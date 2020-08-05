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Новини Агресія Росії проти України Вирок генералу Назарову
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Експертиза визнала, що генерал Назаров винен у загибелі десантників у збитому Іл-76. ДОКУМЕНТ

Експертиза визнала, що генерал Назаров винен у загибелі десантників у збитому Іл-76. ДОКУМЕНТ

Судова комісійна військова експертиза визнала, що генерал-майор Віктор Назаров міг і повинен був вжити заходів, що гарантують безпеку літака Іл-76, але не зробив цього, і борт збили російські найманці.

Результати експертизи оприлюднив у фейсбуці адвокат родичів загиблих десантників Віталій Погосян, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідь на основне запитання однозначна: дії посадових осіб штабу АТО на чолі з начальником штабу генерал-майором Назаровим, які здійснювали планування та операції з перевезення зведеної парашутно-десантної роти літаками Іл-76 14 червня 2014 року перебувають у причинному зв'язку з настанням тяжких наслідків, що призвели до загибелі військовослужбовців, членів екіпажу, втрати озброєння, військової техніки та іншого військового майна", - зазначив Погосян.

Він додав, що наступне засідання щодо Назарова призначено на 14:30 24 вересня. На ньому відбудуться судові дебати.

Також читайте: Суд у справі Назарова перенесли на 4 серпня через відсутність висновків одного з експертів, - адвокат Погосян

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розгляд апеляції засудженого у справі про катастрофу Іл-76 в 2014 році Назарова відкрито затягують, - сестра загиблого десантника Гайдук

Експертиза визнала, що генерал Назаров винен у загибелі десантників у збитому Іл-76 01

Експертиза визнала, що генерал Назаров винен у загибелі десантників у збитому Іл-76 02

Автор: 

експертиза (218) Назаров Віктор (128) Погосян Віталій (14)


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Топ коментарі
+34
А коли знищать сук, які збили цей Іл-76 :
- Александр Гуральов, 1990 года рождения, гражданин России, личный номер М1235, должность - стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
- Андрей Лебедев, 1974 года рождения, гражданин России, личный номер М1671, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.

??? !!!!
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04.08.2020 20:36 Відповісти
+18
Коли вже цю суку Назарова посадять?
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04.08.2020 19:50 Відповісти
+14
Он военный бюрократ, которого судят за военное оперативное решение. Решение о его виновности\невиновности должны принимать хорошо понимающие в этом вопросе спецы.
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04.08.2020 20:05 Відповісти
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Що значить дії посадових осіб штабу на чолі? У нас ввели колективну кримінальну відповідальність?
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05.08.2020 09:18 Відповісти
А пан адвокат може викласти усю експертизу, включно із використаною літературою та методиками? Цікаво буде подивитись на цей "шедевр"!
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05.08.2020 09:19 Відповісти
Заднім розумом у нас усі сильні. Але поки хтось думав, як оточених вояків забезпечити, інші, по 4 рази у мами повістки не забирали...
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05.08.2020 09:22 Відповісти
На війні як на війні, треба ще ввести інститут військового трибуналу, щоб не затягувати важливу справу у цивільних некомпетентних судах. На війні кожен, хто вчинив військовий злочин, повинен бути швидко покараний, генерал він чи рядовий. На війні кожен генерал повинен мати можливість спокутувати свій злочин в якості рядового, а кожен рядовий повинен мати можливість спокутувати свою вину у штрафпідрозділах власною кров'ю. Якщо у нас справді війна, звичайно, бо для декого це або можливість посвинарчукувати і заробити на крові, а для декого пвар у дусі "треба просто перестати стріляти"
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05.08.2020 09:26 Відповісти
А ліпше здати було без бою як Крим як Турчинов? Війни без жетрв не буває. На те і генерали щоб посилати на бойові завдання. З 5000 десантників які викинули при визволенні Києва загинуло 3500. Ці розбірки профанів призведуть до того, що командири більше будуть боятись своєї влади ніж агресорів і стануть імпотентними болванами а не такими що мають ініціативу. Країна олігофренів. .
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05.08.2020 09:28 Відповісти
Вы были тогда в Крыму? Или возле Крыма??? КТО должен был дать бой? Те кто перешел служить рашикам???
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05.08.2020 09:47 Відповісти
Не треба демагогії все , що повинна була тоді зробити влада тупо виконати Конституцію , а не телефонні забаганки Обами, Меркель і іншої масонської братії.
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05.08.2020 09:56 Відповісти
та ладно? а где 400 тыщ добровольцев, с полной амуницией, готовых пойти в любую атаку против любых средств и сил противника??
чтото при Турчинове такого не наблюдалось - армия "голая и босая была". даже без раций, а совки из Крымнашинска только отсиживались и ждали перейти на российскую пайку .. и кстати Устав для них в первую очередь а не для дяди Пастора в Киеве, который не мог прост отслеживать процес нападений онлайн...
пистюки в военных штанах наплевали на присягу, ждали касапов, а Украинская Власть типо виновата в этом?/
крым сдали еще в 1990-91 гг.. шоб вы не забывали!!
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05.08.2020 17:55 Відповісти
А так они просто болваны, но с потенцией.

