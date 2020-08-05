Вибух у Лівані стався через конфісковану в російського бізнесмена Гречушкіна аміачну селітру, що зберігалася на складі, - ЗМІ

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Про те, що "Росус" був затриманий у Бейруті із 2750 тоннами аміачної селітри, повідомляв сайт shiparrested.com. Раніше "Росусом" володів російський підприємець Ігор Гречушкін із Хабаровська, казали моряки, які працювали на судні.

У 2013 році судно "Росус" під прапором Молдавії вийшло з грузинського Батумі в Мозамбік, після чого через технічні неполадки зайшло в порт Бейрута. Ліванська влада заборонила судну виходити в море. Більшу частину екіпажу відпустили, на борту залишилися четверо моряків, які змогли виїхати з Бейрута тільки через рік. За їхніми словами, Ігор Гречушкін "фактично покинув судно".

Через ризики, пов'язані зі зберіганням аміачної селітри, вантаж із "Росуса" перемістили на один зі складів у порту Бейрута. За даними сервісу MarineTraffic, востаннє місцеперебування судна реєстрували в листопаді 2014 року - воно розташовувалося неподалік місця, де стався нинішній вибух

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван запросив міжнародну допомогу.

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