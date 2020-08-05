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Кількість жертв вибуху в Бейруті наближається до 70, поранено 3,6 тис. осіб

Кількість жертв вибуху в Бейруті наближається до 70, поранено 3,6 тис. осіб

До 67 зросла кількість жертв вибуху в порту Бейрута.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють арабські ЗМІ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Лівану.

Крім того, 3,6 тис. осіб зазнали поранень, зазначили в міністерстві.

Раніше повідомлялося про 50 загиблих і 2750 постраждалих.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи пролунали у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

Пізніше керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім заявив, що вибухнула не піротехніка, а склад, на якому зберігали конфісковану вибухівку.

Спочатку повідомлялося про 10 загиблих і безліч поранених. Пізніше стало відомо, що загинули щонайменше 25 осіб, а постраждали - 2,5 тисячі.

Від вибуху могли постраждати два українські кораблі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час вибуху в Бейруті загинув лідер ліванської партії "Аль-Катаїб". Дружина і дочка прем'єр-міністра країни поранені

Автор: 

вибух (4527) Ліван (122)


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Топ коментарі
+5
Как не прискорбно, но жертв будет тысячи... там порт и прилегающие кварталы стерты с земли..
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05.08.2020 00:26 Відповісти
+5
Короче, порта в Бейруте больше нет!
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05.08.2020 00:27 Відповісти
+5
скоро мы все узнаем, и мне чет кажется что от туда будут торчать кацапские лапти..
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05.08.2020 00:30 Відповісти
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Соболезную семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненным...
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05.08.2020 00:24 Відповісти
Как не прискорбно, но жертв будет тысячи... там порт и прилегающие кварталы стерты с земли..
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05.08.2020 00:26 Відповісти
Хто додумався створити склад вибухівки в порту?
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05.08.2020 00:28 Відповісти
скоро мы все узнаем, и мне чет кажется что от туда будут торчать кацапские лапти..
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05.08.2020 00:30 Відповісти
Очмоб.
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05.08.2020 00:39 Відповісти
Очень много противоречивой информации по Бейруту. Пусть пока информационные агентства разберутся, а мы подождем до завтра..
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05.08.2020 00:51 Відповісти
Уже торчат -селитра 2750 тн из Мордора..конфискована в 2013 году судно «Rhosus»
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05.08.2020 01:15 Відповісти
.. таких взрывов на складах не боевых взрывчатых веществ не бывает, это несомненно боевые средства поражения и очень скоро их принадлежность вылезет наружу - слишком велики разрушения и резонанс.(с)
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05.08.2020 00:28 Відповісти
Соболезнование
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05.08.2020 00:27 Відповісти
Короче, порта в Бейруте больше нет!
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05.08.2020 00:27 Відповісти
Просто кошмар ад соболезную людям
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05.08.2020 00:28 Відповісти
К 70?! Посмотрите видео, шизофреники, прежде чем молоть ерундой!
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05.08.2020 00:35 Відповісти
Там тысячи погибших, если не десятки. Если верить силе взрыва и кипишливым сми. Однако ядовитый дым, явно похож на нитрат натрия, оранжевый такой. Но раз порт, то туда вполне могли завезти что то взрывное, что бы там все началось и списали на случайность.
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05.08.2020 00:39 Відповісти
Он самый и есть...Да и чего гадать вот https://t.me/s/nauala Канал новостей конкретно с места трагедии
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05.08.2020 01:22 Відповісти
Они к утру откопают такую кучу людей, ахнут все наверно.
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05.08.2020 01:27 Відповісти
Очень многих и откопать не получится..Если у судов стоявших в порту повыносило ВСЕ иллюминаторы, а ударной волной выносило стекла за десять километров а за три-пять сдувало автомобили с трассы...представить силу термобарического удара в порту....какая баротравма...да их просто распылило...ты по ссылке глянь фотки порта - там не раскрошен только метал...Первая фотка за сегодня на канале - бывшее бетонное здание зернового терминала - одна гора щебенки..
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05.08.2020 01:44 Відповісти
Таки да.... Плюха там такая, что похоже будут по кусочкам складывать. Мрак короче полный.
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05.08.2020 02:16 Відповісти
Там не 70, там 700 человек могло погибнуть
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05.08.2020 00:41 Відповісти
Ще одна версія: вибух складу з нітратом амонію (амонієвою селітрою). https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/5/7261821/
Нітрат амонію сам по собі є вибуховою речовиною. Але його важко здетонувати. Тому фермери не бояться, що вибухне їх добриво.
Але якщо злипнеться величезна брила цього добрива, то воно може здетонувати. Таких випадків було не мало. Але цей, якщо це правда, стане найбільшою катастрофою з нітратом амонію в історії.
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05.08.2020 00:53 Відповісти
Вообще перед взрывом в пожаре ясно виднелись белые точечные вспышки. Возможно действительно пиротехника горела, или боеприпасы.
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05.08.2020 01:02 Відповісти
Итак - Какие предположения можно вывести от взрыва в Бейруте.
1 - Первыми кто выдвинул версию о взрыве пиротехники, являются прокремлевские СМИ, а так же блогеры.
2 - В Ливане существует террористическая организация Хезболла, которая фактически является правящей в Ливии. Хезболла является антидемократической террористической организацией, которая запрещенна во всех демократических странах. В РФ эта террористическая организация не является запрещенной, что указывает на то, что РФ тесно сотрудничают ливанскими террористами.
3 - Поскольку Ливан находится в военном конфликте с Израилем, в 2017 году, РФ на официальном уровне обратились к правительству Израиля с требованием не поставлять Украине израильского вооружения и отказаться от военной помощи Украине. В случае же игнорирования этих требований, минобороны РФ обещали поставку российского вооружения Ливану.

4 - Хоть РФ и отрицала поставки вооружения Ливану, все таки имеются данные что РФ поставляла ракетное вооружение Ливану - детальнее здесь
https://24news.com.ua/10728-v-ruki-xezbolla-popalo-strashnoe-rossijskoe-oruzhie/
5 - Военные корабли балтийского флота РФ постоянно околачивались в бейрутском порту. Минобороны РФ не скрывало что Ливан, является форпостом российской безопасности.
Поэтому, версия о взрыве корабля ВМС РФ в бейрутском порту Ливана, более реалистична чем взрывы пиротехники.
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05.08.2020 01:26 Відповісти
 
 