Вибух у Бейруті стався під час зварювальних робіт у порту, від чого здетонували 2,7 тис. тонн селітри, - ЗМІ

Вибух у порту Бейрута, за попередньою інформацією, стався під час зварювальних робіт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив телеканал LBC International у Twitter.

За попередньою інформацією, на одному зі складів порту зберігалося 2700 тонн конфіскованої селітри.

"Щоб уникнути крадіжки речовини, співробітники порту вирішили закрити невеликий отвір, через який зловмисники могли проникнути на склад. Під час проведення зварювальних робіт сталася детонація", - йдеться в повідомленні.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи пролунали у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

Пізніше керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім заявив, що вибухнула не піротехніка, а склад, на якому зберігали конфісковану вибухівку.

Спочатку повідомлялося про 10 загиблих і безліч поранених. Пізніше стало відомо, що загинули щонайменше 25 осіб, а постраждали - 2,5 тисячі.

Від вибуху могли постраждати два українські кораблі.