать, а не хочется!
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04.08.2020 21:58 Відповісти
 
 