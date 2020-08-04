Під час вибуху в Бейруті загинув лідер ліванської партії "Аль-Катаїб". Дружина і дочка прем'єр-міністра країни поранені
Унаслідок вибуху в порту Бейрута загинув генеральний секретар ліванської партії "Катаїб" Нізар Наджарян.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомив телеканал Al Arabiya.
Під час вибуху Наджарян перебував у штаб-квартирі партії.
За інформацією Times of Israel, унаслідок вибуху постраждали дружина і дочка прем'єр-міністра Лівану Хасана Діабі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.
Пізніше керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім заявив, що вибухнула не піротехніка, а склад, на якому зберігали конфісковану вибухівку.
Спочатку повідомлялося про 10 загиблих і безліч поранених. Пізніше стало відомо, що загинули щонайменше 25 осіб, а постраждали - 2,5 тисячі.
Від вибуху могли постраждати два українських кораблі.
Також на Цензор.НЕТ: МОЗ Лівану заявило про 25 загиблих і 2,5 тис. постраждалих від вибуху в Бейруті
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Там есть только христиане , и мусульмане : суниты и шииты . Шииты это Хизбалла и Иран .
Сунитов котролирует частично саудиты ... Христиан поддерживает США и частично Франция и Израиль .
Насчёт "праворадикальности" так называемой . Так навывали Армию Южного Ливана майора Саада Хадада и генерала Антуана Лахада - это жупел софков и коммуняк ...
Потом выяснилось , что Лахад вообще очень либеральный христианин и никогда не принимал участия в терактах и резне . А а резня в Сабре и Шатиле это "работа" как раз фалангистов с центра и Севера Ливана ... В частности Илиаса Хобейки , который потом очень был дружен с Сахой Арафат . Софкоиды и коммуняки к "крайнеправым" относили не по зверствам , а по отношению к Израилю . И поэтому участники и организаторы кровавой резни христиан в Дамуре оказывались умеренными и прогрессивными палестинцами , а фалангисты убившие Сабре и Шатиле 700-900 женщин и детей -- умеренными центристами христианами ... Друг друга резали , но то умеренные ... Восток - дело тонкое !
Хоча певна логіка є , хоча б на рівні параноїдального образу думки .
Ось хто провокував Чекатило ? Дісно хто -- дівчинки маленьки в коротких сукенках !
Хто змушує терорістів тримати тони вубухівки в центрі міста посеред житлових кварталах ?!
Ясно хто !
Чому найкраща позиція для обстрілу сосідів на дахах лікарень й у дворі школи посеред граючих у футбол діток ?!
А тепер інше питання - ось 70 років тому комуняцьки партизани коли користали дітей в свої операціях колись думали про гуманізм й що це злочин ?! Відповідь очевидна - ні ! Але чому ніколи вони не посилали дітей кидати каменюки в німецьких військових ?! Відповідь очевидна - тому що був нульовий сенс , бо в 40 роках 20 століття будь яка армія б відкривала вогонь в будь кого й не рахувалась чи то діти , чи то жінки , чи то літні ... Німці знищили Ковентри разом з всіма мирними . В2 скидали на житлові кватали Гамбурга по 100 КТон и вбивали тисячи усіх , хто не сховався .
Тому жодний дегенерат тоді не здогадався ховати вибухівку в густонаселенному районі ...
Хоча й тоді майже ніхто навмистно (крім карателів) не вбивав а ні дітей , а ні громодянських .
Терористи тому ховаються за мирними , саме тому й саме з тим ворогом , з яким ця тактика працює й є ефективною ...
Ховаються тому , що знають точно - це працює й відповідальна , демократична країна сьогодні ніколи не видасть наказ знищувати ворога , а тим більш зброї й вибухівку разом з тисячами випадкових перехожих . Ніколи би не витрачали по 500 тисяч баксів на кожну ліквидацію лідерів терористів' високо-точною й малопотужной ракетою якщо можливо було за 3 копійки .
это тоже что увидеть крокодила на Крещатике!!!!!
скурил веник вместо косяка
- политик и семья премьера
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в радиусе 500м от места взрыва проживало 800 человек
29.500 человек в радиусе 1км
545.300 чел. на расстоянии до 2,5км
2.080.500 чел. на расстоянии до 5км
Порт Бейрута.....
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Остап Вишня Слава Украине
@nonameUA
·https://twitter.com/nonameUA/status/1290746890502447108 12 мин
Бейрут поврежден в радиусе 25 километров, что сравнимо с взрывом атомной бомбы..
думаю, що тема з конфіскатом, також байда...
Шкода що так не рвуться ********** конвої у нас, дуже шкода....
Как называются существа , которые держут взрывчатку в килотоннах в жилых кварталах и торговых портовых хабах ?!
Кто скажет , что это не террористы у того две извилины ...
Один из проектов была защита т.н."линейной части" нефтепровода в Индии , а технико-экономическим обоснование -- линейная часть проходит по глухим провинциям с необразованым и туповатыми земледельцами из 10 века ... и до их тупых бошка не доходит, что делать врезку в работающий нефтепровод с Ду400 и 0.5 МПа номинальным давлением ... стопроцентная гарантия для очередного перевоплощения души . Потому решение было - генерировать alarm при первых вибрациях на датчиках - приходит по сигналу тревоги патруль и бьёт воришек плетью , а сварочные аппараты уничтожают на месте ...
Но там речь шла о глухих местах в 500 км от Мобая ...
А тут Ливан и столица - Бейрут , т.е. места , где жили когда-то финикийцы , научившие мореплаванию карфагенян , элинов и римлян ...
Кроме как тупых шиитов-фанатиков из Хизбаллы там нет таких , кто бы стал держать тонны взрывчатки в районе портового хаба и густонаселённого жилового квартала . Только террористы могут такое !
Просто требо зрозуміти , чому , наприклад , в тій же ЄС так ліберально ставляться до пан-ісламізму ... Бо ті аргесивні й якщо хтось їх критикує - вбивають и підривають . Спробуйте після статті відомом Медіа про терроризм Хамасу , Ісламської держави й Хізбалли поїхати кудись в ісламські країни . Вірогідність , що вб"ють прамо в готелі або заріжуть на вулиці майже 70% . Навіть в Європі вже давно непеспечно . Того ж праунука Ван-Гога вбили прямо в центрі Амстердама . Набагато спокійнійше критикувати вільні країни . За статтю про ізраїльську агресію можно отримати премію від тель-авівської лівої богеми й стати зіркою їх телешоу ... А криваву макаку , яка з поясом шахіда вбила 20 підлітків на дискотеці в Тель-Авіві одна французька ліва газета назвала "повстанцем" . А потім ця журнашлюха не соромилась їздити в те ж місто на різні "правозахістні" семінари . Так дуже класно жити -- видавати себе за "правозахістника" й при цьому а ні чим не ризикувати , якщо захищати кривавих бандитів ...