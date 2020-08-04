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У Мінських угодах немає вимоги закріпити "особливий статус" ОРДЛО в Конституції, - Кравчук

У Мінських угодах немає вимоги закріпити

У Мінських угодах немає обов'язкової вимоги вводити положення про "особливий статус" окупованих територій до Конституції України.

Про це голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Певні положення Мінських угод по-різному трактуються, а їх необхідно читати однаково всім сторонам урегулювання ситуації на Донбасі, зазначає Кравчук.

"Ми не можемо ставити під сумнів те, що написано в Мінських угодах, але ми можемо сказати, що пройшло чимало часу, і ці п'ять років показали, що деякі положення документів не працюють, або працюють суперечливо, або трактуються по-різному. Тому потрібно привести їх в таку систему мислення і систему дій, з якими погодяться всі сторони, щоб припинити війну на Донбасі", - сказав він.

Також на Цензор.НЕТ: Кравчук не відкидає можливості імплементації Україною "формули Штайнмаєра"

Кравчук зазначив, що в Мінських угодах немає обов'язкової вимоги вводити так званий "особливий статус" ОРДЛО до Конституції України.

"А деякі, в тому числі російська сторона, наполягають, що там, мовляв, саме так написано. І ми повинні довести, повинні сісти і прочитати разом, і прийти до висновку", - пропонує він.

Конституція (548) Кравчук Леонід (546) Донбас (22358) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+14
Прекратіть войну не можливо, її можливо або виграти або програти.
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04.08.2020 22:58 Відповісти
+13
В Минских соглашениях нет требования закрепить "особый статус" ОРДЛО в Конституции, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1064
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04.08.2020 23:01 Відповісти
+4
...с которым согласятся все стороны... А не пошла бы ТА СТОРОНА нах**** с их предложениями? С чего ето я на моей украинской земле в моем доме буду слушать террористов, маньяков и убийц как мне жить? Ето и называется капитуляция. А компромис ето когда Украина тоже внесет предложение как жить кацапам в Кацапстане. Улавливаете логику?
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04.08.2020 23:03 Відповісти
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Прекратіть войну не можливо, її можливо або виграти або програти.
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04.08.2020 22:58 Відповісти
Пане Олександре, ану скажіть мені що в Україні та належить народові України, а не олігархам та їх прихвостням? Уже здається і землю хочуть прибрати до своїх рук.....
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04.08.2020 23:11 Відповісти
Ви знаєте, важко відповісти, в Конституції одне написано, а на ділі зовсім інше. Кайдани та борги ось і ваше і моє.
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04.08.2020 23:13 Відповісти
от ви і дали самі відповідь на свій пост про результати війни.....
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04.08.2020 23:24 Відповісти
Я дав відповідь на ваше питання, а про війну я написав для уставшіх ат нєйо.
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04.08.2020 23:25 Відповісти
Попробуй для себя сформулировать пункты, которые будут характеризовать для тебя победу. Затем, сделай тоже самое с пунктами, характеризующими для тебя поражение, а потом посмотри, что может быть в середине. Вот это и может стать реальным способом прекращение войны без военного сценария.
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05.08.2020 04:33 Відповісти
У Мінських угодах немає вимоги закріпити "особливий статус" ОРДЛО в Конституції, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2114и не забудь заполнить форму,"" амерыканець""
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05.08.2020 12:07 Відповісти
Гуго́л (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. googol) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE число , в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F десятичной системе счисления изображаемое единицей со 100 нулями.

