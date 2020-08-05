Вибух у Бейруті стався під час зварювальних робіт у порту, від чого здетонували 2,7 тис. тонн селітри, - ЗМІ
Вибух у порту Бейрута, за попередньою інформацією, стався під час зварювальних робіт.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив телеканал LBC International у Twitter.
За попередньою інформацією, на одному зі складів порту зберігалося 2700 тонн конфіскованої селітри.
"Щоб уникнути крадіжки речовини, співробітники порту вирішили закрити невеликий отвір, через який зловмисники могли проникнути на склад. Під час проведення зварювальних робіт сталася детонація", - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи пролунали у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.
Пізніше керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім заявив, що вибухнула не піротехніка, а склад, на якому зберігали конфісковану вибухівку.
Спочатку повідомлялося про 10 загиблих і безліч поранених. Пізніше стало відомо, що загинули щонайменше 25 осіб, а постраждали - 2,5 тисячі.
Від вибуху могли постраждати два українські кораблі.
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До речі, Дубінскій- давній друг Гужви та Шарія.
Терракт, фсё.
Никаких мирных граждан рядом не было и повод стереть с лица Земли -- сто пудов . Работает всегда здравый смыслы .
На подрыв киллотон взрывчатки в центре жилого квартала и торгового портового хаба ниодно отвественное и цивилизованное правительство приказ не даст . Это 100% Гаага и легко доказать через несколько баллистических экспертиз ...
Ликвидация лидеров Хизбаллы и Хамаса на порядок эффективнее . А убивать случайных людей только деффективные средневековые дегенераты могут . Тем более киллотонной взрывчаткой .
Недавно Израиль ликвидировал одного лидеров Хизбаллы . Те обещали "мстить страшно" .
Вероятность удачных для Хизбаллы вылазок где-то 0.5-1% ... На этом и зарабатывают арабские любители халявы .
https://twitter.com/SkyNews/status/1290761931465338880?s=19
Между тем, по последним данным, взрыв прогремел на складе не с пиротехникой, а со взрывоопасными веществами. По словам представителя армии Ливана, взрыв произошёл в месте, куда на протяжении многих лет свозили конфискованные взрывоопасные вещества.
Министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми заявил, что в порту Бейрута произошел взрыв аммиачной селитры.
По данным ряда СМИ, ссылающихся на источники, взрывоопасное вещество было несколько лет назад изъято у контрабандистов и хранилось на складе в порту для дальнейшей переработки или утилизации. Сообщается, что детонации могло предшествовать короткое замыкание на складе, а не сварочные работы. спровоцировавшее пожар и последующий взрыв.
Это же азотное удобрение.
Ей для взрыва нужна нехилая детонация. Тогда она взорвалась бы практически без задержки после первого взрыва. Двухступенчатый взрыв характерен для пылевых облпков. Напр на шахте ведут взрывные работы или взорвался метан в одном забое. От взрыва подныласт угольная пыль и уже тогда очень мощный взрыв. Или похожий сценарий на мельнице -там на трубопроводах и по поверхностях накапливается мельчайшая пыль и небольшой взрыв поднимает все это в воздух. Такое облако может детонировать просто от очага загорания (очень аохоже на картину в Бейруте.) А уже от такого взрыва бабахнет и селитра. Кстати, в Китае или США в селитру для фермеров вводят добавки, безвредные для растений, но делающиее ее невзывчатой.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1290863200716632065 1 ч
2020-08-04 Взрыв в Бейруте (экскурс по версиям)
" взрыв пиротехники" - был бы виден разлет пиротехнических изделий и подрывы салютов. Ничего этого нет. Да и мощность слишком большая для этого.
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" во время сварочных работ сдетонировала селитра" - Глупость. При нагревании селитра плавится, горит, но не детонирует. Для подрыва аммиачной селитры нужна взрывчатка.
"Взрыв склада где хранилась конфискованная взрывчатка" - и это все хранилось в порту ? сколько ж лет они собирали 20-30 тонн взрывчатки ?
"... произошел взрыв на корабле перевозящим селитру" - вполне возможно. Но тогда это теракт. Для подрыва такого количества селитры нужно чтобы взрывчатка составляла 20% от веса селитры. Для подготовки теракта - идеально. Судно приходит в точное время в точное место.
СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ
Детонирует при нагревание более 230 градусов в замкнутом пространстве в любом количестве, может детонировать в воздухе в виде пыли и+ органические горючие вещества в виде газа, пыли от открытого огня, детонирует при сжигании открыто в количестве более 2 тонн
"https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/04/86523-livan-sotryasli-iranskie-rakety Источники в ливанских силовых структурах и в «Хезболле» сообщили «Новой», что в ангаре №12 хранилось оборудование для сборки точных ракет высокой дальности.
https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/04/86523-livan-sotryasli-iranskie-rakety Компоненты этих ракет были доставлены из Ирана ливанской «Хезболле», которая по сути представляет интересы Ирана в стране. Наши источники полагают, что «Хезболла» намеревалась использовать эти ракеты против Израиля. https://novayagazeta.ru/articles/2020/08/04/86523-livan-sotryasli-iranskie-rakety
Инициатором должен быть взрыв и нехилый, т.к. селитра не прессованная.
