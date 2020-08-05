Кількість хворих на коронавірус знизилася в 6 областях України, у 2 не змінилася, - РНБО
Кількість осіб, які вилікувалися від коронавірусу, перевищила кількість захворілих за минулу добу в Рівненській, Чернівецькій, Волинській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше нових випадків захворювання на CОVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській, Харківській та Івано-Франківській областях, а також у Києві, найбільше осіб видужали - у Рівненській та Львівській областях (у всіх випадках понад 100).
5 із 24 випадків смерті від коронавірусної хвороби за добу припадає на Одеську область, 4 - на Закарпатську, а в 13 із 24 областей нові випадки смерті не зареєстровані.
У більшості областей, крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської а також Києва, кількість осіб, які видужали, від початку пандемії перевищує кількість тих, хто хворіє нині.
Кількість хворих перевищує 5 тисяч у м.Києві та Львівській області, 2 тисячі - також в Івано-Франківській, Одеській і Закарпатській областях, 1 тисячу - також у Рівненській, Чернівецькій, Харківській, Київській, Тернопільській та Волинській областях, а нижче 50 - у Луганській, Полтавській та Херсонській областях.
Загалом за минулу добу:
- у Вінницькій області підтверджено 32 нові випадки захворювання на COVID-19 і 16 випадків одужання, зараз в області хворіє 687 осіб (на 16 більше за добу);
- у Волинській області підтверджено 56 випадків захворювання, 2 людини померли, 87 видужали, зараз хворіє 1031 особа (на 33 менше за добу);
- у Дніпропетровській області 15 нових випадків захворювання і 7 одужання, зараз хворіє 321 особа (на 8 більше);
- у Донецькій області зафіксовано 23 нові випадки захворювання та 20 одужання, хворіє 233 особи (на 3 більше);
- у Житомирській області 42 особи захворіли, 2 померли, 6 одужали, хворіє 469 осіб (на 34 більше);
- у Закарпатській області 78 нових випадків захворювання, 4 випадки смерті і 61 - одужання, зараз хворіє 3061 особа (на 13 більше за добу);
- у Запорізькій області 20 нових хворих, зараз хворіє 229 осіб;
- в Івано-Франківській області зафіксовано 127 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 80 одужання, зараз хворіють 3167 осіб (на 45 більше);
- у Києві 150 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 44 людини одужали, зараз хворіє 5585 осіб (на 105 більше за добу);
- у Київській області 65 нових хворих, 1 людина померла, 68 видужали, зараз хворіють 1042 особи (на 4 менше за добу);
- у Кіровоградській області нових випадків захворювання, одужання і смерті немає, нині хворіють 32 особи;
- у Луганській області 5 випадків захворювання і 1 - одужання, хворіє 29 осіб (на 4 більше за добу);
- у Львівській області підтверджено 156 нових випадків захворювання на COVID-19, 2 випадки смерті і 123 випадки одужання, зараз хворіють 7319 осіб (на 31 більше за добу);
- у Миколаївській області 10 нових випадків захворювання і 6 - одужання, зараз хворіє 176 осіб (на 4 більше за добу);
- в Одеській області 93 нові випадки захворювання, 5 людей померли, 17 видужали, зараз хворіє 2213 осіб (на 71 більше за добу);
- у Полтавській області 6 нових випадків захворювання, зараз хворіє 120 осіб;
- у Рівненській області 87 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 144 випадки одужання, зараз хворіють 1298 осіб (на 58 менше за добу);
- у Сумській області 10 нових випадків захворювання і 4 - одужання, зараз хворіє 185 осіб (на 6 більше);
- у Тернопільській області 28 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 27 випадків одужання, зараз хворіють 1243 особи, як і напередодні;
- у Харківській області 146 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті, 47 осіб одужали, зараз хворіють 1770 осіб (на 97 більше, ніж напередодні);
- у Херсонській області 6 нових випадків захворювання та 2 випадки одужання, хворіє 22 особи (на 4 більше, ніж напередодні);
- у Хмельницькій області 32 нові випадки захворювання та 21 - одужання, зараз хворіють 237 осіб (на 11 більше за добу);
- у Черкаській області 4 людини захворіли і 7 одужали, зараз хворіють 185 осіб (на 3 менше за добу);
- у Чернівецькій області 69 нових випадків захворювання, 1 людина померла і 99 одужали, зараз хворіє 1174 особи (на 31 менше за добу);
- у Чернігівській області 11 нових випадків захворювання і 27 одужання, зараз хворіє 347 осіб (на 16 менше).
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи, 5 серпня, виявлено 1271 новий випадок інфікування коронавірусом, 24 особи з числа раніше захворілих на COVID-19 померли, 914 одужали. Зараз хворіє 32 175 осіб, що на 333 більше, ніж напередодні.
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