Тебе надо, commie, ты и заполняй!
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05.08.2020 13:44 Відповісти
"Але я це виправлю" - ЛМ. Кравчук
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04.08.2020 23:00 Відповісти
В Минских соглашениях нет требования закрепить "особый статус" ОРДЛО в Конституции, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1064
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04.08.2020 23:01 Відповісти
ага, тільки цифра не точна та й за 30 років те лихо так накоїли, що сутужно буде розгрібати, якщо в когось до цього руки дійдуть
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04.08.2020 23:13 Відповісти
Уберите этого старого маразматика
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04.08.2020 23:02 Відповісти
что написано в Минских договоренностях, НАПИШИТЕ
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04.08.2020 23:02 Відповісти
Google.
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04.08.2020 23:09 Відповісти
Его там забанили.
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05.08.2020 04:47 Відповісти
...с которым согласятся все стороны... А не пошла бы ТА СТОРОНА нах**** с их предложениями? С чего ето я на моей украинской земле в моем доме буду слушать террористов, маньяков и убийц как мне жить? Ето и называется капитуляция. А компромис ето когда Украина тоже внесет предложение как жить кацапам в Кацапстане. Улавливаете логику?
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04.08.2020 23:03 Відповісти
... а на той стороне украинцы вам скажут - вы нам не указ. Дальше что?
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05.08.2020 04:49 Відповісти
и штайнмайер до "формулы штайнмайера", продиктованной кремлем, никаким боком не касался. просто дед кравчук хочет жить и пресмыкаться под "могучей рукой" москвы - так ему привычнее...
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04.08.2020 23:04 Відповісти
Что конкретно вам не нравится в ФШ?
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05.08.2020 04:50 Відповісти
Старый пердун просравший ЯО, не хочет понять что ***** не остановит никакие договоренности и даже особый статус по даунбасу. Для ***** ето всего лишь очередная ступенька к Киеву, как ето было после захвата крыма. Тогда в 2014 вы тоже думали что пойдем на уступки здадем крым без единого выстрела и на етом все закончится и можно дальше делить портфели и грабить страну. ***** же от безнаказанности даже не скрывает что его задача захватить всю Украину, по крайней мере все левобережье.
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04.08.2020 23:08 Відповісти
«- Действительно, до сих пор никто не ответил за развал украинской армии. За то, что фактически к началу войны армия была совершенно не готова защитить свою страну. Кто ответил за разрушение оборонно-промышленного комплекса нашей страны? Кто ответил за подписание Харьковских соглашений, воспользовавшись которыми Россия сконцентрировала в Крыму военную группировку, значительно превосходящую украинскую? Я не говорю о том, что из армии 70% перешло на сторону русских, из Службы безопасности - 90%, из милиции - 99%. Это тоже ответственность тех людей, которые эти кадры продвигали, воспитывали, назначали. Россия серьезно готовилась к агрессии в Крыму, всячески способствуя разрушению обороноспособности нашей страны. Это делала ее агентура, а также чиновники-коррупционеры и генералы, которые распродавали армейское имущество за бесценок, снимали с вооружения лучшие образцы ракетного оружия и военной техники. Кто ответил за передачу России атомного оружия в обмен на бумажки пустых обещаний? Это трагедия Украины. Но мы же понимаем, что вопрос поставлен совсем в другом контексте. Идет грязная игра, которую навязывает нам российская пропаганда, в которую играют такие их марионетки, как Янукович и коллаборанты из ОПЗЖ, резко активизировавшиеся по этому вопросу (в последнем интервью Медведчука - это одна из ключевых тем). Им надо показать всему миру, что не было военной агрессии, не было оккупации Крыма. Источник: https://censor.net/r3209955
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04.08.2020 23:15 Відповісти
Вы сильно недооцениваете переговорщика Кравчука. Я уверен, что у Пуйла пердак задымел, когда он узнал, что командовать в ТКГ будет Кравчук, а не Резников. Следим за развитием событий... без попкорна.
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05.08.2020 04:54 Відповісти
Сначала контроль Украины над границей с РФ, а потом все остальное, причем местные выборы в самую последнюю очередь, лет через пять после возобновления контроля над границей.
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04.08.2020 23:16 Відповісти
а що ж ви хочете, хтось з буратін мені тут казав, що люди від природи нерівні, а значить справедливості не чекати....то й держави тоді не рівні, і блоки держав....не слід тоді чекати справедливості і на міждержавному рівні....сильний гне слабого всюди, як там писав Сковорода:
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04.08.2020 23:20 Відповісти
Всякому городу нрав и права;Всяка имеет свой ум голова;Всякому сердцу своя есть любовь,Всякому горлу свой есть вкус каков,А мне одна только в свете дума,А мне одно только не идет с ума. Петр для чинов углы панскіи трет,Федька-купец при аршине, все лжет.Тот строит дом свой на новый манер,Тот все в процентах, пожалуй, поверь!А мне одна только в свете дума,А мне одно только не идет с ума. Тот непрестанно стягает грунта,Сей иностранны заводит скота.Те формируют на ловлю собак,Сих шумит дом от гостей, как кабак,-А мне. одна только в свете дума,А мне одно только не идет с ума. Строит на свой тон юриста права,С диспут студенту трещит голова.Тех безпокоит Венерин амур,Всякому голову мучит свой дур,-А мне одна только в свете дума,Как бы умерти мне не без ума. Смерте страшна, замашная косо!Ты не щадиш и царских волосов,Ты не глядиш, где мужик, а где царь,-Все жереш так, как солому пожар.Кто ж на ея плюет острую сталь?
Тот, чія совесть, как чистый хрусталь...добре написав Сковорода, чи не так?
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04.08.2020 23:25 Відповісти
Злодій-Комуняка кравчук який переконував усіх, махаючи будапештськими "угодами", що раSSія НЕ має Права порушити міжнародне Право...і цього ніколи не зробить...хоче ЗНОВУ "чимось допомогти" Україні...віддати ядерну зброю, розплодити ще більший олігархат...або просто дати воду в Крим "нашим громадянам"....
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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04.08.2020 23:25 Відповісти
копипаст. 11й пункт. ==================11. Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании 1, до конца 2015 года..
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04.08.2020 23:26 Відповісти
Если кто мне не верит переходите по ссылке https://lb.ua/news/2015/02/12/295325_opublikovan_polniy_tekst_novogo.html
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04.08.2020 23:28 Відповісти
2015 год давно закончился...