2700 тонн - эквивалент небольшой ядерной бомбы.
Непосредственной причиной трагедии послужила детонация при использовании взрывчатки для раздробления слежавшихся запасов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F сульфата и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F нитрата аммония https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%83#cite_note-%D0%92%D0%9C_2011-1 [1] , складируемых в ожидании сезонного пика продаж https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 сельхозудобрений в расположенном рядом выработанном глиняном карьереhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%83#cite_note-autogenerated1-2 [2] . До этого длительное время для этих целей использовались картонные трубки с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85 чёрным порохом , не вызывавшим детонации. Однако подрядчик-взрывник решил сэкономить и применил для разрыхления слежавшихся солей более мощную взрывчатку - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1 рекарок (смесь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C бертолетовой соли с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD бензином )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%83#cite_note-autogenerated1-2 [2] , которая инициировала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F детонацию взрывчатой смесиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%83#cite_note-3 [3] . Взорвалось 12 тысяч тонн смеси сульфата и нитрата аммония, энергия взрыва оценивалась в 4-5 килотонн https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82 тротилового эквивалента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%83#cite_note-autogenerated1-2 [2] .
Зварювальні роботи... Ви уявляєте, що таке в атмосфері, збагаченій киснем, звичайна іскра попаде на горючий матеріал? В атмосфері, де кисню більше 25% тіло людини горить, наче свічка. А звичайні работяги звикли спокійно стояти в промасленій робі в снопі іскор від єлектросварки або "болгарки".
А нарід то вєріть! Американці зразу сказали - однозначно був заряд,теракт. Селітра послугувала додатковим підсилювачем (виділення великої кількості молекулярного кисню при нагрівані) ще була, обов'язково, поряд, легкозаймиста речовина.
Зварювальники добре знають як ганчірка в мастилі кинута на кисневий балон вибухає! А сама по собі ганчірка в маслі і кисень не вибухнуть.
Скільки в історії було пожеж на складах селітри, погасити дуже важко, але вибуху не було.
Селитра никогда не сдетонирует от сварки, разве что в автоклаве.
то все эксперты-химики из этой ветки превратятся в криминалистов и криминологов ))
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, на Кипре за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояни такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Максимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж..
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейса, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракеты Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".
А точно никуда не девается?
Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...
Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.
Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.
UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.
Если кратко:
причиной катастрофы не является террорестический акт в виде подрыва, ракеты или бомбы. Большой взрыв, финальный - это детонация нитрата аммония (аммиачной селитры). При этом - хранение аммиачной селитры на складе 12 причала № 9 порта Бейрут тоже НЕ ЯВЛЯЕТСЯ причиной трагедии.
Если, конечно, не считать, что при длительном хранении и привыкании к наличию груза, растет вероятность нарушений вокруг него.
Причины катастрофы:
1. Размещение в том же складе других грузов, в первую очередь пожаро-взрывоопасных.
Таковое является грубейшим нарушением правил хранения аммиачной селитры.
Что именно за груз стал очагом пожара и взрывов из открытых источников утверждать с абсолютной точностью не возможно, но по характеру дыма, пожара, подрывов и озвученной в СМИ информации по порту, наиболее вероятны следующие:
- пиротехнические средства;
- ракетное топливо и элементы ракет;
- взрыво-технические средства.
2. Инициация пожара - возгорание пожаро-взрывоопасных грузов, расположенных в складе № 12 с морской стороны в непосредственной близости к грузу селитры.
Большинство СМИ пишет о проведении в этот день сварочных работ с воротами склада и проемами. Руководство порта подало информацию о ремонте ворот.
Так что рабочих версий 2:
- сварочные работы, не обеспеченные должным образом в отношении пожаро-безопасности и средствами пожаротушения.
- поджог.
Результат: возгорание и пожар пожаро-взрывоопасных средств внутри склада возле одних из ворот с морской стороны привели к серии мелких взрывов этих средств. Складированная в центре пакгауза селитра была взрывами и пожаром разбросана и распылена во всем объеме склада. В момент максимального разброса и распыления очередной локальный взрыв привел к детонации аммиачной селитры во всем объеме склада.
Основной взрыв, приведший к катастрофе - это детонация нитрата аммония (аммиачной селитры) в состоянии разброса, взвесей и испарения во всем объеме склада, вызванная взрывом другого вещества, вероятнее всего из груза первичного возгорания.
