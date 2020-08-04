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Не розуміє української мови: терориста Карімова не змогли відправити під арешт

Не розуміє української мови: терориста Карімова не змогли відправити під арешт

Суд не зміг обрати запобіжний захід терористові Карімову, який 3 серпня захопив і погрожував підірвати відділення банку. Карімов вимагав, щоб текст підозри переклали російською, а коли суддя відмовилася це зробити, заявив їй відвід.

Про це розповів прокурор Олександр Жила, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Адвокат Карімова заявила відвід судді Галині Матійчук на підставі того, що та відмовилася задовольнити його клопотання про переклад тексту підозри російською мовою.

За словами прокурора, суддя мотивувала свою відмову тим, що Карімов ще в 2013 році отримав посвідку на проживання в Україні на 10 років, тому він повинен розуміти українську мову, оскільки це обов'язкова умова для отримання такого документа.

Також прокурор додав, що Карімов забезпечений перекладачем, який володіє узбецькою мовою, оскільки він є громадянином Узбекистану. Він заявив, що вчора, коли Карімов ознайомився з текстом підозри, йому була роз'яснена її суть російською мовою, і він написав по-російськи, що підозру зрозумів, але з нею не погоджується.

Жила повідомив, що судове засідання в цій справі продовжиться завтра. О 8:00 буде авторозподіл справи про відвід судді Матійчук, а далі за результатами розгляду клопотання про відвід справу продовжить розглядати або ця суддя, або інша.

Також на Цензор.НЕТ: На фото з банку - різні жінки, бо терорист погодився відпустити всіх, крім однієї співробітниці, - СБУ

Прокурор додав, що підозрюваний користується послугами адвоката за призначенням, тобто безкоштовного; що він має незакінчену вищу освіту - свого часу навчався в Москві; що зараз не співпрацює зі слідством.

Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію. Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.

арешт (2538) тероризм (2868) українська мова (836) російська мова (315) запобіжний захід (500) Сухроб Карімов (8)


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Топ коментарі
+32
Російська мова не повинна використовуватися в українському судочинстві, якщо не судять громадянина росії.
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04.08.2020 21:37 Відповісти
+32
Не понимает украинского языка: террориста Каримова не смогли отправить под арест - Цензор.НЕТ 1450
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04.08.2020 21:51 Відповісти
+21
Чергова вистава 95-го криворізького мікрорайону?
Чи не забагато їх останнім часом?
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04.08.2020 21:36 Відповісти
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"Каримов ********"... Где-то такое уже было...
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04.08.2020 21:33 Відповісти
так уже за это (непонимание украинского языка) и нужно было отправить под арест
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04.08.2020 22:17 Відповісти
Скудоумие не преступление, а врожденный дар, которым озарены 73% избирателей Украины.
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04.08.2020 22:18 Відповісти
99% он не олигофрен, погуглите как они выглядят.
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04.08.2020 22:30 Відповісти
Гугл почему-то выдает Сцивоху.....
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04.08.2020 22:56 Відповісти
Ніхто не задумувався, чому усскоязічніє, не можуть адекватно сприймати світ і не здатні до творчості, якщо не володіють іншою, природною мовою?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0_%E2%80%94_%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Гіпотеза_Сепіра_-_Ворфа

і ще, це цікаво..
https://www.youtube.com/watch?v=Dd75Y0lihwc&list=LL&index=31&t=0s

"я русскій мне простітельно!"
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04.08.2020 23:29 Відповісти
Тест на москаля! Москаль не належить до слов'янських народів і не зрозуміє слів. Перевірено.
https://www.youtube.com/watch?v=QaaXZNFsTe8

