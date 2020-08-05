Кількість жертв вибуху в Бейруті наближається до 70, поранено 3,6 тис. осіб

До 67 зросла кількість жертв вибуху в порту Бейрута.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють арабські ЗМІ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Лівану.

Крім того, 3,6 тис. осіб зазнали поранень, зазначили в міністерстві.

Раніше повідомлялося про 50 загиблих і 2750 постраждалих.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи пролунали у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

Пізніше керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім заявив, що вибухнула не піротехніка, а склад, на якому зберігали конфісковану вибухівку.

Спочатку повідомлялося про 10 загиблих і безліч поранених. Пізніше стало відомо, що загинули щонайменше 25 осіб, а постраждали - 2,5 тисячі.

Від вибуху могли постраждати два українські кораблі.

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