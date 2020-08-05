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Незареєстрований кандидат Цепкало попросив Путіна допомогти з вільними виборами президента Білорусі: Наші народи однаково розуміють ідеї демократії

Незареєстрований кандидат Цепкало попросив Путіна допомогти з вільними виборами президента Білорусі: Наші народи однаково розуміють ідеї демократії

Експретендент на пост президента Білорусі Валерій Цепкало звернувся з відкритим листом до президента Росії Володимира Путіна з проханням підтримати проведення вільних виборів у республіці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Запад".

"Влада в Білорусі всіляко перешкоджає проведенню вільних і чесних виборів і чинить безпрецедентний силовий тиск на всіх, хто бажає справедливості і прозорості виборчого процесу. (...) Звертаюся до вас, Володимире Володимировичу, і до наших братів-росіян з проханням не підставляти вкотре "плече" Олександру Лукашенку, але підтримати проведення вільних президентських виборів у Білорусі і засудити проведену білоруським режимом антинародну і антиросійську політику", - йдеться в листі.

Політик звернув увагу, що народи двох країн "об'єднує спільна культурно-історична спадщина і тісні родинні зв'язки, наші громадяни однаково розуміють ідеї демократії і свободи та хочуть обирати собі владу".

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Цепкало також заявив, що упродовж всього свого правління Лукашенко "у відносинах з головним стратегічним партнером, яким є для нас Росія, займався політичними іграми, отримуючи максимум вигоди для свого режиму і допускаючи не дозволену в міжнародних відносинах і дипломатичній практиці риторику".

Цепкало також вважає, що у президента Білорусі "ніколи не було бажання будувати з Росією чесні, поважні і збалансовані взаємовідносини, які б враховували інтереси російської держави".

"Союзний договір так і залишився "на папері", тільки деякі його положення були виконані повністю, інші двосторонні міжнародноправові документи з Росією також реалізовувалися настільки, наскільки це було вигідно режиму Лукашенка", - йдеться в листі.

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Цепкало також перераховує цілі опозиції. Серед них він називає створення повної прозорості виборчої кампанії в Білорусі, перешкоджання фальсифікації результатів виборів. Крім того, ставиться мета сприяти обранню єдиного кандидата Світлани Тіхановської як президента Білорусі, звільнити політв'язнів, провести нові "чесні і вільні президентські вибори" в термін від 3 до 6 місяців з моменту 9 серпня 2020 року за участю всіх альтернативних кандидатів.

Лист направлено в адміністрацію президента РФ.

Раніше Цепкало направив відкритий лист з проханням підтримати вільні і чесні вибори лідерам понад 30 інших держав, в тому числі США, Канади, Великої Британії, Німеччини, України.

ло

Автор: 

Білорусь (7970) путін володимир (24136) росія (66175) Цепкало Валерій (18)


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Топ коментарі
+75
Что , уже говорит "Путен введи вайська ?"
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05.08.2020 09:47 Відповісти
+59
практически прямым текстом
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05.08.2020 09:48 Відповісти
+44
О, ещё один пуцына зовёт?Ну, ясно всё с этой консервной.
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05.08.2020 09:47 Відповісти
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Не мы, а зелЁнский.
У меня это цепкало летело бы на мокшандию со свистом еще от границы.
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05.08.2020 10:30 Відповісти
Ждите Тихановскую в гости.
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05.08.2020 10:38 Відповісти
Я не жду, мне не нужна еще одна ватница в Украине.
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05.08.2020 10:42 Відповісти
не "ё"-кай.те
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05.08.2020 13:18 Відповісти
Хіба що платну камера-люкс у СІЗО
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05.08.2020 10:52 Відповісти
Кыш под лавку, литвин
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05.08.2020 22:21 Відповісти
Це усе, що потрібно знати про білоруську опозицію
Мутять Рускую вєсну! Уже Х*ла кличуть!
Дружина цього руськомірця у тому самому тріумвіраті Тихановської.
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05.08.2020 10:08 Відповісти
При Порошенко такого точно не было.
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05.08.2020 10:08 Відповісти
Слов нет от таких аппазиционеров 😃
Неужели он не понимает , что его призывы к ху.. лу , очень печально закончаться для Беларуси?
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05.08.2020 10:17 Відповісти
То ж вони цього і хочуть.
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05.08.2020 10:19 Відповісти
Цепкало-типовий бульбаш з рабською психологією -"підніжка москви"..
особисто мені нецікаво,що він там сказав..до кого звернувася..До путіна,Папи Римського,чи Гебрейесуса...
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05.08.2020 10:18 Відповісти
не удивлюсь ,если окажется ,что зекретин сам ему это писать помогал
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05.08.2020 10:26 Відповісти
Таке складається враження, що "білоруські" політики тільки і роблять, що змагаються в любові до Ху*ла.
З іншої точки зору цей під*р із Білорусі похвалив Лукашенка. В усякому разі так звучать його слова про Луку.
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05.08.2020 10:26 Відповісти
Я так понял, что если Беларусь отказывается областями входить в состав России, то это уже "антиросийская политика".
В общем, "Путин - введи войска"! Помоги провести "честные" выборы!

