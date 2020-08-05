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Новини Репресії в окупованому Криму
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Верховний суд РФ відмовився переглянути рішення про виселення ПЦУ із собору в окупованому Сімферополі, - адвокат

Верховний суд РФ відмовився переглянути рішення про виселення ПЦУ із собору в окупованому Сімферополі, - адвокат

4 серпня Верховний суд РФ відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з кафедрального собору в окупованому Сімферополі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці адвокат Сергій Заєць.

"Час бити на сполох ... По суті це означає повну ліквідацію української православної громади в Криму. Формально це не є геноцидом, але межує з ним. Росія знищує ще одну українську релігійно-культурну групу і продовжує зачистку Криму від усього українського", - написав він.

За словами адвоката, одночасно з виселенням ПЦУ із собору в Сімферополі окупаційна влада "намагається знести каплицю в Євпаторії".

"За тиждень до цього архієпископ [кримського підрозділу ПЦУ] Климент отримав вимогу від судових приставів розібрати каплицю", - розповів Заєць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розграбування храму ПЦУ в Сімферополі - це святотатство, - Епіфаній

Нагадаємо, 24 липня 2019 року майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбовано і розламано" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.

Автор: 

Сімферополь (221) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+21
А вы думали по другому будет? На то он и окупант, что делает все что хочет. Дальше пойдет массовое выселение и вытеснение коренного украинского и татарского населения из крыма и на их место завоз кацапских отставников и военных. Почему Украина не может поступить так же с московскими церквями? Сколько можно сидеть и ныть? Потому что мы либералы? Ну так терпите дальше пока вам прикладом в дверь не постучат.
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05.08.2020 01:33 Відповісти
+18
Ну, раз так, ТО У НАС ЕСТЬ ПУТИНСКАЯ ПЕЧЕРСКАЯ И ПУТИНСКАЯ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРЫ! Выселить мужиков в юбках оттуда в 24 часа!
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05.08.2020 01:48 Відповісти
+15
Ребята, а у кого есть списком все отпуски(отдыхи) Зеленского ?
Вроде бы их уже в 2020 году 19 штук.

Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении ПЦУ из собора в оккупированном Симферополе, - адвокат - Цензор.НЕТ 5662
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05.08.2020 01:36 Відповісти
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А вы думали по другому будет? На то он и окупант, что делает все что хочет. Дальше пойдет массовое выселение и вытеснение коренного украинского и татарского населения из крыма и на их место завоз кацапских отставников и военных. Почему Украина не может поступить так же с московскими церквями? Сколько можно сидеть и ныть? Потому что мы либералы? Ну так терпите дальше пока вам прикладом в дверь не постучат.
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05.08.2020 01:33 Відповісти
Кацарылые просто выселяют ПЦУ а у нас московские сатанисты правят в центре Киева !!! Вот все что нужно знать о бакланове и зеленых уродах
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05.08.2020 05:24 Відповісти
Здається в цьому діалогу "кацап" саме ви, бо томос ПЦУ отримала у січні 2019. І про які 6 років ви кажете? До січня 2019 в Україні офіційною та признаною в усьому світі була лишень католицька гілка християнства та РПЦ у вигляді УПЦ МП.
А от зараз "новьіє ліца" мають змогу адекватно (симетрично) відповісти на подібні дії московії. То повторю ваше ж питання: чому оманський потерпілий за РІК (1!!!) не відібрав Лавру у кірілки? Офшори не давали чи запуск "Сватів" на московії?
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05.08.2020 08:39 Відповісти
Набір слів, без будь-якого змісту, персональні образи... Ви або під впливом алкоголю чи галюциногенів, або бот з кремлядського пулу. До того ж: я з вами на брудершафт не пив, то ж "тикайте" своїм кізякам за панфуріком бояри.
А, якщо ви вже протверезіли, то повторю: "До січня 2019 в Україні офіційною та признаною в усьому світі була лишень католицька гілка християнства та РПЦ у вигляді УПЦ МП".
Тому відібрати православну святиню у єдиної канонічної православної церкви (на той час УПЦ МП була саме такою) - то протиставити себе Константинополю.
І при згадуванні "мальдівської проститутки" ви чомусь ображаєтесь на "оманського потерпілого". При цьому документально підтверджено лише про Мальдіви, Оман, і те, що ЗЕ! - потерпілий, а от проституцію жодного з них - ні. Тому ви ще й брехун.
Але, якщо ви ще під впливом алкалоїдів, то не читайте і, тим більш, не відповідайте. Бо по суті вам сказати немає чого, а ваші образи мені читати не приємно.
Гарного дня
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06.08.2020 12:12 Відповісти
А вы думали , що Армию, Мову, Віру на хліб не намажеш ? Росіяни так не думають. Вони руйнують чужу Армію, Мову , Віру, шоб нав*язати свою. Свою вони бережуть, чужу знищують.
А укранці, наслухавшись ворожої пропаганди, допомагають ворогам нищити своє, і впроваджувати вороже.
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05.08.2020 08:36 Відповісти
Ребята, а у кого есть списком все отпуски(отдыхи) Зеленского ?
Вроде бы их уже в 2020 году 19 штук.

Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении ПЦУ из собора в оккупированном Симферополе, - адвокат - Цензор.НЕТ 5662
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05.08.2020 01:36 Відповісти
Велики́ ве́лики Голозадька.
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05.08.2020 07:30 Відповісти
а он вообще работал хоть день? Он или постоянно отдыхает или время-от-времени гундосит какие-то глупости в наркотическом угаре...
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05.08.2020 09:53 Відповісти
Ну, раз так, ТО У НАС ЕСТЬ ПУТИНСКАЯ ПЕЧЕРСКАЯ И ПУТИНСКАЯ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРЫ! Выселить мужиков в юбках оттуда в 24 часа!
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05.08.2020 01:48 Відповісти
Дійсно, що з Іраном та чорними скриньками рейсу МН17 Україна тиснула і отримала результат. Тепер після виселення ПЦУ зробіть аналогічні кроки по відношенню до РПЦ, але у Зе на це не підуть. Чому?
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05.08.2020 02:38 Відповісти
А нынешнему что мешает?
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05.08.2020 08:26 Відповісти
суди в олігархічних державах всі такі......у нас також красава....і судові псевдореформи нічого не змінили....
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05.08.2020 01:53 Відповісти
Хах)) Сут расии не пересматривает навіть то, что путен )(уйло..
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05.08.2020 02:16 Відповісти
выселить гундяеыцев из всех лавр в Украине.. Всех чиновников, посещающих церкви московского сатаната, из кабмина и силовых ведомств уволить. Баканова в первую очередь.
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05.08.2020 06:20 Відповісти
Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении ПЦУ из собора в оккупированном Симферополе, - адвокат - Цензор.НЕТ 5367
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05.08.2020 06:25 Відповісти
ІСТОРИЧНІ ФАКТИ ПРО ЗЛОЧИНИ "БРАТНЬОГО НАРОДУ" З 1169 ПО 1990 РОКИДосі ще чимало людей сприймає новітню російсько - українську війну як випадковість. Насправді історична наука демонструє інше. Війна Московського царства (з першої половини 18 століття - Російської імперії, з 1917- російсько - більшовицької імперії ) триває вже не одне сторіччя. Цей історичний фактаж може використовуватися як історична зброя під час нинішньої гібридної війни.Перелік злодіянь північних сусідів оприлюднено http://vsviti.com.ua/ukraine/64007 тут .
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05.08.2020 06:26 Відповісти
Вот многие прочитали про нападение Московии на соседку Украину (Киевскую Русь) ,как вы думаете какая причина постоянного захвата кочевым московско ордынским народом территории Украины,постоянные грабежи и убийства украинского народа и что нужно предпринять? Многие украинцы знают,а сделать... В первую очередь нужно Украине искать союзников,с которыми можно дружить веками,однозначно нужно протянуть изгородь по прямой(включая российско белорусскую границу)от Азовья до Балтики. Всё московское и близкое к ним нужно отправлять в сторону Мацквы....Гнать из страны(из власти) проходимцев,которые видят Украину как товар ,а не государство...ну и...
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05.08.2020 08:21 Відповісти
Був би в Україні президент - українець, християнин, патріот, можна було б чекати адекватну відповідь відносно гундяєвських церков .... а так..напишуть гнівну ноту п ротеста яку кацапня не читаючи викине в мусорку і на цьому всьо....
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05.08.2020 06:37 Відповісти
*Маємо те що маємо * . ..здається Кравчук .
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05.08.2020 06:44 Відповісти
навіть не напишуть...
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05.08.2020 09:55 Відповісти
Може й так..
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05.08.2020 10:34 Відповісти
Ау трусик? Ты где?
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05.08.2020 06:43 Відповісти
он иудей. Он только ручки шутовские потирает. Те самые, что на Библию клал... клал...
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05.08.2020 07:06 Відповісти
Слава крьімцам ПЦУ!
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05.08.2020 06:58 Відповісти
Принять симметричные меры по выселению РПЦ из украинских святынь. Пусть эта безтоммосная секта путиноидов валит на историческую родину.
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05.08.2020 07:37 Відповісти
Так самое интересное, ***** генпрокурорша открывает дела за томос.
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05.08.2020 07:43 Відповісти
Зато наша пропарашенская генпрокурорша, гнида, открывает дела, за то, что начали отделяться от РПЦ.
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05.08.2020 07:42 Відповісти
К сожалению при такой власти это невозможно.
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05.08.2020 07:44 Відповісти
Гнати попів фсбшних парашинських з України разом з їхньою паствою, бо це вороги і спокою і миру не буде в Україні.
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05.08.2020 07:48 Відповісти
Выгнать нахер с Почаевской и Печерской лавры,делов то.
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05.08.2020 08:48 Відповісти
Ну і хто буде захищати нашу ПЦУ в Криму? Та ніхто, бо президентська "зелена" адміністрація, навіть голова СБУ ходять виключно в московську цекркву, ну а сам найсвітліший ходить в синагогу. Вони навіть вважають московських попів найвидпатнішими, а за наш Томос навіть справу порушили, хоча вже закрили, щось там пролєпетали, по-детські, але шкуру знімали, як дорослі. В Україні призупинили перехід громад з УПЦ МП в ПЦУ. То чия ви "зелена"влада? І не кажіть за свободу віросповідання. То ви будете ходити, коли будете в кварталі, а зараз ви займаєте найвищу владу в країні. Хто буде її захищати, бо то наша церква? Де ваші заяви? Де виступ в ООН? А де нацсуки під офісом президента і Швабода? Де баба Юля? Чи то все так, як їм потрібно?
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05.08.2020 08:52 Відповісти
меняем на Лавру
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05.08.2020 08:57 Відповісти
Они в наглую делают, что считают нужным для себя, а мы сопли на кулак наматываем и и вещаем: а что скажут?
Лавру верните!
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05.08.2020 09:22 Відповісти
не мы.
По наматыванию соплей на кулак, выделению жидкого поноса и мочи, у нас, как и положено по закону, специализируется господин ЗЕлупа...
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05.08.2020 09:57 Відповісти
адекватные меры-выселение в паРашу мп секту и вопрос решен!!!
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05.08.2020 09:47 Відповісти
Коли Лавра буде очищена від Кремлівської секти самосвятів?
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05.08.2020 09:48 Відповісти
 
 