Понад 3 тис. посад суддів в Україні залишаються вакантними, - глава ВРП Овсієнко

Близько третини посад суддів залишаються вакантними. У Вищій раді правосуддя (ВРП) заявили про ризик кадрового голоду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це сказав глава ВРП Андрій Овсієнко.

"У нас склалася ситуація, коли серед 7995 всіх штатних суддівських посад понад 3 тисячі залишаються вакантними", - зазначив Овсієнко.

Він додав, що ця цифра становить близько 32% штатних посад. Крім того, ще 30% суддів мають право вийти на пенсію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулого року ВРП покарала 66 суддів за дисциплінарні порушення

"В умовах правової невизначеності ми ризикуємо зіткнутися з кризою кадрового голоду", - сказав глава ВРП.