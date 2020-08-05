Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 704,4 тис. осіб, кількість інфікованих - 18,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 серпня у світі зареєстрували 254 988 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6,2 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 18 708 850 випадків інфікування і 704 438 смертей через коронавірус.







Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 160 290 (+ 1 362 за добу), хворих - 4 918 420 (+ 54 504 за добу).

На другому місці за кількістю хворих Бразилія - ​​2 808 076 інфікованих (+56 411 за добу) і 96 096 (+ 1 394 за добу) летальних випадків.

Індія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 1 906 613 осіб (+51 282 за добу), кількість смертей - 39 820 (+ 849 за добу).

У Росії 861 423 хворі (+ 5 159 за добу) і 14 351 летальний випадок (+ 144 за добу).

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Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 521 318 осіб (+ 4 456 за добу), кількість смертей - 8 884 (+ 345 за добу).