В Україні зафіксовано добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 - 1271 новий випадок, померли 24 особи, загалом - 75 490 інфікованих

Станом на ранок 5 серпня в Україні лабораторно підтверджено 1271 новий випадок захворювання на коронавірус, 24 людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок середи 75 490 осіб, видужали - 41 527, померли від початку пандемії через COVID-19 1788 осіб.

Нині в Україні на COVID-19 хворіють 32 175 осіб.

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Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (156), в Харківській області (146), в Івано-Франківській області (127) та в Києві (150).

Зазначимо, що в Україні найбільша кількість хворих на COVID-19 за добу фіксувалася 26 червня 2020 року (1109 осіб), 25 липня 2020 року (1106 осіб) і 30 липня 2020 року (1197 осіб).