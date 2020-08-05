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Новини
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Унаслідок вибуху в Бейруті травмовано 48 співробітників ООН і 27 членів їхніх родин, - Al Jazeera

Унаслідок вибуху в Бейруті травмовано 48 співробітників ООН і 27 членів їхніх родин, - Al Jazeera

Майже пів сотні співробітників ООН опинилися серед понад 4 тис. поранених унаслідок вибуху в ліванській столиці Бейруті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "112", про це повідомляє Al Jazeera у Twitter.

"48 співробітників ООН зазнали поранень унаслідок вибуху в Бейруті", - йдеться в повідомленні.

Крім того, травмовано також 27 членів родин працівників організації і 3 відвідувачів офісу місії ООН.

Також стало відомо, що внаслідок вибухів у порту ліванської столиці Бейрута постраждав корабель Тимчасових сил Організації Об'єднаних Націй у Лівані (ТСООНЛ) та члени його екіпажу.

Дивіться також: Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу.

Автор: 

вибух (4527) Ліван (122) ООН (3380)


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Топ коментарі
+10
Унаслідок вибуху в Бейруті травмовано 48 співробітників ООН і 27 членів їхніх родин, - Al Jazeera - Цензор.НЕТ 4990
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05.08.2020 09:06 Відповісти
+5
На перечисленому не пропіаришся. Для Шмарклі піар понад усьо.
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05.08.2020 09:10 Відповісти
+3
Уже склоняются к мысли, что это была не случайность. Американские генералы,устами Трампа это уже озвучили,Что это атака. Ждем подтверждения мировых разведок
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05.08.2020 08:58 Відповісти
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Уже склоняются к мысли, что это была не случайность. Американские генералы,устами Трампа это уже озвучили,Что это атака. Ждем подтверждения мировых разведок
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05.08.2020 08:58 Відповісти
***** це знає, але мовчить.
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05.08.2020 09:02 Відповісти
звичайне розпі..дяйство. Типово для арабів...

зварювальні роботи біла 3 000 тон аміаку,про котрий просто забули за 17 років...
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05.08.2020 10:45 Відповісти
Унаслідок вибуху в Бейруті травмовано 48 співробітників ООН і 27 членів їхніх родин, - Al Jazeera - Цензор.НЕТ 4990
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05.08.2020 09:06 Відповісти
На перечисленому не пропіаришся. Для Шмарклі піар понад усьо.
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05.08.2020 09:10 Відповісти
А у Лівані багато парашенських вояків- терористів? Багато! Случайность? Не думаю. Щось не домовилися і московити як завжди примушують до дружби.
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05.08.2020 09:18 Відповісти
И судя по тротиловомуэ эквиваленту взрыва...игрушки там были не хилые и в немалом количестве...
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05.08.2020 09:48 Відповісти
Разве штаб квартира ООН расположена в Бейруте?
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05.08.2020 10:29 Відповісти
А де там про штаб-квартиру, там корабель ООН в порту стояв.
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05.08.2020 10:44 Відповісти
Вот и я об этом. 48 чел это слишком много для Бейрута.
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05.08.2020 10:48 Відповісти
 
 