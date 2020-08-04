У Мінських угодах немає вимоги закріпити "особливий статус" ОРДЛО в Конституції, - Кравчук

У Мінських угодах немає обов'язкової вимоги вводити положення про "особливий статус" окупованих територій до Конституції України.

Про це голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Певні положення Мінських угод по-різному трактуються, а їх необхідно читати однаково всім сторонам урегулювання ситуації на Донбасі, зазначає Кравчук.

"Ми не можемо ставити під сумнів те, що написано в Мінських угодах, але ми можемо сказати, що пройшло чимало часу, і ці п'ять років показали, що деякі положення документів не працюють, або працюють суперечливо, або трактуються по-різному. Тому потрібно привести їх в таку систему мислення і систему дій, з якими погодяться всі сторони, щоб припинити війну на Донбасі", - сказав він.

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Кравчук зазначив, що в Мінських угодах немає обов'язкової вимоги вводити так званий "особливий статус" ОРДЛО до Конституції України.

"А деякі, в тому числі російська сторона, наполягають, що там, мовляв, саме так написано. І ми повинні довести, повинні сісти і прочитати разом, і прийти до висновку", - пропонує він.