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Білорусь пережила щонайменше шість спроб "кольорових революцій" у країні, - держсекретар Радбезу Равков

Білорусь пережила щонайменше шість спроб

Держсекретар Радбезу Білорусі Андрій Равков заявив, що країна за час своєї незалежності пережила щонайменше шість спроб "кольорових революцій".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 1994 року, жодна значима виборча кампанія в Білорусі не минала без зовнішнього втручання. Новітня історія нашої країни пам'ятає щонайменше шість спроб кольорових революцій", - написав він.

За його словами, подібні процеси тривають, "хоча часом у більш витончених, нерідко закамуфльованих формах".

"Одна з них, так звана трансформація, передбачає кардинальне демонтування суверенітету Білорусі через зміну суспільної свідомості, ціннісної бази населення і дискредитацію органів державного управління", - вважає Равков.

Він зазначив, що "основними драйверами в цьому мають бути зовні неполітизовані структури, недержавні ЗМІ, блогосфера і соціальні мережі".

На думку Равкова, сучасне життя немислиме без цих атрибутів, але водночас їхнє використання "саме для масового промивання мізків" перетворилося на вирішальний чинник конфліктів і соціальних потрясінь поточного сторіччя.

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"Висловлюючись образно - нас уже готують до операції, але наркоз ще не настав. Не можна на це піддаватися", - резюмував держсекретар Ради безпеки РБ.

Раніше теми "кольорових революцій" у Білорусі торкався президент країни Олександр Лукашенко. У зверненні до народу він заявив, що проти його країни кинуто мільярдні ресурси, і на ній вирішили відпрацювати нові технології "кольорових революцій".

Білорусь пережила щонайменше шість спроб кольорових революцій у країні, - держсекретар Радбезу Равков 01

Автор: 

Білорусь (7970) вибори (6721) Равков (2)


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Топ коментарі
+8
Шесть попыток "цветных" революций = шестой срок Луки. Как только кто-то на выборах против действующей власти и поддерживает другого кандидата - сразу "цветная" революция! Просто смешно как диктатор панически боится своего народа.
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05.08.2020 08:40 Відповісти
+7
Бандери намагались скинути Луку?
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05.08.2020 08:34 Відповісти
+6
Тоталітарні режими дуже схожи. Страшніше кольорових революцій нічого нема
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05.08.2020 08:34 Відповісти
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Бандери намагались скинути Луку?
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05.08.2020 08:34 Відповісти
Биндеры )
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05.08.2020 08:54 Відповісти
3 сент. 2019 г. - Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия, ... А бацька впевнений що саме з Україною йому треба перекрити кордони ..
"У 2006 році голова КДБ виліз на телеекран і почав лякати громадян, що в Білорусь завезли отруєних щурів, щоб запустити їх у систему водопостачання. Потім щури благополучно зникли. У 2010 році ловили бойовиків, які заготовили вибухові речовини і металеві прути, щоб підривати Будинок уряду. У 2017 році писали, що готується збройний переворот. Того ж року був Джип з "Українськими Бойовиками", який прорвався через кордон Білорусі з території України. Але і він Потім Розчинився в Повітрі", - навів приклади Санніков.

https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/u-bilorusi-zatrimali-32-inozemnih-bojovikiv-zmi.htm Затримання найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" у Білорусі може бути постановкою, організованою разом із Москвою.
Таку думку в коментарі виданню "X" висловив координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков. Він назвав операцію "самодіяльним колгоспним спектаклем"
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05.08.2020 09:21 Відповісти
"Біндєри" ще 1648 року хотіли революцію здійснити.

"Українсько-білоруські" війни. Частина 1 - литвини захоплюють Київ.
За святковим столом Хмельницький нагадав Радзивіллу, що ніколи до цього білоруси й українці не воювали між собою. Скінчилося тим, що п'яний гетьман ледь не впав з турецького скакуна. Тож поїхав у власний табір по-домашньому - на возі з соломою.
25 ТРАВНЯ 2011

https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/05/25/40311/
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05.08.2020 09:26 Відповісти
Тоталітарні режими дуже схожи. Страшніше кольорових революцій нічого нема
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05.08.2020 08:34 Відповісти
Верил луке?С ним и падёшь.
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05.08.2020 08:37 Відповісти
бульбофаги дотепер з совка не вийшли, а до революції вже не дозріють ніколи
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05.08.2020 08:37 Відповісти
Не факт. Навіть кацапня у Хабаровську щось почала ворушитись.
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05.08.2020 08:50 Відповісти
Хабарівськ це скоріше соціальний протест.
Поки що без шансів без сепаратистських Ідей та гасел..
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05.08.2020 10:41 Відповісти
Білорусь пережила щонайменше шість спроб "кольорових революцій" у країні, - держсекретар Радбезу Равков - Цензор.НЕТ 111
Як і дамбасяни. "Оранжевоє нєбо, оранжевий верблюд."
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05.08.2020 08:53 Відповісти
Охмуряет...
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05.08.2020 09:25 Відповісти
Не переживай... Им её "принесут на штыках"... С востока...
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05.08.2020 08:59 Відповісти
выборы в Белоруссии - битва титанов Александр Григорьевич против Александра Григорьевича, все с нетерпением ждут - Кто будет победителем ?
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05.08.2020 08:38 Відповісти
Будя Николай Александрович,который сейчас в группе подготовки
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05.08.2020 08:44 Відповісти
Вибори в Білорусі мають одну єдину "родзинку".

