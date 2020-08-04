МОЗ Лівану заявило про 25 загиблих і 2,5 тис. постраждалих від вибуху в Бейруті

Понад 25 людей загинули внаслідок потужних вибухів, що прогриміли у вівторок поблизу порту в Бейруті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова мінохоронздоров'я Лівану Хасан Хамад.

За словами Хамада, ще понад 2,5 тис. постраждали.

Міністр не виключив, що кількість жертв і постраждалих може збільшитися.

Ліванський Червоний Хрест також попередив, що очікується зростання кількості загиблих і постраждалих.

Місцеві ЗМІ повідомляють про переповненість лікарень міста через велику кількість постраждалих. Дехто не може отримати медичної допомоги, оскільки заблокований у власних будинках і квартирах.

Як повідомляє телеканал Fox News, посилаючись на джерела, під купою уламків перебувають машини з тілами загиблих. Місцеві ЗМІ опублікували зображення та відеоматеріали, на яких показано тіла людей під руїнами.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

Пізніше керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім заявив, що вибухнула не піротехніка, а склад, на якому зберігали конфісковану вибухівку.