Если генерал ничем не рискует - он не будет даже напрягаться.
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05.08.2020 23:29 Відповісти
Предатель должен сесть пожизнено.Столько ребят угробил,мразь.
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05.08.2020 09:28 Відповісти
Проще закосить или под юбкой спрятаться... Верно???
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05.08.2020 09:44 Відповісти
Який С.О. Полуянов буде визначати, що там на фронті потрібно було робити. Ідіоти.
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05.08.2020 10:06 Відповісти
Яка експертиза потрібна для виявлення цього прямого агенту рашкованії? Його на дибу й яйла крутити.
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05.08.2020 10:20 Відповісти
Не в одному Назароові проблема. Проблема в усіх тих кацапах, котрі сидять на високих посадах в Армм, СБУ, поліціі, прокуратурі і судах. Вся ця наволоч итільки чекає слушного часу "чтобы Родине помочь". Поки украінці не викорчують цю кацапську заразу і своіх запроданців, доти навіть ряжені кізяки не будуть боятись цієі яловоі влади і будуть виповзати на наші вулиці з своіми медалями і лампасами.
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05.08.2020 10:44 Відповісти
заценіть, шість років воюємо, а що досі говорить КК України:

Стаття 42. Діяння, пов'язане з ризиком
1. Не є кримінальним правопорушенням діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети.
2. Ризик визнається виправданим, якщо мету, що була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що вжиті нею заходи є достатніми для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам.
3. Ризик не визнається виправданим, якщо він завідомо створював загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій.

Як по вашому, у нас є хоча би один військовослужбовець - командир не злочинець, за такої норми? Цікаво чому по кожному випадку загибелі наших бійців ми не порушуємо справи і не саджаємо їх безпосередніх командирів? Я би на місті Назарова задав це питання. У чому причина, у кількості загиблих, бо там їх більше, ніж в середньому? А хіба ця стаття говорить про кількість?
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05.08.2020 13:29 Відповісти
Сколько молодых парней из-за него погибло, а эта тварь и не кается.
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05.08.2020 10:47 Відповісти
Вони загинули через вас. Через ваше наплювательське відношення до нашої армії протягом 25 років, через бажання позаблоковості і т.п. Може за шостому році війни вже наберетесь сміливості визнати очевидне?
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05.08.2020 13:30 Відповісти
Генерал имел должность, и он тоже причастен к ёё развалу - намного больше чем простой гражданский.
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05.08.2020 23:07 Відповісти
Конституцію відкрий. Не має там більше чи менше.
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Ти свій обов'язок як 25 років виконував?
Звикли, що усе їм має хтось дати, усе за них зробити, усі довкола винуваті... Із себе, із себе любимого починай, тільки так. Інакше, сильну країну не збудувати!
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06.08.2020 09:08 Відповісти
Вони не "парні", а воїни, герої. І не він розпочав цю війну.
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05.08.2020 20:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=x1QqiI7exO4

/
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05.08.2020 11:11 Відповісти
вот бы в рф за каждую расхерачееную сепарскую колонну сажали по генералу...
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05.08.2020 11:12 Відповісти
Если бы всё прошло гладко то маладец, если нет то предатель, но в жизни не все идёт гладко, а ещё писали что первый самолёт сел потому что садился без фар, а второй в фарами и сигналами того его стрельнули, вопрос а чего третий не стрельнули, потому что без фар включеных летел?
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05.08.2020 12:03 Відповісти
третий, вроде вернулся, что б не рисковать- уже подступы простреливались ПЗРК и зениткой
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05.08.2020 17:50 Відповісти
Воннослужащих не должны судить гражданские лица. Их должен судить военный трибунал (военно-полевой суд), который состоит из председателя (судьи) и военных заседателей - представителей офицерского состава, выполняющих в военном трибунале роль присяжных.
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05.08.2020 12:40 Відповісти
+1