ЯКИЙ ВІДСОТОК СОБІ НАМАЛЮЄ 3-відсотковий "таракан" для перемоги..

дострокові вибори(де 100 відсотків за Бацьку) вже розпочалися
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05.08.2020 10:37 Відповісти
Пусть перечислит в чем выражались эти "шесть попыток вмешательства". Население Белоруссии - вата ватная, о каких "цветных революциях" может идти речь?
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05.08.2020 08:39 Відповісти
Шесть попыток "цветных" революций = шестой срок Луки. Как только кто-то на выборах против действующей власти и поддерживает другого кандидата - сразу "цветная" революция! Просто смешно как диктатор панически боится своего народа.
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05.08.2020 08:40 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/1/2/7/1/127185e02c357b7d43d64473c0dd72e8/original.jpg
ВЫБАРЫ ПРЭЗIДЭНТА КОЛХОЗУ БЕЛАРУСЬ!Беларусь пережила как минимум шесть попыток "цветных революций" в стране, - госсекретарь Совбеза Равков - Цензор.НЕТ 5803.
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05.08.2020 08:43 Відповісти
А Вы из какого сяла пишете? дароги хоть там уже провели?
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05.08.2020 10:20 Відповісти
Я пишу з партизанського загiну " Бацька Бульба"
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05.08.2020 10:43 Відповісти
Цифра семь считается счастливой. На седьмой раз попытка будет успешной, на это указывают все маркеры. Такие, как полное отсутствие поддержки правящего режима народом Белоруси, усталость людей от впадающего в маразм лидера страны и небывалый подъём национального самосознания белорусов.
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05.08.2020 08:48 Відповісти
Ваша ботоферма никогда дурачка не выключает?
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05.08.2020 08:50 Відповісти
Мда... Аж ШЕСТЬ попыток "цветных революций"!!! Ахренеть... Но теперь будет "особая" революция... ЦВЕТА "рассийскага дерьма"... И развиваться она будет на "обеззараженой", стерильной почве, которую для неё старательно подготовил и культивировал "галава калгаса", борясь со "смутьянами" и "радикалами" (патриотами Беларуси)...
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05.08.2020 08:58 Відповісти
Это... По ливаруции в неделю выходит. Могучая страна))
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05.08.2020 09:04 Відповісти
Ой да ладно, у них похоже любой митинг против Таракана называют цветной революцией.
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05.08.2020 09:14 Відповісти
Не Беларусь пережила, а держава подавила.
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05.08.2020 09:21 Відповісти
та прям там... революции... на моей памяти была тока одна известная революция после выстрела Авроры. Но и ее называют госпереворотом, хотя она повлеела революционные последствия, включая социально-общественный строй и мировоззрение, с негативной коннотацией... увы, наша революция гідності революционными новшествами не характеризуется. Более того, бунт расчистил дорогу бездарям, аферистам, ворам и упростил делишки тем, кто не прекращал ими заниматься.
Поэтому, мне лично, абсолютно до сраки, кто там у них победит. Скажу больше, если останется Тракторист, это может стать на руку, т.к. он будет очень зол на *****, и вайса верса... а новая Светка свой первый визит нанесет в кремль, уткнется рылом в пах ***** и зальет его слезами мольбы и раскаяния...
Вот как я вижу ситуасьон...
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05.08.2020 09:27 Відповісти
Класика.
Звичайно,здобуття незалежності багатьма державами відбувається в результаті національно-визвольного руху..НЕ РЕВОЛЮЦІЙ.
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05.08.2020 10:39 Відповісти
Лукашенко пережил, а не Беларусь. Дай бог, чтобы Беларусь пережила гэбистских гнид вроде Равкова.
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05.08.2020 10:16 Відповісти
шість спроб перевороту ?

У Бацьки короновірус дав ускладнення у вигляді параної...)))
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05.08.2020 10:21 Відповісти
Терпилы еще те бульботроники
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05.08.2020 10:24 Відповісти
Мы шесть раз душили,демократию в стране.И гордимся этим.
-А объясняете это как?
-Просто.Беларусь пережила как минимум шесть попыток "цветных революций" в стране
Білорусь пережила щонайменше шість спроб "кольорових революцій" у країні, - держсекретар Радбезу Равков - Цензор.НЕТ 133
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05.08.2020 12:24 Відповісти
 
 