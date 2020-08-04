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США испытали межконтинентальную ракету, которая может нести ядерные заряды

США испытали межконтинентальную ракету, которая может нести ядерные заряды

Пентагон провел успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая может оснащаться ядерными боеголовками.

Об этом сообщает Стратегическое командование США, информирует Цензор.НЕТ.

"Испытание показало, что ядерное сдерживающее оружие США является надежным и эффективным для сдерживания угроз XXI века, что гарантирует безопасность нашим союзникам", - сказано в сообщении.

Тестовый запуск проводился с подземной установки на базе американских ВВС Вандерберг в штате Калифорния. Ракета, несущая три учебных боеголовки, была выпущена в 0:21 по Тихоокеанскому времени в ночь на вторник. Она преодолела расстояние 4,2 тыс. миль (6,72 тыс. км) до цели, расположенной в районе Маршалловых островов.

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"Тестовые запуски не является ответом или реакцией на глобальные события или региональные напряжение", - уточнили в Стратегическом командовании США.

Испытания должны были подтвердить точность и надежность системы вооружения межконтинентальной баллистической ракеты и получить данные для обеспечения ядерного сдерживания со стороны США.

Автор: 

испытания (404) Пентагон (1441) ракеты (4092) США (23598)


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Топ коментарі
+11
США испытали межконтинентальную ракету, которая может нести ядерные заряды - Цензор.НЕТ 1524
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04.08.2020 23:29 Відповісти
+8
Україна не придумує собі ворогів на іншому континенті, а до Москви і наші долетять.
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04.08.2020 23:36 Відповісти
+6
чекаємо на мультик з мосфільму і 20000000 махів

США испытали межконтинентальную ракету, которая может нести ядерные заряды - Цензор.НЕТ 7310
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04.08.2020 23:29 Відповісти
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США испытали межконтинентальную ракету, которая может нести ядерные заряды - Цензор.НЕТ 1524
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04.08.2020 23:29 Відповісти
_Вот в такие времена живём. Когда реально в любой момент - херак! - и за пару часов ядерная война уничтожит человечество к чертям собачьим...
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04.08.2020 23:29 Відповісти
так може людство цього і заслуговує......
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04.08.2020 23:40 Відповісти
Я так не думаю. Это идея для мизантропов и человеконенавистников.
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04.08.2020 23:49 Відповісти
майбутнє покаже......рабство пережили, феодальне закріпачення пережили, пережили колоніальні війни буржуїв та дві світові війни, а от чи переживемо третю....хтозна
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04.08.2020 23:54 Відповісти
чекаємо на мультик з мосфільму і 20000000 махів

