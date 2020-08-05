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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні зафіксовано добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 - 1271 новий випадок, померли 24 особи, загалом - 75 490 інфікованих

В Україні зафіксовано добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 - 1271 новий випадок, померли 24 особи, загалом - 75 490 інфікованих

Станом на ранок 5 серпня в Україні лабораторно підтверджено 1271 новий випадок захворювання на коронавірус, 24 людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок середи 75 490 осіб, видужали - 41 527, померли від початку пандемії через COVID-19 1788 осіб.

Нині в Україні на COVID-19 хворіють 32 175 осіб.

Також дивіться: Карантинні війни. Як президент і Ко воюють із Західною Україною. ВІДЕО

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (156), в Харківській області (146), в Івано-Франківській області (127) та в Києві (150).

Зазначимо, що в Україні найбільша кількість хворих на COVID-19 за добу фіксувалася 26 червня 2020 року (1109 осіб), 25 липня 2020 року (1106 осіб) і 30 липня 2020 року (1197 осіб).

В Україні зафіксовано добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 - 1271 новий випадок, померли 24 особи, загалом - 75 490 інфікованих 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Ему некогда-он шокирован Ливаном
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05.08.2020 09:10 Відповісти
+14
Похоже на этих утренних отчётах об антирекордах они зациклились и
застопорилась вся их деятельность по борьбе с коронавирусом.
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05.08.2020 09:16 Відповісти
+12
Киев нужно включить в "Красную Зону" и возобновить карантин в полном объеме...
А Зеленскому взять ситуацию под особистый контроль + видео-ролик..

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (156), в Харьковской области (146), в Ивано-Франковской области (127) и в Киеве (150).Источник: https://censor.net/n3211967
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05.08.2020 09:00 Відповісти
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Так де там Шахов? Весь час вилазив в телевізор, а тепер як в воду впав.
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05.08.2020 08:59 Відповісти
Не наврочте. Може дійсно впав?
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05.08.2020 09:17 Відповісти
Про вибух коронавірусу в Україні вже написали всі міжнародні ЗМІ, тепер ми країна-ізгой яка не має медицини і ефективної влади! А все тому що призначили міністром МОЗ непрофесіонала, який не зміг розібратись в проблемі і знайти ефективні шляхи вирішення проблеми! Степанова потрібно знімати, терміново, поки Україну не внесли в чорний список всі цивілізовані країни! Бо потім прийдеться знімати Зеленського і всю Верховну Раду - за провал боротьби з коронавірусом!
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05.08.2020 11:57 Відповісти
Ні, Ігорку, все тому, що ти і тобі подібні проголосували за цю владу. Це твоя влада. Тепер їж, поки не наїсися.
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05.08.2020 12:08 Відповісти
Мені за цю владу не соромно, вона краща за попередню! Був би порошенко, було б ще гірше!
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05.08.2020 12:12 Відповісти
Тебе чип уже реально вживили .
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06.08.2020 08:32 Відповісти
При Порошенко экономика росла, а сейчас летит на дно.
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06.08.2020 08:58 Відповісти
Киев нужно включить в "Красную Зону" и возобновить карантин в полном объеме...
А Зеленскому взять ситуацию под особистый контроль + видео-ролик..

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (156), в Харьковской области (146), в Ивано-Франковской области (127) и в Киеве (150).Источник: https://censor.net/n3211967
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05.08.2020 09:00 Відповісти
Ему некогда-он шокирован Ливаном
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05.08.2020 09:10 Відповісти
Глубоко обеспокоен))
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05.08.2020 12:19 Відповісти
Понятно, что "нужно" включать - близится 24 августа, с парадом и нехорошими лозунгами в сторону Клоуна....А оно ему надо..
Как только блогеры начали всех созывать на 24 я сразу спрогнозировал неожиданный рост числа заболевших и включение Киева в красную зону. И вот пожалуйста....еще и троляки повылаЗЕли типа "Зеля введи нам карантин"
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05.08.2020 09:25 Відповісти
PS Близится осень, сезон когда люди продают и запасаются на зиму овощи/фрукты....
У людей после первого карантина денег нет, введите второй карантин... вас на вилы подымут.
Думаете почему не вводят в Киеве?! боятся потому что понимают, что объективной необходимости нет, а киевляне совсем под боком - могут и побить. Да и про планы по местным выборам в Киеве с таким желанным миллиардным бюджетом, можно забыть!!! Поэтому, чмырят другие области, те которые подальше, чтобы в тонусе всех держать
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05.08.2020 09:32 Відповісти
У Києві Боксер,думаю, відвалив немалу суму Степанову,щоб виключити деякі "очаги" заражень,такі як гуртожитки з статистики.. і все.Зелена зона..

