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Під час вибуху в Бейруті загинув лідер ліванської партії "Аль-Катаїб". Дружина і дочка прем'єр-міністра країни поранені

Під час вибуху в Бейруті загинув лідер ліванської партії

Унаслідок вибуху в порту Бейрута загинув генеральний секретар ліванської партії "Катаїб" Нізар Наджарян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомив телеканал Al Arabiya.

Під час вибуху Наджарян перебував у штаб-квартирі партії.

За інформацією Times of Israel, унаслідок вибуху постраждали дружина і дочка прем'єр-міністра Лівану Хасана Діабі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

Пізніше керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім заявив, що вибухнула не піротехніка, а склад, на якому зберігали конфісковану вибухівку.

Спочатку повідомлялося про 10 загиблих і безліч поранених. Пізніше стало відомо, що загинули щонайменше 25 осіб, а постраждали - 2,5 тисячі.

Від вибуху могли постраждати два українських кораблі.

Також на Цензор.НЕТ: МОЗ Лівану заявило про 25 загиблих і 2,5 тис. постраждалих від вибуху в Бейруті

вибух (4527) Ліван (122)


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Топ коментарі
+6
Що саме цікаво, першими хто зарепетував про піротехніку, були москальські смі, хоча з першого перегляду було зрозуміло, що рве БК,
думаю, що тема з конфіскатом, також байда...
Шкода що так не рвуться ********** конвої у нас, дуже шкода....
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04.08.2020 23:43 Відповісти
+4
В ливанских реалиях "правизна-левизна" это неочём !
Там есть только христиане , и мусульмане : суниты и шииты . Шииты это Хизбалла и Иран .
Сунитов котролирует частично саудиты ... Христиан поддерживает США и частично Франция и Израиль .
Насчёт "праворадикальности" так называемой . Так навывали Армию Южного Ливана майора Саада Хадада и генерала Антуана Лахада - это жупел софков и коммуняк ...
Потом выяснилось , что Лахад вообще очень либеральный христианин и никогда не принимал участия в терактах и резне . А а резня в Сабре и Шатиле это "работа" как раз фалангистов с центра и Севера Ливана ... В частности Илиаса Хобейки , который потом очень был дружен с Сахой Арафат . Софкоиды и коммуняки к "крайнеправым" относили не по зверствам , а по отношению к Израилю . И поэтому участники и организаторы кровавой резни христиан в Дамуре оказывались умеренными и прогрессивными палестинцами , а фалангисты убившие Сабре и Шатиле 700-900 женщин и детей -- умеренными центристами христианами ... Друг друга резали , но то умеренные ... Восток - дело тонкое !
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05.08.2020 05:06 Відповісти
+3
Что, и у них армяне при власти ?
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04.08.2020 23:25 Відповісти
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СтранЫ
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04.08.2020 23:23 Відповісти
я раз замечание сделал на 7 дней бан получил
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04.08.2020 23:25 Відповісти
Что, и у них армяне при власти ?
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04.08.2020 23:25 Відповісти
Це християнська партія
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04.08.2020 23:27 Відповісти
это партия христиан - маронитов
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04.08.2020 23:30 Відповісти
А у них томос є чи ні?
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05.08.2020 00:20 Відповісти
В районе взрыва проживает в основном армяне. Это район Бурдж Хамуд, который называют "армянским городком Бейрута"

https://twitter.com/newkc14/status/1290699530606960642/photo/1
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04.08.2020 23:28 Відповісти
Праворадикальна партія.
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04.08.2020 23:27 Відповісти
В ливанских реалиях "правизна-левизна" это неочём !
Там есть только христиане , и мусульмане : суниты и шииты . Шииты это Хизбалла и Иран .
Сунитов котролирует частично саудиты ... Христиан поддерживает США и частично Франция и Израиль .
Насчёт "праворадикальности" так называемой . Так навывали Армию Южного Ливана майора Саада Хадада и генерала Антуана Лахада - это жупел софков и коммуняк ...
Потом выяснилось , что Лахад вообще очень либеральный христианин и никогда не принимал участия в терактах и резне . А а резня в Сабре и Шатиле это "работа" как раз фалангистов с центра и Севера Ливана ... В частности Илиаса Хобейки , который потом очень был дружен с Сахой Арафат . Софкоиды и коммуняки к "крайнеправым" относили не по зверствам , а по отношению к Израилю . И поэтому участники и организаторы кровавой резни христиан в Дамуре оказывались умеренными и прогрессивными палестинцами , а фалангисты убившие Сабре и Шатиле 700-900 женщин и детей -- умеренными центристами христианами ... Друг друга резали , но то умеренные ... Восток - дело тонкое !
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05.08.2020 05:06 Відповісти
Гадаю, з-поза цього тир-акту стричать пейси сусідів, яким вигідно знову розбурхати в Лівані громадянську війну.
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05.08.2020 05:39 Відповісти
Так "гадати" можно тільки на картах-таро , або через спіритичний сеанс .

