Комітет з розвідки Сенату США схвалив останню частину доповіді про втручання РФ у вибори-2016
Комітет з розвідки Сенату США у вівторок проголосував за ухвалення п'ятої заключної частини доповіді про втручання Росії в американські вибори в 2016 році.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у спільній заяві голови комітету з розвідки Марко Рубіо і віцеголови Марка Ворнера, опублікованій на сайті Сенату.
"Сьогодні сенатський комітет з розвідки проголосував за прийняття засекреченої версії останньої частини доповіді, що є результатом двопартійного розслідування комітету з Росії", - йдеться в заяві.
"Найближчими днями комітет працюватиме над внесенням будь-яких додаткових думок, а також співпрацюватиме з розвідувальним співтовариством над оформленням належним чином відредагованої, розсекреченої і загальнодоступної версії п'ятої частини доповіді", - додали сенатори.
Наприкінці липня повідомлялося, що п'ята частина доповіді сенатського комітету з розвідки про втручання Росії у вибори США може бути опублікована протягом декількох тижнів.
Опублікована доповідь стане завершальним документом комітету, присвяченим темі втручання РФ у американські вибори.
У попередніх звітах основна увага приділялася: безпеці виборів у США; дезінформаційній кампанії Росії, яка, як стверджується, велася на платформах соціальних мереж; тому, як адміністрація Обами відреагувала на "російське втручання"; а також оцінці розвідувального співтовариства в січні 2017 року.
Публікація доповіді завершить багаторічне розслідування комітету з питання про втручання Росії в президентські вибори 2016 року.
У березні 2019 року команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання РФ у вибори 2016 року в США і передала її генпрокурору. Той у листі Конгресу оголосив, що слідчі не виявили ознак змови між РФ і передвиборчим штабом Дональда Трампа. Спецпрокурор також не став висувати обвинувачень Трампу в перешкоджанні правосуддю, залишивши це питання на розсуд генпрокурора, який дійшов висновку, що для пред'явлення президенту обвинувачень немає достатніх підстав.
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Убытки "Укроборонпрома", провал Гособоронзаказа и хаос в оборонной промышленности требуют публичных оценок, а не позорного умалчивания
Положение в оборонной промышленности вызывает один вопрос - почему все государственные деятели, которые отвечают за ее состояние молчат и не требуют внимания государства к тотальному недофинансированию? Министр финансов Сергей Марченко 29 июля заявил, что бюджет перевыполняется.
Но 1-й квартал 2020-го концерн "Укроборонпром" официально закончил с убытком в 681 миллион гривен!
Для сравнения в первом квартале 2019-го была наоборот - прибыль в 645 миллионов. Задолженность по зарплате при этом в 1 квартале 2020-го - 481 миллион гривен, а в 1 квартале 19-го - 413 миллионов. Как говорят,например, сотрудники "Киевского КБ артиллерийского вооружения", зарплату им не платят с марта.
Полной статистики по финансовым результатам концерна во 2-м квартале еще нет, но судя по динамике, там также большое падение финансовых результатов.
В 2019-м было много обещаний о реформе "Укроборонпрома" - а в результате генеральный директор Айварас Абромавичус 30 июля сообщил о том, что собирается уходить со своего поста. Реформа, о которой говорили в концерне, даже не начата, она была по сути заточена персонально под Абромавичуса и его команду, и судя по созданию Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, вряд ли будет осуществлена. Новый министр Олег Уруский взял в руки управление отраслью, он уже подобрал 4 заместителей, будет штат до 300 человек. В таких условиях содержание большого аппарата "Укроборонпрома", в штате которого 10 заместителей генерального директора (!) выглядят теперь просто абсурдом и нелепостью. Зачем содержать одновременно ДВЕ огромных структуры управления для загнанной в глубокие убытки отрасли, которым государство не платит даже положенных средств? Вы же повесили содержание концерна на шею двум-трем все еще работающим вопреки всему предприятиям, то есть вместо того, чтобы грузить заказами, грузите убытками и не целевым расходом средств. Денег у оборонки стало меньше - но начальства стало гораздо больше! Разве это "реформы"? Реформы - это когда все наоборот!
Ситуация критическая и требует немедленных оперативных решений для спасения предприятий - но кого это волнует?
Закупки стратегических видов вооружений, в частности ракет "Вильха" и "Нептун" не осуществлены, закупки боеприпасов - ни одного контракта, все переносится на следующий год.
Это только для строительной отрасли президент сам лично находит деньги, она стратегическая, а оборонная промышленность - это не "Онур", ей можно не платить, здесь можно играться в создание управленческих структур, здесь можно врать. Подумаешь, 65 тысяч сотрудников, война - все это подождет, все это не нужно Зеленскому для рейтинга, он с ракетами фотографироваться не собирается, ведь если прекратить стрелять, то оборонная промышленность и Гособоронзаказ, действительно, не нужны. Защищать страну - это для президента сейчас не доходно. Личный контроль - он ведь только для "Укравтодора".
з"ясовували. 4 р. при другом президенте докажут вмешательство
А в Білорусії - ні ....
теория управляемого конфликта на вооружении чекистов, в разы дешевле чем гонка вооружений