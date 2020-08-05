УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6274 відвідувача онлайн
Новини
15 028 37

Вибух у Лівані: понад 100 загиблих, Бейрут оголошено зоною лиха, в місті запроваджено режим НС

Вибух у Лівані: понад 100 загиблих, Бейрут оголошено зоною лиха, в місті запроваджено режим НС

Рада національної оборони Лівану оголосила Бейрут зоною лиха і запровадила режим надзвичайного стану після двох потужних вибухів у порту столиці у вівторок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє ABC News.

Засідання ради відбувалося під головуванням президента Лівану Мішеля Ауна. Як зазначається, режим надзвичайного стану у країні діятиме протягом двох тижнів.

Також Мішель Аун оголосив триденний траур за загиблими. Крім того, за його словами, уряд виділить понад $65 мільйонів екстрених коштів на допомогу і подолання наслідків після вибухів, пише The Telegraph.

За словами керівника ліванського Червоного Хреста, кількість загиблих унаслідок потужних вибухів у Бейруті перевищила 100.

На цей момент Червоний Хрест Лівану допомогає вивозити жертви та постраждалих з місця інциденту, оскільки лікарні міста переповнені.

Також читайте: За попередньою інформацією, серед постраждалих від вибухів у Бейруті українців немає, - Шмигаль

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу.

Автор: 

вибух (4527) Ліван (122) жертви (1818)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Наш харант случайно не был в Бейруте последнее время?
показати весь коментар
05.08.2020 10:59 Відповісти
+9
Судно належало кацапу з Хабарівська, перевозило аміачну селітру з Батумі до Мозамбіку, конфісковане ліванцями з цією селітрою ще в 2014 році...
показати весь коментар
05.08.2020 10:59 Відповісти
+7
К стати Амонал использовали ФСБ для взрывов домов в России 90х.
показати весь коментар
05.08.2020 10:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вже писав, що у Бейруті вважають це вибухом грузинського судна із зброєю, яке було конфісковане у 2014 році.
показати весь коментар
05.08.2020 10:45 Відповісти
Судя по видео эпицентр взрыва был в здании, а не на корабле
показати весь коментар
05.08.2020 10:46 Відповісти
Це півгодини назад нам телефонували з Лівану.
показати весь коментар
05.08.2020 10:47 Відповісти
вчера было как мин. 4 версии взрыва от правительства Ливана. Сегодня оф. объявили что рванул склад с силитрой. Не думаю что что-то удастся властям Ливана мутить при таких маштабах трагедии
показати весь коментар
05.08.2020 10:51 Відповісти
Сьогодні це говорять люди в Лівані, а не їхній уряд. Всі добре знають де стояв той корабель.
показати весь коментар
05.08.2020 10:54 Відповісти
Корабль пацакский, а вышел с грузом из грузии в 2014 году. В бейруте его арестовали, а пацаки просто бросили посудину с опасным грузом.
показати весь коментар
05.08.2020 11:32 Відповісти
Судно належало кацапу з Хабарівська, перевозило аміачну селітру з Батумі до Мозамбіку, конфісковане ліванцями з цією селітрою ще в 2014 році...
показати весь коментар
05.08.2020 10:59 Відповісти
Ну если они держали в городе склад с боеприпасами, то они еще тупее, чем я думал.
показати весь коментар
05.08.2020 11:54 Відповісти
Це не грузинське судно. Це кацапське під прапором Молодови. Просто воно вийшло із Батумі.
показати весь коментар
05.08.2020 13:18 Відповісти
І тут без підаРашек не обійшлося, вибухнула селітра, яку перевозив колись кацап.

-Предварительной причиной взрыва власти назвали сварочные работы на складе, где уже шесть лет хранилось 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошел пожар с последующим взрывом.

-Селитру конфисковали с судна Rhosus в сентябре 2014 года, оно перевозило груз из Батуми в Мозамбик. Конфискованный груз хранился на складе на 12-м причале порта Бейрута, его должны были утилизировать.

!!! Владельцем судна был предприниматель, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали моряки, работавшие на Rhosus. По их словам, владелец заявил, что обанкротился, и «фактически бросил судно». Юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, которое ходило под молдавским флагом.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/05/08/2020/5f299ec49a79476520783341?from=from_main_2
показати весь коментар
05.08.2020 10:55 Відповісти
"его должны были утилизировать"
у них получилось...
показати весь коментар
05.08.2020 11:33 Відповісти
Да уж...