Подробно
Начну с того, что известно и достоверно:
1. В порту Бейрут на складе 12 причала № 9 хранилось 2750 тонн аммиачной селитры с 2014 года.
2. Селитра хранилась в водонепроницаемых двойных бэгах по 1 тонне. Всего 2750 бэгов.
(Это информация капитана судна с которого селитра была выгружена, выложившего коносамент в сеть).
3. Склад длинной 135 м, шириной 40 метров, площадь 5400 м.кв.
4. На видео (https://www.facebook.com/sevlago/videos/3712210175509654/ лучшее видео - № 2 ) первой минуты пожара хорошо видно, что он происходит внутри склада и дым выходит из под крыши и из проемов.
5. Дым первых минут и до первых взрывов - с морской стороны склада (относительно ширины склада - т.е. со стороны причала) - черный, из проемов под крышей - белый. Выход дыма концентрируется из центральной части склада с некоторым смещением ближе к нам (в сторону берега по длине пакгауза).
6. С 20-й секунды видео № 2 (всего через несколько минут после начала пожара) видны отдельные проблески пламени с морской стороны склада, откуда идет черный дым.
7. Примерно на 1'20'' видео 2 c морской стороны видна вспышка пламени, далее пламя прорывается через крышу в той же локализации, которую мы описали ранее.
8. Еще через 5 сек, в районе 1'25'' от начала видео, происходит взрыв с разлетом мелкой дымовой мозаики и крупным бело-черным облаком, интенсивность подъема которого резко возрастает.
9. Далее в центральной части крыши виден огонь и там же отдельные локальные точечные вспышки.
10. https://www.facebook.com/sevlago/videos/3712210065509665/ На видео № 1 хорошо видно, что локальные вспышки возникают выше уровня крыши склада, но над его центральной частью, где крыша была уже подорвана.
11. С появлением вспышек появляется пламя в центральной части пакгауза, дым становится интенсивней.
12. 1'56'' - основной взрыв. Видео 2.
13. Основной взрыв разносит в нижнем ярусе белое облако дыма, а вверх - оранжево-бурое.
14. На фотографиях момента взрыва бурое облако имеет основу периметра пакгауза: вытянуто вдоль причала и меньшей ширины - перпендикулярно причалу. Взрыв имеет не сферическую форму.
15. Воронка от взрыва - овал, вытянутый по длине склада 12.
16. На фотографиях ремонта двери склада видно, что бэги с селитрой стоят в 2 яруса, т.е. занимают площадь около 1325 м.кв. = ¼ площади склада.
Что следует из описанного:
1. Белый дым - характерен для не интенсивного горения нитрата аммония и он исходил из центральной части склада. Вероятно, именно там был складирован запас селитры.
Ракетное топливо также может давать именно белый дым. Так что это тоже версия рабочая.
2. Селитра занимая ¼ центральной части склада, оставляла свободное пространство в обе стороны по длине - заполненное другими грузами или пустующее (никакой открытой информации об этом нет). Но по фото понятно, что в центральной части склада селитра занимала всю ширину пакгауза, располагаясь почти квадратом.
3. Черный дым и огонь шли с морской стороны, явно от одних из ворот склада, вероятно соседних с воротами с фото, в которых видны бэги с селитрой. Здесь - очаг возгорания от производства сварочных работ (или другой причины, если информация о сварочных работах - не достоверна). Это имеет значение для следствия, как стартовой причины возгорания.
4. Характер дыма из точки возгорания, и особенно характер первого взрыва и дельнейших вспышек по сфере от этого эпицентра, говорят в пользу информации, что там была складирована именно пиротехника.
В отношении информации о пиротехнике или другого источника первичного возгорания и взрывов, есть альтернативные версии: взрыво-технические средства, реквизированные за несколько дней до трагедии и версия, что на складе хранили ракетное топливо и компоненты для ракет.
Совершенно исключить эти версии нельзя, т.к. все три варианта обозначенных взрывоопасных средств могут иметь размеры, упаковку и компановку с наблюдаемыми нами последствиями пожара до взрыва.
5. Эту часть фактов не трудно проверить на местности, если взять пробы сажи и пыли в районе взрыва и сделать их химический анализ. Кроме этого, есть шансы, что портовая документация все же уцелела и можно проверить, что было на складе кроме селитры. Документальный вариант не сработает, если версия, что на складе хранили ракетное топливо и компоненты - верна.
6. Чтобы разобраться с рабочей версией «ракетное топливо» - пойдем к моменту большого взрыва: цвет основного облака - оранжево-бурый, что говорит о приоритете в облаке диоксида азота NO2, подтверждающего версию детонации нитрата аммония.
