Заклад, у якому побили українську модель Кирилюк та її друзів, закрили, - посольство Туреччини

Заклад у м. Чешме (Туреччина), де в ніч на п'ятницю 31 липня була побита охороною українка Дар'я Кирилюк і ще три жінки, на даний момент закритий.

Про це повідомляє Офіс із питань культури та інформації посольства Туреччини в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Заклад, у якому стався згаданий інцидент, було закрито", - йдеться в поширеному у вівторок повідомленні.

У посольстві зазначають, що Туреччина на найвищому рівні вживає всіх необхідних заходів, щоб відпочинок гостей країни був спокійним і безпечним. Те, що сталося, посольство називає прикрим і небажаним інцидентом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Власник турецького пляжу звинуватив побиту українську модель Кирилюк у наклепі

Раніше модель українського походження Дар'я Кирилюк заявила, що її та її друзів побила охорона на пляжі в Туреччині.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зустрівся із заступником посла Туреччини в Україні Букет Кабакджі й заявив, що Україна розраховує на об'єктивне, прозоре і швидке розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Власник пляжу звинуватив модель у наклепі. За його словами, дівчина постраждала під час бійки між двома компаніями, у якій не брали участі охоронці закладу.

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