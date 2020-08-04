Замість реформи у сфері розподілу електрики НКРЕКП пропонує провальні "азарівські" RAB-тарифи, - "слуга народу" Буймістер

Замість реформи у сфері розподілу електрики, Національна комісія регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг хоче впровадити RAB-тарифи при провальній методології уряду Азарова. Мета - знизити вартість обленерго для приватизації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила Людмила Буймістер, народний депутат фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

За інформацією Буймістер, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк пропонує впровадити стимулююче тарифоутворення за методологією, яку пропонував уряд Азарова - поділ бази активів операторів системи розподілу на "стару" і "нову" і нарахування ставки повернення інвестицій на рівні 3-4% для старих активів і 17 % для нових активів. Депутат зазначила, що за часів Азарова пропонувалася аналогічна модель стимулюючого тарифу з розподілом баз активів і ставок повернення інвестицій.

"Такого поділу і підходу немає ніде в Європі, оскільки коректно розділити бази на "стару і нову" і вести щодо них облік - неможливо. Так само, як і немає прибутковості за двома ставками. У всьому світі бізнес привабливий для інвестора тоді, коли дає дохід більший, ніж депозит у банку. Це вимірюється показником WACC. Для бізнесу розподіл електроенергії - сьогодні це близько 17%", - пише Буймістер.

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На думку депутата, жоден інвестор не прийде в бізнес зі стимулюючим тарифоутворенням без стимулів.

Концепція RAB-тарифів уряду Азарова, яку зараз майже повністю повторює НКРЕКП під головуванням Тарасюка, відома тим, що не привела інвесторів у галузь.

"Його не лякає те, що "азарівський" концепт був провальним, його не лякає, що жоден інвестор не прийшов, його не лякає, що Україна скотилася на останнє місце в Європі за якістю електропостачання, а на мережах - ніде латку ставити", - наголошує Людмила Буймістер.