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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві виявлено 150 нових випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 8,8 тис. інфікованих, - Кличко. КАРТА

За минулу добу ще у 150 жителів столиці виявили коронавірус, одна людина померла. За весь період коронавірус забрав життя 139 киян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 8812 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Так, захворіли: 81 жінка віком від 18 до 95 років, 61 чоловік віком від 20 до 79 років, 5 дівчаток від 5 до 17 років та 3 хлопчики від 4 до 15 років.

Захворіли, зокрема, і 6 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Також Кличко зазначив, що одужали за добу 44 хворих на COVID-19. Загалом за період пандемії хворобу подолали 3088 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 29, в Дарницькому - 27, у Солом'янському районі - 23 випадки.

За добу в Києві виявлено 150 нових випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 8,8 тис. інфікованих, - Кличко 01
За добу в Києві виявлено 150 нових випадків COVID-19, одна людина померла, загалом 8,8 тис. інфікованих, - Кличко 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19693) Кличко Віталій (3529) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Володя, так Киев в ЗЕленой зоне же.....
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05.08.2020 11:38 Відповісти
 
 