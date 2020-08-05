За попередньою інформацією, серед постраждалих від вибухів у Бейруті українців немає, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за попередньою інформацією серед постраждалих від вибухів у столиці Лівану Бейруті українців немає.
Про це глава уряду повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Жахлива трагедія в Бейруті. Мої співчуття всім, хто постраждав та втратив рідних і близьких. Наразі, за даними українського посольства в Лівані, інформації про постраждалих українців немає. Уважно стежимо за ситуацією", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А як щодо постраждалих ліванців українського походження?
Значит селитра!)
Но это по ходу никого несмущает.
Но всем выгодней конечно селитра...
Тут вопрос в другом...не поставляла ли Раска Федераска на эти склады игрушки для Хезболы?
Выводы делать рано...
Там куча пропавших без вести...
Жертв будет мама не горюй...
https://twitter.com/OstapYarysh Ostap Yarysh
@OstapYarysh
·https://twitter.com/OstapYarysh/status/1290756340743315456 9 год
Поговорив з українцями в Бейруті. Кажуть, що половина міста просто знищена.
В декого з українців також від вибухової хвилі знесло квартиру, вони залишились без даху над головою.
Про жертв або серйозно поранених серед громадян України поки невідомо.