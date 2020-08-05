Кількість жертв вибуху в Бейруті наближається до 70, поранено 3,6 тис. осіб
До 67 зросла кількість жертв вибуху в порту Бейрута.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють арабські ЗМІ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Лівану.
Крім того, 3,6 тис. осіб зазнали поранень, зазначили в міністерстві.
Раніше повідомлялося про 50 загиблих і 2750 постраждалих.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи пролунали у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.
Пізніше керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім заявив, що вибухнула не піротехніка, а склад, на якому зберігали конфісковану вибухівку.
Спочатку повідомлялося про 10 загиблих і безліч поранених. Пізніше стало відомо, що загинули щонайменше 25 осіб, а постраждали - 2,5 тисячі.
Від вибуху могли постраждати два українські кораблі.
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Нітрат амонію сам по собі є вибуховою речовиною. Але його важко здетонувати. Тому фермери не бояться, що вибухне їх добриво.
Але якщо злипнеться величезна брила цього добрива, то воно може здетонувати. Таких випадків було не мало. Але цей, якщо це правда, стане найбільшою катастрофою з нітратом амонію в історії.
1 - Первыми кто выдвинул версию о взрыве пиротехники, являются прокремлевские СМИ, а так же блогеры.
2 - В Ливане существует террористическая организация Хезболла, которая фактически является правящей в Ливии. Хезболла является антидемократической террористической организацией, которая запрещенна во всех демократических странах. В РФ эта террористическая организация не является запрещенной, что указывает на то, что РФ тесно сотрудничают ливанскими террористами.
3 - Поскольку Ливан находится в военном конфликте с Израилем, в 2017 году, РФ на официальном уровне обратились к правительству Израиля с требованием не поставлять Украине израильского вооружения и отказаться от военной помощи Украине. В случае же игнорирования этих требований, минобороны РФ обещали поставку российского вооружения Ливану.
4 - Хоть РФ и отрицала поставки вооружения Ливану, все таки имеются данные что РФ поставляла ракетное вооружение Ливану - детальнее здесь
https://24news.com.ua/10728-v-ruki-xezbolla-popalo-strashnoe-rossijskoe-oruzhie/
5 - Военные корабли балтийского флота РФ постоянно околачивались в бейрутском порту. Минобороны РФ не скрывало что Ливан, является форпостом российской безопасности.
Поэтому, версия о взрыве корабля ВМС РФ в бейрутском порту Ливана, более реалистична чем взрывы пиротехники.