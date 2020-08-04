США испытали межконтинентальную ракету, которая может нести ядерные заряды

Пентагон провел успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая может оснащаться ядерными боеголовками.

Об этом сообщает Стратегическое командование США, информирует Цензор.НЕТ.

"Испытание показало, что ядерное сдерживающее оружие США является надежным и эффективным для сдерживания угроз XXI века, что гарантирует безопасность нашим союзникам", - сказано в сообщении.

Тестовый запуск проводился с подземной установки на базе американских ВВС Вандерберг в штате Калифорния. Ракета, несущая три учебных боеголовки, была выпущена в 0:21 по Тихоокеанскому времени в ночь на вторник. Она преодолела расстояние 4,2 тыс. миль (6,72 тыс. км) до цели, расположенной в районе Маршалловых островов.

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"Тестовые запуски не является ответом или реакцией на глобальные события или региональные напряжение", - уточнили в Стратегическом командовании США.

Испытания должны были подтвердить точность и надежность системы вооружения межконтинентальной баллистической ракеты и получить данные для обеспечения ядерного сдерживания со стороны США.