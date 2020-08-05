Експертиза визнала, що генерал Назаров винен у загибелі десантників у збитому Іл-76. ДОКУМЕНТ

Судова комісійна військова експертиза визнала, що генерал-майор Віктор Назаров міг і повинен був вжити заходів, що гарантують безпеку літака Іл-76, але не зробив цього, і борт збили російські найманці.

Результати експертизи оприлюднив у фейсбуці адвокат родичів загиблих десантників Віталій Погосян, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідь на основне запитання однозначна: дії посадових осіб штабу АТО на чолі з начальником штабу генерал-майором Назаровим, які здійснювали планування та операції з перевезення зведеної парашутно-десантної роти літаками Іл-76 14 червня 2014 року перебувають у причинному зв'язку з настанням тяжких наслідків, що призвели до загибелі військовослужбовців, членів екіпажу, втрати озброєння, військової техніки та іншого військового майна", - зазначив Погосян.

Він додав, що наступне засідання щодо Назарова призначено на 14:30 24 вересня. На ньому відбудуться судові дебати.

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Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

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