Странный "копипаст" - с автоматическим переводом с "в Украине" на "на Украине".

У Мінських угодах немає вимоги закріпити "особливий статус" ОРДЛО в Конституції, - Кравчук - Цензор.НЕТ 174
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05.08.2020 00:01 Відповісти
ну а кроме *на* и *в* текст то тот же. предлогаю проклянуть Тараса Шевченко за то что говорил - на Вкаїні милій.
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05.08.2020 00:13 Відповісти
Вам нужно объяснять разницу между территорией и государством?
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05.08.2020 00:29 Відповісти
Куба государство. Мадагаскар тоже. мы же говорим НА Мадагаскаре и НА Кубе. не знаю. я страшного ничего в этом лично не вижу.
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05.08.2020 00:48 Відповісти
Це острови. На суші нема ''на'' перед назвою жодної держави.
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05.08.2020 03:02 Відповісти
Исландия тоже остров. но мы говорим в Исландии.
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05.08.2020 04:22 Відповісти
Потому что это - островное государство: когда речь об острoве, тогда мы говорим на острове "Исландия", а когда о стране - в стране Исландия, просто обычно мы не используем вводные слова остров/страна, и за чего и выходит неразбериха. Правило одно, и оно простое: в стране Х.
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05.08.2020 05:08 Відповісти
Это где с таким правилом русского языка можно ознакомится?) нет такого ни в одном учебнике.. сам себе проблему выдумал и создал
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05.08.2020 05:45 Відповісти
Какого правила нет?! Найди HEостровное государство, о котором по правилам русского языка говорят "на нём". Может ты не в курсе: Украина - HE островное государство.

Также, найди мне такую страну, о которой в русском языке говорят "на стране Х" вместо "в стране Х".
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05.08.2020 08:56 Відповісти
На Аляске например. Аляска не остров.
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05.08.2020 09:49 Відповісти
Аляска - штат, а не страна.
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05.08.2020 12:42 Відповісти
Кстати, Аляска - полуостров, поэтому "на полуострове Аляска", "на Аляске". Также, как и в "на Чукотке".
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05.08.2020 12:58 Відповісти
http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0008663
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05.08.2020 05:51 Відповісти
В 1905-м Украина не была НГ.
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05.08.2020 08:49 Відповісти
Причем тут НГ? Киев и любой город тоже не НГ но мы говорим в Киеве. в Виннице. ЛДНР-ОРДЛО тоже не независимы официально элементы но в ОРДЛО а не на ОРДЛО.
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05.08.2020 09:46 Відповісти
Мы говорим о странах, а не городах. Украина - страна, поэтому "в Украине".
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05.08.2020 12:44 Відповісти
ОРДЛО - регионы, значит "в регионах" и "в ОРДЛО". Всё правильно.
ЛДНР - республики, значит "в республиках" и "в ЛДНР", как в своё время было "в республике УССР" и "в УССР".
Киев - город, значит "в городе" и "в Киеве".
Украина - страна, значит "в стране" и "в Украине"
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05.08.2020 12:52 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/blog.liga.net/amp/user/achernih/article/3187
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05.08.2020 13:49 Відповісти
Вы намеренно поменяли "в" на "на" чтобы затеять дискуссию о правописании? Вы можете как угодно называть и рассказывать о "правилах русского языка", всё дело в том - хам человек, или нет. В государстве Украина принято говорить и писать "В Украине" на украинском и русском, если кто-то говорит "на" - это невежество, или демонстративное неуважение к государству и украинцам.
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05.08.2020 08:07 Відповісти
Намеренно, намеренно... Это "лахтинец"... Я его уже не раз ловил на "портяночной вони"... А насчёт "правил русскага языка" - так Вам любой лингвист скажет, что в "русском" языке правила играют очень незначительную роль... Почему? Из-за его "искусственности". Основа - славянская, а произношение - угрофинское, тюркское. Лексика - смесь угрофинских, тюркских, славянских, германских слов, подогнаных, опять-таки, под угрофинское произношение...
Поэтому в этом "вяликарусскам наречии" имеется куча "исключений из правил"...

