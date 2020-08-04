Не розуміє української мови: терориста Карімова не змогли відправити під арешт

Суд не зміг обрати запобіжний захід терористові Карімову, який 3 серпня захопив і погрожував підірвати відділення банку. Карімов вимагав, щоб текст підозри переклали російською, а коли суддя відмовилася це зробити, заявив їй відвід.

Про це розповів прокурор Олександр Жила, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Адвокат Карімова заявила відвід судді Галині Матійчук на підставі того, що та відмовилася задовольнити його клопотання про переклад тексту підозри російською мовою.

За словами прокурора, суддя мотивувала свою відмову тим, що Карімов ще в 2013 році отримав посвідку на проживання в Україні на 10 років, тому він повинен розуміти українську мову, оскільки це обов'язкова умова для отримання такого документа.

Також прокурор додав, що Карімов забезпечений перекладачем, який володіє узбецькою мовою, оскільки він є громадянином Узбекистану. Він заявив, що вчора, коли Карімов ознайомився з текстом підозри, йому була роз'яснена її суть російською мовою, і він написав по-російськи, що підозру зрозумів, але з нею не погоджується.

Жила повідомив, що судове засідання в цій справі продовжиться завтра. О 8:00 буде авторозподіл справи про відвід судді Матійчук, а далі за результатами розгляду клопотання про відвід справу продовжить розглядати або ця суддя, або інша.

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Прокурор додав, що підозрюваний користується послугами адвоката за призначенням, тобто безкоштовного; що він має незакінчену вищу освіту - свого часу навчався в Москві; що зараз не співпрацює зі слідством.

Нагадаємо, 3 серпня о 12:00 у поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" і повідомила, що у відділення, розташоване в БЦ "Леонардо", зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію. Через кілька годин Карімова було затримано. Ніхто не постраждав. У СБУ повідомили, що у нього не було при собі вибухівки.