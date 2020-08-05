Вибух у Бейруті: кількість жертв зросла до 78 осіб, близько 4 тис. поранені, багато зникли безвісти
Кількість загиблих унаслідок потужних вибухів у портовій зоні Бейрута зросла до 78 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За даними міністра охорони здоров'я Лівану Хамада Хасана, 78 людей загинули, майже 4 тис. осіб поранено. Він зазначив, що багато числяться зниклими безвісти.
Раніше повідомлялося про 67 загиблих і 3,6 тис. поранених.
Зі свого боку прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що щонайменше один австралієць загинув унаслідок вибуху в Бейруті, а будівля австралійського посольства значно постраждала.
"Жахливі сцени з Бейрута після великого вибуху. Наші серця звернені до тих, хто опинився причетним до цієї трагедії. (...) Австралія готова надати підтримку всім постраждалим", - написав Моррісон у твітері.
Крім того, внаслідок інциденту декілька миротворців Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) зазнали поранень, повідомило командування місії у твітері.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи пролунали у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.
Президент Лівану Мішель Аун заявив, що причиною потужних вибухів у портовій зоні Бейрута стали 2750 тонн конфіскованої митними службами аміачної селітри, яка зберігалася на складі.
Міністр внутрішніх справ Лівану Раян аль-Хасан в ефірі телеканалу "аль-Джадід" також оголосила версію про вибух селітри, додавши, що цей вантаж зберігався на складі в порту з 2014 року.
Від вибуху могли постраждати два українські кораблі.
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Аккуратнее нужно было Хезболле удобреня из селитры хранить.
К огромному, стршному сожалению, вместе с Хезбаллой (земля им стекловатой) погибли и простые, хорошие ливанцы.
Их склады взрывчатки могут быть и в жилых и многолюдных кварталах . Даже это обязательно так .
Но бункера у них в совершенно других жилых кварталах и в достаточно далеко от их взрывчатки .
Да и не нужен им в Бейруте бункер -- куда надёжнее арендовать комнатку в школе рядом самым многочисленным классом .
А под склады взрывчатки очень неплохо и надёжно использовать подвалы мечети или подземные парковки больниц ...
Вы детские садики - их террористы тоже очень любят использовать.
пишут СМИ.
Этот тот самый поц, которому дали сбежать под видом виолончели в футляре для виолончели (да, виолончельная музыка популярна в разных странах мира).
Вот так и задумаешься, а не спокойнее ли было этому жалкому поцу отсидеть в японской тюрьме и, выдя на свободу, начать жизнь с чистого листа?
Едрить, какие же интересные ответки мировое провидение посылает, закачаешься.
Але увесь сценарій такого вибуху , в такому місці й через зварку це вже однозначний діагноз : олігофрінія тому , хто цей склад оргазізував й хто за його відповідав .
Ящо я би був навіть не ливанцем , але просто арабом , то таке пояснення того , що трапилось сприйняв би як національну образу ... Фіникійці заснували Карфаген й навчили мореплаванню елінів й римлян ... Це високий клас організації й дісципліни ... А тут розповідають , що приїхав Махмуд з дальнього аула на ішаку з апаратом зварки й почав розводити багаття запаливши на собі одежу ... як той чукча з анекдоту , що грався з бомбою й на зауваження , що мовляв може вибухнути відповідає , що не страшно . мов в його йде одна є ...
А серьозно - в Ливані нема жодної відповідальної сили , що дозволила б таке робити у себе в хаті , с рідному місті ... крім дикунів з Хізбали . Але тому вони фанатикий й дикуни-терорісти , що для їх Ліван й тим більше конкретно Бейрут , його мешканці не є домом -- вони апелюють виключно поняттям "землі" дар-аль-ісламія .... й джихада за це . Батьківщина як рідний дім в їх термінах не існує в принципі . Й тому вибухівка в школе - лише добре й надійне місце яке дає їм багато "ніштяків" при любому розкладі !
Десь читав: Везли селітру. Вона гігроскопічна. По дорозі накисла і злежалась. Вивантажити - серйозна проблема. Заклали толові шашки, щоб розпушити. - порт і пів міста.
В процесі зберігання воно обов'язково потягне воду, перекристалізується і стане небезпечнішим. А тут воно лежало 6 років в порту
при чому "відповідальна сила"?
https://twitter.com/Asot1927
Денис
@Asot1927
·https://twitter.com/Asot1927/status/1290872783728193536 2 ч
Наслідки вибуху в Бейруті. Жахіття якесь