Експертиза визнала, що генерал Назаров винен у загибелі десантників у збитому Іл-76. ДОКУМЕНТ
Судова комісійна військова експертиза визнала, що генерал-майор Віктор Назаров міг і повинен був вжити заходів, що гарантують безпеку літака Іл-76, але не зробив цього, і борт збили російські найманці.
Результати експертизи оприлюднив у фейсбуці адвокат родичів загиблих десантників Віталій Погосян, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідь на основне запитання однозначна: дії посадових осіб штабу АТО на чолі з начальником штабу генерал-майором Назаровим, які здійснювали планування та операції з перевезення зведеної парашутно-десантної роти літаками Іл-76 14 червня 2014 року перебувають у причинному зв'язку з настанням тяжких наслідків, що призвели до загибелі військовослужбовців, членів екіпажу, втрати озброєння, військової техніки та іншого військового майна", - зазначив Погосян.
Він додав, що наступне засідання щодо Назарова призначено на 14:30 24 вересня. На ньому відбудуться судові дебати.
Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.
Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.
14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.
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чтото при Турчинове такого не наблюдалось - армия "голая и босая была". даже без раций, а совки из Крымнашинска только отсиживались и ждали перейти на российскую пайку .. и кстати Устав для них в первую очередь а не для дяди Пастора в Киеве, который не мог прост отслеживать процес нападений онлайн...
пистюки в военных штанах наплевали на присягу, ждали касапов, а Украинская Власть типо виновата в этом?/
крым сдали еще в 1990-91 гг.. шоб вы не забывали!!
Если генерал ничем не рискует - он не будет даже напрягаться.
Стаття 42. Діяння, пов'язане з ризиком
1. Не є кримінальним правопорушенням діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети.
2. Ризик визнається виправданим, якщо мету, що була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що вжиті нею заходи є достатніми для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам.
3. Ризик не визнається виправданим, якщо він завідомо створював загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій.
Як по вашому, у нас є хоча би один військовослужбовець - командир не злочинець, за такої норми? Цікаво чому по кожному випадку загибелі наших бійців ми не порушуємо справи і не саджаємо їх безпосередніх командирів? Я би на місті Назарова задав це питання. У чому причина, у кількості загиблих, бо там їх більше, ніж в середньому? А хіба ця стаття говорить про кількість?
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Ти свій обов'язок як 25 років виконував?
Звикли, що усе їм має хтось дати, усе за них зробити, усі довкола винуваті... Із себе, із себе любимого починай, тільки так. Інакше, сильну країну не збудувати!
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за 6,5 лет войны так и не восстановили систему военной юстиции.
даже не пытались...
Тому, не звинувачуйте людину до набрання вироком суду сили. Це загрожує позовом із його боку, і він буде правий.
как можно судить за выполнение боевой задачи!!
аэропорт удержали сколько надо было для укрепления фронта..
Не наказали Начальника ГШ - получили 32-й БП, аэропорт и Д**альцево.
из приспособленцев (таких как Собко) сделали липовых героев.
из мудаков (Таран, Сырский) - гениев.
Если что, в любой цивилизованной стране военачальников **.т и сушат за грубые провалы.
у кого есть Честь - сами уходят.
Из-за плохих решений погибают не генералы а простые солдаты. Если генерал ничем не рискует - даже тюрьмой, то он никогда не будет стараться не допустить ошибку.
Бинг был приговорен к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB расстрелу . Приговор был приведён в исполнение на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9) линейном корабле https://ru.wikipedia.org/wiki/HMS_Monarch_(1747) «Монарх» в гавани города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82 Портсмут 14 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1757_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1757 года . Учитывая высокое звание адмирала, ему сделали следующую милость: разрешили подать знак, когда он будет готов к смерти. Джон Бинг должен был махнуть платком для расстрельного залпа. Говорят, адмирал был настолько подавлен, что просто выронил платок.
Облечённые властью чиновники отлично знают как размыть ответственность: коллективное решение, затягивание времени, усные приказы и ещё много чего... Редко когда можно найти на 100% единолично виновного.
Только мёртвым от этого не легче.