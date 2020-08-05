Вибух у Лівані: понад 100 загиблих, Бейрут оголошено зоною лиха, в місті запроваджено режим НС

Рада національної оборони Лівану оголосила Бейрут зоною лиха і запровадила режим надзвичайного стану після двох потужних вибухів у порту столиці у вівторок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє ABC News.

Засідання ради відбувалося під головуванням президента Лівану Мішеля Ауна. Як зазначається, режим надзвичайного стану у країні діятиме протягом двох тижнів.

Також Мішель Аун оголосив триденний траур за загиблими. Крім того, за його словами, уряд виділить понад $65 мільйонів екстрених коштів на допомогу і подолання наслідків після вибухів, пише The Telegraph.

За словами керівника ліванського Червоного Хреста, кількість загиблих унаслідок потужних вибухів у Бейруті перевищила 100.

На цей момент Червоний Хрест Лівану допомогає вивозити жертви та постраждалих з місця інциденту, оскільки лікарні міста переповнені.

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Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу.