У липні порушників вагових норм оштрафували на 21,5 млн грн, - Криклій

За підсумками липня цього року інспекторами "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією було перевірено майже 163 тис. транспортних засобів, складено приблизно 3 тис. актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано 21,5 млн гривень плати за перевантаження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури, такою статистикою поділився міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Посилений габаритно-ваговий контроль на українських дорогах триває. Лише за липень працівниками Укртрансбезпеки спільно з Нацполіцією було зупинено та перевірено майже 163 тисячі вантажівок і нараховано 21,5 млн грн плати за перевантаження. Крім цього, Укртрансбезпекою спільно з фахівцями ДФС була проведена велика роз’яснювальна робота серед тих перевізників, хто найчастіше порушував норми ГВК. З ними спілкувались про важливість недопущення порушення габаритно-вагових параметрів і як результат до кінця цього місяця ми зафіксували значне зменшення кількості порушень серед них", - зазначив очільник міністерства.

П’ятірка порушників габаритно-вагових норм за липень:

1. На автодорозі Н-30 – авто САМС (перевізник – Трунов Ю.В.) з перевантаженням на 80%. Загальна вага транспортного засобу склала 72,15 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 5481,30 євро.

2. На автодорозі М-21 – авто DAF (перевізник – Фермерське господарство "Агрогруп-БРВ") з перевантаженням на 38%. Загальна вага транспортного засобу склала 55,27 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 770,55 євро.

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3. На автодорозі М-19 – авто DAF (перевізник – Неустроєва Н.І.) з перевантаженням на 45%. Загальна вага транспортного засобу склала 57,850 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 668,1 євро.

4. На автодорозі Р-55 – авто MAN (перевізник – Клешня О.М.) з перевантаженням на 39%. Загальна вага транспортного засобу склала 55,73 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 34,02 євро.

5. На автодорозі Н-30 – авто MAN (перевізник – ТОВ "АЛЬТКОМАВТОТРАНС") з перевантаженням на 40%. Загальна вага транспортного засобу склала 56 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 20,25 євро.