За попередньою інформацією, серед постраждалих від вибухів у Бейруті українців немає, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за попередньою інформацією серед постраждалих від вибухів у столиці Лівану Бейруті українців немає.

Про це глава уряду повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Жахлива трагедія в Бейруті. Мої співчуття всім, хто постраждав та втратив рідних і близьких. Наразі, за даними українського посольства в Лівані, інформації про постраждалих українців немає. Уважно стежимо за ситуацією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу.

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