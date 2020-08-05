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Понад 3 тис. посад суддів в Україні залишаються вакантними, - глава ВРП Овсієнко
Близько третини посад суддів залишаються вакантними. У Вищій раді правосуддя (ВРП) заявили про ризик кадрового голоду.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це сказав глава ВРП Андрій Овсієнко.
"У нас склалася ситуація, коли серед 7995 всіх штатних суддівських посад понад 3 тисячі залишаються вакантними", - зазначив Овсієнко.
Він додав, що ця цифра становить близько 32% штатних посад. Крім того, ще 30% суддів мають право вийти на пенсію.
"В умовах правової невизначеності ми ризикуємо зіткнутися з кризою кадрового голоду", - сказав глава ВРП.
Топ коментарі
+4 Максим Марченко #327743
показати весь коментар05.08.2020 10:40 Відповісти Посилання
+4 Евгений Парамонов #425286
показати весь коментар05.08.2020 10:50 Відповісти Посилання
+3 Igor Zhadan
показати весь коментар05.08.2020 10:44 Відповісти Посилання
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Тут же! - підбігла шайка бігусів і почала обливати брудом.
В судах першої та апеляційної інстанції судді стали більше захищати права громадян, але дійсно часто некваліфіковані, бо тягнуть справу на багато засідань, коли там все ясно зразу і можна вирішити швидко. То незрозуміла така поведінка - або низька кваліфікація або дійсно чекають щось... або спеціально дискредитують державу. Потрібні дослідження, що там відбувається.
Саакашвілі, якому Президент доручив розробити концепцію реформування несе набір слів, зменшити кількість судів, англійське право і тп. Це показує, що Саакашвілі та його 40 юристів взагалі не розбираються в ситуації. Отже, ми знову втрачаємо час і втратимо його.
Єдине, що правильно - це відмінити господарські суди, а зробити єдиний суд по палатам.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Не всі хочуть із зебілами жити і по зебільї вити.
Черга з молоді стояти буде,але хрін проб'ешся.
Занесе претендент до ВРП чемодан зелені, а тут - бац і реформа, і - адью.