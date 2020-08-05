У перший день дострокового голосування в Білорусі явка виборців становила 4,98%
У перший день дострокового голосування явка виборців на виборах Президента Білорусі становила 4,98%.
Таку інформацію розміщено на сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
У Брестській області проголосували 4,23% виборців від загальної кількості включених у списки, у Вітебській - 5%. У Гомельській області явка становила - 7,55%, у Гродненській - 3,39%.
У Мінській області на виборчі дільниці в перший день дострокового голосування прийшли 4,69% виборців, у Могильовській - 4,66%, у Мінську - 4,77%.
Загальна кількість виборців, включених до списків, становить 6 836 585 осіб.
Дострокове голосування на виборах стартувало 4 серпня і триватиме до 8 серпня включно.
Топ коментарі
+9 андрэйка
показати весь коментар05.08.2020 11:23 Відповісти Посилання
+6 Владимир Пономаренко #471653
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+5 Кофейок
показати весь коментар05.08.2020 11:02 Відповісти Посилання
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Для Украины хорошо если Лука уйдет и придёт прозападный лидер.
Будем вместе с белоруссами рузькэ валить
Гитлеру земли на востоке были нужны в связи с расширением жизненного пространства для немцев. А нахиба Беларусь американцам? Могу спорить на бутылку кефира, что половина американцев ошибутся полушарием при попытке показать Беларусь на глобусе.
https://www.livejournal.com/ratings?country=appropriate entry is in top500 rating
Беларусско-российские, а точнее - путинско-лукашенковские отношения дошли до своего апогея - фазы взаимных проклятий и угроз. Вообще же, как-то странно выглядит "союзное государство РФ и РБ", больше похоже на прифронтовые сводки.
Попытка дестабилизировать обстановку в Беларуси обернется для России тяжелыми последствиями, заявил президент Беларуси Лукашенко в обращении к парламенту и народу.
Против Беларуси, по его словам, «брошены миллиардные ресурсы» и «новейшие технологии», но эффект от этих усилий может вернуться «бумерангом».
«Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», - сказал он.
Задержанные под Минском россияне, которых белорусский КГБ квалифицирует «боевиками ЧВК «Вагнера», были целенаправленно засланы в страну, а версия о том, что они летели транзитом в другие страны, является «враньем», заявил Лукашенко.
«Эти люди, они дали показания, рассказали все. (Они) были направлены специально в Беларусь. Команда была - ждать», - сказал Лукашенко, добавив, что «это очень опасный и сильный сигнал».
«Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг», - цитирует белорусского президента РБК.
«Мы должны, когда у нас идет уборка, мы должны бегать, их ловить по лесам», - посетовал он и добавил: «Мы же их всех отловим».
«На нас решили, крепком, монолитном обществе, отработать вот эти «цветные революции» с учетом новых информационных технологий, - заявил Лукашенко. - Целая армия интернет-троллей, провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране».
В связи с этим, сообщил он, предпринимается ряд «очень серьезных шагов по противостоянию этой угрозе». «Наша задача номер один - подготовить свою армию первоклассных специалистов, способных противостоять и киберугрозам, и самым изощренным технологиям. И мы это сделаем», - подчеркнул Лукашенко (цитаты по «Интерфаксу»).
Россия, по его словам, «очень боится» потерять Беларусь, потому что по-настоящему близких союзников у Москвы не осталось.
Несмотря на это, братские отношения с Минском Россия «променяла на партнерские», в результате только из-за «нефтяных разборок» белорусский бюджет потерял 1,5 млрд белорусских рублей, а общие потери из-за несправедливых цен на энергоносители и дорогих кредитов достигают 9,5 млрд долларов за последние пять лет, сообщил Лукашенко.
Бабарико газпромовский банкир, Цепкало дипломат работавший в фарватере пророссийской политики, Тихановский имел бизнес в Москве.
Все ненавидят Луку и все неровно дышат на россию в надежде, что ***** им поможет снести Луку.
1 Будут выборы
2 Лука назначит себя победителем.
3 Начнутся протесты и беспорядки.
4 Под этот шумок ***** будет запихивать своих кизяков, ихтамнетов и провокаторов.
5 Три девицы за окном, попросят помощи у *****.
6 К концу августа в Беларуси будут российские танки.
Самое обидное во всей этой истории, что большая часть ********* с бело-красно-белыми флагами пойдет их встречать)
Короче ***** опять всех переиграл.
Ну а все что нам остаётся делать, так это пойти чистить свои кулэмэты)
Будут выборы.
По голосам победит Лукашенко.
Большая часть с бело -красно -белыми флагами пойдет в кассу за премиями.
Общий банкет.
Вы верите тоже что на РАБссиянском ГУЛАГе из 150 миллионного стада баранов нет достойнага президента?...Представляете себе.... 150 мидллионов и нет достойного...это уже не народ а БЫДЛО....
Тихановкая едва понимает ее)
Я и то больше понял)
Ми з вами вже навоювались
"Українсько-білоруські" війни. Частина 1
Литвини захоплюють Київ.
За святковим столом Хмельницький нагадав Радзивіллу, що ніколи до цього білоруси й українці не воювали між собою. Скінчилося тим, що п'яний гетьман ледь не впав з турецького скакуна. Тож поїхав у власний табір по-домашньому - на возі з соломою.
https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/05/25/40311/
Есть надписи на русском языке!"
В. Высоцкий
Ну, это понятно. Где я - там Расия. А вот какого хрена выборы БЕЛОРУССКОГО президента происходят на РУССКОМ языке?