США испытали межконтинентальную ракету, которая может нести ядерные заряды - Цензор.НЕТ 7310
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04.08.2020 23:29 Відповісти
США испытали межконтинентальную ракету, которая может нести ядерные заряды - Цензор.НЕТ 2582
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04.08.2020 23:32 Відповісти
Даремно ви смієтесь з макетів, це ціла індустрія для введення ворога в оману.
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04.08.2020 23:35 Відповісти
Звичайно, без знарядь РЕБ, і оптоелектронної розвідки, то так.
Як зараз на Донбассі.
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04.08.2020 23:42 Відповісти
https://censor.net/user/173780 США совок макетами літаків обдурював.
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04.08.2020 23:48 Відповісти
Ця ракета тільки і для цього призначення. Minuteman III стоять на озброєнні США і відносяться до ядерної тріади.
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04.08.2020 23:31 Відповісти
Минитмены дохера старые уже.
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04.08.2020 23:51 Відповісти
https://censor.net/user/188648 Вони проектувалися так,що можуть 100 років працювати.
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04.08.2020 23:54 Відповісти
трамп приглашает вовку погоняться в гонке вооружений, мда, я уже такое видел на своем веку
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04.08.2020 23:32 Відповісти
Приглашать надо чем то новым, а не 50 летней ракетой, она уже тягалась в свои времена.
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05.08.2020 08:28 Відповісти
А чем срузькие могут ответить?
Сатана не проводят испытания и не продлевается срок использования Украиной,
Сармат, копию Сатаны кацапы так и не смогли сделать
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05.08.2020 09:00 Відповісти
Написано сармат на стадии испытания, с 4мя пускаи, но на заборе тоже написано. Ярсы тополи булавы, это конечно же не летает.
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05.08.2020 11:35 Відповісти
Россия тоже производит межконтинентальные ракеты, а Украина не способна.
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04.08.2020 23:34 Відповісти
Україна не придумує собі ворогів на іншому континенті, а до Москви і наші долетять.
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04.08.2020 23:36 Відповісти
По-перше, не долетять. По-друге, російські війська є не тільки в Москві.
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04.08.2020 23:40 Відповісти
600 км від Сум, небагато залишилось, 100 км не вистачає, а по друге МБР теж не по дислокації полка стріляють.
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04.08.2020 23:44 Відповісти
Залишилось, і ще довго буде залишатись бо Україна не має права виготовляти ракета з дальністю більше 500 км. Тому Україна своїми ранетами по Москві не постріляє. А росія своїми МБР може попасти і в Київ, і в Ужгород.
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04.08.2020 23:56 Відповісти
Украина может делать ракеты с дальностью до 2500 км, проснись ты серешь
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05.08.2020 00:31 Відповісти
Ты лжёшь. До 500 км.
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05.08.2020 00:47 Відповісти
Мы вышли из этого договора вместе с Штатами и рашкой, проснись ты сереш
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05.08.2020 19:45 Відповісти
А ну расскажи сколько ********* произвела аналогов Сатаны?
Тополя не с той категории, их томагавками расхерячат за 5 минут
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05.08.2020 09:05 Відповісти
Надёжно!
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04.08.2020 23:36 Відповісти
А до цього таких ракет не було в Штатах?
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04.08.2020 23:37 Відповісти
Були, Мінітмени давно на озброєнні.
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04.08.2020 23:39 Відповісти
Так чому такий фурор?
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04.08.2020 23:44 Відповісти
Да так, мордва дригається від таких новин.
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04.08.2020 23:44 Відповісти
Ну ладно, Маршаловы острова, раша всё больше Камчатку бомбит
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04.08.2020 23:37 Відповісти
а что на росиюшке еще смеются?
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04.08.2020 23:41 Відповісти
Це плановий пуск.Такі пуски часто проводять.
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04.08.2020 23:41 Відповісти
Нужно их рашке отдать под будапештский меморандум, дело верное, через 2 года Аляска проведёт референдум, а ещё через год там будет мост на Чукотку.
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04.08.2020 23:55 Відповісти
Американцы Кравчука своим президентом не выберут, а Трамп ничего никому не отдаст. Он настоящий американец.
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04.08.2020 23:59 Відповісти
В ответ рашка тоже что то запустит, пока не решили что именно.
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04.08.2020 23:58 Відповісти
запустит какой-нибудь фейк, скорей всего. К примеру могут сообщить, что эта американская ракета и долбанула по Бейруту. Уже завтра Киселёв будет сопоставлять "факты", со своим "совпадение? не думаю"..
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05.08.2020 00:37 Відповісти
В Бейруте испытали ?
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05.08.2020 00:36 Відповісти
Штаты и русня будут что-то запускать, наше дело сторона, сиди на солнышке, грейся (с)
США испытали межконтинентальную ракету, которая может нести ядерные заряды - Цензор.НЕТ 8708
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05.08.2020 01:30 Відповісти
ну может же ? вот.
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05.08.2020 09:32 Відповісти
Минитмен - термин времён борьбы за независимость США от Великобритании.
Обозначает приблизительно "солдат минутной готовности"
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05.08.2020 09:30 Відповісти
а тим часом наш Грім-2.....
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06.08.2020 04:21 Відповісти
 
 