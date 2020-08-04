1800 осіб залишилися без води в окупованому кримському селі: там пересохла свердловина

На території Мирнівського сільського поселення Сімферопольського району Криму ввели режим надзвичайної ситуації через відсутність води. Свердловина, яка живила село, пересохла.

Про це повідомив керівник апарату окупаційної адміністрації Сімферопольського району Іван Юрченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Через пересихання свердловини без води залишилося близько 1800 осіб.

"У нас була свердловина, але в зв'язку з погодними умовами вода просто пішла зі свердловини. Вперше таке, що вода в свердловині просто закінчилася. Планується побудувати новий трубопровід, який ми будемо вести від міського трубопроводу. Прокладка буде на відстані 1,2 км. Підвезення води організовано чотири рази на день", - сказала керівник муніципального унітарного підприємства "Мирне" Євгенія Гудима.

24 липня голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що води в Сімферопольському водосховищі вистачить ще на сто днів. Він не відкидає, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму.

Аксьонов стверджував раніше, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень. За останніми даними Гідрометцентру Криму, загальний сумарний запас води на початок липня сягнув 83.31 млн куб. метрів, що на 1.85 млн куб. метрів менше, ніж місяць тому.

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При цьому голова окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк сказав, що півострів не потребує поставок дніпровської води з материкової України по Північно-Кримському каналу.

Влада України наполягає, що відновлення подачі дніпровської води в Крим можливе лише після деокупації півострова.