УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10347 відвідувачів онлайн
Новини
1 344 14

У липні порушників вагових норм оштрафували на 21,5 млн грн, - Криклій

У липні порушників вагових норм оштрафували на 21,5 млн грн, - Криклій

За підсумками липня цього року інспекторами "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією було перевірено майже 163 тис. транспортних засобів, складено приблизно 3 тис. актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано 21,5 млн гривень плати за перевантаження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури, такою статистикою поділився міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Посилений габаритно-ваговий контроль на українських дорогах триває. Лише за липень працівниками Укртрансбезпеки спільно з Нацполіцією було зупинено та перевірено майже 163 тисячі вантажівок і нараховано 21,5 млн грн плати за перевантаження. Крім цього, Укртрансбезпекою спільно з фахівцями ДФС була проведена велика роз’яснювальна робота серед тих перевізників, хто найчастіше порушував норми ГВК. З ними спілкувались про важливість недопущення порушення габаритно-вагових параметрів і як результат до кінця цього місяця ми зафіксували значне зменшення кількості порушень серед них", - зазначив очільник міністерства.

П’ятірка порушників габаритно-вагових норм за липень:

1. На автодорозі Н-30 – авто САМС (перевізник – Трунов Ю.В.) з перевантаженням на 80%. Загальна вага транспортного засобу склала 72,15 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 5481,30 євро.

2. На автодорозі М-21 – авто DAF (перевізник – Фермерське господарство "Агрогруп-БРВ") з перевантаженням на 38%. Загальна вага транспортного засобу склала 55,27 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 770,55 євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтерактивна карта безпеки на дорогах запрацювала в Україні. ФОТО

3. На автодорозі М-19 – авто DAF (перевізник – Неустроєва Н.І.) з перевантаженням на 45%. Загальна вага транспортного засобу склала 57,850 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 668,1 євро.

4. На автодорозі Р-55 – авто MAN (перевізник – Клешня О.М.) з перевантаженням на 39%. Загальна вага транспортного засобу склала 55,73 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 34,02 євро.

5. На автодорозі Н-30 – авто MAN (перевізник – ТОВ "АЛЬТКОМАВТОТРАНС") з перевантаженням на 40%. Загальна вага транспортного засобу склала 56 т при нормі 40 т. Нараховано плату за проїзд – 20,25 євро.

Автор: 

вантажі (1467) Мінінфраструктури (2060) штраф (1884) Криклій Владислав (548)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Что это за штраф в 35 и 20 евро при перегрузе на 16 тонн. Это смех, а не штрафы. Должны быть 500 евро за тонну и не меньше.
показати весь коментар
05.08.2020 08:12 Відповісти
+2
Рух перевантажених автомобілів, особливо зерновозів, починається з настанням темряви. Рухаюься колонами, з боку Канева, в бік Чигирина, до зернового порту. Земля дрижить, наче танки йдуть.
показати весь коментар
05.08.2020 08:09 Відповісти
+2
насмешили... это и одного процента не охватывает перегруза .. а ночью????..... мать честная.... все перегрузы стоят ждут ночи... да и не видел я на Н-11 работающих весовых комплексов
показати весь коментар
05.08.2020 08:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хорошо, если правда, а не просто положили в карман и отпустили ехать дальше
показати весь коментар
05.08.2020 08:05 Відповісти
Хорошо было если бы штрафовали хозяина груза, вот тогда можно побороть перегрузы.
показати весь коментар
05.08.2020 08:09 Відповісти
Хорошо если бы штрафы приходили на грузоотправителей, чтобы отбить желание грузить сверх нормы
показати весь коментар
05.08.2020 08:32 Відповісти
Понимаете, грузоотправителю пох сколько грузить. Я уже сколько раз обьяснял, и транспортникам тоже, хозяин груза пользуется тем что перенасыщенный рынок перевозчиков. Не повезешь ты повезет другой - так ставит вопрос хозяин груза. А вот если бы штраф платил владелец груза, то он бы лично контролировал, что бы грузоотправитель не грузил больше. Перевозчику и водителю не выгодно возить перегруз (ремонт машины) и при таких условиях (штраф на владельца груза) я, как водитель сам бы искал веса чтобы проверить вес.
Как то так.
показати весь коментар
05.08.2020 09:07 Відповісти
Засранці.(Вава оманський)
показати весь коментар
05.08.2020 08:06 Відповісти
Рух перевантажених автомобілів, особливо зерновозів, починається з настанням темряви. Рухаюься колонами, з боку Канева, в бік Чигирина, до зернового порту. Земля дрижить, наче танки йдуть.
показати весь коментар
05.08.2020 08:09 Відповісти
Что это за штраф в 35 и 20 евро при перегрузе на 16 тонн. Это смех, а не штрафы. Должны быть 500 евро за тонну и не меньше.
показати весь коментар
05.08.2020 08:12 Відповісти
Объясните мне, почему штрафы в евро начисляются, мы уже в Евросоюзе?
показати весь коментар
05.08.2020 08:13 Відповісти
По цінам і штрафам в Євросоюзі, а по зарплатам ще ні.
показати весь коментар
05.08.2020 08:23 Відповісти
насмешили... это и одного процента не охватывает перегруза .. а ночью????..... мать честная.... все перегрузы стоят ждут ночи... да и не видел я на Н-11 работающих весовых комплексов
показати весь коментар
05.08.2020 08:25 Відповісти
Зате біля елеваторів ворюги бахматюка стоять машини загальною вагою більше 50 тон. і нічого.
показати весь коментар
05.08.2020 08:29 Відповісти
Штрафы мелковаты, пилюют на них наши """"бизнессуки""""!
показати весь коментар
05.08.2020 09:41 Відповісти
Не помогает по старой днепропетровской трассе фуры прут даже в жару,в асфальте уже выдавили колии до 30 см.
показати весь коментар
05.08.2020 09:48 Відповісти
Маловато как то. Штрафы надо уведичивать, а при повторении забирать лицензию на перевозку.
показати весь коментар
05.08.2020 10:57 Відповісти
 
 