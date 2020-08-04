Америка залишається ключовим гравцем української політики, - Бутусов про обшуки в американських фірмах, пов'язаних із Коломойським
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прокоментував факт обшуків, які ФБР США проводить в американських офісах олігарха Ігоря Коломойського в Клівленді та Майамі.
Про це він написав у Фейсбуці.
Бутусов наголосив: "Сьогодні в американському Клівленді агенти ФБР провели обшуки компанії Оптима менеджмент Груп у бізнес-центрі One Clevelend Center.
За словами агента ФБР Віккі Андерсон, ордер на обшук також виданий у Майамі, повідомив сайт clevelend.com
Читайте на "Цензор.НЕТ": ФБР обшукала офіси пов'язаної з Коломойським фірми з Клівленда
Правоохоронні органи США тривалий час проводять розслідування проти Коломойського, проте вперше проводять такі масштабні слідчі дії в офісах олігарха, такого ще не було навіть у розпал протистояння щодо Привату в 2016-му. Це не просто проблеми для комплаєнсу Коломойського - це прямий удар, демонстрація, що Коломойський - небажана персона. Тепер проблеми можуть початися і в інших структур, які пов'язані з Коломойським і з його структурами. Очевидно, цей крок є публічним і політичним, щоб дати сигнал президентові Володимиру Зеленському, опорою якого і діловим партнером Коломойський є досі.
США показують, що невиконання зобов'язань за програмою МВФ і кадрові перестановки у владі вони пов'язують із діями Коломойського, і не допустять його посилення. Це означає, що Вашингтон не має наміру дивитися крізь пальці на продовження кампанії Коломойського щодо повернення Приватбанку.
Це також сигнал, що Америка залишається ключовим гравцем української політики".
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К ситуации в Беларуси подключили Дмитриева. Ему предложено использовать Украину для вытаскивания части пойманных боевиков, с последующим "обменом" по минским соглашениям. Дмитриеву дали полномочия на резкое обострение на Донбассе при необходимости давления.Согласно указа президента РФ РФ от 20.03.2020 № 201 по которому иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками в оккупированном Крыму.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200021?index=4&rangeSize=1&fbclid=IwAR37GkqwoGBnlIJdLZWQ0QmtvV5lxKIIP5qxuCcfgSnIR1paBv5zpT2wA40 http://publication.pravo.gov.ru/Document/…/0001202003200021…
Так как пока что не слышно о конфискации угодий Зеленскиого, Медведчука и прочих "украинских" политиков
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-567f199220e4?fbclid=IwAR0nh7DsvQ4RzHCkyCQ9Y1DWFZREg5RH1-************************* https://declarations.com.ua/…/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-…
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_bed4326c-8509-4ba6-85a3-3af2fb61678b?fbclid=IwAR0e9fPdWFfo5fNHveE-BHkxYta_ODSCa9oynxKuqRz3-HUTrX_5LL2KuA4 https://declarations.com.ua/…/nacp_bed4326c-8509-4ba6-85a3-…
открытым остается вопрос - у них есть гражданство РФ, которое они скрыли при выдвижении на выборные должности ?
я ставлю на Сэма
На самом деле - нет. Все было предсказуемо и понятно ещё до первого тура президентских у нас...
- РФ требует выполнения Оманских договоренностей, давит имеющимся компроматом и обострением обстановки на Донбассе;
- в США он и Баканов проходят в судебном рассмотрении, как участники незаконного вывода "коломойских" денег из Приватбанка;
- выполнит хотелки Москвы - будет Майдан на Банковой, АТО-шники и Армия так его "любят", что может закончить, как Чаушеску или Каддафи;
- еще с Ленкой семейные проблемы и с беременностью Мендель
это так некстати, так некстати.....
Щоб здавав уже непотрібну фігуру і не рипався, а то і за нього візьмуться
... та спокойно...не истери....убеди буратину объявить дефолт...им будет не до намну )))
При Ющенку був найвищий показник зростання економіки за всю незалежність України.
При Ющенку розкрили архіви КДБ. Ми ахнули від жаху!!!!
Ющенко вперше заговорив про відновлення Української Митрополії. Нашої Церкви, незалежної від ФСБшної рпц.
Ющенко назвав на весь світ "голодування під час неврожаю 33-37 рр." - голодомором і геноцидом українського народу.
Збудував меморіал пам'яті.