"Каждый уважающий себя русский человек должен знать, что "евонный" пишется с двумя "Н", а "ихний" - с одной".
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05.08.2020 08:32 Відповісти
У Мінських угодах немає вимоги закріпити "особливий статус" ОРДЛО в Конституції, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1400
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05.08.2020 12:28 Відповісти
1. Правильно пишется "предлАГаю". 2. Институт русского языка им. Виноградова считает иначе https://www.google.com/amp/s/blog.liga.net/amp/user/achernih/article/3187
3. Ваши комментарии про "в" и "на"выдают имперского фсбшного бота и не касаются темы статьи.
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05.08.2020 13:46 Відповісти
поэтому зеля принял формулу штанмаера
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04.08.2020 23:27 Відповісти
Её принял попаредник и топил за неё, а при Зе с ней согласились в виде письма Сайдику, но никакого подписания ФШ не было.

Первая попытка подписания согласованного варианта на заседании Минской контактной группы 18 сентября, однако, закончилась провалом. Представитель Украины в ТКГ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0 Леонид Кучма заявил, что не подпишет согласованную редакцию «формулы Штайнмайера», поскольку это вызовет протесты на Украинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-:1-26 [26] . Министр иностранных дел Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадим Пристайко заявил о том, что срыв подписания формулы произошёл в связи с техническими проблемамиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-:1-26 [26] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-27 [27] . Позднее пресс-секретарь главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группы перечислила условия, при которых готова начать выполнение «формулы Штайнмайера»: в частности, полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооружённых формирований, разведение сил вдоль всей линии соприкосновения и установление контроля над неподконтрольным Украине участке российско-украинской границыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-28 [28] .

1 октября Контактная группа по Донбассу утвердила в письменном виде единую редакцию «формулы Штайнмайера» и согласовала разведение сил конфликтующих сторон в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октябряhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-29 [29] . При этом члены Контактной группы утвердили единую редакцию, не подписывая её: представитель действующего председателя ОБСЕ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD Мартин Сайдик , комментируя итоги заседания, сообщил, что члены ТКГ и представители ОРДЛО «подтвердили текст "формулы Штайнмайера"» письмами в его адрес. Письма, подписанные представителем ОБСЕ, российской стороной, представителями непризнанных республик и Леонидом Кучмой от Украины, датированы 1 октября и заканчивались текстом, что «сторона принимает текст этой формулы»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-30 [30] .

Владимир Зеленский 1 октября на брифинге для прессы подтвердил, что «формулу Штайнмайера» имплементируют в закон об особом статусе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9 ОРДЛО . При этом он заявил, что местные выборы на Донбассе могут пройти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.
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05.08.2020 05:25 Відповісти
в октябре зебилы утвердили это письменно, после чего это стало обязательством
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05.08.2020 06:08 Відповісти
Ты читать умеешь? Давай вместе, как с учителем в первом классе: члены Контактной группы утвердили единую редакцию, не подписывая её: члены ТКГ и представители ОРДЛО «подтвердили текст "формулы Штайнмайера"» письмами в его адрес.

Это - письма на деревню Сайдику, и они не имеют никакой юридической силы.
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05.08.2020 09:06 Відповісти
юридической может не имеют, а политической очень имеют. и когда это зеля руководствовался юридическими аспектами. он пошел на попятую и его дожмут
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05.08.2020 09:51 Відповісти
Ах вот какая ты, попятная:

"полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооружённых формирований, разведение сил вдоль всей линии соприкосновения и установление контроля над неподконтрольным Украине участке российско-украинской границы" !!!
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05.08.2020 12:35 Відповісти
так это ж говорил пресс секретарь, а не зеля. а зеля ради мира конечно, пойдет на гибкие шаги и имплементирует что ему скажут.