Регіони,зрозуміли !?
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05.08.2020 10:13 Відповісти
Рагуль, считается по количеству заболеваний на 100к чел. Так что замаж рагулиную кабину
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05.08.2020 13:20 Відповісти
Все это превратилось чисто в "статистику" и в ежедневный телеспектакль министра здравоохранения и "Ералаш" от Виталика...
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05.08.2020 09:05 Відповісти
Похоже на этих утренних отчётах об антирекордах они зациклились и
застопорилась вся их деятельность по борьбе с коронавирусом.
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05.08.2020 09:16 Відповісти
А они, зебобики. ничего больше не умеют как снимать сериалы и видосики. И лапшу вещать на уши зетипиллам. В этом и заключается успешная их работа. Зато по приколу, да, зетипиллы?
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05.08.2020 09:19 Відповісти
Эти антирекорды -диагноз уровню нашей медицины,тем ,кто её возглавляет и тем , кто
должен нести за неё ответственность .
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05.08.2020 09:12 Відповісти
А шо, уже нашли лекарство? Я шота пропустил?
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05.08.2020 09:14 Відповісти
А кто в Украине его ищет ?
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05.08.2020 09:17 Відповісти
А шо ты за хрень пишешь тут - "диагноз уровню нашей медицины" ?
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05.08.2020 09:21 Відповісти
А-аааа! Карул! Спасайся! Тока Осел Оманский спасет нас от вируса!
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05.08.2020 09:12 Відповісти
В Киеве рост заболеваемости, а по новой методике подсчета, Киев в зеленой зоне.

Клоуны, от изменения метода подсчета, вирус не уменьшится и не уйдет!
Кого вы обманываете, тупые зебобики?
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05.08.2020 09:13 Відповісти
А гроші з Фонду боротьби з КОВІД - 19 пішли на боротьбу з бідністю. Слуг народу. З КОВІД боротися вже немає чим. Насправді ситуація ще гірша. Італійці визнали, що перехворіли у 6!!!разів більше людей, ніж було зафіксовано офіційно. Вони використали результати тестування на антитіла. Отже, людина хворіла у легкою формою, хронічні з захворювань не мала, тому не була виявлена. Я вже писав про свою вулицю, де з 10 будинуюків хворі були у 6. З них тести робили у 3, тобто у половині. Чому? Бо тестування ПЛАТНЕ!!! 610 гривень заплатив я. Дехто, особливо пенсіонери, не можуть собі цього дозволити. А гроші х фонду пішли не на безкоштовні тести, як у Швеції, ка поборола вірус завдяки попередження хвороби і не водила карантин них обмежень, а на "вялікіє стройкі" для піаркюу Зєлєнского.
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05.08.2020 09:16 Відповісти
вот и стало понятно кто на этом зарабатывает. Что бы выехать за границу тебе говорят где сдать тест .в диле и какой
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05.08.2020 09:41 Відповісти
Самое большое заражение в зеленых зонах, неудивительно что их в Луцке и Тернополе нахрен шлют.
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05.08.2020 09:17 Відповісти
Пургаметы гонят дезу по полному тарифу Реклама двигатель Туфты
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05.08.2020 09:17 Відповісти
А на московии, болеть перестали, то ли забыли, то ли забили на тот короновирус.
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05.08.2020 09:19 Відповісти
Два навечных Обнуляйтера Сидзиньпинь и Путлер придумали эту туфту дамы Омерике насолить,но Дон Трамп борется с этой туфтой методом опускания Китая и РАБссии ниже погреба....
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05.08.2020 09:21 Відповісти
9 августа Мавзолейный педофил станет Крысадэнтом Белоруси.бацьку Лукашенко отправит в Хабаровский край править тамошним МАЙДАНОМ....
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05.08.2020 09:25 Відповісти
А по моему нас просто разводят
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05.08.2020 09:39 Відповісти
До зимы не лалеко зеленые ****** чуют свою кончину
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05.08.2020 09:47 Відповісти
Санитар пропел молитву как мула с мирионета и день удался. Пошел получать зарплату.
Слаб человек и мы тоже за такие деньги делали бы то же самое. Но кто ему платит такие деньги не прощаю. Вот там собака зарыта в этом все и дело. Кто платит тот и заказывает санитара. А санитар это так мегафон.
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05.08.2020 10:07 Відповісти
"художня" маячня дурантинофіла ))
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05.08.2020 10:14 Відповісти
Такое впечатление, что Зе-билы хотят уничтожить народ Украины. Не делают абсолютно ни хрена. А с кем же вы останетесь, кого развлекать будете?
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05.08.2020 10:15 Відповісти
ідіот ляшко малює, ідіот стєпанов рєгістрірує.
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05.08.2020 10:16 Відповісти
В метро ничего не меняется. Полвагона едет с носами торчащими над масками. Несколько человек в вагоне, вообще, без масок или с масками на бороде. Хоть кол им на голове теши. Дебилоиды. Еще и агрессивные. Сделай ему замечание за неправильное ношение маски, так оно еще с кулаками набросится. Откуда столько дебилоидов в нашей стране? На прошлых выборах их было всего 24%. А теперь стало вдвое больше.

