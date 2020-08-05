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За добу на Львівщині виявили 156 нових випадків COVID-19, загалом 10,2 тис. інфікованих і 275 померлих
За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 156 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 10 223 осіб, 275 людей померли, 2629 пацієнтів одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1470 ПЛР-тестів, з них 156 - позитивні. Серед них львів'ян - 64.
Нагадаємо, станом на ранок 4 серпня в Україні лабораторно підтверджено 1061 новий випадок захворювання на коронавірус, 26 осіб померли.
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