Хоча певна логіка є , хоча б на рівні параноїдального образу думки .

Ось хто провокував Чекатило ? Дісно хто -- дівчинки маленьки в коротких сукенках !

Хто змушує терорістів тримати тони вубухівки в центрі міста посеред житлових кварталах ?!
Ясно хто !
Чому найкраща позиція для обстрілу сосідів на дахах лікарень й у дворі школи посеред граючих у футбол діток ?!

А тепер інше питання - ось 70 років тому комуняцьки партизани коли користали дітей в свої операціях колись думали про гуманізм й що це злочин ?! Відповідь очевидна - ні ! Але чому ніколи вони не посилали дітей кидати каменюки в німецьких військових ?! Відповідь очевидна - тому що був нульовий сенс , бо в 40 роках 20 століття будь яка армія б відкривала вогонь в будь кого й не рахувалась чи то діти , чи то жінки , чи то літні ... Німці знищили Ковентри разом з всіма мирними . В2 скидали на житлові кватали Гамбурга по 100 КТон и вбивали тисячи усіх , хто не сховався .
Тому жодний дегенерат тоді не здогадався ховати вибухівку в густонаселенному районі ...
Хоча й тоді майже ніхто навмистно (крім карателів) не вбивав а ні дітей , а ні громодянських .

Терористи тому ховаються за мирними , саме тому й саме з тим ворогом , з яким ця тактика працює й є ефективною ...
Ховаються тому , що знають точно - це працює й відповідальна , демократична країна сьогодні ніколи не видасть наказ знищувати ворога , а тим більш зброї й вибухівку разом з тисячами випадкових перехожих . Ніколи би не витрачали по 500 тисяч баксів на кожну ліквидацію лідерів терористів' високо-точною й малопотужной ракетою якщо можливо було за 3 копійки .
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05.08.2020 06:30 Відповісти
что они там делали? !!!
это тоже что увидеть крокодила на Крещатике!!!!!
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04.08.2020 23:27 Відповісти
Хто вони?
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04.08.2020 23:28 Відповісти
Не мешайте Елене ловить приход
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04.08.2020 23:30 Відповісти
остроумный Під час вибуху в Бейруті загинув лідер ліванської партії "Аль-Катаїб". Дружина і дочка прем'єр-міністра країни поранені - Цензор.НЕТ 646 https://censor.net/user/368290 опять перепутал
скурил веник вместо косяка
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04.08.2020 23:35 Відповісти
ну читайте внимательнее!
- политик и семья премьера
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04.08.2020 23:32 Відповісти
Ну так це столиця, хто в офісі, хто дома, куди дійшла повітряна хвиля.
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04.08.2020 23:37 Відповісти
да. эта версия действенная.
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05.08.2020 00:01 Відповісти
Согласно данным, взятым из международного сервиса демографических исследований
https://twitter.com/WorldPopProject @WorldPopProject
в радиусе 500м от места взрыва проживало 800 человек
29.500 человек в радиусе 1км
545.300 чел. на расстоянии до 2,5км
2.080.500 чел. на расстоянии до 5кмПри взрыве в Бейруте погиб лидер ливанской партии "Аль-Катаиб". Жена и дочь премьер-министра страні ранены - Цензор.НЕТ 2875
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04.08.2020 23:27 Відповісти
А взрывная волна дошла до Кипра... ... никуясе пиротехника на складе взорвалась...
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04.08.2020 23:36 Відповісти
спасибо. с интересом ознакомилась
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05.08.2020 00:03 Відповісти
Ну вот и причина взрыва. Ето же кто так хотел его смерти что подорвал весь город
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04.08.2020 23:30 Відповісти
Та ладно, а якби він вийшов в туалет в цей час, це збіг.
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04.08.2020 23:32 Відповісти
Під час вибуху в Бейруті загинув лідер ліванської партії "Аль-Катаїб". Дружина і дочка прем'єр-міністра країни поранені - Цензор.НЕТ 7652Під час вибуху в Бейруті загинув лідер ліванської партії "Аль-Катаїб". Дружина і дочка прем'єр-міністра країни поранені - Цензор.НЕТ 8750Під час вибуху в Бейруті загинув лідер ліванської партії "Аль-Катаїб". Дружина і дочка прем'єр-міністра країни поранені - Цензор.НЕТ 8857

