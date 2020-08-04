Америка залишається ключовим гравцем української політики, - Бутусов про обшуки в американських фірмах, пов'язаних із Коломойським

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прокоментував факт обшуків, які ФБР США проводить в американських офісах олігарха Ігоря Коломойського в Клівленді та Майамі.

Про це він написав у Фейсбуці.

Бутусов наголосив: "Сьогодні в американському Клівленді агенти ФБР провели обшуки компанії Оптима менеджмент Груп у бізнес-центрі One Clevelend Center.

За словами агента ФБР Віккі Андерсон, ордер на обшук також виданий у Майамі, повідомив сайт clevelend.com

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Правоохоронні органи США тривалий час проводять розслідування проти Коломойського, проте вперше проводять такі масштабні слідчі дії в офісах олігарха, такого ще не було навіть у розпал протистояння щодо Привату в 2016-му. Це не просто проблеми для комплаєнсу Коломойського - це прямий удар, демонстрація, що Коломойський - небажана персона. Тепер проблеми можуть початися і в інших структур, які пов'язані з Коломойським і з його структурами. Очевидно, цей крок є публічним і політичним, щоб дати сигнал президентові Володимиру Зеленському, опорою якого і діловим партнером Коломойський є досі.

США показують, що невиконання зобов'язань за програмою МВФ і кадрові перестановки у владі вони пов'язують із діями Коломойського, і не допустять його посилення. Це означає, що Вашингтон не має наміру дивитися крізь пальці на продовження кампанії Коломойського щодо повернення Приватбанку.

Це також сигнал, що Америка залишається ключовим гравцем української політики".

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