Білорусь пережила щонайменше шість спроб "кольорових революцій" у країні, - держсекретар Радбезу Равков
Держсекретар Радбезу Білорусі Андрій Равков заявив, що країна за час своєї незалежності пережила щонайменше шість спроб "кольорових революцій".
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Починаючи з 1994 року, жодна значима виборча кампанія в Білорусі не минала без зовнішнього втручання. Новітня історія нашої країни пам'ятає щонайменше шість спроб кольорових революцій", - написав він.
За його словами, подібні процеси тривають, "хоча часом у більш витончених, нерідко закамуфльованих формах".
"Одна з них, так звана трансформація, передбачає кардинальне демонтування суверенітету Білорусі через зміну суспільної свідомості, ціннісної бази населення і дискредитацію органів державного управління", - вважає Равков.
Він зазначив, що "основними драйверами в цьому мають бути зовні неполітизовані структури, недержавні ЗМІ, блогосфера і соціальні мережі".
На думку Равкова, сучасне життя немислиме без цих атрибутів, але водночас їхнє використання "саме для масового промивання мізків" перетворилося на вирішальний чинник конфліктів і соціальних потрясінь поточного сторіччя.
"Висловлюючись образно - нас уже готують до операції, але наркоз ще не настав. Не можна на це піддаватися", - резюмував держсекретар Ради безпеки РБ.
Раніше теми "кольорових революцій" у Білорусі торкався президент країни Олександр Лукашенко. У зверненні до народу він заявив, що проти його країни кинуто мільярдні ресурси, і на ній вирішили відпрацювати нові технології "кольорових революцій".
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"У 2006 році голова КДБ виліз на телеекран і почав лякати громадян, що в Білорусь завезли отруєних щурів, щоб запустити їх у систему водопостачання. Потім щури благополучно зникли. У 2010 році ловили бойовиків, які заготовили вибухові речовини і металеві прути, щоб підривати Будинок уряду. У 2017 році писали, що готується збройний переворот. Того ж року був Джип з "Українськими Бойовиками", який прорвався через кордон Білорусі з території України. Але і він Потім Розчинився в Повітрі", - навів приклади Санніков.
https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/u-bilorusi-zatrimali-32-inozemnih-bojovikiv-zmi.htm Затримання найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" у Білорусі може бути постановкою, організованою разом із Москвою.
Таку думку в коментарі виданню "X" висловив координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков. Він назвав операцію "самодіяльним колгоспним спектаклем"
"Українсько-білоруські" війни. Частина 1 - литвини захоплюють Київ.
За святковим столом Хмельницький нагадав Радзивіллу, що ніколи до цього білоруси й українці не воювали між собою. Скінчилося тим, що п'яний гетьман ледь не впав з турецького скакуна. Тож поїхав у власний табір по-домашньому - на возі з соломою.
25 ТРАВНЯ 2011
https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/05/25/40311/
Поки що без шансів без сепаратистських Ідей та гасел..
Як і дамбасяни. "Оранжевоє нєбо, оранжевий верблюд."
ЯКИЙ ВІДСОТОК СОБІ НАМАЛЮЄ 3-відсотковий "таракан" для перемоги..
дострокові вибори(де 100 відсотків за Бацьку) вже розпочалися
ВЫБАРЫ ПРЭЗIДЭНТА КОЛХОЗУ БЕЛАРУСЬ!.
Поэтому, мне лично, абсолютно до сраки, кто там у них победит. Скажу больше, если останется Тракторист, это может стать на руку, т.к. он будет очень зол на *****, и вайса верса... а новая Светка свой первый визит нанесет в кремль, уткнется рылом в пах ***** и зальет его слезами мольбы и раскаяния...
Вот как я вижу ситуасьон...
Звичайно,здобуття незалежності багатьма державами відбувається в результаті національно-визвольного руху..НЕ РЕВОЛЮЦІЙ.
У Бацьки короновірус дав ускладнення у вигляді параної...)))
-А объясняете это как?
-Просто.Беларусь пережила как минимум шесть попыток "цветных революций" в стране