Пока вся эта мразота не начнет нести криминальную ответственность за свое поведение, толку не будет. Идешь в супермаркете с торчащим над маской носом - получи штраф 17 тыс. грн. Набросился на охранника с кулаками - супай на годик-два в тюрьму. Поркукарекай там годик-другой.
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05.08.2020 10:51 Відповісти
https://youtu.be/_B2YKZIoRqg финансит ,действительно ты самый настоящий дебилоид,послушай профессионалов ,врачей "Зачем нужны бесполезные маски" из за таких как ты, и идет распространение заразы,сеешь через маску на здоровых людей свои вирусы ,токсины,грибки и сопли.
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05.08.2020 12:23 Відповісти
Я например, сердечник, и я не собираюсь задыхаться в жару в этой маске, мне в ней дышать нечем, кому хочется и кто боится вируса,тот пусть и сидит в маске
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05.08.2020 21:36 Відповісти
А если ты боишься, и тебе не нравится что люди спустили маски, так сиди дома и не работай, или на машине езди,и нечего обзываться. Сам ты дебилоид-такие трусы как раз и болеют !
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05.08.2020 21:38 Відповісти
С апреля из коронавирусного фонда не закупили ни одного аппарата ИВЛ

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

В Україні зафіксовано добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 - 1271 новий випадок, померли 24 особи, загалом - 75 490 інфікованих - Цензор.НЕТ 3101https://inforesist.org/ua/z-kvitnya-z-koronavirusnogo-fondu-ne-zakupyly-zhodnogo-aparatu-shvl/ Читать материал на украинском

С апреля 2020 года https://inforesist.org/tag/minzdrav/ Министерство здравоохранения не закупило ни единого аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2603253623262621&set=a.1621150428139617&type=3 сообщает народная избранница от партии «Голос» Юлия Клименко в Facebook.
«Об эффективности роботы Минздрава и министра Степанова, о которой так любят говорить монобольшевики. С апреля 2020 года из короновирусного фонда не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, все в процессе. Интересно успеют ли закупить в 2021 году? Это риторический вопрос», - написала нардеп.
Она опубликовала ответ Финансово-экономического департамента Минздрава на депутатский запрос. В нем говорится, что по состоянию на сегодняшний день «продолжается подготовка документов МЗ Украины, связанных с проведением закупки медицинских изделий».
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05.08.2020 10:56 Відповісти
БРЯХНЯ!!!
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05.08.2020 17:10 Відповісти
Харьков- не удивительно, тут дебилы маски в транспорте вообще не носят, только там, где их раком за это ставят- в метро и супермаркетах!
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05.08.2020 17:20 Відповісти
И правильно делают что не носят, может еще 10 лет шляться в этих гребаных масках и в жару когда в них даже в метро нечем дышать ! Так я быстрее сердечный приступ схвачу от нехватки воздуха, чем Ваш коронавирус
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05.08.2020 21:34 Відповісти
Нигде в мире не зафиксировано случаев заражения в городском транспорте. Например в Финляндии и Норвегии власти вообще не принуждали население носить маски и транспорт не закрывали. Однако успешнее всех купировали распростанение ковид.
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05.08.2020 17:38 Відповісти
The bus
Chinese authorities and researchers from US universities are analyzing an outbreak at a Buddhist ceremony that was attended by people travelling on two buses for a total of 100 minutes - 50 minutes each way. A woman with symptoms was traveling on one of the vehicles, where the air was recirculated; 23 passengers were infected. "Patient 0 in this outbreak appears to have been a superspreader," explains Emily Gurley, an epidemiologist at Johns Hopkins University. "As at the restaurant, transmission could be explained by aerosols and droplets traveling longer distances due to the draft from the window or the air conditioning," she adds.A number of studies https://www.sciencemag.org/news/2020/05/japan-ends-its-covid-19-state-emergency in Japan and elsewhere show that public transportation is not responsible for multiple infections as long as users maintain the rules of hygiene and protection, especially the use of masks that prevent infected individuals from releasing contagious droplets into the atmosphere, as happened with patient 0 on the coach. It is also suggested that specific protection measures be introduced for drivers of public transportation, as well as improving ventilation and increasing the regularity of coaches and trains in order to reduce crowding.

https://english.elpais.com/spanish_news/2020-06-17/an-analysis-of-three-covid-19-outbreaks-how-they-happened-and-how-they-can-be-avoided.html
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05.08.2020 22:01 Відповісти
TOKYO - A Japanese man was yesterday confirmed to have caught the Wuhan coronavirus, in the first domestic case that is not related to any recent travel to China.