Детонация ракетного топлива приводит к большому количеству черного дыма без оранжевого и бурого оттенков. Так что «ракетную» теорию, как полную альтернативу аммиаку, следует признать не состоятельной.
Однако, исключить её совсем нельзя: на первом этапе пожара версия остается равнозначной с пиротехникой и взрывчатыми веществами. Но не относится ко всему объему склада и не является основой большого взрыва.
Какая версия, на мой взгляд, наиболее точно охватывает приведенные факты и соответствует рассуждениям и аналогиям (взрывы аммиачной селитры, ракетного топлива и т.п. достаточно освещены в сети, в посту ссылки не даю, но если кого будет интересовать - в комментах по отдельным случаям отпишу):
На складе № 12 причала № 9 порта Бейрут хранились 2750 тонн аммиачной селитры в бэгах в 2 яруса, в центральной части, со смещением центра чуть ближе к городу от моря.
В нарушение правил хранения аммиачной селитры на том же складе хранились другие грузы.
В непосредственной близости, с морской стороны склада и ближе к городу были размещены пожаро-взрывоопасные вещества.
Наиболее вероятно, что это был груз пиротехники, но не иск
Наиболее вероятно, что это был груз пиротехники, но не исключены и другие взрыво-технические средства или ракетное топливо и компоненты ракет (горючие и взрывчатые). Этого груза было не много, т.к. эффект горения показал, что он заполнял не больше 10-20 метров длины пакгауза от селитры в сторону города.
Пожар начался именно с этого груза и был вызван, по утверждениям разных СМИ сварочными работами.
В заявлении портовых властей есть информация о ремонте ворот. Таким образом, точная причина возгорания в открытых источниках мной не найдена. Вероятная - сварочные работы.
Те, кто рассматривает версию «диверсии» может остановиться на варианте поджога, но не более. Версия подрыва рассыпается, т.к. все началось с пожара, хотя развивался он стремительно, что характерно для всех описываемых трех вариантов пожаро-взрывоопасных средств.
Далее, компактно расположенный пожаро-взрывоопасный груз разгорается в течение нескольких минут. Те кто был рядом и, например, проводил сварочные работы, очевидно не были обеспечены адекватными средствами пожаротушения и не смогли локализовать очаг возгорания.
Пожар разросся и начались мелкие подрывы, дистанциировавшие попытки тушения и распространившие очаг пожара на несколько десятков метров вокруг с охватом центральной части склада и селитры. Селитра горела не интенсивно, а вот груз очага пожара разгорался все сильнее с учащением подрывов, вплоть до первого массового взрыва этого, скажем пока, «пиротехнического» груза.
Первый взрыв разворотил упаковки селитры, разбросал ее не только по большей площади склада, но поднял в объеме.
Финальным аккордом стал второй взрыв «пиротехники», вероятно, аналогичный первому, но он детонировал аммиачную селитру распыленную в объеме склада.
Только этим можно объяснить силу взрыва, оцениваемую командой из Университета Шеффилда в 1-1,5 килотонны в тротиловом эквиваленте, при том, что 2750 тонн аммиачной селитры в компактном варианте дают расчетные 0,8 килотонн при детонации.
Вторым аргументом (первый - цвета дыма) в подтверждение того, что детонировала именно селитра, является, собственно, картина разрушений: явно не большой бризантный эффект (дробление предметов и объектов вокруг эпицентра взрыва) для такой мощности взрыва, не разрушивший полностью элеватор и портовые сооружения вокруг, но при этом с явным фугасным эффектом, распространившимся на значительную часть города.
Это характеристика не специализированного взрывчатого вещества, а именно детонации компонента соответствующего нитрату аммония.
Ну и третий аргумент, в пользу описанного варианта: эпицентр взрыва имеет ярко выраженную овальную форму. Если бы взрыв был обеспечен миной, ракетой или другим взрывным устройством, эффект был бы сферическим. Даже если бы подрыв устройства вызвал детонацию нитрата аммония, складированную практически квадратом почти в центре склада, результат был бы таким же с почти круглой воронкой.
Овальная воронка и форма взрыва, говорит о том, что произошла детонация однородного вещества (по химическому составу, но не физическому состоянию) по длине склада - т.е. первый взрыв распределил селитру в объеме склада, а второй её детонировал.
Добавлю только, что наибольшая похожая катастрофа, произошедшая в порту Техас Сити в 1947 году: на борту судна Grandcamp при погрузке 2100 тонн нитрата аммония - пожар, затем взрыв. Погибли 581 человек, тысячи раненных, колоссальные разрушения.
Так вот «механизм» взрыва был чуток иной: пожар длился больше часа и взрыв был вызван эффектом ДДТ - переходом дефлаграции (горения) в детонацию.
В Бейруте пожар длился несколько минут, и детонация нитрата аммония была вызвана взрывом другого вещества, сыгравшего роль «взрывателя».