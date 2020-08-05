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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 704,4 тис. осіб, кількість інфікованих - 18,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 704,4 тис. осіб, кількість інфікованих - 18,7 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 серпня у світі зареєстрували 254 988 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6,2 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 18 708 850 випадків інфікування і 704 438 смертей через коронавірус.

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 704,4 тис. осіб, кількість інфікованих - 18,7 млн 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 160 290 (+ 1 362 за добу), хворих - 4 918 420 (+ 54 504 за добу).

На другому місці за кількістю хворих Бразилія - ​​2 808 076 інфікованих (+56 411 за добу) і 96 096 (+ 1 394 за добу) летальних випадків.

Індія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 1 906 613 осіб (+51 282 за добу), кількість смертей - 39 820 (+ 849 за добу).

У Росії 861 423 хворі (+ 5 159 за добу) і 14 351 летальний випадок (+ 144 за добу).

Також читайте: Молоді люди почали вп'ятеро частіше заражатися коронавірусом, - ВООЗ

Південна Африка на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 521 318 осіб (+ 4 456 за добу), кількість смертей - 8 884 (+ 345 за добу).

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 704,4 тис. осіб, кількість інфікованих - 18,7 млн 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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та да... расстройство, аж не могу... а тут еще Витольд Fuckin' погодився на пропозицію Леонида Макарича... и эта новость печалит меня сильнее...
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05.08.2020 09:38 Відповісти
чет новости такой не читал, но видел в коментах..... это же жесть. две твари совковые решают как сдавать страну...
да и хер с ней, со страной такой, судьбу которой решают такие ублюдки
как христоеды говорят - оминь
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05.08.2020 09:41 Відповісти
Я как очень правосливный вируса не боюсь - прикладываюсь к мощам, лобызаю ыконки и вируса нет, это все масоны придумали. кхи-кхи, о б*же(бежит в больницу с воплями о спасении)

х.з., но я бы не карантинил - и так заразятся судя по всему почти все. Даже Борис Джонсон обосрался, а Путин вообще залез как и все крысы в нору.
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05.08.2020 09:39 Відповісти
ЗАБОЛЕВШИХ В мИРЕ ВСЕГО НОЛЬ ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТА,А НАЗВАЛИ ПАНДЕМИЕЙ...,за 20 веков человечества первая в Мире Туфта в которую поверили только Эскимосы...,там нет эпидемии дебилизма...
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05.08.2020 09:41 Відповісти
Білл Гейтс і доктор Барік потирають руки у них правиця дуже свербить. Не даремно ж створювали вірус.
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05.08.2020 09:59 Відповісти
 
 