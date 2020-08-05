Вибух у Бейруті: кількість жертв зросла до 78 осіб, близько 4 тис. поранені, багато зникли безвісти

Кількість загиблих унаслідок потужних вибухів у портовій зоні Бейрута зросла до 78 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними міністра охорони здоров'я Лівану Хамада Хасана, 78 людей загинули, майже 4 тис. осіб поранено. Він зазначив, що багато числяться зниклими безвісти.

Раніше повідомлялося про 67 загиблих і 3,6 тис. поранених.

Зі свого боку прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що щонайменше один австралієць загинув унаслідок вибуху в Бейруті, а будівля австралійського посольства значно постраждала.

Також читайте: Під час вибуху в Бейруті загинув лідер ліванської партії "Аль-Катаїб". Дружина і дочка прем'єр-міністра країни поранені

"Жахливі сцени з Бейрута після великого вибуху. Наші серця звернені до тих, хто опинився причетним до цієї трагедії. (...) Австралія готова надати підтримку всім постраждалим", - написав Моррісон у твітері.

Крім того, внаслідок інциденту декілька миротворців Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) зазнали поранень, повідомило командування місії у твітері.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи пролунали у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

Президент Лівану Мішель Аун заявив, що причиною потужних вибухів у портовій зоні Бейрута стали 2750 тонн конфіскованої митними службами аміачної селітри, яка зберігалася на складі.

Міністр внутрішніх справ Лівану Раян аль-Хасан в ефірі телеканалу "аль-Джадід" також оголосила версію про вибух селітри, додавши, що цей вантаж зберігався на складі в порту з 2014 року.

Від вибуху могли постраждати два українські кораблі.