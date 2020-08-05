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Новини
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За попередньою інформацією, серед постраждалих від вибухів у Бейруті українців немає, - Шмигаль

За попередньою інформацією, серед постраждалих від вибухів у Бейруті українців немає, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за попередньою інформацією серед постраждалих від вибухів у столиці Лівану Бейруті українців немає.

Про це глава уряду повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Жахлива трагедія в Бейруті. Мої співчуття всім, хто постраждав та втратив рідних і близьких. Наразі, за даними українського посольства в Лівані, інформації про постраждалих українців немає. Уважно стежимо за ситуацією", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу.

Читайте також: Унаслідок вибуху в Бейруті травмовано 48 співробітників ООН і 27 членів їхніх родин, - Al Jazeera

За попередньою інформацією, серед постраждалих від вибухів у Бейруті українців немає, - Шмигаль 01

Автор: 

вибух (4527) Ліван (122) українці (2548) Шмигаль Денис (4650)


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Топ коментарі
+4
Это они хорошо усвоили - при любой непонятной ситуации говорить - "Среди пострадавших украинцев нет". Но когда убивают лучших людей Украины на Донбассе, эти гниды, слуги урода, молчат в тряпочку
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05.08.2020 09:53 Відповісти
+4
Тільки що звонили нам з Лівану і виявилося, що підірвалося конфісковане грузинське судно із зброєю, яке простояло шість років!
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05.08.2020 10:14 Відповісти
+2
По предварительной информации, среди пострадавших от взрывов в Бейруте украинцев нет, - Шмыгаль
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А як щодо постраждалих ліванців українського походження?
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05.08.2020 09:50 Відповісти
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По предварительной информации, среди пострадавших от взрывов в Бейруте украинцев нет, - Шмыгаль
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А як щодо постраждалих ліванців українського походження?
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05.08.2020 09:50 Відповісти
більш того... ще багато невстановлених та зниклих безвісти... а також моряки з умовно українських суден, та виправдовує хіба що - за попередньою інформацією...
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05.08.2020 09:58 Відповісти
Там є колишні українці, які прийняли ліванське громадянство. І дійсно, що при такій катастрофі подібні рапорти є недоречними.
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05.08.2020 10:01 Відповісти
і ще...там постраждали миротворці міссії ООН і іх родини, а українскі миротворці там присутні?
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05.08.2020 10:06 Відповісти
Тільки що звонили нам з Лівану і виявилося, що підірвалося конфісковане грузинське судно із зброєю, яке простояло шість років!
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05.08.2020 10:14 Відповісти
оце вже ближче до істини (чим селітра чи фейєрверки)
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05.08.2020 10:19 Відповісти
Сказано же селитра!
Значит селитра!)
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05.08.2020 10:20 Відповісти
За 6 лет Хезбола давно бы выпотрошили это судно в ноль)
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05.08.2020 10:21 Відповісти
Не факт, що вкрали зброю, а потім підірвали!
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05.08.2020 10:34 Відповісти
всего лишь около 2500 т аммиачной селитры..
По предварительной информации, среди пострадавших от взрывов в Бейруте украинцев нет, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5200
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05.08.2020 09:51 Відповісти
На видосах видно как в Диму рвется БК....
Но это по ходу никого несмущает.
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05.08.2020 09:53 Відповісти
Плюс Трамп заявил об атаке...
Но всем выгодней конечно селитра...
Тут вопрос в другом...не поставляла ли Раска Федераска на эти склады игрушки для Хезболы?
Выводы делать рано...
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05.08.2020 10:15 Відповісти
Ждём возмущений от МИД из за поребрики...
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05.08.2020 10:16 Відповісти
Как от так быстро определил?
Там куча пропавших без вести...
Жертв будет мама не горюй...
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05.08.2020 09:52 Відповісти
Это они хорошо усвоили - при любой непонятной ситуации говорить - "Среди пострадавших украинцев нет". Но когда убивают лучших людей Украины на Донбассе, эти гниды, слуги урода, молчат в тряпочку
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05.08.2020 09:53 Відповісти
Пишет журналист Голоса Америки.

https://twitter.com/OstapYarysh Ostap Yarysh
@OstapYarysh
·https://twitter.com/OstapYarysh/status/1290756340743315456 9 год

Поговорив з українцями в Бейруті. Кажуть, що половина міста просто знищена.

В декого з українців також від вибухової хвилі знесло квартиру, вони залишились без даху над головою.
Про жертв або серйозно поранених серед громадян України поки невідомо.
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05.08.2020 09:58 Відповісти
Бо зеленський там ще не бував.
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05.08.2020 09:58 Відповісти
а свнсбк?
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05.08.2020 10:02 Відповісти
 
 