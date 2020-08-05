Верховний суд РФ відмовився переглянути рішення про виселення ПЦУ із собору в окупованому Сімферополі, - адвокат
4 серпня Верховний суд РФ відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з кафедрального собору в окупованому Сімферополі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці адвокат Сергій Заєць.
"Час бити на сполох ... По суті це означає повну ліквідацію української православної громади в Криму. Формально це не є геноцидом, але межує з ним. Росія знищує ще одну українську релігійно-культурну групу і продовжує зачистку Криму від усього українського", - написав він.
За словами адвоката, одночасно з виселенням ПЦУ із собору в Сімферополі окупаційна влада "намагається знести каплицю в Євпаторії".
"За тиждень до цього архієпископ [кримського підрозділу ПЦУ] Климент отримав вимогу від судових приставів розібрати каплицю", - розповів Заєць.
Нагадаємо, 24 липня 2019 року майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбовано і розламано" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.
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А от зараз "новьіє ліца" мають змогу адекватно (симетрично) відповісти на подібні дії московії. То повторю ваше ж питання: чому оманський потерпілий за РІК (1!!!) не відібрав Лавру у кірілки? Офшори не давали чи запуск "Сватів" на московії?
А, якщо ви вже протверезіли, то повторю: "До січня 2019 в Україні офіційною та признаною в усьому світі була лишень католицька гілка християнства та РПЦ у вигляді УПЦ МП".
Тому відібрати православну святиню у єдиної канонічної православної церкви (на той час УПЦ МП була саме такою) - то протиставити себе Константинополю.
І при згадуванні "мальдівської проститутки" ви чомусь ображаєтесь на "оманського потерпілого". При цьому документально підтверджено лише про Мальдіви, Оман, і те, що ЗЕ! - потерпілий, а от проституцію жодного з них - ні. Тому ви ще й брехун.
Але, якщо ви ще під впливом алкалоїдів, то не читайте і, тим більш, не відповідайте. Бо по суті вам сказати немає чого, а ваші образи мені читати не приємно.
Гарного дня
А укранці, наслухавшись ворожої пропаганди, допомагають ворогам нищити своє, і впроваджувати вороже.
Вроде бы их уже в 2020 году 19 штук.
Лавру верните!
По наматыванию соплей на кулак, выделению жидкого поноса и мочи, у нас, как и положено по закону, специализируется господин ЗЕлупа...