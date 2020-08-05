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Новини
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Комітет з розвідки Сенату США схвалив останню частину доповіді про втручання РФ у вибори-2016

Комітет з розвідки Сенату США схвалив останню частину доповіді про втручання РФ у вибори-2016

Комітет з розвідки Сенату США у вівторок проголосував за ухвалення п'ятої заключної частини доповіді про втручання Росії в американські вибори в 2016 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у спільній заяві голови комітету з розвідки Марко Рубіо і віцеголови Марка Ворнера, опублікованій на сайті Сенату.

"Сьогодні сенатський комітет з розвідки проголосував за прийняття засекреченої версії останньої частини доповіді, що є результатом двопартійного розслідування комітету з Росії", - йдеться в заяві.

"Найближчими днями комітет працюватиме над внесенням будь-яких додаткових думок, а також співпрацюватиме з розвідувальним співтовариством над оформленням належним чином відредагованої, розсекреченої і загальнодоступної версії п'ятої частини доповіді", - додали сенатори.

Наприкінці липня повідомлялося, що п'ята частина доповіді сенатського комітету з розвідки про втручання Росії у вибори США може бути опублікована протягом декількох тижнів.

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Опублікована доповідь стане завершальним документом комітету, присвяченим темі втручання РФ у американські вибори.

У попередніх звітах основна увага приділялася: безпеці виборів у США; дезінформаційній кампанії Росії, яка, як стверджується, велася на платформах соціальних мереж; тому, як адміністрація Обами відреагувала на "російське втручання"; а також оцінці розвідувального співтовариства в січні 2017 року.

Публікація доповіді завершить багаторічне розслідування комітету з питання про втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

У березні 2019 року команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання РФ у вибори 2016 року в США і передала її генпрокурору. Той у листі Конгресу оголосив, що слідчі не виявили ознак змови між РФ і передвиборчим штабом Дональда Трампа. Спецпрокурор також не став висувати обвинувачень Трампу в перешкоджанні правосуддю, залишивши це питання на розсуд генпрокурора, який дійшов висновку, що для пред'явлення президенту обвинувачень немає достатніх підстав.

Автор: 

вибори (6721) розвідка (3883) росія (66175) Сенат США (612)


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Топ коментарі
+6
Мы вам новых санкций принесём, полезных и разных)))
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05.08.2020 08:27 Відповісти
+4
быстрее чем Украина строит завод по производству боеприпасов..
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid************************************-OKu3H5xkDi2javq85oz_9gvYfd89qvzhHNjTaCcN27Yc&hc_ref=ARQ0pessskqmrR51rGNvNHshHZMzXGY9bqI3VH3j1gXuqhnQ_KZxXH2wX58okDQeZOg&fref=nf Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4393033264070269 4 год ·