Анекдот. Правда такой, и которого получается война.
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05.08.2020 10:29 Відповісти
Типичное поведение кандидата-спойлера, делает заявления, гарантированно снижающие рейтинг. Непонятно, зачем его сняли.
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05.08.2020 10:30 Відповісти
А домогосподарка Тихановська теж спойлер?
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05.08.2020 10:44 Відповісти
Ближе к выборам узнаем. Если ляпнет что-то вида "белОрусского языка не существует, это диялект" или "Россия всегда была нашим старшим братом", то да.
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05.08.2020 16:52 Відповісти
Кстати, почитал вашего https://www.facebook.com/ivan.viktarovic.5 Позняка . Так он, именно так и считает.
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06.08.2020 10:41 Відповісти
Або помінять його у луки на вагнерівців.
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05.08.2020 10:31 Відповісти
Этого мужика, только за такие слова достаточно за решётку отправить на пожизненное без права освобождения. Мразь, гопников приглашает в свой собственный дом.
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05.08.2020 10:31 Відповісти
Что же. Констатируем, что Беларусь увязла в узком мире по макушку. Даже, если сметут Луку, то вот такие Цепкалы-Бабарики даже не сделают попытки оторваться от паРаши, а наоброт еще больше будут сдавать страну кремлю. Такое уже наблюдали в Армении. Что Сарксян, что Пашинян обое рябое. Потому пуйло и бровью не повел на армянские протесты
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05.08.2020 10:32 Відповісти
Незареєстрований кандидат Цепкало попросив Путіна допомогти з вільними виборами президента Білорусі: Наші народи однаково розуміють ідеї демократії - Цензор.НЕТ 9
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05.08.2020 13:41 Відповісти
Він довбоьоп ?
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05.08.2020 10:32 Відповісти
Особо "умилило" - у нас общее понятие о демократии)))))))) Ах-ха-ха!!! рашка и демократия- это сильно!!!! В понятии этих уродов демократия- это Гулаг и расстрельные подвалы. Господи , спаси нас от конченных дебилов- любителей руцкого мира!
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05.08.2020 11:27 Відповісти
Аmen !
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05.08.2020 11:38 Відповісти
Чувак открыто ставит "интересы России" выше интересов Беларуси? Фу. Язык Цепкало уже так глубоко в заднице у *****, что щекочет "Владим Владимычу" нёбо.
Офигенная у Беларуси оппозиция. А главное достоинства сколько... Я бы, наверное, даже бюллетень с его фамилией в руках держать побрезговал.
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05.08.2020 10:33 Відповісти
Оце розклад!
Ніколи не думав, що єдиним нормальним для України кандидатом в президенти Білорусі буде диктатор Лукашенко...
Увесь шабаш цей ніби то демократичний шабаш влаштований Кремлем. Усі ці псевдо-демократи, кремлівські консерви... Якби Зеля був політиком, він би підтримав зараз Бацька.
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05.08.2020 10:39 Відповісти
А що про це думає США і ЄС ??
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05.08.2020 12:05 Відповісти
Всі апазыцыанэры конкурують з Лукою в умінні вилизувати московську дупу.
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05.08.2020 12:40 Відповісти
Дурдом "Солнышко"!
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05.08.2020 10:39 Відповісти
*****,чем смог(чвк) тем и помог...пока.
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05.08.2020 10:44 Відповісти
И какого черта этот тупоголовый тогда приехал в Киев, если лижет *опу нашему врагу, пусть едет к *уйлу
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05.08.2020 10:44 Відповісти
Такий сенарій у Кремлі написали Усе робиться за їхнім планом
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05.08.2020 10:46 Відповісти
Культурно-історична спадщина, ну да, 13 разів воювали між собою.
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05.08.2020 10:48 Відповісти
1. походу, время "Ч" всё ближе и ближе.

2. очередной мышебрат на территории Украины. а, шо если передать его батьке в обмен на "вагнеровцев"?
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05.08.2020 10:54 Відповісти
Тут его женка в президенты рвется, так что он вьедет в Минск на белом коне.
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05.08.2020 11:04 Відповісти
цікаво, чому опозиційний нардеп від ЄС Олексій Гончаренко на усіх ефірах так ратує за зміну влади у Білорусі? Чому так топить за усіх цих фсбешних апазіціанєрав? Щось тут нечисто.
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05.08.2020 10:54 Відповісти
А это чучело ещё в Киеве? Если-да,то гнать тряпкой сс...ной.
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05.08.2020 10:57 Відповісти
Ясно понятно. Кацапский дух. Ох и оппозиция в Беларуси. Плюнуть некуда.
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05.08.2020 10:57 Відповісти
Звернув увагу на фразу Цепкало: "Наши народы (ред. российский и белорусский) одинаково понимают идеи демократии".
А що? Білорусь у рос. інформаційному полі
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05.08.2020 10:58 Відповісти
Іще цікаве спостереження. Білоруські ЗМІ поки замовчують цю новину. Так приватний портал tut.by не видав ні звука. Зато про про те, коли в Україні заручників беруть, то вони дуже оперативні.
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05.08.2020 11:08 Відповісти
І на "Хартії" мовчать
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05.08.2020 12:35 Відповісти
Хорошие апазыцыанэры в Беларуси. Может и эти Тихоновские такие же? Так лучше уже пусть усатый таракан сидит и дальше в своем кресле.
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05.08.2020 11:13 Відповісти
Які ж вони там всі опозиційні, аж гидко. Нехай краще останній диктатор ще покирує.
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05.08.2020 11:18 Відповісти
не, ну если "их народы одинаково понимают идеи демократии", то пшло оно нах: запаковать в цеМентовоз и пинками и ссаной тряпкой выкинуть на белоруском кпп, путь бульбофюрер популяцию идиотов сам пропалывает / ДДТ удобряет
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05.08.2020 11:19 Відповісти
Напоминает, как янык просил ввести войска в Украину, один и тот же сценарий!
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05.08.2020 11:21 Відповісти
не хватает подсуетиться вагнеровцам насчет майданов
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05.08.2020 13:49 Відповісти
Наши народы одинаково понимают идеи демократии. ©
Демократія? На паРаші?
Зрозуміло. Цепкало - відвертий ************.
А з такою "допомогою" від ботоксного діда-обнулянта білоруси ще довго сидітимуть у совковій дупі.
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05.08.2020 11:34 Відповісти
Оце вам наслідки прямі,
Суботників , гей побєд-парадов.
Белрусь --- то картопляний рай.
Там до х@їща колорадов.
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05.08.2020 11:38 Відповісти
"выборы" в Беларуси представляют собой марафон любви к *****. кто глубже заглотит - тот и будет наместником беларуССкого федерального округа.
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05.08.2020 11:55 Відповісти
Після таких заяв стає остаточно зрозуміло що путіну потрібен новий ************, вони вже в черзі стоять.
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05.08.2020 12:33 Відповісти
Кто бы мог подумать еще лет так пять назад, что единственным оплотом независимой Беларуси будет бацька, особенно на фоне нынешних жопозиционеров)) Хотя он сам и виноват. Выжег в свое время всю реальную оппозицию. Теперь когда ему подсунули кацапских агентов, а точнее не ему а народу, а опереться то уже не на кого. Был бы смысл оставить оппозицию, пусть и слабую и где-то подконтрольную но реальную. Вон как Пуйло с навальным и прочими собчачками. Так нет же, в диктатуру птянуло дурака.
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05.08.2020 13:05 Відповісти
Это типо наш Медведчук
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05.08.2020 13:11 Відповісти
Ооооо, це якраз те ***** до якого треба звертатись...
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05.08.2020 13:21 Відповісти
Щось від нього кацапстаном смердить.
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05.08.2020 13:25 Відповісти
Незареєстрований кандидат Цепкало попросив Путіна допомогти з вільними виборами президента Білорусі: Наші народи однаково розуміють ідеї демократії - Цензор.НЕТ 4612
Крым наш!
Донбасс наш!
Беларусь наша!
Весь - весь Мир наш!
В подчинении Золото-ордынского Московского -улуса!
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05.08.2020 13:44 Відповісти
кремль расписывается о невмешательстве
или дума уже одобрила?
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05.08.2020 13:47 Відповісти
А что эта путинская шавка делает в Украине？Так посмотриш на таких кандидатов,а ведь батька хоть и диктатор,а пуйлу Беларусь отдавать не хочет.И не важно,что причина его амбиции и жэлание как и у пуйла править до конца.
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05.08.2020 14:38 Відповісти
ИДИОТ!
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05.08.2020 15:54 Відповісти
"Интересы российского государства", если это неизвестно Цепкало, состоят в уничтожении белорусской государственности,впрочем, как и украинской государственности. Так что,по Цыпкало выходит,что именно такие "интересы" России, должна "учитывать" Белорусь?
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05.08.2020 17:06 Відповісти
Та писец....
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05.08.2020 17:38 Відповісти
Цепкало - ЗРАДНИК. Буде найкраще, якщо ми віддамо його Лукашенкові в обмін на вагнерівців. Відпускати його не можна.
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05.08.2020 19:29 Відповісти
Цепкало - человек очень неглупый. Но есть у него один существенный недостаток. Как выпускник МГИМО давал он подписку в КГБ/ФСБ. И работает на них. С этой позиции и рассуждает. Не может иначе.
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05.08.2020 22:25 Відповісти
попросил ХЛА - задержать допросить и отправить в Беларусь. Правильно Лука его не зарегистрировал
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05.08.2020 23:38 Відповісти
Ваши народы одинаково не понимают идеи демократии
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06.08.2020 10:11 Відповісти
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