А взагалі робити склади з тисячами тон таких речовин в центрі густонаселенного міста... Зразу перевезти кудись подалі, а не тримати 7 років серед мільйонів, ніяк не получилось раніше?
показати весь коментар
05.08.2020 11:42 Відповісти
Для таких умозаключений необходимо обладать не просто сознанием, а критическим мышлением и логикой, коих у местных ливийских товарищей не наблюдается. К сожалению, и в Украине таких лишенцев тоже достаточно: 73% от общего числа избирателей...
показати весь коментар
05.08.2020 12:50 Відповісти
100 відсотків.
показати весь коментар
05.08.2020 12:54 Відповісти
Амиачная селитра становится взрывоопасной если в нее добавить алюминиевую пудру и древесный уголь в правильных пропорциях,называется АМОНАЛ.
От искры или удара не взрывается,для детонации нужен детонатор!!!
Амонал становится более мощным если его спрессовать и закладывать его надо для более мощного взрыва В или ПОД какой-нибудь здание.
показати весь коментар
05.08.2020 10:55 Відповісти
Очень даже взрываеться:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8
показати весь коментар
05.08.2020 11:37 Відповісти
Угу и наши колхозники регулярно "взлетают на воздух" от неправильного хранения удобрений с надписью на мешках аммиачная селитра. И еще было два взрыва, шо и там и там виноваты сралщики, фу ты сварщики. Бред.
показати весь коментар
05.08.2020 19:02 Відповісти
Что именно "бред"? Ты не веришь, что селитра взрывается? Погугли, взрывы обычной аммиачной селитры очень даже распространенное явление, к сожалению почти всегда с человеческими жертвами.
показати весь коментар
05.08.2020 21:28 Відповісти
И от ее взрыва будет желтый дым, а не красный .
показати весь коментар
05.08.2020 13:41 Відповісти
Аммиачная селитра сама по себе считай что бризантное ВВ. Может сдетонировать просто от слёживания, если лежит долго и тысячами тонн.
показати весь коментар
05.08.2020 14:15 Відповісти
Аммиачная селитра - окислитель для огромного количества промышленных ВВ. Не обязательно алюминиевую пудру и уголь. Что угодно, что горит. На карьерах обычным дизтопливом пропитывают. ***** чтоб взорвать дома в маскве сахар использовал.
Сама молекула нитрата аммония содержит как аммиак (окисляемое вещество) так и нитрогруппу, которая при нагревании выделяет сверхактивный кислород. Просто условия его взрыва довольно тяжелые. Просто так аммиачная селитра не взрывается. В отличие от, к примеру, тринитротолуола, или ещё круче - тринитроглицерина.
показати весь коментар
05.08.2020 14:56 Відповісти
Наш харант случайно не был в Бейруте последнее время?
показати весь коментар
05.08.2020 10:59 Відповісти
та хрен его знает. с его-то способностью к телепортации...
показати весь коментар
05.08.2020 11:34 Відповісти
потужный рядом в Бодруме на детоксе был.
показати весь коментар
05.08.2020 13:01 Відповісти
К стати Амонал использовали ФСБ для взрывов домов в России 90х.
показати весь коментар
05.08.2020 10:59 Відповісти
А не гексоген?
Хотя... какая разница, кацапы и не такое проглотят, и попросят, чтобы в следующий раз взрывали скрепным гексогеном....
показати весь коментар
05.08.2020 11:35 Відповісти
В нас "Delfi" також на пляжі лежить і ні нахрін нікому не треба!
Всім якби бабки, а утилізація, то витрати!
показати весь коментар
05.08.2020 11:10 Відповісти
В ливане базируются отряды Хезболлы. Возможно, как-то связано со спецурой израиля.
показати весь коментар
05.08.2020 11:35 Відповісти
Три килотонны...
показати весь коментар
05.08.2020 11:43 Відповісти
Уже найден виновник!

Вибух у Лівані: понад 100 загиблих, Бейрут оголошено зоною лиха, в місті запроваджено режим НС - Цензор.НЕТ 4297
показати весь коментар
05.08.2020 13:04 Відповісти
На самом деле -- https://short.d3.ru/selitru-v-beirut-podognal-nash-kontratseptiv-igor-grechushkin-2019590/
показати весь коментар
05.08.2020 13:06 Відповісти
А це Архангельськ сьогодні - вибуху не було!!!
Вибух у Лівані: понад 100 загиблих, Бейрут оголошено зоною лиха, в місті запроваджено режим НС - Цензор.НЕТ 4665
показати весь коментар
05.08.2020 13:24 Відповісти
але зацініть всю іронію: корабель, який привіз цю селітру називався "Rhosus", Як близько до слова "росія"
показати весь коментар
05.08.2020 14:06 Відповісти
Ось фотка "складу".... Знизу мішки з селітрою, вище були нагружені ящики з вибухівкою, ну і як вишенька на торт - з самого верху лежали феєрверки. Ну і як детонатор цього всього - лауреати премії Дарвіна вирішили сваркою залатати ржавий дах. Браво!
Вибух у Лівані: понад 100 загиблих, Бейрут оголошено зоною лиха, в місті запроваджено режим НС - Цензор.НЕТ 6410
показати весь коментар
05.08.2020 14:15 Відповісти
Они прогуливали уроки химии. Интересно глянуть на мудака-хузяина склада.
показати весь коментар
05.08.2020 19:07 Відповісти
Самые мощные не ядерные взрывы устроенные за всю историю человеком, были не от взрывчатки созданной для взрывов, а именно от селитры. И устроены были не с целью что то подорвать - а случайно.
показати весь коментар
05.08.2020 19:22 Відповісти
Ох жеж них... чего себе, как е... взорвалось!

Сопоставимо со взрывом атомной бомбы!
показати весь коментар
05.08.2020 19:24 Відповісти
 
 