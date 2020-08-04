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Новини
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НАБУ повторно викликає Вовка, його заступника та суддів ОАСК на допит, у разі чергової неявки погрожує оголосити їх у розшук

НАБУ повторно викликає Вовка, його заступника та суддів ОАСК на допит, у разі чергової неявки погрожує оголосити їх у розшук

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повторно викликає голову Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Павла Вовка, його заступника Євгена Аблова і суддів ОАСК на допити, які повинні відбутися 10-11 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАБУ в соцмережі Twitter.

"НАБУ вкотре викликає голову ОАСК, його заступника та суддів цього суду на допит - повістки опубліковані на веб-сайті НАБУ... Виконувати процесуальні обов'язки відмовляються 9 із 12 підозрюваних, більшість із яких - чинні судді ОАСК", - зазначають в інформації.

У відомстві наголошують, що якщо зазначені особи не прийдуть на допит і цього разу, їх оголосять у розшук. "Щоб запобігти подальшим маніпуляціям, інформуємо, що в разі чергової неявки підозрюваних на виклик до детективів НАБУ буде змушене оголосити підозрюваних у розшук і звернутися до Вищої ради правосуддя з клопотанням про необхідність застосування примусових заходів", - ідеться в повідомленні НАБУ.

Решта троє підозрюваних, зазначають у відомстві - двоє адвокатів і голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, вони "з'являються на виклики і контактують із детективами НАБУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення ВАКС щодо запобіжного заходу главі ДСА Холоднюку, який проходить у справі ОАСК, свідчитиме про обґрунтованість підозр проти суддів, - Бутусов

Нагадаємо, 17 липня заступник генерального прокурора повідомив про підозру 12 особам, у тому числі головам ДСА та ОАСК. За версією слідства, підозрювані планували захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їх роботі, а також втручалися в діяльність державних діячів.

НАБУ (5097) допит (696) Вовк Павло (300)


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Топ коментарі
+7
А бубочка уже разрешение дал?

НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск - Цензор.НЕТ 5980
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04.08.2020 18:46 Відповісти
+7
Прокуратура Украины откровенно саботирует судопроизводство по делу судей ОАСК, отказываясь фактически выполнять свои обязанности и предоставлять прокурорское участие в судебном процессе. Фактически - это саботаж на государственном уровне.
Остановлен так же процесс по делу Шеремета. Часть прокуроров заболела, часть ушла в самоизоляцию.
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04.08.2020 18:58 Відповісти
+5
Невже потім силоміць приведуть?
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04.08.2020 18:42 Відповісти
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Невже потім силоміць приведуть?
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04.08.2020 18:42 Відповісти
Так закон - один для всех, что для судей, что для депутатов, что для президентов, что для простых людей! Не выполняешь закон - отвечай по закону!
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04.08.2020 18:52 Відповісти
https://censor.net/user/87509
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04.08.2020 18:53 Відповісти
Прокуратура Украины откровенно саботирует судопроизводство по делу судей ОАСК, отказываясь фактически выполнять свои обязанности и предоставлять прокурорское участие в судебном процессе. Фактически - это саботаж на государственном уровне.
Остановлен так же процесс по делу Шеремета. Часть прокуроров заболела, часть ушла в самоизоляцию.
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04.08.2020 18:58 Відповісти
Идєт охота на Волков...😁
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04.08.2020 18:44 Відповісти
на серых хищников - матерых и щенков...)))
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04.08.2020 19:10 Відповісти
Можна як і на "полтавського терориста", тільки не треба тягнути 9 днів.
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04.08.2020 21:00 Відповісти
А бубочка уже разрешение дал?

НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск - Цензор.НЕТ 5980
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04.08.2020 18:46 Відповісти
Хотелось бы услышать:
НАБУ повторно вызывает Вовку на допрос)
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04.08.2020 18:46 Відповісти
А якщо не прийдуть, то спецназ ж буде?))
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04.08.2020 18:49 Відповісти
Власть в Украине народ! За шкирки вовка и на народный суд Линча! Хай народу расскажет какой он политический проститутка!
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04.08.2020 18:50 Відповісти
Так твій Зе забороняє його судити!
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04.08.2020 18:51 Відповісти
Суд Лінча має дещо іншу процедуру, яка не передбачає сповідей...
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04.08.2020 18:55 Відповісти
"Власть в Украине народ!" події минулого року показали, що телевізор...
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04.08.2020 19:26 Відповісти
- За што зара пём?
- Та не знаю...
- Не, ну, низя же без тоста?...
- Низя, ик!
- А давай шоп я тебя не паймал!
- Давай...
- Так выпим за то, шо бы ты мне не пападался на глаза, када я тя у розыск абявлю?
- Давай... но... а как же мы на пянки собираться будим?
- Ну... это... ну ... Так шо делать?
- ЗНАЮ !!! По скайпу! ...по нему собираться бум....
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04.08.2020 18:53 Відповісти
Не всегда, очень много историй, когда в мирные части Украины выезжали (выезжают) - вчерашние "наварасы" строители "республик", идейные, с "фашистами" в голове, и все же выбирающие хунту.
На что надеются эти люди, едя к тем, кого они там, на Донбассе ненавидели и боялись всей душой? Я не понимаю их мотивов, но, они выезжают из ОРДЛО в мирные части Украины, ненавидя и шипя в нашу сторону, скрепя и мимикрируя принимают правила и условия жизни здесь. Хотя и не скрывают, что ждут полного захвата Украины РФ. Странная ситуация, но я сегодня хочу поговорить не о них, а о тех идейных пророссийских, любителей РФ, Кремля и Путина, которые уехали из ОРДЛО (чаще отвоевав в рядах боевиков, террористо-коллаборционистов), искать свою синюю птицу на российских просторах.https://www.obozrevatel.com/society/pochemu-iz-respublik-begut-navarosyi.htm
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04.08.2020 18:55 Відповісти
Да. Ненавидя нас они прутся к нам.
Ненавидят нас прежде всего за нашу не решительность и предательство власти , в которой подавляющее большинство получали деньги от Путина (карлик умеет оплачивать предателей).
Ненавидят за сдачу Крыма, что побудило к военным действиям Кремля на их родине.
Этого уже вполне достаточно для ненависти. Ведь у них было только два выбора:-
1. Сибирь России.
2. Украинская территория...
P.S. Предательство и не решительность НЕ НАРОДА, а воровской власти, постоянно правящей Украиной.
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04.08.2020 19:37 Відповісти
Останнім часом на Цензорі з'явилася група цитувальників текстів, які зазвичай не мають нічого спільного з темою обговорення...
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04.08.2020 18:57 Відповісти
От Чаушеску повісток не присилали, і нічого, усе вирішили досить швидко. а тут якійсь вовк з вовченятами
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04.08.2020 18:58 Відповісти
Это мудло со своим подельником зелемойским на бую вертело целое государство. А тут набу какое-то ...
Не в фейсбучики графоманить надобно, а мордой по асфальту пару кварталов протащить. Так быстрее доходит. Проверено (не мной)
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04.08.2020 19:02 Відповісти
А де БТР?
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04.08.2020 19:05 Відповісти
Кажуть пан Ситник хоче собі на підлогу в кабінеті постелити
НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск - Цензор.НЕТ 9426
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04.08.2020 19:05 Відповісти
Они уже давно в Ростове с Виктором Федоровичем водку кушают с черной икрой.
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04.08.2020 19:09 Відповісти
Вовка круто стоїть, якщо може визивати НАБУ
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04.08.2020 19:24 Відповісти
Кам'яні баби в херсонських степах теж круто стоять. Як перенесуть до музею і там стоять...
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04.08.2020 19:28 Відповісти
"НАБУ повторно вызывает Вовка, его заместителя и судей ОАСК на допрос, в случае очередной неявки грозит объявить их в розыск..."

Та не в розшук потрібно подавати, а відкривати сезон полювання!
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04.08.2020 19:34 Відповісти
Не треба нічого погрожувати. Треба у Вовка арештувати у клітку, забрати під арешт майно його і його родичів,відключити звязок з усіма, брателли не повинні мати спілкування з Вовком. Ще краще посадити Вовка до зеків, "для повнформатного спілкування судді з засудженими і з'ясування недоліків у КК". Зараз піст - тому водичку даємо Вовку на 30 днів,вазелін, і нічого більше. Мабуть не здохне, а школа життя запрацює.
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04.08.2020 19:54 Відповісти
шоу от цирка прислуги барыг.
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05.08.2020 10:30 Відповісти
 
 