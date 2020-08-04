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Новини
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Замість реформи у сфері розподілу електрики НКРЕКП пропонує провальні "азарівські" RAB-тарифи, - "слуга народу" Буймістер

Замість реформи у сфері розподілу електрики НКРЕКП пропонує провальні

Замість реформи у сфері розподілу електрики, Національна комісія регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг хоче впровадити RAB-тарифи при провальній методології уряду Азарова. Мета - знизити вартість обленерго для приватизації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила Людмила Буймістер, народний депутат фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

За інформацією Буймістер, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк пропонує впровадити стимулююче тарифоутворення за методологією, яку пропонував уряд Азарова - поділ бази активів операторів системи розподілу на "стару" і "нову" і нарахування ставки повернення інвестицій на рівні 3-4% для старих активів і 17 % для нових активів. Депутат зазначила, що за часів Азарова пропонувалася аналогічна модель стимулюючого тарифу з розподілом баз активів і ставок повернення інвестицій.

"Такого поділу і підходу немає ніде в Європі, оскільки коректно розділити бази на "стару і нову" і вести щодо них облік - неможливо. Так само, як і немає прибутковості за двома ставками. У всьому світі бізнес привабливий для інвестора тоді, коли дає дохід більший, ніж депозит у банку. Це вимірюється показником WACC. Для бізнесу розподіл електроенергії - сьогодні це близько 17%", - пише Буймістер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП хоче впровадити RAB-тариф з корупційними ризиками, - нардепка Буймістер

На думку депутата, жоден інвестор не прийде в бізнес зі стимулюючим тарифоутворенням без стимулів.

Концепція RAB-тарифів уряду Азарова, яку зараз майже повністю повторює НКРЕКП під головуванням Тарасюка, відома тим, що не привела інвесторів у галузь.

"Його не лякає те, що "азарівський" концепт був провальним, його не лякає, що жоден інвестор не прийшов, його не лякає, що Україна скотилася на останнє місце в Європі за якістю електропостачання, а на мережах - ніде латку ставити", - наголошує Людмила Буймістер.

тарифи (2062) RAB (50) Буймістер Людмила (65)


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Топ коментарі
+4
свынюки уже провели 149 реформ, народ за чертой нищеты, реформаторы в европе и сша с полными офшорами бабла
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04.08.2020 19:43 Відповісти
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Слуги научились считать? Как в анекдоте - "С такой фамилией, и не шить?"
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04.08.2020 19:36 Відповісти
И где хоть одна реформа?
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04.08.2020 19:40 Відповісти
Вместо реформы в области распределения электричества, НКРЭКУ предлагает провальные "азаровские" RAB-тарифы, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 8104
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04.08.2020 19:46 Відповісти
То не на довго: Урядом керує людина гудка, а хто у нас найбільший "енергетичний магнат" - питання риторичне.
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04.08.2020 19:51 Відповісти
свынюки уже провели 149 реформ, народ за чертой нищеты, реформаторы в европе и сша с полными офшорами бабла
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04.08.2020 19:43 Відповісти
то есть ближе к яме
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04.08.2020 19:45 Відповісти
И шо - уже сидят? бубочка люещал еще прошлой весной всех "за граты" (или заграты... хз).
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04.08.2020 19:48 Відповісти
"Концепция RAB-тарифов правительства Азарова, которое сейчас почти полностью повторяет НКРЭКУ под председательством Тарасюка, известная тем, что не привела инвесторов в отрасль." - Та тю! Сие затеяли вовсе не для этого! А чтобы олигархи стали богаче через грабёж народа и Украины! Ваш Кэп. Вместо реформы в области распределения электричества, НКРЭКУ предлагает провальные "азаровские" RAB-тарифы, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 6219
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04.08.2020 19:47 Відповісти
Вместо реформы в области распределения электричества, НКРЭКУ предлагает провальные "азаровские" RAB-тарифы, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 2361
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04.08.2020 19:47 Відповісти
А на прямом ввп падает на 25%,причем,каждый день.
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04.08.2020 20:37 Відповісти
-14% - падение экономики. И это только во втором квартале. Столько было в начале 2014г., это когда от Украины "отвалилось" три региона, Крым, Донецкая обл. и Луганская. И одним коронавирусом такое падение не оправдать. Это надо уметь...... Ну так что вата, это уже конец эпохи бедности или как?

Вместо реформы в области распределения электричества, НКРЭКУ предлагает провальные "азаровские" RAB-тарифы, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 4429
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04.08.2020 23:06 Відповісти
 
 