Дати послухати і не показувати титри! Українець, білорус, поляк зрозуміють про що йде мова.
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04.08.2020 23:54 Відповісти
клоуни при владі
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04.08.2020 21:35 Відповісти
да пристрелили бы придурка типа при попытке побега..и дешевле и переводчика не надо...
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04.08.2020 21:37 Відповісти
нельзя, остальные актеры разбегутся...
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04.08.2020 21:57 Відповісти
!!
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04.08.2020 22:57 Відповісти
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05.08.2020 08:24 Відповісти
Чергова вистава 95-го криворізького мікрорайону?
Чи не забагато їх останнім часом?
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04.08.2020 21:36 Відповісти
І треба надати рускаму язику статусу, щоб террористам було зручніше
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04.08.2020 21:43 Відповісти
Російська мова не повинна використовуватися в українському судочинстві, якщо не судять громадянина росії.
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04.08.2020 21:37 Відповісти
Наоборот, приговор на гилляку, очень способствует изучению гос языка
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04.08.2020 22:16 Відповісти
Вот еще и за яйца в нормальной стране взяли бы кто дал тот вид на жительство и на 10 лет а не на 2 как везде.
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04.08.2020 21:37 Відповісти
Стопудово, без хабаря, такі справи не роблят !!))
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04.08.2020 21:41 Відповісти
Не понимает украинского языка: террориста Каримова не смогли отправить под арест - Цензор.НЕТ 6303
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04.08.2020 21:38 Відповісти
аннулировать вид на жительство, выслать из страны без права возврата пожизненно! То он умственно отсталый (нга кой ему вообще тогда вид на жительство давали , дебилу) то он грамотный такой судье отвод знает как дать.. писец гастрабайтеры ухуели!
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04.08.2020 21:38 Відповісти
Пусть отсидит сначала за преступление, а потом можно и нужно дать под зад.
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04.08.2020 22:31 Відповісти
да вроде сказали что у него справка олигофрена, так что не посадят, а вот на больничку могут, но толь ко нах его содержать на больничке за наш счет!? так что пусть до дому едет лечится))
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04.08.2020 23:29 Відповісти
"Мая твая не понимаєт" суто чурбанська відмазка !!))
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04.08.2020 21:38 Відповісти
Перекладача з узбекської мови йому забезпечили.
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04.08.2020 21:39 Відповісти
Этот Курган Помоев... тьфу, Сугроб Каримов давно должен был выучить украинский....
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04.08.2020 21:39 Відповісти
Люто плюсую😂
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04.08.2020 22:00 Відповісти
А разве у узбеков почки и печень не там находится где и у белых людей?
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04.08.2020 21:40 Відповісти
Ну ясное дело не понимает,с Аваковым он то по расейски договаривался...
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04.08.2020 21:41 Відповісти
Так и напишите понимает только пи.....ю
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04.08.2020 21:41 Відповісти
адин палка три струна ...я хазяин весь страна ...мая твая непанимает
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04.08.2020 21:42 Відповісти
Хади,хади мой караван ,два ішак і три баран !!))
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04.08.2020 21:44 Відповісти
людина, маючи вид на проживання (10 років тому як...) не може зрозуміти мову країни проживання! тим хто видав вид на проживання - позбалення громадянства, та перевірка доходу (включаючи родичів).
дебільного на видобуток урану, років на 10 (маючи вид на проживання (10 років тому як...))
слабо раді прийняти відповідні закони? чи будемо надалі смоктати доларову соску від влади?
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04.08.2020 21:44 Відповісти
и чего это украинская Фемида с ним ТАК возится? не понимаю.
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04.08.2020 21:44 Відповісти
Тому що це іноземна чурка,а не волонтер чи український націанолист !!))
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04.08.2020 21:47 Відповісти
До Зе у вас з'явилися претензії?
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04.08.2020 21:47 Відповісти
а мне всё равно,- чиновник ли из попередников или сам ЗЕ.
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04.08.2020 22:42 Відповісти
По сценарию.
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05.08.2020 05:55 Відповісти
Не понимает украинского языка: террориста Каримова не смогли отправить под арест - Цензор.НЕТ 165
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04.08.2020 21:47 Відповісти
Громадянину України у Росії надають перекладача з російської на українську?
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04.08.2020 21:48 Відповісти
Пам*ятаю, що один з наших моряків вимагав перекладача.
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05.08.2020 01:45 Відповісти
А как только пришло сообщение ультиматум от этого чурки о захвате банка и человека в заложники---та через окошко с автобуса со шторкой снял бы его снайпер----и комеди с отводом судьи не было, та и забыли бы через час. А теперь на пару с луцким ********* будут путь Нели Штепы повторять. И повторят.