The man is a bus driver who had driven two groups of tourists from Wuhan this month.
A Health Ministry official said his illness is probably the first known human-to-human transmission in Japan of the virus, known as the 2019-nCOV.
The man did not wear a mask when he drove the first busload of 31 tourists from Osaka to Tokyo between Jan 8 and 11, but he did on a subsequent trip from Tokyo to Osaka from Jan 12 to 16, with 29 tourists.
The two groups of tourists have returned to China. None had any visible symptoms of pneumonia when they were in Japan.https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/person-in-japan-who-has-not-visited-wuhan-infected-with-coronavirus
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05.08.2020 22:04 Відповісти
COVID Positive Hawaii Bus Driver May Not Have Worn Face Mask

https://clearhealthlife.com/2020/06/29/covid-positive-hawaii-bus-driver-may-not-have-worn-face-mask/
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05.08.2020 22:08 Відповісти
Задолбали со своим коронавирусом и своими ограничениями. Нигде в мире такого нет. И вообще, это дело каждого человека- носить ему или нет эту долбаную маску в жару 35 градусов. Это дело каждого- хочешь болеть или не боишься, значит не носи, а ограничения должны быть рекомендованы и все. Ни в одной стране нет таких запретов, и с транспортом тем более. А с нас хотят или рабов сделать или дебилов- или и то и то вместе взятых. Боишься вируса-так сиди домаи вообще не выходи ! А если я не боюсь, то какого я буду их слушать-я всю зиму кашляла и ходила с температурой на работу, потому что некому работать и не отпускали болеть, и ничего!
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05.08.2020 21:31 Відповісти
Новости нашего городка, Мельбурн, Австралия.
Посвящаются Степанову-Ляшко, им полезно будет знать, что делать, когда загонят в угол.
Итак, рецепт:
когда прижали к стенке, а бежать некуда, ибо границы закрыты не только внешние, но и внутренние (между штатами) - уходи в отпуск.


Хихикаете?
А между тем, именно это сделал викторианский Chief Medical Officer, профессор Саттон (Sutton), после того, как драная кошка - министерша здравоохранения штата Микакос - (Mikakos) отказалась отвечать на вопросы сенаторор Парламента штата Виктория, сказав, что ответит в письменном виде. Вторые сутки пошли - ответа нет. Может, она безграмотна (illiterate)? .
Дело в том, что ее "попросили" (это эвфемизм такой, английский язык - он мягкий), предоставить все материалы, включая научные статьи, на осnoвании которых они ввели в Мельбурне "военное положение" (State of Disaster), коменданттский час и прочие меры.

И тут у наших зайчиков случился "чук", они даже на ВОЗ сослаться не могут, ведь нет ни одной научной статьи, утверждающей, что макароновирус, он, ****, ноктюрнал, и особенно лютует именно с 8 часов вечера до 5 часов утра. А почему не с 10 вечера до 6 утра? Часов то и вируса нет.

После такого запроса не только в отпуск уйдешь, но и повесишься.

Итак, в Мельбурне последний, самый строгий уровень каратина, коменданттский час, все закрыто - а "глав-врач" ушел в отпуск (писать для Mikakos бумаги затребованные, только пустое это занятие, ничего им придумать нельзя)

Поняли, Степанов-Ляшко и Ляшко-Степанов?
Когда возьмут за бейца, уходите в отпуск.
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06.08.2020 05:38 Відповісти
Ответьте мне на вопрос:
почему, если пандемия и карантин, то краску для забора купить нельзя (хозмаги закрыты), а бухло - можно (бухошопы открыты)?
Где логика???

P.S. Гипотеза: лучший способ получить народное восстание - это закрыть бухошопы.
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06.08.2020 05:40 Відповісти
В Австралии СМИ обещают нам "недостаток" (shortage) продуктов.
Поскольку наши китайские прокладки, Правительство штата Виктория, занялись математическим моделированием , и утверждают, что несмотря на комендантский час, закрытие всего, что можно (и чего нельзя), число заболевших будет сначала расти, а потом - падать.
Вопросы, почему ношение масок, комендантский час и прочие меры приведут к росту заболевших, а потом ВДРУГ что-то случится, что число заболевших упадет, не поднимаются.

Принимая во внимание обещанную нехватку продуктов, этот "ВДРУГ" объяснить можно только одним образом: уменьшение числа заболевших произойдет из-за "естественной" убыли населения из-за голода, вызванного нехваткой прдовольствия, иначе концы не сходятся.

Не только украинский "бубочка" регулярно пробивает дно, но и его викторианский брат-близнец, из соседнего полена выструганный 'беней".
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06.08.2020 05:45 Відповісти
 
 