Дав нам усвідомлення того, що мышенебратья. Там вороги, що знищують нас. Вони несуть смерть. І через 10 років ми переконалися.
Заговорили про НАТО, євроінтеграцію та національну ідентичність, українську культуру і т.д.
Підтримали Грузію під час вторгнення росії на територію Грузії.
Вперше Ющенко озвучив про газовий шантаж рф, про ринкову ціну на газ, про взаємовигідний газовий контракт.
Заговорили про корупцію. При Кучмі про корупцію НЕ говорили. Боялися, тряслися і несли самі.
Ющенко перший президент-демократ, інтеліґентний, освічений. Такий західний, незрозумілий совкам. Мені часто говорили: "шо твій Ющ меле... нічого не зрозуміло".
Сьогодні соц.опитування показало найбільш низький рейтинг його як президента.
Таки справа не в холодильнику. Справа в тупості - нас дебілізують газпромівські канали. Справа в пропаганді, справа в діяльності російських медіа і ЗМІ, журналюг-агентів типу Гордона, фсбшників з українським громадянством.
Нас одурюють серіалами і шоу.
У ВР ВІДКРИТО працюють російські ставленики, вони не ховаються.
Вся ригівська шобла продовжує працювати на кремль. І знущається над нами, цинічно плює нам в обличчя.
У нас скрізь кишать ці воші та гниди. Вони вже пожирають нас... Це як грибок, цвіль. А ми не боремося.
У Кравчука і Кучми високі рейтинги. Капець нації... При цих шахраях-комуняках жерти було нічого, трусів не було.
При Кравчуку грошової одиниці не було. Конституції України не було навіть. Процвітав рекет. Зароджувалася мафія. Знищувалися найбільші підприємства.
Такі як Чорноморське Морське Пароплавство і відповідно весь морегосподарський комплекс не тільки регіону, але й держави.
Тупо продавали і крали.
Під підприємства брались величезні суми грошей.
Почав Кравчук, закінчив Кучма.
Кучма збудува найпотужнішу мафіозну структуру, корупцію по всій вертикалі влади.
Мєнтовське і прокурорське свавілля. Маски-шоу по містах носились, в прямому сенсі, знімали ДАНИНУ.
Податківці просто знущались над бізнесом.
Суддівські безчинства.
Рейдерські захоплення бізнесу, державних підприємств, в яких брали участь судді, можу нескінченно перераховувати.
Дрібним шавкам, наприклад, дільничним мєнтам давали можливість "заробити" і принести "заробіток" слідчому і далі до судів.
Наприклад, зупиняли круту молодь в Аркадії, заламували, в кишені наркоту і по 3000 доларів з батьків, щоб справу закрити.
Кучма абсолютно знищив свободу слова і демократичні вибори.
Сьогодні Нарід їх підняв на п'єдестал... Найвищі рейтинги.
Як важко жити серед такої кількості дебілів.
Вони ні хр&на не зрозуміли!!!!
потратить его он уже не сможет нигде в мире
Куда смотрит НАБУ? 3 заместителя минобороны нужно посадить за НАГЛУЮ ДАЖЕ НЕ СКРЫВАЯСЬ покупку мазов вместо кразов по завышенным на миллионы гривен тендерам. И наглую закупку козаков и онцилл вместо госпредериятия Дозор-б. Потому что у госпредприятия тяжело выбить откат. А вот у коммерческих прокладок и изза рубежа легче замутить откатную договорняковую схему.Вот почему онцилла вместо дозоров. Логика отката, вот в чем вся соль таких закупок и интереса покупать у тех где коррупционные риски высокие. У ЛБТЗ как госпредприятия откатные-коррупционные риски минимальны. Потому им легче якобы покупать у собственных прокладок и за рубежом.
Поки гарант не відійшов від наркотичного угару і не включив свій креатив!
Богдан свинарчука лжет что белорусские мазы имеют локализацию 51%, потому что мозг свинарчука заточен только на максимальное воровство и сегодня - потому там локализации на богдане не может быть кроме как его принудят. Потому 51% есть ложью преувеличенной в 10 раз.Мозг свинарчука будет пытаться ******* до последнего. Использовать все возможности чтобы ничего не делать, до последнего. Это говорит о том что 51% это есть та самая ложь.
Или там будет про смычку Кравчук-Фокин и подвиги Рюкзакова?
Кстати, про рост цен на арбузы расскажут?
Долой кровавый теночтитлан