Порт Бейрута.....
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04.08.2020 23:41 Відповісти
Деякі політики не захотіли задіювати власний народ у сирійській геополітичній бійні за чужі інтереси. Але їх поправили, на два метри під землю.
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04.08.2020 23:41 Відповісти
https://twitter.com/nonameUA
https://twitter.com/nonameUA

Остап Вишня Слава Украине

@nonameUA

·https://twitter.com/nonameUA/status/1290746890502447108 12 мин

Бейрут поврежден в радиусе 25 километров, что сравнимо с взрывом атомной бомбы..
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04.08.2020 23:43 Відповісти
ну так 2700 тонн тротилу - це вам не щоденна українська граната....
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06.08.2020 04:18 Відповісти
Що саме цікаво, першими хто зарепетував про піротехніку, були москальські смі, хоча з першого перегляду було зрозуміло, що рве БК,
думаю, що тема з конфіскатом, також байда...
Шкода що так не рвуться ********** конвої у нас, дуже шкода....
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04.08.2020 23:43 Відповісти
На самом деле в Бейруте ужас. Уничтожены десятки кварталов города. Погибших будут тысячи.(с)
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04.08.2020 23:46 Відповісти
Инсайд - Пишут что снесло часть росс посольства в Бейруте, казахский посол ранен, удар был нанесен с территории Израиля по объектам Хезболлы.(с)
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04.08.2020 23:49 Відповісти
Все менше віриться в 25 загиблих.
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04.08.2020 23:46 Відповісти
Я фотки порта выше выложил...На судне НИ ОДНОГО иллюминатора ! Шанс выжить на его борту измеряется отрицательным числом...
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04.08.2020 23:53 Відповісти
Великий бабах.
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04.08.2020 23:49 Відповісти
Элементарнейший и даже очень провокационный вопрос ...

Как называются существа , которые держут взрывчатку в килотоннах в жилых кварталах и торговых портовых хабах ?!
Кто скажет , что это не террористы у того две извилины ...
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05.08.2020 05:11 Відповісти
а хто з ******** лідерів любить ховатись за жінками з дітьми?
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06.08.2020 04:19 Відповісти
***** ...
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06.08.2020 06:00 Відповісти
Как-то занимался системами переметральной защиты от второжения ...
Один из проектов была защита т.н."линейной части" нефтепровода в Индии , а технико-экономическим обоснование -- линейная часть проходит по глухим провинциям с необразованым и туповатыми земледельцами из 10 века ... и до их тупых бошка не доходит, что делать врезку в работающий нефтепровод с Ду400 и 0.5 МПа номинальным давлением ... стопроцентная гарантия для очередного перевоплощения души . Потому решение было - генерировать alarm при первых вибрациях на датчиках - приходит по сигналу тревоги патруль и бьёт воришек плетью , а сварочные аппараты уничтожают на месте ...
Но там речь шла о глухих местах в 500 км от Мобая ...
А тут Ливан и столица - Бейрут , т.е. места , где жили когда-то финикийцы , научившие мореплаванию карфагенян , элинов и римлян ...

Кроме как тупых шиитов-фанатиков из Хизбаллы там нет таких , кто бы стал держать тонны взрывчатки в районе портового хаба и густонаселённого жилового квартала . Только террористы могут такое !
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05.08.2020 05:27 Відповісти
І щоби в країні навіть не здогадувалися звідки там та вибухівка? Зараз будуть прикривати ці факти
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05.08.2020 05:41 Відповісти
Не "здогадувалися" ?! Знали на 100% ... Мабуть в тому й побачили "халатність" , що знали , але сподівались , що якось пронесе , як завжди раніше було .
Просто требо зрозуміти , чому , наприклад , в тій же ЄС так ліберально ставляться до пан-ісламізму ... Бо ті аргесивні й якщо хтось їх критикує - вбивають и підривають . Спробуйте після статті відомом Медіа про терроризм Хамасу , Ісламської держави й Хізбалли поїхати кудись в ісламські країни . Вірогідність , що вб"ють прамо в готелі або заріжуть на вулиці майже 70% . Навіть в Європі вже давно непеспечно . Того ж праунука Ван-Гога вбили прямо в центрі Амстердама . Набагато спокійнійше критикувати вільні країни . За статтю про ізраїльську агресію можно отримати премію від тель-авівської лівої богеми й стати зіркою їх телешоу ... А криваву макаку , яка з поясом шахіда вбила 20 підлітків на дискотеці в Тель-Авіві одна французька ліва газета назвала "повстанцем" . А потім ця журнашлюха не соромилась їздити в те ж місто на різні "правозахістні" семінари . Так дуже класно жити -- видавати себе за "правозахістника" й при цьому а ні чим не ризикувати , якщо захищати кривавих бандитів ...
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06.08.2020 05:41 Відповісти
 
 