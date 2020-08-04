НАБУ повторно викликає Вовка, його заступника та суддів ОАСК на допит, у разі чергової неявки погрожує оголосити їх у розшук

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повторно викликає голову Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Павла Вовка, його заступника Євгена Аблова і суддів ОАСК на допити, які повинні відбутися 10-11 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАБУ в соцмережі Twitter.

"НАБУ вкотре викликає голову ОАСК, його заступника та суддів цього суду на допит - повістки опубліковані на веб-сайті НАБУ... Виконувати процесуальні обов'язки відмовляються 9 із 12 підозрюваних, більшість із яких - чинні судді ОАСК", - зазначають в інформації.

У відомстві наголошують, що якщо зазначені особи не прийдуть на допит і цього разу, їх оголосять у розшук. "Щоб запобігти подальшим маніпуляціям, інформуємо, що в разі чергової неявки підозрюваних на виклик до детективів НАБУ буде змушене оголосити підозрюваних у розшук і звернутися до Вищої ради правосуддя з клопотанням про необхідність застосування примусових заходів", - ідеться в повідомленні НАБУ.

Решта троє підозрюваних, зазначають у відомстві - двоє адвокатів і голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, вони "з'являються на виклики і контактують із детективами НАБУ".

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Нагадаємо, 17 липня заступник генерального прокурора повідомив про підозру 12 особам, у тому числі головам ДСА та ОАСК. За версією слідства, підозрювані планували захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їх роботі, а також втручалися в діяльність державних діячів.