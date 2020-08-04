Ми за три роки плануємо отримати повну трансплантаційну незалежність, - голова МОЗ Степанов

Українці потребують декілька тисяч трансплантацій на рік.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 4 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Щороку Україна потребує 5 тис. трансплантацій, тобто це 5 тис. життів наших громадян, які потребують трансплантації, яку їм тут не робили з тих чи інших причин. У нас є дуже амбітна мета, щоб протягом дуже короткого терміну - два з половиною - три роки - ми отримали цю трансплантаційну незалежність повністю", - сказав він.

За словами міністра, за кордоном вартість пересадки серця становить близько 3 млн грн, "хоча в Україні за такі гроші можемо зберегти життя чотирьох-п'яти людей".

За даними заступника голови МОЗ України Ігоря Іващенка, за півроку в Україні проведено чотири операції з пересадки серця, дев'ять - з пересадки нирок та одну - з пересадки печінки за рахунок посмертного донорства.

В Україні з 1 січня 2019 року діє закон, що дозволяє трансплантацію органів. У ньому зазначено, що кожен повнолітній громадянин України може погодитися на посмертне донорство або відмовитися від нього. Інформацію про це можуть занести в паспорт або посвідчення водія, також відомості про згоду на посмертне донорство в обов'язковому порядку будуть внесені в Єдину державну інформаційну систему трансплантації.

За даними Міністерства охорони здоров'я, трансплантацією органів в Україні займаються медустанови в Києві, Запоріжжі, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі та Ковелі. Торік українські хірурги трансплантували пацієнтам нирки і печінку. При цьому в МОЗ зазначали, що медикам не вистачає донорських органів.

24 січня 2020 року розробник Єдиної державної інформаційної системи трансплантації повідомив, що вона вже розроблена і готова до запуску.

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