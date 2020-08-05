Незареєстрований кандидат Цепкало попросив Путіна допомогти з вільними виборами президента Білорусі: Наші народи однаково розуміють ідеї демократії
Експретендент на пост президента Білорусі Валерій Цепкало звернувся з відкритим листом до президента Росії Володимира Путіна з проханням підтримати проведення вільних виборів у республіці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Запад".
"Влада в Білорусі всіляко перешкоджає проведенню вільних і чесних виборів і чинить безпрецедентний силовий тиск на всіх, хто бажає справедливості і прозорості виборчого процесу. (...) Звертаюся до вас, Володимире Володимировичу, і до наших братів-росіян з проханням не підставляти вкотре "плече" Олександру Лукашенку, але підтримати проведення вільних президентських виборів у Білорусі і засудити проведену білоруським режимом антинародну і антиросійську політику", - йдеться в листі.
Політик звернув увагу, що народи двох країн "об'єднує спільна культурно-історична спадщина і тісні родинні зв'язки, наші громадяни однаково розуміють ідеї демократії і свободи та хочуть обирати собі владу".
Цепкало також заявив, що упродовж всього свого правління Лукашенко "у відносинах з головним стратегічним партнером, яким є для нас Росія, займався політичними іграми, отримуючи максимум вигоди для свого режиму і допускаючи не дозволену в міжнародних відносинах і дипломатичній практиці риторику".
Цепкало також вважає, що у президента Білорусі "ніколи не було бажання будувати з Росією чесні, поважні і збалансовані взаємовідносини, які б враховували інтереси російської держави".
"Союзний договір так і залишився "на папері", тільки деякі його положення були виконані повністю, інші двосторонні міжнародноправові документи з Росією також реалізовувалися настільки, наскільки це було вигідно режиму Лукашенка", - йдеться в листі.
Цепкало також перераховує цілі опозиції. Серед них він називає створення повної прозорості виборчої кампанії в Білорусі, перешкоджання фальсифікації результатів виборів. Крім того, ставиться мета сприяти обранню єдиного кандидата Світлани Тіхановської як президента Білорусі, звільнити політв'язнів, провести нові "чесні і вільні президентські вибори" в термін від 3 до 6 місяців з моменту 9 серпня 2020 року за участю всіх альтернативних кандидатів.
Лист направлено в адміністрацію президента РФ.
Раніше Цепкало направив відкритий лист з проханням підтримати вільні і чесні вибори лідерам понад 30 інших держав, в тому числі США, Канади, Великої Британії, Німеччини, України.
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У меня это цепкало летело бы на мокшандию со свистом еще от границы.
Мутять Рускую вєсну! Уже Х*ла кличуть!
Дружина цього руськомірця у тому самому тріумвіраті Тихановської.
Неужели он не понимает , что его призывы к ху.. лу , очень печально закончаться для Беларуси?
особисто мені нецікаво,що він там сказав..до кого звернувася..До путіна,Папи Римського,чи Гебрейесуса...
З іншої точки зору цей під*р із Білорусі похвалив Лукашенка. В усякому разі так звучать його слова про Луку.
В общем, "Путин - введи войска"! Помоги провести "честные" выборы!
Анекдот. Правда такой, и которого получается война.
Офигенная у Беларуси оппозиция. А главное достоинства сколько... Я бы, наверное, даже бюллетень с его фамилией в руках держать побрезговал.
Ніколи не думав, що єдиним нормальним для України кандидатом в президенти Білорусі буде диктатор Лукашенко...
Увесь шабаш цей ніби то демократичний шабаш влаштований Кремлем. Усі ці псевдо-демократи, кремлівські консерви... Якби Зеля був політиком, він би підтримав зараз Бацька.
2. очередной мышебрат на территории Украины. а, шо если передать его батьке в обмен на "вагнеровцев"?
А що? Білорусь у рос. інформаційному полі
Демократія? На паРаші?
Зрозуміло. Цепкало - відвертий ************.
А з такою "допомогою" від ботоксного діда-обнулянта білоруси ще довго сидітимуть у совковій дупі.
Суботників ,
гейпобєд-парадов.
Белрусь --- то картопляний рай.
Там до х@їща колорадов.
Крым наш!
Донбасс наш!
Беларусь наша!
Весь - весь Мир наш!
В подчинении Золото-ордынского Московского -улуса!
или дума уже одобрила?