Унаслідок вибуху в Бейруті травмовано 48 співробітників ООН і 27 членів їхніх родин, - Al Jazeera

Майже пів сотні співробітників ООН опинилися серед понад 4 тис. поранених унаслідок вибуху в ліванській столиці Бейруті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "112", про це повідомляє Al Jazeera у Twitter.

"48 співробітників ООН зазнали поранень унаслідок вибуху в Бейруті", - йдеться в повідомленні.

Крім того, травмовано також 27 членів родин працівників організації і 3 відвідувачів офісу місії ООН.

Також стало відомо, що внаслідок вибухів у порту ліванської столиці Бейрута постраждав корабель Тимчасових сил Організації Об'єднаних Націй у Лівані (ТСООНЛ) та члени його екіпажу.

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Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу.