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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Станом на ранок 5 серпня ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. На ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, минулої доби збройні формування Російської Федерації здійснили 3 провокативні поодинокі постріли в бік українських позицій: "Зокрема, вночі противник один раз вистрілив з ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Піски. А пізніше поблизу Майорського ворог спробував спровокувати наших воїнів одним пострілом з підствольного гранатомета. Таку ж тактику застосував і біля Луганського".

"Розуміючи справжні підступні наміри та провокативну тактику ворога, українські воїни на дії противника вогонь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів з боку збройних формувань РФ було зафіксовано один обстріл: "Так, двома пострілами з підствольного гранатомета противник провокував наших воїнів поблизу Шумів. Проте вогонь у відповідь українські захисники не відкривали".

У штабі зазначили, що крім своєї основної функції із захисту країни від ворога, Об’єднані сили беруть активну участь у житті мешканців прифронтових населених пунктів і всіляко допомагають їм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дев'яту добу поспіль на Донбасі втрат серед українських воїнів немає. Найманці РФ відкривали вогонь біля чотирьох населених пунктів, - штаб ОС

За сприяння представників цивільно-військового співробітництва триває відновлення електропостачання в селах Травневе та Гладосове, які через бойові дії тривалий час були відрізані від електроживлення. В частині Травневого вже відновили мережу. Роботи з електропостачання тривають.

Окрім цього, Командування Об’єднаних сил спільно з координаторами Благодійної організації "Пліч-о-пліч" та керівництвом Луганської обласної державної адміністрації надали чергову допомогу жителям села Смолянинове Луганської області, які постраждали внаслідок пожежі.

Зокрема, для усіх учнів Смолянинівської школи військовослужбовці привезли шкільне приладдя, рюкзаки, книги, підручники, одяг тощо. А найменшим діткам військові подарували ще й іграшки та смаколики.

За минулу добу найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 01
За минулу добу найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (29293) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Так у зе-зграї усе =прАвакация=.
І вбивство наших військових ворогом - теж.
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05.08.2020 07:36 Відповісти
+11
Це вже мир, чи ще ні?
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05.08.2020 07:36 Відповісти
+9
Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага Источник: https://censor.net.ua/n3211953

😃 Какой слог...им бы книжки писать...
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05.08.2020 07:32 Відповісти
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Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага Источник: https://censor.net.ua/n3211953

