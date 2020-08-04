Під час вибуху в Бейруті загинув лідер ліванської партії "Аль-Катаїб". Дружина і дочка прем'єр-міністра країни поранені

Унаслідок вибуху в порту Бейрута загинув генеральний секретар ліванської партії "Катаїб" Нізар Наджарян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомив телеканал Al Arabiya.

Під час вибуху Наджарян перебував у штаб-квартирі партії.



За інформацією Times of Israel, унаслідок вибуху постраждали дружина і дочка прем'єр-міністра Лівану Хасана Діабі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

Пізніше керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім заявив, що вибухнула не піротехніка, а склад, на якому зберігали конфісковану вибухівку.

Спочатку повідомлялося про 10 загиблих і безліч поранених. Пізніше стало відомо, що загинули щонайменше 25 осіб, а постраждали - 2,5 тисячі.

Від вибуху могли постраждати два українських кораблі.

Також на Цензор.НЕТ: МОЗ Лівану заявило про 25 загиблих і 2,5 тис. постраждалих від вибуху в Бейруті