Незареєстрований кандидат Цепкало попросив Путіна допомогти з вільними виборами президента Білорусі: Наші народи однаково розуміють ідеї демократії

Експретендент на пост президента Білорусі Валерій Цепкало звернувся з відкритим листом до президента Росії Володимира Путіна з проханням підтримати проведення вільних виборів у республіці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Запад".

"Влада в Білорусі всіляко перешкоджає проведенню вільних і чесних виборів і чинить безпрецедентний силовий тиск на всіх, хто бажає справедливості і прозорості виборчого процесу. (...) Звертаюся до вас, Володимире Володимировичу, і до наших братів-росіян з проханням не підставляти вкотре "плече" Олександру Лукашенку, але підтримати проведення вільних президентських виборів у Білорусі і засудити проведену білоруським режимом антинародну і антиросійську політику", - йдеться в листі.

Політик звернув увагу, що народи двох країн "об'єднує спільна культурно-історична спадщина і тісні родинні зв'язки, наші громадяни однаково розуміють ідеї демократії і свободи та хочуть обирати собі владу".

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Цепкало також заявив, що упродовж всього свого правління Лукашенко "у відносинах з головним стратегічним партнером, яким є для нас Росія, займався політичними іграми, отримуючи максимум вигоди для свого режиму і допускаючи не дозволену в міжнародних відносинах і дипломатичній практиці риторику".

Цепкало також вважає, що у президента Білорусі "ніколи не було бажання будувати з Росією чесні, поважні і збалансовані взаємовідносини, які б враховували інтереси російської держави".

"Союзний договір так і залишився "на папері", тільки деякі його положення були виконані повністю, інші двосторонні міжнародноправові документи з Росією також реалізовувалися настільки, наскільки це було вигідно режиму Лукашенка", - йдеться в листі.

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Цепкало також перераховує цілі опозиції. Серед них він називає створення повної прозорості виборчої кампанії в Білорусі, перешкоджання фальсифікації результатів виборів. Крім того, ставиться мета сприяти обранню єдиного кандидата Світлани Тіхановської як президента Білорусі, звільнити політв'язнів, провести нові "чесні і вільні президентські вибори" в термін від 3 до 6 місяців з моменту 9 серпня 2020 року за участю всіх альтернативних кандидатів.

Лист направлено в адміністрацію президента РФ.

Раніше Цепкало направив відкритий лист з проханням підтримати вільні і чесні вибори лідерам понад 30 інших держав, в тому числі США, Канади, Великої Британії, Німеччини, України.

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