😃 Какой слог...им бы книжки писать...
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05.08.2020 07:32 Відповісти
Дивно що нема втрат, чи ми не все знаємо ??))
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05.08.2020 08:34 Відповісти
так, а если есть потери или ранены, они хрен признаются, так как, это им невыгодно афишировать.
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05.08.2020 18:00 Відповісти
Це вже мир, чи ще ні?
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05.08.2020 07:36 Відповісти
Це "Русский мир", закон тайга,а прокурор медведь !!)))
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05.08.2020 08:36 Відповісти
Так у зе-зграї усе =прАвакация=.
І вбивство наших військових ворогом - теж.
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05.08.2020 07:36 Відповісти
потерь нет. уже 10ть дней как.
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05.08.2020 07:42 Відповісти
Это "полное и всеобъемлющее" прекращение огня?
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05.08.2020 07:45 Відповісти
Это очень радостная и обнадеживающая тенденция что интенсивность огня идет на спад как результат потери стали минимальными.. хочется верить что перемирие не сорвут. но вред ли(
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05.08.2020 07:49 Відповісти
Срыв перемирия - ответный огонь с украинской стороны?
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05.08.2020 07:55 Відповісти
Не обязательно с украинской. Срыв перемирия это массированный точечный артиллерийский удар сопровождающийся потерями вместо теперешней одиночной стрелкотни.
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05.08.2020 07:58 Відповісти
Санитарные потери происходят с момента "перемирия". В сообщениях их называют травмами. Под "перемирием" подразумевается одностороннее прекращение огня.
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05.08.2020 08:03 Відповісти
Потери потерям рознь. Не боевые потери и до перемирия не попадали в официальные сводки. Если боец погиб/ получил ранение в результате не аккуратного обращения с оружием или наступил на мину то это не есть нарушения перемирия врагом. официально по данным штаба ООС потерь нет.. веришь ты штабу ООС или нет это уже дело личное.
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05.08.2020 08:10 Відповісти
За время "перемирия" враг спокойно укрепляется и наращивает силы, особенной удачей для которого стал запрет на ведение ВСУ разведывательной деятельности.
Это очень радостная и обнадеживающая тенденция
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05.08.2020 08:21 Відповісти
И ВСУ тоже укрепляется и наращивает силы ввиду того что у сепаратистов все те же самые запреты. уж лучше пусть траншеи роют чем убивают и калечат друг друга каждый день.
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05.08.2020 08:27 Відповісти
у сепаратистов все те же самые запреты
Они болт кладут на запреты. Украину безответно обстреливают.
Сепаратисты? "Восставший трудовой Донбасс" (по Фокину)?
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05.08.2020 08:34 Відповісти
Возможность класть болт в той или иной степени имеют обе стороны.. я не знаю кто там старается в этом направлении больше.. но меня однозначно радует отсутствие потерь чего раньше до перемирия не было а это значит что так или иначе пока перемирие все же работает а вот только тебя это почему то огорчает вопреки всякой логике. молюсь чтобы так дальше и продолжалось.
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05.08.2020 08:41 Відповісти
Похоже, что ты молишься на портрет *****.
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05.08.2020 08:44 Відповісти
Скорее больше похоже что ты судьбой обиженный дегенерат из за энуреза не пригодный к воинской службе озлобленный на весь мир который хочет сидеть на диване и радоваться своей злобе читая каждодневный сводки о погибших и раненных. при этом слишком тупой чтобы понять что каждый искалеченный молодой мужчина будет ложится балластом на бюджет страну и из твоей скудной пенсии на это вычислять будут так же.
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05.08.2020 08:50 Відповісти
Прорвало козломордого. А так старался изображать нейтрально-выдержанного.
От твоей кремлевской риторики лаптями разит, нидерландец.
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05.08.2020 08:53 Відповісти
У него "Амстердам", на карте - правее Долгопрудного...
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05.08.2020 09:20 Відповісти
он, бачу їде в митище
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05.08.2020 11:40 Відповісти
Не маніпулюйте. Не вийде.
ВСУ керують колаборанти, які готуються до відступу по всій лінії фронту. Тому ні про яке укріплення та нарощення сили українських позицій мова не йде.
Такі ж самі заборони, у сепарні? Не смішіть.
З ПЕРШОГО дня, "всеоб'ємного перемир'я" вони безкарно "пострелівают".
З якиї зброї? З такої, яку зеленський забрав у наших воєнних?
Невже сепарня не виконала умови ? Як там з покаранням, від "комісії ТКГ та "воєнного командування ордло ", для неслухнятих "шалунішек"?
Так що, йдіть лісом, зі своїми відмазками.
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05.08.2020 08:55 Відповісти
так возможно, это специально так задумано???
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05.08.2020 18:12 Відповісти
ну а дальше что ну 10 дней месяц два три орки рассосутся или соберут вещи и свалят? что то не хорошее или перегрупировкой занимаются или что то задумали тут же не на время потянуть турнир а проблема не решится я бы понимал если наши тем временем наращивали мощь чтоб пойти в наступлении и отвоевать свою землю но они сказки пишут и ничего не делают -"Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет"
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05.08.2020 07:53 Відповісти
Ти певен в достовірності інформаціі ??))
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05.08.2020 08:37 Відповісти
Провокация той стороны и не более
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05.08.2020 07:37 Відповісти
Три раза тамошние орки шмальнули с подствольника если вкратце, спьяну ли или сдуру-неизвестно.
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05.08.2020 07:39 Відповісти
Пусть Кравчук Фокину позвонит.
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05.08.2020 07:50 Відповісти
Терпилы докладывают привычно

- Также сообщается, что с начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений со стороны вооруженных формирований РФ был зафиксирован один обстрел: "Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумов. Однако огонь украинские защитники не открывали".Источник: https://censor.net/n3211953
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05.08.2020 07:52 Відповісти
Терористи, найманці, сепаратисти - тільки не окупаційні війська РФ. Як олігархія нав'язує свої хотєлки через їх ручні мадіа ресурси.
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05.08.2020 07:53 Відповісти
їх ручні мадіа ресурси.------ Продажні ЗМІ щоденно виплескують на голови українців тони гігабайтів жовтого лайна !!)))
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05.08.2020 08:55 Відповісти
За минулу добу найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9952
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05.08.2020 08:05 Відповісти
Зелёные коллабораеиы , "режим тишины". Закончился 27.07.20, даже не начавшись.
С 00-01 27.07.2020 г. по 04.08.2020 на линии соприкосновения в районах боевых действий на территории ОРДЛО, совершено 87 обстрелов со стороны противника, в результате которых ранено 10 и убито 3 украинских военнослужащих. Миссия ОБСЕ за этот же период зафиксировала 243 нарушения режима прекращения огня.
Вас, твари будут выносить с вашими хомячками и Кравчуками за ослепление и запрет разведки армии
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05.08.2020 08:09 Відповісти
Порохоидиотам не нравится, потерь нет. Ну, все не так.
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05.08.2020 08:19 Відповісти
Чи все ми знаємо??? Постійна публічна брехня !!)) Хто відповість за достовірність інфи ??)))
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05.08.2020 08:41 Відповісти
Добре бути зебілом?
Скажи, чому твій Вава-"миротворець" бачить менше обстрілів, ніж сліпа ОБСЄ?
Чому за неділю "перемир'я" вмерло 3 молодих хлопців? Який "невідомий предмет" здетонував, поранивши 2 воїнів? Хто його поставив? Невже сепарня не виконує "договорняка" і відправляє ДРГ ?
Твій Вава- "миротворець" вже вимагає введення додаткових санкцій за невиконання домовленостей?
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05.08.2020 09:16 Відповісти
Я понимаю твоё горе, никто не гибнет! Вот при шЫколаде такого небыло....
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05.08.2020 09:46 Відповісти
Чмошне, ти хоч читать навчись, якщо думати не вмієш.
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05.08.2020 11:30 Відповісти
Ты свои бурные фантазии на секс обрати... Может и спокойнее станешь!
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05.08.2020 14:35 Відповісти
Хома если и сбрешет, то недорого возьмет
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05.08.2020 08:53 Відповісти
Безкарність публічної брехні породжує вседозволенність(бєспрєдєл) !!!)))
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05.08.2020 08:57 Відповісти
На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
==============
ГЕНЕРАЛИТЕТ ВСУ ПРЕВРАТИЛСЯ В КЛОУНОВ
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05.08.2020 09:25 Відповісти
Первый день " перемирия" нам рассказывали, что обстрелы противника это потому что линия фронта довольно продолжительная и не везде командиры ( " вожаки банд формирований и рашен оХфецеры) не успели "донести" до рядового состава банд, что началось "перемирие" Ну представьте, это же 21 век, но по прежнему нужно использовать гонцов, курьеров, связных.. Ну ладно проехали, приняли это как "версию", потом пошел второй, третий , четвертый день но нарушения и обстрелы продолжились Потом прошла неделя но обстрелы не прекратились, сегодня пошел десятый день " всеобъемлющего перемирия", но как говорится воз и поныне там. С "той стороны" - по классификации верховного главнокомандующего Украины, нарушения и обстрелы и нарушения ежедневные, украинская сторона не отвечает на " провокации" ( типа как в Крыму в свое время) и терпит, превращаясь очередной раз в "терпилу".. Ну и что дальше.. сколько будет это продолжаться- декаду, две, месяц, до раненных и убитых, до прямого вторжения или до капитуляции. Каждое новое сообщение об обстреле или нарушении это окончательное и бесповоротное превращение "рейтингов и остатков авторитета", хотя о чем это я, главы государства в "0". Как когда то сказал Кернес - " Я вас на ноль помножу" ( так вот Путин всем этим да и остальным умножает на ноль украинское руководство ежедневно и ежечасно. ( а это тоже неплохой результат для РФ)
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05.08.2020 09:49 Відповісти
https://twitter.com/JohannPavliv
https://twitter.com/JohannPavliv

