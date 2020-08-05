Верховний суд РФ відмовився переглянути рішення про виселення ПЦУ із собору в окупованому Сімферополі, - адвокат

4 серпня Верховний суд РФ відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з кафедрального собору в окупованому Сімферополі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці адвокат Сергій Заєць.

"Час бити на сполох ... По суті це означає повну ліквідацію української православної громади в Криму. Формально це не є геноцидом, але межує з ним. Росія знищує ще одну українську релігійно-культурну групу і продовжує зачистку Криму від усього українського", - написав він.

За словами адвоката, одночасно з виселенням ПЦУ із собору в Сімферополі окупаційна влада "намагається знести каплицю в Євпаторії".

"За тиждень до цього архієпископ [кримського підрозділу ПЦУ] Климент отримав вимогу від судових приставів розібрати каплицю", - розповів Заєць.

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Нагадаємо, 24 липня 2019 року майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбовано і розламано" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.