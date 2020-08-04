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Новини Окуповані території
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1800 осіб залишилися без води в окупованому кримському селі: там пересохла свердловина

1800 осіб залишилися без води в окупованому кримському селі: там пересохла свердловина

На території Мирнівського сільського поселення Сімферопольського району Криму ввели режим надзвичайної ситуації через відсутність води. Свердловина, яка живила село, пересохла.

Про це повідомив керівник апарату окупаційної адміністрації Сімферопольського району Іван Юрченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Через пересихання свердловини без води залишилося близько 1800 осіб.

"У нас була свердловина, але в зв'язку з погодними умовами вода просто пішла зі свердловини. Вперше таке, що вода в свердловині просто закінчилася. Планується побудувати новий трубопровід, який ми будемо вести від міського трубопроводу. Прокладка буде на відстані 1,2 км. Підвезення води організовано чотири рази на день", - сказала керівник муніципального унітарного підприємства "Мирне" Євгенія Гудима.

24 липня голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що води в Сімферопольському водосховищі вистачить ще на сто днів. Він не відкидає, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму.

Аксьонов стверджував раніше, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень. За останніми даними Гідрометцентру Криму, загальний сумарний запас води на початок липня сягнув 83.31 млн куб. метрів, що на 1.85 млн куб. метрів менше, ніж місяць тому.

Також на Цензор.НЕТ: Зеленський проти подачі води в окупований Крим, - "слуга народу" Яременко

При цьому голова окупаційного уряду Криму Юрій Гоцанюк сказав, що півострів не потребує поставок дніпровської води з материкової України по Північно-Кримському каналу.

Влада України наполягає, що відновлення подачі дніпровської води в Крим можливе лише після деокупації півострова.

Крим (14192) вода (1185)


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Топ коментарі
+56
Крим повертаєтся до природнього стану-напівпустелі !!))
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04.08.2020 22:01 Відповісти
+55
1800 человек остались без воды в оккупированном крымском селе: там пересохла скважина - Цензор.НЕТ 5455
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04.08.2020 21:57 Відповісти
+52
Окупант сам повинен забезпечувати водою населення Криму.
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04.08.2020 21:56 Відповісти
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нас рать
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05.08.2020 05:56 Відповісти
та хоть 18000....
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05.08.2020 06:25 Відповісти
Пусть вспомнят как голосовали на "референдуме" в 14 году
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05.08.2020 06:44 Відповісти
1800 осіб залишилися без води в окупованому кримському селі: там пересохла свердловина - Цензор.НЕТ 1445
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05.08.2020 07:11 Відповісти
Не треба злорадствувати над селянами з Мирного. Танці закінчились,почалось буденне життя...без води. Якби у Путіна не зробили б хоча б одну суперпуперракету для "устрашенія і прівєдєнія к руцькому міру" ,то там би були б з водою всі села навколо ,а не тільки Мирне. Кримчане,беріть за горло Аксьонова і давіть з нього воду,бо він казав,що вода є!!!!!!
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05.08.2020 07:14 Відповісти
Сказать, что вода есть-это одно, а есть ли вода-это другое. Часть подземных вод Крыма-это остатки воды из северокрымского канала, которая за многие годы его эксплуатации просочилась в водные горизонты и пополнила их. Нет канала-нет пополнения подземных горизонтов. Мирное-это одна из первых ласточек. Оставшаяся вода, если и будет, то будет очень солёной.
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05.08.2020 07:48 Відповісти
Природу не нає..шь,без канала, Крим буде солончаковою напівпустелею !!!)))
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05.08.2020 09:14 Відповісти
Марат - ПНХ! В имени ***** ты сделал пять ошибок
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05.08.2020 08:03 Відповісти
Хто коня вкрав той його і поїть.
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05.08.2020 07:48 Відповісти
"Пусть пьют мочу" ( Москаль )
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05.08.2020 08:04 Відповісти
И не ипет!
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05.08.2020 08:26 Відповісти
Как то пофиг.

Пейте мочу
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05.08.2020 09:53 Відповісти
Если в кране нет воды, значит выпили москали!
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05.08.2020 13:13 Відповісти
Москалі в Криму тільки 6 років, а спостереження вели 150....
От п.боли
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06.08.2020 03:42 Відповісти
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