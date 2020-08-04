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Ми за три роки плануємо отримати повну трансплантаційну незалежність, - голова МОЗ Степанов

Ми за три роки плануємо отримати повну трансплантаційну незалежність, - голова МОЗ Степанов

Українці потребують декілька тисяч трансплантацій на рік.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 4 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  УНН.

"Щороку Україна потребує 5 тис. трансплантацій, тобто це 5 тис. життів наших громадян, які потребують трансплантації, яку їм тут не робили з тих чи інших причин. У нас є дуже амбітна мета, щоб протягом дуже короткого терміну - два з половиною - три роки - ми отримали цю трансплантаційну незалежність повністю", - сказав він.

За словами міністра, за кордоном вартість пересадки серця становить близько 3 млн грн, "хоча в Україні за такі гроші можемо зберегти життя чотирьох-п'яти людей".

За даними заступника голови МОЗ України Ігоря Іващенка, за півроку в Україні проведено чотири операції з пересадки серця, дев'ять - з пересадки нирок та одну - з пересадки печінки за рахунок посмертного донорства.

В Україні з 1 січня 2019 року діє закон, що дозволяє трансплантацію органів. У ньому зазначено, що кожен повнолітній громадянин України може погодитися на посмертне донорство або відмовитися від нього. Інформацію про це можуть занести в паспорт або посвідчення водія, також відомості про згоду на посмертне донорство в обов'язковому порядку будуть внесені в Єдину державну інформаційну систему трансплантації.

За даними Міністерства охорони здоров'я, трансплантацією органів в Україні займаються медустанови в Києві, Запоріжжі, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі та Ковелі. Торік українські хірурги трансплантували пацієнтам нирки і печінку. При цьому в МОЗ зазначали, що медикам не вистачає донорських органів.

24 січня 2020 року розробник Єдиної державної інформаційної системи трансплантації повідомив, що вона вже розроблена і готова до запуску.

Читайте также: Із наступного року в Україні з'явиться єдина система з питань трансплантації, - Степанов

трансплантація (118) Степанов Максим (2198)


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Топ коментарі
+8
Если есть человек которому нужны органы то должно найти и другого человека у которого этот орган должно отнять я так понимаю. Учитывая дороговизну таких операций и бедность и коррумпированность Украину вангую что сюда скоро выстраится очередь из иностранцев желающих купить органы украинцев правдами и не правдами как не давно они купили здесь партию суррогатных детей.
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04.08.2020 21:28 Відповісти
+8
У простых смертных денег на апендицит не хватает или зубы , а здесь трансплантация! Всё отняли, теперь и органы будут отнимать законно!
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04.08.2020 21:35 Відповісти
+5
Скорее купить. Нельзя продать, чего нет.
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04.08.2020 21:26 Відповісти
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І швидка допомога буде літати на космольотах!! Аля-Нью-Васюкі !!))
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04.08.2020 21:24 Відповісти
73% смогут продать свои мозки, которые им всё-равно не нужны.
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04.08.2020 21:25 Відповісти
Скорее купить. Нельзя продать, чего нет.
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04.08.2020 21:26 Відповісти
Кому нужны такие мозги? Зебилам? - шило - на мыло.
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04.08.2020 21:29 Відповісти
Где-то я такое уже видел...

Мы за три года планируем получить полную трансплантационную независимость, - глава Минздрава Степанов - Цензор.НЕТ 4172
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04.08.2020 21:36 Відповісти
Но там сначала должен быть логотип партии регионов, а потом Зе.
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05.08.2020 02:18 Відповісти
В конечном итоге всё равно всё сводится к тем символам, что на картинке. Что рыги, что зэбитлы - всё боевой презерв совка и рашки.
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05.08.2020 12:39 Відповісти
Есть разные блюда экзотические из мозгов... ну что-то придумают, я уверен.
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05.08.2020 02:18 Відповісти
а чого саме 73%? Хто сказав , що 73%?
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04.08.2020 23:00 Відповісти
Если есть человек которому нужны органы то должно найти и другого человека у которого этот орган должно отнять я так понимаю. Учитывая дороговизну таких операций и бедность и коррумпированность Украину вангую что сюда скоро выстраится очередь из иностранцев желающих купить органы украинцев правдами и не правдами как не давно они купили здесь партию суррогатных детей.
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04.08.2020 21:28 Відповісти
А еще у нас обязательная , причем везде -медкомиссия. Даже напрягаться не придется с тойже группой крови. Представляете?
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04.08.2020 21:33 Відповісти
А орлы Авакова за долю малую будут отлавливать доноров.
https://www.youtube.com/watch?v=_h6roUeZuJc
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05.08.2020 00:25 Відповісти
а тут і до ворожки не ходи - в кожній поліклініці ведеться карточка пацієнта, звіджки можна почерпнути відповідну інформацію - о т вам і готовий кандидат на м'ясо....а далі діло техніки: або ненароком впаде з висоти власного росту.....або залікують до труни....
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04.08.2020 23:02 Відповісти
Кстати. на Алибабе продается детский Адренохром высокой чистоты на килограммы. Не из наших ли суррогатных детей ? Кто - нибудь отслеживает судьбу этих деток, или бабки получили и забыли ?
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05.08.2020 00:05 Відповісти
У простых смертных денег на апендицит не хватает или зубы , а здесь трансплантация! Всё отняли, теперь и органы будут отнимать законно!
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04.08.2020 21:35 Відповісти
так зате нам томас дали.....
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04.08.2020 23:03 Відповісти
ты дурак?
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04.08.2020 23:27 Відповісти
та що ви пане, томас для мене - це святе.....як гляну на ціни в магазині, так відразу про томас і згадую....
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04.08.2020 23:35 Відповісти
Оно зебил.
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05.08.2020 00:06 Відповісти
Ти хоч протримайся на посаді ще пів року. Планувальщик мамкін.
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04.08.2020 21:48 Відповісти
Зеле новую голову пришьем))))
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04.08.2020 21:52 Відповісти
Прихильники зелених думаю підуть добровольцями і будуть здавати органи в ім'я Галактичного.
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04.08.2020 21:55 Відповісти
УРА!!!! каждому украинцу со здоровыми почками по американскому спонсору
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04.08.2020 21:59 Відповісти
О, иващенко это тот талантливый замминистра из рыговской команды, которого рекрутировал степашка. Эти алчные ****** капусты нарубят, ога...
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04.08.2020 22:15 Відповісти
У нас есть очень амбициозная цель, чтобы в течение очень краткого срока - два с половиной - три года
Клованы реально думают, что их будут терпеть еще "два с половиной - три года"(с)?
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04.08.2020 22:19 Відповісти
планируют от слова ПЛАН?
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04.08.2020 22:58 Відповісти
Я цій державі не дам ні копійки податків. Вони знущаються з людей.
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04.08.2020 23:28 Відповісти
 
 