J. Pavliv

@JohannPavliv


Жорстко, але правдиво:

За минулу добу найманці РФ тричі порушили режим тиші на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3753
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05.08.2020 10:20 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1290891446594220032 1 ч

Ще недавно ми зле іронізували з приводу ОБСЄ, яка «нічого не бачить». А зараз виявилося, що ОБСЄ - БАЧИТЬ БІЛЬШЕ, ніж українська влада. В ОБСЄ зафіксували 225 порушень з початку «перемир'я». А Зеленський визнав лише наявність "поодиноких пострілів" на Донбасі.
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05.08.2020 10:38 Відповісти
в зведенні ООС мова про "режим припинення вогню", а недолугий заголовщик придумав "режим тішіни" - вам шо? темники від Зє! нав'язали? Там війна, а не дєцкій сад!!!
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05.08.2020 11:31 Відповісти
ось і настав час коли ОБСЄ бачить більше ніж ООС
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05.08.2020 12:07 Відповісти
1.На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
2.По данным штаба, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 провокационных одиночных выстрела в сторону украинских позиций.
3. А позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать украинских воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику противник применил и возле Луганского.
Какой-то когнитивный диссонанс. Кто нибудь понял сколько в результате было обстрелов?
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05.08.2020 14:04 Відповісти
БАГАТО.
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05.08.2020 15:30 Відповісти
Обстрелы на некоторых "незначительных" участках фронта просто умножаются на ноль подавляющим большинством и не считаются таковыми.
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05.08.2020 20:22 Відповісти
«Примерно 15-20 июня я планирую начать массированную переброску войск на запад с Вашей границы.
При этом убедительнейшим образом прошу Вас не поддаваться ни на какие провокации, которые могут иметь место со стороны моих забывших долг генералов. И, само собой разумеется, постараться не давать им никакого повода. Если же провокации со стороны какого-нибудь из моих генералов не удастся избежать, прошу Вас, проявите выдержку, не предпринимайте ответных действий и немедленно сообщите о случившемся мне по известному Вам каналу связи. Только таким образом мы сможем достичь наших общих целей, которые, как мне кажется, мы с Вами четко согласовали.
Я благодарю Вас за то, что Вы пошли мне навстречу в известном Вам вопросе и прошу извинить меня за тот способ, который я выбрал для скорейшей доставки этого письма Вам.
Я продолжаю надеяться на нашу встречу в июле. Искренне Ваш, Адольф Гитлер. 14 мая 1941 года».
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05.08.2020 15:44 Відповісти
Словесная эквилибристика хомчаковских штабных крыс выходит на новый уровень - "На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", то есть если обстреливают меньше 10-15% наших позиций, то обстрелы можно не считать таковыми. Ну а если они были "эмоциональными", "не прицельными" или "провокационными", то нашим войскам наверное по мнению хомчака иловайского нужно будет еще и извиниться перед "той стороной", за то, что мы их так провоцируем и раздражаем своим существованием на нашей земле.
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05.08.2020 20:28 Відповісти
 
 