Убытки "Укроборонпрома", провал Гособоронзаказа и хаос в оборонной промышленности требуют публичных оценок, а не позорного умалчивания
Положение в оборонной промышленности вызывает один вопрос - почему все государственные деятели, которые отвечают за ее состояние молчат и не требуют внимания государства к тотальному недофинансированию? Министр финансов Сергей Марченко 29 июля заявил, что бюджет перевыполняется.
Но 1-й квартал 2020-го концерн "Укроборонпром" официально закончил с убытком в 681 миллион гривен!
Для сравнения в первом квартале 2019-го была наоборот - прибыль в 645 миллионов. Задолженность по зарплате при этом в 1 квартале 2020-го - 481 миллион гривен, а в 1 квартале 19-го - 413 миллионов. Как говорят,например, сотрудники "Киевского КБ артиллерийского вооружения", зарплату им не платят с марта.
Полной статистики по финансовым результатам концерна во 2-м квартале еще нет, но судя по динамике, там также большое падение финансовых результатов.
В 2019-м было много обещаний о реформе "Укроборонпрома" - а в результате генеральный директор Айварас Абромавичус 30 июля сообщил о том, что собирается уходить со своего поста. Реформа, о которой говорили в концерне, даже не начата, она была по сути заточена персонально под Абромавичуса и его команду, и судя по созданию Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, вряд ли будет осуществлена. Новый министр Олег Уруский взял в руки управление отраслью, он уже подобрал 4 заместителей, будет штат до 300 человек. В таких условиях содержание большого аппарата "Укроборонпрома", в штате которого 10 заместителей генерального директора (!) выглядят теперь просто абсурдом и нелепостью. Зачем содержать одновременно ДВЕ огромных структуры управления для загнанной в глубокие убытки отрасли, которым государство не платит даже положенных средств? Вы же повесили содержание концерна на шею двум-трем все еще работающим вопреки всему предприятиям, то есть вместо того, чтобы грузить заказами, грузите убытками и не целевым расходом средств. Денег у оборонки стало меньше - но начальства стало гораздо больше! Разве это "реформы"? Реформы - это когда все наоборот!
Ситуация критическая и требует немедленных оперативных решений для спасения предприятий - но кого это волнует?
Закупки стратегических видов вооружений, в частности ракет "Вильха" и "Нептун" не осуществлены, закупки боеприпасов - ни одного контракта, все переносится на следующий год.
Это только для строительной отрасли президент сам лично находит деньги, она стратегическая, а оборонная промышленность - это не "Онур", ей можно не платить, здесь можно играться в создание управленческих структур, здесь можно врать. Подумаешь, 65 тысяч сотрудников, война - все это подождет, все это не нужно Зеленскому для рейтинга, он с ракетами фотографироваться не собирается, ведь если прекратить стрелять, то оборонная промышленность и Гособоронзаказ, действительно, не нужны. Защищать страну - это для президента сейчас не доходно. Личный контроль - он ведь только для "Укравтодора".
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05.08.2020 08:36 Відповісти
+2
Божья мельница мелет медленно, но верно.
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05.08.2020 08:35 Відповісти
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Мы вам новых санкций принесём, полезных и разных)))
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05.08.2020 08:27 Відповісти
А в піндосів все втручання кацапів в голові.
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05.08.2020 08:27 Відповісти
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05.08.2020 08:28 Відповісти
4 роки з"ясовували. Чи не занадто швидко?
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05.08.2020 08:30 Відповісти
Божья мельница мелет медленно, но верно.
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05.08.2020 08:35 Відповісти
Піндоси завжди кудись поспішають, як очманілі...
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05.08.2020 08:36 Відповісти
быстрее чем Украина строит завод по производству боеприпасов..
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid************************************-OKu3H5xkDi2javq85oz_9gvYfd89qvzhHNjTaCcN27Yc&hc_ref=ARQ0pessskqmrR51rGNvNHshHZMzXGY9bqI3VH3j1gXuqhnQ_KZxXH2wX58okDQeZOg&fref=nf Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4393033264070269 4 год ·

