За добу в ЗСУ 31 новий випадок COVID-19, хворіють 250 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10.00 5 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 250 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З числа захворілих закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців, Хмельницька інфекційна лікарня – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 25 осіб (Київська область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Рівненська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Львівська область – 11 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Житомирська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець, Полтавська область – 1 військовослужбовець, Сумська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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Всього за час пандемії одужали - 642 людини, летальних випадків - 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходяться 577 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 259 осіб.