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04.08.2020 21:49 Відповісти
Не понимает украинского языка: террориста Каримова не смогли отправить под арест - Цензор.НЕТ 1450
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04.08.2020 21:51 Відповісти
І прибалт,почувши до себе звернення "российским суржиком" відразу вмикав "олл фрост" , тобто повну відморозку !!))
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04.08.2020 21:56 Відповісти
Сравни интеллект украинцев и латышей. Латыши не выбирали коммуниста Кравчука своим президентом.
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04.08.2020 23:20 Відповісти
Вони б і клоуна не вибирали б.
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04.08.2020 23:21 Відповісти
Не намогайся порівняти незрівнянне!! Літовці ж обирали Бразаускаса !!))
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05.08.2020 02:10 Відповісти
У мене, ще при Союзі, випадок був: Їхав через Кам"янку (Уральська область, Казахстан). В ті часи там можна було купить непогану парфюмерію - казахам без потреби була, а на магазини виділяли. От ми там і скуповувалися для себе і сімейних. Зайшов. Продавець - казашка. Стою, роздивляюсь вітрину, прицінююсь. Під"їжджає автомобіль. Заходить казах. Питає дівку, чи є у неї безпечні бритви, хороший одеколон і зубна паста... (я тоді трохи вже казахську розумів). Та очі витріщила і каже "Гаварите па-русски... Я Вас не понимаю...". Ох він їй і "вчистив"... Мова казахська, слова "манкурт" і "дочка запаршивленої верблюдиці", були найм"якішими... (У казахів теж є своя "нецензурщина"). Потім пішов. Вона стоїть, очима лупає: "Не панимаю, чего он орал?" Ну, я і "переклав". Та ще більше очі витріщила: "А откуда Вы казахский знаете? Вы же русский?..." "Девушка, я не русский... Я украинец..."
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05.08.2020 06:56 Відповісти
Не розуміє української мови: терориста Карімова не змогли відправити під арешт - Цензор.НЕТ 1636
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05.08.2020 07:36 Відповісти
Можна чекати розслідування,ХТО надав узбеку посвідку на постійне проживання без перевірки на знання української ? Нє ? (Вірніше,у директора якої школи цей узбек купив довідку про достатнє володіння українською ?)
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04.08.2020 21:53 Відповісти
Допоміжної для дітей з ЗПР (затримкою психічного розвитку), якщо вірити довідці, що він олігофрен...
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04.08.2020 22:00 Відповісти
Якраз хотів про це написать...(Коли піднявся "гвалт", і його назвали "олігофреном", я сказав, що по зовнішньому вигляду він не схожий на "розумово відсталого", бо надивився на таких вдосталь - як на неповнолітніх, так і на дорослих, і запропонував відкрить і подивиться у Інтернет фото "олігофренів", "дебілів", "імбецилів"...).
"Прокурор добавил,... что он имеет незаконченное высшее образование - в свое время учился в Москве; что сейчас не сотрудничает со следствием".В радянські часи жарт ходив :
- В тюрму Узбекистану не можна провести лише слона...
- Чому?
- Двері вузькі... Та й бажання нема..."
Як і у нас, там "все купується і все продається...".
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05.08.2020 06:46 Відповісти
Ну так сделайте и ему отвод - отведите в сторонку и отп..те. Делов то.
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04.08.2020 21:56 Відповісти
т.е если я чурка то меня что арестовать нельзя???? а по моему если ты террорист то тебя надо стрелять на месте и до ареста не доводить.
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04.08.2020 21:57 Відповісти
****, ну анекдот же
- Ну, на нет и суда нет
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04.08.2020 21:59 Відповісти
Козломорді ржуть з хохлів, а ті вже скоро звикнуть...
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04.08.2020 22:00 Відповісти
Ты слово хохлов всё равно не употребляй. Не надо.
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04.08.2020 22:44 Відповісти
Хохол це малоросійська бидлота завдяки якій топчемо на місці власне лайно 30років.
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05.08.2020 02:03 Відповісти
Хохол, це українець з ковбасною ідеологією !!" За шмат гнилої ковбаси....і т.д. і т.п. !!!))
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05.08.2020 02:14 Відповісти
Є з чого ржати. Українці хваляться своїми ВПС, в яких нема ні одного бойового літака новіше 1991 року.
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04.08.2020 23:23 Відповісти
Не думаю, что в войне с запоребриком нужны самолеты.
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05.08.2020 08:10 Відповісти
Так довбогризам на практиці доводять корисність незнання мови...
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04.08.2020 22:06 Відповісти
депорт на историческую родину
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04.08.2020 22:16 Відповісти
Звичайно, але спочатку повинен присісти та відсидіти...
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04.08.2020 23:03 Відповісти
Яке відсидіти??? А ви готові додатково 10 гривень зі своєї кишені щодня виділяти на утримання цього дебіла, на охорону і т. п.
І не потрібно зараз розпинатись про бюджет, про те що ви платите податки. Я плачу податки щоб забезпечувати розвиток і безпеку СВОЄЇ КРАЇНИ
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05.08.2020 07:59 Відповісти
звичайно, і не тільки 10 гривень...В результаті рашистської агресії та безкарності тих,хто до неї привів і її покликав,в результаті безвізу з сраним СНГ та засиллям криміналу з Кавказу та Центральної Азії, продажності чинуш, ми вже втратили та втрачаємо незрівнянно більше.

