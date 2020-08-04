МОЗ Лівану заявило про 25 загиблих і 2,5 тис. постраждалих від вибуху в Бейруті
Понад 25 людей загинули внаслідок потужних вибухів, що прогриміли у вівторок поблизу порту в Бейруті.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова мінохоронздоров'я Лівану Хасан Хамад.
За словами Хамада, ще понад 2,5 тис. постраждали.
Міністр не виключив, що кількість жертв і постраждалих може збільшитися.
Ліванський Червоний Хрест також попередив, що очікується зростання кількості загиблих і постраждалих.
Місцеві ЗМІ повідомляють про переповненість лікарень міста через велику кількість постраждалих. Дехто не може отримати медичної допомоги, оскільки заблокований у власних будинках і квартирах.
Як повідомляє телеканал Fox News, посилаючись на джерела, під купою уламків перебувають машини з тілами загиблих. Місцеві ЗМІ опублікували зображення та відеоматеріали, на яких показано тіла людей під руїнами.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.
Пізніше керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім заявив, що вибухнула не піротехніка, а склад, на якому зберігали конфісковану вибухівку.
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Приходять поранені.
Хай Аллах допоможе живим.
і такі напевно є у пацаків на базі ув сирійському Тартусі...
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Я повторю это снова, наденьте маски, потому что воздух сейчас ядовит.
Если идет дождь, пожалуйста, держитесь подальше от этого дождя любой ценой-
Потери товаров в порту составляют миллиарды, более 90% склада с лекарствами от хронических заболеваний было уничтожено.
Электрические офисы Ливана полностью разрушены.
- Беспошлинная зона полностью разрушена
- Зернохранилище просто рухнуло.
Вот эти что ли?
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, на Кипре за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояни такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Максимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж..
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейса, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракеты Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".
А точно никуда не девается?
Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...
Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.
Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.
UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.