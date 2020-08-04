Формулы "Амстердам плюс" и "Роттердам плюс" идентичны. - Вовк

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк привел свою аргументацию в ситуации с закупками угля по формуле "Роттердам+" в ответ на статью редактора БизнесЦензор Сергея Головнева.

Об этом Вовк написал в блоге на Цензор.НЕТ.

Дмитрий Вовк отметил: "В своей статье с громким названием ("Чи будуть засуджені організатори "Роттердам плюс"- Ред) Сергей Головнев пытается подобрать обоснование чем же "Роттердам +" отличается от "Амстердам +". Как уже заявил Саакашвили: "Между Роттердамом и Амстердамом 60 км ... Если в этом есть разница".

Еще вчера опубликовал свой короткий видео-комментарий, но учитывая неоднократное упоминание моей скромной личности считаю нужным остановиться более подробно".

Далее Дмитрий Вовк приводит аргументацию из 4 фактов: "Факт №1. Трепет и мнение о "доказательности" уголовного производства должен сформировать тезис статьи господина Головнева "По информации Бюро, в общем общественным и государственным интересам формуле" Роттердам плюс "причинен ущерб на 39 млрд грн".

Учитывая, что на момент объявления "подозрений" детективы НАБУ нарисовали 19 млрд. грн убытков за 2016-2017, то вероятно дополнительные 20 млрд. Грн нарисовали за 2018-1 полугодие 2019 года. Подчеркиваю - нарисовали детективы НАБУ, потому что именно их справки, а не профильных и уполномоченных экспертов, становятся основой для штампа экспертизы СБУ.

Первым шагом любознательного человека наверняка должно быть получить отчетность компаний, чтобы проверить финансовый результат и сопоставимость цифр. Такая отчетность является, форма №6-НКРЭ и подается в НКРЭКУ.

Так вот с официальной отчетности можно увидеть, что за период 2018 - 1 полугодие 2019 все тепловые электростанции совокупно получили убыток в размере 9.5 млрд. грн

После этого слушать о "убытках общественным и государственным интересам" в размере 20 млрд. грн при фактической убыточности в 9.5 млрд. грн можно только с улыбкой или терпимо к чужим потуг. Короче - как в анекдоте: "И не выиграл, а проиграл!"

Вовк продолжил: "Факт №2. Также в своей статье Сергей Головнев пытается подобрать обоснование почему же "Роттердам +" плохой громким заявлением "Национализация убытков, приватизация прибылей".

А цифры снова неумолимы к Сергею:

- ни одного убыточного года "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" за период действия формулы "Роттердам +";

- рост в разы чистой прибыли "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" за период действия формулы "Роттердам +".

Проверить это очень легко - посмотреть на финансовую отчетность этих государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", чтобы иметь основания для громких заявлений об убытках (которые на самом деле были у тепловых электростанций, о чем писал в предыдущем посте).





Все источники для удобства:

- Отчетность Энергоатом за 2018;

- Отчетность Энергоатом за 2017 (+2016 предварительный):

- Отчетность Укргидроэнерго за 2018:

- Отчетность Укргидроэнерго за 2017 (+2016 предварительный):

"Факт №3. В своей статье автор также пытается одновременно оправдать подход "Амстердам +" и очернить идентичный "Роттердам +". Все аргументы в стиле "да, но нет". Например - потому что вроде бы не было импорта и дефицита угля, так и импортный паритет не подходит.

Но сбалансированность рынка не ограничивается наличием / отсутствием импорта, а также зависит от достаточного уровня запасов, которые должны удовлетворять нормальный спрос.

Так, в течение 2016 была потребность в импорте который не был полностью удовлетворен из-за стремительного, почти двукратного роста мировых цен на уголь (с $ 45 / тонна весной до $ 90 зимой) и через дефолты трейдеров уже после введения формулы "Роттердам +" - из-за того, что наблюдались сверхнизкие запасы угля.

С 2017 доля импорта по году была более 15%, а в отдельные месяцы достигала 30%, о чем свидетельствуют материалы НКРЭКУ и Министерства энергетики и угольной промышленности того времени. Хотел бы увидеть как Сергей говорит в глаза людям, которые в сложных условиях обеспечивали импорт, что такого не было и они не работали".

Вовк подчеркнул: "Факт №4. Продолжая рубрику разоблачения недостоверной информации в статье Сергея Головнева остановимся на маленьком, но демонстративном примере.

В своей статье Сергей пишет, что вроде НКРЭКУ не инициировала вопрос изменений в Налоговый кодекс в части ренты. Нашел одно из писем - рукописи не горят! Совсем не вопрос НКРЭКУ, но свои предложения мы готовили и официально предоставляли!".





"Напоследок о конспирологических версиях запуска рынка - считаю за честь: а) принимать участие в подготовке во время работы в Регуляторе; Б) иметь общую позицию с еврокомиссаром Шефчовичем, который еще 21 мая 2019 в Киеве сказал на брифинге: "Чрезвычайно важно завершить все необходимые действия, направленные на то, чтобы 1 июля заработал либерализованый рынок электроэнергии", - резюмировал Вовк.