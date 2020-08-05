Білорусь пережила щонайменше шість спроб "кольорових революцій" у країні, - держсекретар Радбезу Равков

Держсекретар Радбезу Білорусі Андрій Равков заявив, що країна за час своєї незалежності пережила щонайменше шість спроб "кольорових революцій".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 1994 року, жодна значима виборча кампанія в Білорусі не минала без зовнішнього втручання. Новітня історія нашої країни пам'ятає щонайменше шість спроб кольорових революцій", - написав він.

За його словами, подібні процеси тривають, "хоча часом у більш витончених, нерідко закамуфльованих формах".

"Одна з них, так звана трансформація, передбачає кардинальне демонтування суверенітету Білорусі через зміну суспільної свідомості, ціннісної бази населення і дискредитацію органів державного управління", - вважає Равков.

Він зазначив, що "основними драйверами в цьому мають бути зовні неполітизовані структури, недержавні ЗМІ, блогосфера і соціальні мережі".

На думку Равкова, сучасне життя немислиме без цих атрибутів, але водночас їхнє використання "саме для масового промивання мізків" перетворилося на вирішальний чинник конфліктів і соціальних потрясінь поточного сторіччя.

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"Висловлюючись образно - нас уже готують до операції, але наркоз ще не настав. Не можна на це піддаватися", - резюмував держсекретар Ради безпеки РБ.

Раніше теми "кольорових революцій" у Білорусі торкався президент країни Олександр Лукашенко. У зверненні до народу він заявив, що проти його країни кинуто мільярдні ресурси, і на ній вирішили відпрацювати нові технології "кольорових революцій".