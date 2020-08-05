За минулу добу найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС
Станом на ранок 5 серпня ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. На ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, минулої доби збройні формування Російської Федерації здійснили 3 провокативні поодинокі постріли в бік українських позицій: "Зокрема, вночі противник один раз вистрілив з ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Піски. А пізніше поблизу Майорського ворог спробував спровокувати наших воїнів одним пострілом з підствольного гранатомета. Таку ж тактику застосував і біля Луганського".
"Розуміючи справжні підступні наміри та провокативну тактику ворога, українські воїни на дії противника вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів з боку збройних формувань РФ було зафіксовано один обстріл: "Так, двома пострілами з підствольного гранатомета противник провокував наших воїнів поблизу Шумів. Проте вогонь у відповідь українські захисники не відкривали".
У штабі зазначили, що крім своєї основної функції із захисту країни від ворога, Об’єднані сили беруть активну участь у житті мешканців прифронтових населених пунктів і всіляко допомагають їм.
За сприяння представників цивільно-військового співробітництва триває відновлення електропостачання в селах Травневе та Гладосове, які через бойові дії тривалий час були відрізані від електроживлення. В частині Травневого вже відновили мережу. Роботи з електропостачання тривають.
Окрім цього, Командування Об’єднаних сил спільно з координаторами Благодійної організації "Пліч-о-пліч" та керівництвом Луганської обласної державної адміністрації надали чергову допомогу жителям села Смолянинове Луганської області, які постраждали внаслідок пожежі.
Зокрема, для усіх учнів Смолянинівської школи військовослужбовці привезли шкільне приладдя, рюкзаки, книги, підручники, одяг тощо. А найменшим діткам військові подарували ще й іграшки та смаколики.
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😃 Какой слог...им бы книжки писать...
І вбивство наших військових ворогом - теж.
Это очень радостная и обнадеживающая тенденция
Они болт кладут на запреты. Украину безответно обстреливают.
Сепаратисты? "Восставший трудовой Донбасс" (по Фокину)?
От твоей кремлевской риторики лаптями разит, нидерландец.
ВСУ керують колаборанти, які готуються до відступу по всій лінії фронту. Тому ні про яке укріплення та нарощення сили українських позицій мова не йде.
Такі ж самі заборони, у сепарні? Не смішіть.
З ПЕРШОГО дня, "всеоб'ємного перемир'я" вони безкарно "пострелівают".
З якиї зброї? З такої, яку зеленський забрав у наших воєнних?
Невже сепарня не виконала умови ? Як там з покаранням, від "комісії ТКГ та "воєнного командування ордло ", для неслухнятих "шалунішек"?
Так що, йдіть лісом, зі своїми відмазками.
- Также сообщается, что с начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений со стороны вооруженных формирований РФ был зафиксирован один обстрел: "Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов. Однако огонь украинские защитники не открывали".Источник: https://censor.net/n3211953
С 00-01 27.07.2020 г. по 04.08.2020 на линии соприкосновения в районах боевых действий на территории ОРДЛО, совершено 87 обстрелов со стороны противника, в результате которых ранено 10 и убито 3 украинских военнослужащих. Миссия ОБСЕ за этот же период зафиксировала 243 нарушения режима прекращения огня.
Вас, твари будут выносить с вашими хомячками и Кравчуками за ослепление и запрет разведки армии
Скажи, чому твій Вава-"миротворець" бачить менше обстрілів, ніж сліпа ОБСЄ?
Чому за неділю "перемир'я" вмерло 3 молодих хлопців? Який "невідомий предмет" здетонував, поранивши 2 воїнів? Хто його поставив? Невже сепарня не виконує "договорняка" і відправляє ДРГ ?
Твій Вава- "миротворець" вже вимагає введення додаткових санкцій за невиконання домовленостей?
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ГЕНЕРАЛИТЕТ ВСУ ПРЕВРАТИЛСЯ В КЛОУНОВ
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J. Pavliv
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Жорстко, але правдиво:
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Сергій Таран / Sergiy Taran
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Ще недавно ми зле іронізували з приводу ОБСЄ, яка «нічого не бачить». А зараз виявилося, що ОБСЄ - БАЧИТЬ БІЛЬШЕ, ніж українська влада. В ОБСЄ зафіксували 225 порушень з початку «перемир'я». А Зеленський визнав лише наявність "поодиноких пострілів" на Донбасі.
2.По данным штаба, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 провокационных одиночных выстрела в сторону украинских позиций.
3. А позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать украинских воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику противник применил и возле Луганского.
Какой-то когнитивный диссонанс. Кто нибудь понял сколько в результате было обстрелов?
При этом убедительнейшим образом прошу Вас не поддаваться ни на какие провокации, которые могут иметь место со стороны моих забывших долг генералов. И, само собой разумеется, постараться не давать им никакого повода. Если же провокации со стороны какого-нибудь из моих генералов не удастся избежать, прошу Вас, проявите выдержку, не предпринимайте ответных действий и немедленно сообщите о случившемся мне по известному Вам каналу связи. Только таким образом мы сможем достичь наших общих целей, которые, как мне кажется, мы с Вами четко согласовали.
Я благодарю Вас за то, что Вы пошли мне навстречу в известном Вам вопросе и прошу извинить меня за тот способ, который я выбрал для скорейшей доставки этого письма Вам.
Я продолжаю надеяться на нашу встречу в июле. Искренне Ваш, Адольф Гитлер. 14 мая 1941 года».