Убытки "Укроборонпрома", провал Гособоронзаказа и хаос в оборонной промышленности требуют публичных оценок, а не позорного умалчивания
Положение в оборонной промышленности вызывает один вопрос - почему все государственные деятели, которые отвечают за ее состояние молчат и не требуют внимания государства к тотальному недофинансированию? Министр финансов Сергей Марченко 29 июля заявил, что бюджет перевыполняется.
Но 1-й квартал 2020-го концерн "Укроборонпром" официально закончил с убытком в 681 миллион гривен!
Для сравнения в первом квартале 2019-го была наоборот - прибыль в 645 миллионов. Задолженность по зарплате при этом в 1 квартале 2020-го - 481 миллион гривен, а в 1 квартале 19-го - 413 миллионов. Как говорят,например, сотрудники "Киевского КБ артиллерийского вооружения", зарплату им не платят с марта.
Полной статистики по финансовым результатам концерна во 2-м квартале еще нет, но судя по динамике, там также большое падение финансовых результатов.
В 2019-м было много обещаний о реформе "Укроборонпрома" - а в результате генеральный директор Айварас Абромавичус 30 июля сообщил о том, что собирается уходить со своего поста. Реформа, о которой говорили в концерне, даже не начата, она была по сути заточена персонально под Абромавичуса и его команду, и судя по созданию Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, вряд ли будет осуществлена. Новый министр Олег Уруский взял в руки управление отраслью, он уже подобрал 4 заместителей, будет штат до 300 человек. В таких условиях содержание большого аппарата "Укроборонпрома", в штате которого 10 заместителей генерального директора (!) выглядят теперь просто абсурдом и нелепостью. Зачем содержать одновременно ДВЕ огромных структуры управления для загнанной в глубокие убытки отрасли, которым государство не платит даже положенных средств? Вы же повесили содержание концерна на шею двум-трем все еще работающим вопреки всему предприятиям, то есть вместо того, чтобы грузить заказами, грузите убытками и не целевым расходом средств. Денег у оборонки стало меньше - но начальства стало гораздо больше! Разве это "реформы"? Реформы - это когда все наоборот!
Ситуация критическая и требует немедленных оперативных решений для спасения предприятий - но кого это волнует?
Закупки стратегических видов вооружений, в частности ракет "Вильха" и "Нептун" не осуществлены, закупки боеприпасов - ни одного контракта, все переносится на следующий год.
Это только для строительной отрасли президент сам лично находит деньги, она стратегическая, а оборонная промышленность - это не "Онур", ей можно не платить, здесь можно играться в создание управленческих структур, здесь можно врать. Подумаешь, 65 тысяч сотрудников, война - все это подождет, все это не нужно Зеленскому для рейтинга, он с ракетами фотографироваться не собирается, ведь если прекратить стрелять, то оборонная промышленность и Гособоронзаказ, действительно, не нужны. Защищать страну - это для президента сейчас не доходно. Личный контроль - он ведь только для "Укравтодора".
показати весь коментар
05.08.2020 08:36 Відповісти
З озброєнням питання до ЗЕвлади і до зебілів які її обрали. Шодо "Великого будівництва", то оманське брехло хоче сподобатись виборцям(вибори ж на носі), забравши гроші з фінансування боротьби з короною.
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05.08.2020 08:45 Відповісти
А де ті що волали за "торгівлю на крові" і "баригу-мародера"? Живі і все нормально? Брехали, брехали і брехали і тупий нарід повірив, а чому зараз мовчать? При Порошенко вже виготовляли Вільху, Грім, почали Нептун та інші нові зразки. Розробили нові снаряди, нові гармати, як наприклад Богдана, почали Україні виробляти нові танки "Оплот", закривши борги по раніше підписаним контрактам, а що зараз? А зараз нічого. Закрили роти зрадникам Лещенкам, Шабуніним,Наємам, Заліщучкам та іншим грощима із бюджету, як високими зарплатами і добивають оборонку. Ось і все. А гроші забрали на дороги і для себе коханих. А що перед війною у Криму чи Донбасі були погані дороги? Ні, врони були найкращі в Україні. ДумайТЕ,!
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05.08.2020 09:30 Відповісти
Комитет по разведке Сената США одобрил последнюю часть доклада о вмешательстве РФ в выборы-2016

з"ясовували. 4 р. при другом президенте докажут вмешательство
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05.08.2020 08:55 Відповісти
Після виборів, які пройдуть у 2020 році до цього питання повернуться, бо точно мокши вмішувалися і як скрізь брехали під ніками простих американців.
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05.08.2020 09:08 Відповісти
у США вмішувалися , у Великобританії вмішувалися , і т.д. і т.п.

А в Білорусії - ні ....
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05.08.2020 13:12 Відповісти
это стратегия конторы с говорящей головой пу,
теория управляемого конфликта на вооружении чекистов, в разы дешевле чем гонка вооружений
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05.08.2020 13:53 Відповісти
 
 