В воскресенье ближе к вечеру состоялся телефонный разговор президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. По итогу разговора украинская сторона впервые подтвердила, что обсуждает вопрос изменений в Конституцию в контексте Минских соглашений по Донбассу, хотя ранее неоднократно отвергала саму такую возможность.

"стороны обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины", - написала пресс-служба Зеленского.
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05.08.2020 14:22 Відповісти
Это именно то, что постоянно говорит Зе, но вы вместо его прямых речей читаете трактовки из методичек зехейтеров.

Откуда вот это: "украинская сторона впервые подтвердила, что обсуждает вопрос изменений в Конституцию в контексте Минских соглашений по Донбассу"?

Вчера Кравчук сказал, что М-2 не требует изменений в Конституции.

Смотрим М-2:

Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці, до кінця 2015 року.

Децентрализация есть и так в Конституции, конец 2015-го давно наступил, про статус не говорится в контексте конституционных изменений.

Рано паникуете, идёт процесс, и никакие решения не приняты.
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06.08.2020 00:46 Відповісти
Мертвячуковский говноед должен сидеть в тюрьме.
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04.08.2020 23:28 Відповісти
Никто так просто ничего никогда не отдаст. Посмотрите на Южную Осетию, Абхазию, Приднестровье. Весь этот минский процесс создан лишь для того чтобы затянуть во времени конфликт. И пока Украина не выйдет из него дело не сдвинется с мертвой точки.
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04.08.2020 23:41 Відповісти
Потому что они сделали по крайней мере 2 серъёзные ошибки:

1. Грузия и Молдова согласились с миротворцами россиянами.
2. Грузия и Молдова подписали невыгодные для себя соглашения.
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05.08.2020 05:44 Відповісти
мы ... должны сесть и прочитать вместе, и прийти к выводу", - предлагает он. Источник: https://censor.net.ua/n3211936 хата-читальня?
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04.08.2020 23:45 Відповісти
Есть там все, Петя подписывал, у него спроси он в курсе
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05.08.2020 09:00 Відповісти
Только сильная армия защити нас от сумасшедшей рашки.
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05.08.2020 09:13 Відповісти
-У Мінських угодах немає вимоги закріпити "особливий статус" ОРДЛО в Конституції заявив продажний пристаркуватий комуняка. Так пропозиції чи вимоги, тоді від кого ці вимоги змінити та понівечити Українську конституцію ? Так що цей наказ вимога від кремлівських фашистів окупантів )(уйла або від кривавих нелюдей вбивць терористів - колаборантів з окупованої кремлем бандитської резервації "лугандонії"? Виходить так що тепер уже не український народ пише і змінює Закони своєї Української Конституції, а наші люті криваві вороги окупанти. Ну тоді Украина вже не суверенна держава, а безправна кацапська колонія в складі бридкої фашистської паРаші.
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05.08.2020 09:41 Відповісти
У Мінських угодах немає вимоги закріпити "особливий статус" ОРДЛО в Конституції, - Кравчук - Цензор.НЕТ 757
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05.08.2020 11:58 Відповісти
У Мінських угодах немає вимоги закріпити "особливий статус" ОРДЛО в Конституції, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1301
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05.08.2020 11:59 Відповісти
Если верить старцу Кравчуку, то получается , что никто толком и не читал минские соглашения и что там написано??!! Так может опубликовать их полный текст в прессе и народ сам сможет определить, что там действительно написано!! Что это тайна какая-то ??А то получается , что каждый писака типа: рабиновичей, мертведчуков, волошиных, королеских, немчиновых, погребинских, ефремовых и Бужинских и прочих пророссийских ****** трактуют и врут на эту тему как хотят!! Особенно стараются ТВ-каналы медведчука и ихними предателями коментаторами!! и вообще пора определить откуда ноги растут у этой брехни??? Если нет особого статуса ОРДЛО, то тогда вообще с ордло легко вести переговоры!! Хотите назад В Украину -хорошо, не хотите идите в жопу!!
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05.08.2020 13:16 Відповісти
 
 