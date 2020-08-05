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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 156 нових випадків COVID-19, загалом 10,2 тис. інфікованих і 275 померлих

За добу на Львівщині виявили 156 нових випадків COVID-19, загалом 10,2 тис. інфікованих і 275 померлих

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 156 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 10 223 осіб, 275 людей померли, 2629 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1470 ПЛР-тестів, з них 156 - позитивні. Серед них львів'ян - 64.

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Нагадаємо, станом на ранок 4 серпня в Україні лабораторно підтверджено 1061 новий випадок захворювання на коронавірус, 26 осіб померли.

За добу на Львівщині виявили 156 нових випадків COVID-19, загалом 10,2 тис. інфікованих і 275 померлих 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2469)


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Это только в 15 раз больше, чем в Тернополе, потому никаких ограничений!
Садовый не зря вчера вылизывал задницу вислюку!
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05.08.2020 08:43 Відповісти
 
 