за 6,5 лет войны так и не восстановили систему военной юстиции.
даже не пытались...
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05.08.2020 19:36 Відповісти
Жаль, что нет расстрела!
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05.08.2020 13:16 Відповісти
Проста порада автору статті. Якщо не бажаєте потім платити моральну шкоду через рішення суду, радьтесь із юристами при написанні назви статті. Я розумію, що сенсаційно, красиво, але винуватим у нас людину визнає не експерт, а виключно суд. Висновок експерта це один із доказів, який оцінюється судом у нарадчій кімнаті і може бути ним не врахований, за наявності певних обставин. Це не говорячи про купу підводник каменів, які можуть спіткати цей висновок при його дослідженні...
Тому, не звинувачуйте людину до набрання вироком суду сили. Це загрожує позовом із його боку, і він буде правий.
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05.08.2020 13:24 Відповісти
Беззаперечно, що цього експерту сторони будуть допитувати у суді. Я не знаю, що запитає захисник Назарова, але я би на його місці запитав по п.6 його висновку: - а дії осіб, що обстріляли літак не перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із настанням тяжких наслідків?
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05.08.2020 14:13 Відповісти
во именно! ЗЕбильные прекуроры думать нехотят, по факту диверсия против обороноспособности!!
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05.08.2020 17:48 Відповісти
Назарова не посадят, а назначат командующим в ООС, такие кадры нынче нужны.
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05.08.2020 14:24 Відповісти
генералы эти совковые все продажные поголовно! они не военным делом занимались все эти годы и не Армию делали сильнее, а они ее распродавали и уничтожали. И они все про российские! Украинской Армией должны управлять те командиры, которые прошли войну на Донбассе!
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05.08.2020 14:58 Відповісти
Да его ещё тогда наградили орденом " За мужество" и дали новую квартиру.
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05.08.2020 15:05 Відповісти
*******!!
как можно судить за выполнение боевой задачи!!
аэропорт удержали сколько надо было для укрепления фронта..
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05.08.2020 17:47 Відповісти
Сомнительный приговор...
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05.08.2020 19:07 Відповісти
Безответственность порождает вседозволенность.
Не наказали Начальника ГШ - получили 32-й БП, аэропорт и Д**альцево.
из приспособленцев (таких как Собко) сделали липовых героев.
из мудаков (Таран, Сырский) - гениев.

Если что, в любой цивилизованной стране военачальников **.т и сушат за грубые провалы.
у кого есть Честь - сами уходят.
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05.08.2020 19:35 Відповісти
Полностью поддерживаю.
Из-за плохих решений погибают не генералы а простые солдаты. Если генерал ничем не рискует - даже тюрьмой, то он никогда не будет стараться не допустить ошибку.
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05.08.2020 23:25 Відповісти
Судити військових мають виключно військові, а не клоуни з 95-го кварталу.
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05.08.2020 20:17 Відповісти
Результатом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5 сражения при Минорке можно было бы считать ничью, но действия Бинга, отказавшегося от попытки освободить гарнизон и от дальнейшего преследования французского флота, привели к его жёсткой критике. Британское Адмиралтейство обвинило Бинга в нарушении Военного кодекса. Военный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB трибунал , под председательством адмирала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB) Томаса Смита , рассматривавший дело, снял с Бинга обвинение в личной трусости, но признал виновным в том что он, отказавшись от преследования более сильного французского флота, пытался сохранить свой флот и, таким образом, «не сделал всего, что от него зависело» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. ...not having done his utmost).
Бинг был приговорен к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB расстрелу . Приговор был приведён в исполнение на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9) линейном корабле https://ru.wikipedia.org/wiki/HMS_Monarch_(1747) «Монарх» в гавани города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82 Портсмут 14 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1757_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1757 года . Учитывая высокое звание адмирала, ему сделали следующую милость: разрешили подать знак, когда он будет готов к смерти. Джон Бинг должен был махнуть платком для расстрельного залпа. Говорят, адмирал был настолько подавлен, что просто выронил платок.
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05.08.2020 20:30 Відповісти
Відрядити де-генерала назарова на розмінування території Донбасу методом жюкова. Та й по всьому.
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05.08.2020 21:45 Відповісти
Розвідка повідомила штаб про наявність ПЗРК в кацапні і це факт.
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05.08.2020 21:48 Відповісти
На черзі Муженко за Іловайськ, Дебальцеве.
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05.08.2020 21:53 Відповісти
Я не понимаю людей прикрывающих Назарова. У нас традиционно за всё расплачиваются простые люди. Мне очень нравится прецедент когда судят высокопоставленного госслужащего - так дойдём и до министров с депутатами.

Облечённые властью чиновники отлично знают как размыть ответственность: коллективное решение, затягивание времени, усные приказы и ещё много чего... Редко когда можно найти на 100% единолично виновного.

Только мёртвым от этого не легче.
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05.08.2020 23:18 Відповісти
Якщо буде бажання копнути глибше, виявиться, що він виконав ще й роль навідника
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07.08.2020 08:08 Відповісти
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