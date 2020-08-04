НАБУ повторно викликає Вовка, його заступника та суддів ОАСК на допит, у разі чергової неявки погрожує оголосити їх у розшук
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повторно викликає голову Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Павла Вовка, його заступника Євгена Аблова і суддів ОАСК на допити, які повинні відбутися 10-11 серпня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАБУ в соцмережі Twitter.
"НАБУ вкотре викликає голову ОАСК, його заступника та суддів цього суду на допит - повістки опубліковані на веб-сайті НАБУ... Виконувати процесуальні обов'язки відмовляються 9 із 12 підозрюваних, більшість із яких - чинні судді ОАСК", - зазначають в інформації.
У відомстві наголошують, що якщо зазначені особи не прийдуть на допит і цього разу, їх оголосять у розшук. "Щоб запобігти подальшим маніпуляціям, інформуємо, що в разі чергової неявки підозрюваних на виклик до детективів НАБУ буде змушене оголосити підозрюваних у розшук і звернутися до Вищої ради правосуддя з клопотанням про необхідність застосування примусових заходів", - ідеться в повідомленні НАБУ.
Решта троє підозрюваних, зазначають у відомстві - двоє адвокатів і голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, вони "з'являються на виклики і контактують із детективами НАБУ".
Нагадаємо, 17 липня заступник генерального прокурора повідомив про підозру 12 особам, у тому числі головам ДСА та ОАСК. За версією слідства, підозрювані планували захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їх роботі, а також втручалися в діяльність державних діячів.
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Остановлен так же процесс по делу Шеремета. Часть прокуроров заболела, часть ушла в самоизоляцию.
НАБУ повторно вызывает Вовку на допрос)
- Та не знаю...
- Не, ну, низя же без тоста?...
- Низя, ик!
- А давай шоп я тебя не паймал!
- Давай...
- Так выпим за то, шо бы ты мне не пападался на глаза, када я тя у розыск абявлю?
- Давай... но... а как же мы на пянки собираться будим?
- Ну... это... ну ... Так шо делать?
- ЗНАЮ !!! По скайпу! ...по нему собираться бум....
На что надеются эти люди, едя к тем, кого они там, на Донбассе ненавидели и боялись всей душой? Я не понимаю их мотивов, но, они выезжают из ОРДЛО в мирные части Украины, ненавидя и шипя в нашу сторону, скрепя и мимикрируя принимают правила и условия жизни здесь. Хотя и не скрывают, что ждут полного захвата Украины РФ. Странная ситуация, но я сегодня хочу поговорить не о них, а о тех идейных пророссийских, любителей РФ, Кремля и Путина, которые уехали из ОРДЛО (чаще отвоевав в рядах боевиков, террористо-коллаборционистов), искать свою синюю птицу на российских просторах.https://www.obozrevatel.com/society/pochemu-iz-respublik-begut-navarosyi.htm
Ненавидят нас прежде всего за нашу не решительность и предательство власти , в которой подавляющее большинство получали деньги от Путина (карлик умеет оплачивать предателей).
Ненавидят за сдачу Крыма, что побудило к военным действиям Кремля на их родине.
Этого уже вполне достаточно для ненависти. Ведь у них было только два выбора:-
1. Сибирь России.
2. Украинская территория...
P.S. Предательство и не решительность НЕ НАРОДА, а воровской власти, постоянно правящей Украиной.
Не в фейсбучики графоманить надобно, а мордой по асфальту пару кварталов протащить. Так быстрее доходит. Проверено (не мной)
Та не в розшук потрібно подавати, а відкривати сезон полювання!