Якщо не саджати, а просто відпускати, то рашистське, кавказське, азійське лайно буде лізти весь час,а колаборанти та зальотний кримінал ніколи не закінчаться.
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05.08.2020 11:09 Відповісти
У арсенборисыча много оригинальных кадров. Где он их находит?
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04.08.2020 22:17 Відповісти
Странно, Бенядиктовна уже возбудилась? Видосики хде?
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04.08.2020 22:17 Відповісти
Что то я не пойму, кто олигофрен, каримов, или прокурор с судьей?
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04.08.2020 22:22 Відповісти
олигофрены только те,кто выбрал зекретина
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05.08.2020 09:17 Відповісти
Пораздавали-попродавали вид на жительство сброду , который кошмарит украинцев !!! Проверить каждого из этого долгого списка "гостей" - многие (если не большинство) из которых занимаются злодеяниями в Украине под крышей пристроившихся к власти преступников...
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04.08.2020 22:23 Відповісти
Якщо б його ліквідували на місці, то не було б ніяких проблем з мовою.
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04.08.2020 22:30 Відповісти
Надо передать в руки узбекского правосудия..там он выучит украинский за один день и очень быстро напишет чистосердечное признание и раскаяние державною мовою....
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04.08.2020 22:35 Відповісти
А что так можно было? Зато Стерненку отказали в отводе судьи, несмотря на доказательства заангажированности конкретных судей и прокурворов. Все что нужно знать о судебной и правохранительной системы Украины.
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04.08.2020 22:35 Відповісти
Эх ***, зарежу судью, и скажу, что ничего не понимаю, переводите древнеарамейскою. А потом скажу- чё то ничего не понял.
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04.08.2020 22:43 Відповісти
нужно было стрелять ...
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04.08.2020 22:56 Відповісти
"Каримов обеспечен переводчиком, который владеет узбекским языком... ему была разъяснена его суть на русском языке"
Настоящий русский узбек.
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04.08.2020 23:00 Відповісти
У нас министр МВД не говорит по украински, а вы к узбеку пристали
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04.08.2020 23:11 Відповісти
Ну что за цирк е*аный!!!
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04.08.2020 23:49 Відповісти
Пристрелить уйобка.
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05.08.2020 01:01 Відповісти
За гроші українські чиновники і глухонімому випишуть папірець що він видатний декламатор...
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05.08.2020 01:33 Відповісти
Чому в Україні видають посвідки на проживання особам що не володіють мовою?
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05.08.2020 01:58 Відповісти
Навіть надают посади на держслужбі !!))
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05.08.2020 02:16 Відповісти
тролит нашу тупую власть и дурное законодательство))
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05.08.2020 06:43 Відповісти
Неконституційна НЕЧІСТЬ вже знахабніла вкрай. А чого дивуватись? Коли сам "сра...гарант" Конституції ....витирає кожного дня з самого ранку ноги...правильно...об неї. І тоді чому не можна навіть іноземцю об неї не витерти?
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05.08.2020 07:28 Відповісти
Господи! Поверни до керування країною патріотичного українського керманича!
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05.08.2020 07:29 Відповісти
Актору-терористу гарантували режисери, що його не будуть чіпати, після спектаклю "Терорист в банку з рюкзаком Авакова". Типу він олігофрен, а свої права знає не гірше правника.
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05.08.2020 07:47 Відповісти
Теперь его отпустят?
Задержание 3 суток, нет решения суда - обязаны отпустить. Судья в доле.
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05.08.2020 09:48 Відповісти
пока два маразматика торгуют Украиной, цирк развлекает овец новым шоу, предоставьте ему на двух языках, украинский и его родной, кто он там узбек, и пусть выбирает.
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05.08.2020 10:19 Відповісти
Вот оно - десять лет узбек в Украине, а не знает ни узбекского, ни украинского...
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05.08.2020 11:47 Відповісти
Украина - страна для украинофобов.
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05.08.2020 17:42 Відповісти
 
 