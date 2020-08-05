У перший день дострокового голосування в Білорусі явка виборців становила 4,98%

У перший день дострокового голосування явка виборців на виборах Президента Білорусі становила 4,98%.

Таку інформацію розміщено на сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

У Брестській області проголосували 4,23% виборців від загальної кількості включених у списки, у Вітебській - 5%. У Гомельській області явка становила - 7,55%, у Гродненській - 3,39%.

У Мінській області на виборчі дільниці в перший день дострокового голосування прийшли 4,69% виборців, у Могильовській - 4,66%, у Мінську - 4,77%.

Загальна кількість виборців, включених до списків, становить 6 836 585 осіб.

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Дострокове голосування на виборах стартувало 4 серпня і триватиме до 8 серпня включно.