Вибух у Лівані: понад 100 загиблих, Бейрут оголошено зоною лиха, в місті запроваджено режим НС
Рада національної оборони Лівану оголосила Бейрут зоною лиха і запровадила режим надзвичайного стану після двох потужних вибухів у порту столиці у вівторок.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє ABC News.
Засідання ради відбувалося під головуванням президента Лівану Мішеля Ауна. Як зазначається, режим надзвичайного стану у країні діятиме протягом двох тижнів.
Також Мішель Аун оголосив триденний траур за загиблими. Крім того, за його словами, уряд виділить понад $65 мільйонів екстрених коштів на допомогу і подолання наслідків після вибухів, пише The Telegraph.
За словами керівника ліванського Червоного Хреста, кількість загиблих унаслідок потужних вибухів у Бейруті перевищила 100.
На цей момент Червоний Хрест Лівану допомогає вивозити жертви та постраждалих з місця інциденту, оскільки лікарні міста переповнені.
Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу.
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-Предварительной причиной взрыва власти назвали сварочные работы на складе, где уже шесть лет хранилось 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили заделать небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошел пожар с последующим взрывом.
-Селитру конфисковали с судна Rhosus в сентябре 2014 года, оно перевозило груз из Батуми в Мозамбик. Конфискованный груз хранился на складе на 12-м причале порта Бейрута, его должны были утилизировать.
!!! Владельцем судна был предприниматель, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали моряки, работавшие на Rhosus. По их словам, владелец заявил, что обанкротился, и «фактически бросил судно». Юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus, которое ходило под молдавским флагом.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/05/08/2020/5f299ec49a79476520783341?from=from_main_2
у них получилось...
А взагалі робити склади з тисячами тон таких речовин в центрі густонаселенного міста... Зразу перевезти кудись подалі, а не тримати 7 років серед мільйонів, ніяк не получилось раніше?
От искры или удара не взрывается,для детонации нужен детонатор!!!
Амонал становится более мощным если его спрессовать и закладывать его надо для более мощного взрыва В или ПОД какой-нибудь здание.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8
Сама молекула нитрата аммония содержит как аммиак (окисляемое вещество) так и нитрогруппу, которая при нагревании выделяет сверхактивный кислород. Просто условия его взрыва довольно тяжелые. Просто так аммиачная селитра не взрывается. В отличие от, к примеру, тринитротолуола, или ещё круче - тринитроглицерина.
Хотя... какая разница, кацапы и не такое проглотят, и попросят, чтобы в следующий раз взрывали скрепным гексогеном....
Всім якби бабки, а утилізація, то витрати!
Сопоставимо со взрывом атомной бомбы!