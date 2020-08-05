За минулу добу найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Станом на ранок 5 серпня ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. На ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, минулої доби збройні формування Російської Федерації здійснили 3 провокативні поодинокі постріли в бік українських позицій: "Зокрема, вночі противник один раз вистрілив з ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Піски. А пізніше поблизу Майорського ворог спробував спровокувати наших воїнів одним пострілом з підствольного гранатомета. Таку ж тактику застосував і біля Луганського".



"Розуміючи справжні підступні наміри та провокативну тактику ворога, українські воїни на дії противника вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів з боку збройних формувань РФ було зафіксовано один обстріл: "Так, двома пострілами з підствольного гранатомета противник провокував наших воїнів поблизу Шумів. Проте вогонь у відповідь українські захисники не відкривали".



У штабі зазначили, що крім своєї основної функції із захисту країни від ворога, Об’єднані сили беруть активну участь у житті мешканців прифронтових населених пунктів і всіляко допомагають їм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дев'яту добу поспіль на Донбасі втрат серед українських воїнів немає. Найманці РФ відкривали вогонь біля чотирьох населених пунктів, - штаб ОС

За сприяння представників цивільно-військового співробітництва триває відновлення електропостачання в селах Травневе та Гладосове, які через бойові дії тривалий час були відрізані від електроживлення. В частині Травневого вже відновили мережу. Роботи з електропостачання тривають.



Окрім цього, Командування Об’єднаних сил спільно з координаторами Благодійної організації "Пліч-о-пліч" та керівництвом Луганської обласної державної адміністрації надали чергову допомогу жителям села Смолянинове Луганської області, які постраждали внаслідок пожежі.



Зокрема, для усіх учнів Смолянинівської школи військовослужбовці привезли шкільне приладдя, рюкзаки, книги, підручники, одяг тощо. А найменшим діткам військові подарували ще й іграшки та смаколики.



