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Тіхановська про можливий Майдан у Білорусі: Лукашенку може вистачити розуму, щоб вивести танки, але ніхто з нас не хоче крові

Тіхановська про можливий Майдан у Білорусі: Лукашенку може вистачити розуму, щоб вивести танки, але ніхто з нас не хоче крові

Влада Білорусі постійно лякає народ революцією і Майданом, проте ніхто з тих, хто виходять на мітинги, не хоче Майдану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тіхановська повідомила в інтерв'ю виданню "Белсат".

"Я очікувала, що на мітинги буде приходити багато людей. Я розумію, що у нас в країні високі запити на зміни. На ці мітинги приходять не тільки прихильники Сергія Тіхановського, але і Віктора Бабарики та Валерія Цепкала. Зараз народ дуже об'єднаний. Люди хочуть змін і виходять, щоб це показати", - сказала вона.

За словами Тіхановської, люди не хочуть, щоб їх хапали на вулиці, коли стоять у черзі і "точно не хочуть, коли вони критикують владу, щоб їх забрали на 15 діб або дали грошовий штраф. Вони точно не хочуть, щоб їм на роботі закривали роти і поводилися, як з рабами. Хамство процвітає з боку начальників, людей ні в що не ставлять ".

"Люди хочуть бути людьми, а не народом, як висловлюється наша влада", - зазначила вона.

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Також Тіхановська зазначила, що в Білорусі вже були спроби провести мирні акції і в 2010 році, і в 96-му, але їх придушували.

"У цьому році ситуація змінилася. По-перше, стало дуже багато інформації, вона швидко поширюється. Такого ні в 2010-му, ні раніше не було. У 2010 році дуже жорстоко придушили протести. Зараз про Майдан говорити не варто. У нас є цивілізовані методи вирішення питань. Ми хочемо все робити законно.

Ніхто не хоче крові, ніхто не хоче, щоб страждали люди. Нам останнім часом демонструють і танки, і війська, але це нікому не треба. Я не хочу, щоб люди таким чином постраждали. Для того щоб цього не сталося, досить провести чесні вибори. Хіба ми багато просимо?"- сказала кандидатка в президенти Білорусі.

Тіхановська зазначила, що при тому, що влада весь час лякає народ революцією і "майданом", ніхто не хоче ніякого "майдану".

"Хто говорить про "майдан"? Тільки з екранів телевізорів. Ніхто не хоче ніякого "майдану". Це він лякає бабусь, дідусів, людей, які дивляться телевізор, що ми "майдануті". Ніхто з нас жодного разу не сказав слово "майдан".

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Ми бачимо, що люди вийшли підтримати незареєстрованих кандидатів. Люди вийшли просто стояти, і таке поводження з ними з боку ОМОНу - злочин. Люди розуміють, що виходити на Площі рівносильно смерті. Президенту може вистачити розуму, щоб вивести проти наших людей танки. Це нікому не треба.

Є ж інші законні способи боротьби. У нас можуть бути страйки, тому що ми захищаємо своє право вибирати. Це прописано в Конституції, яка, на жаль, не працює. Ніхто не хоче підставлятися під кулі. А влада цей наказ, думаю, запросто віддасть", - повідомила кандидатка в президенти Білорусі.

Раніше лідерка об'єднаної опозиції і кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська пообіцяла, що після вступу на посаду президента вона вживе заходів для збереження стабільності і створення умов для проведення чесних виборів: призначить нових членів ЦВК, оголосить про перехідний період, запустить процес проведення референдуму про повернення до початкової редакції Конституції 1994 року.

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30 липня в центрі Мінська відбувся передвиборчий мітинг-концерт опозиції, зібравши рекордну кількість білорусів. За оцінками правозахисників з центру "Весна", на заході на підтримку Тіхановської зібралося 63 тисячі осіб.

Президентські вибори в Білорусі заплановано на 9 серпня. Лукашенко, який іде на шостий термін, заявив, що голосування пройде чесно.

Автор: 

Білорусь (7971) вибори (6721) Лукашенко Олександр (2661) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+18
Эта кремлевская консерва больше всего боится слова "майдан".
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05.08.2020 11:51 Відповісти
+17
Тихановская, БАБА-рико, и им подобные - ответьте внятно - ЧЕЙ КРЫМ???!!! не знаете - тогда идите на куй!!! В сортах промокшанского говна не разбираемся!!!
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05.08.2020 11:49 Відповісти
+15
"... однако никто из выходящих на митинги не хочет никакого Майдана."

Источник: https://censor.net/n3212006

А чего они хотят, матреха?
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05.08.2020 11:51 Відповісти
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А мы дурныя не ведаем чаго хоча пупкiн, i што лукадрышчэнка засталося адну дарожную карту падпiсаць, каб Беларусь знiкла мапы Свету.
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05.08.2020 16:14 Відповісти
Они хотят цивилизованных выборов.
И это - нормально.
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05.08.2020 11:53 Відповісти
А потом?, таежный союз?
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05.08.2020 11:54 Відповісти
Это их личное дело и их выбор.
Не лезь в чужой дом со своими советами.
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05.08.2020 11:55 Відповісти
Я на украинском сайте и никуда не лезу, не путай берега.
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05.08.2020 11:56 Відповісти
у него работа такая.
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05.08.2020 11:57 Відповісти
И советов пока НЕ БЫЛО.
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05.08.2020 11:57 Відповісти
А разве мы уже не в нем?
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05.08.2020 12:17 Відповісти
Белорусы, в своем большинстве, хотят и готовы к отдалению от россии и таких отношений с ней как у стран Балтии, например?
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05.08.2020 12:21 Відповісти
Не выйдет как у прибалтов, да и у вас тоже.
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05.08.2020 12:39 Відповісти
Мы седьмой год сопротивляемся. Беларусы захотят, смогут?
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05.08.2020 12:46 Відповісти
Хоть капельку приблизились к своей мечте. Нет, ни на миллиметр. И война тут не главная причина.
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05.08.2020 13:00 Відповісти
Ложь. Мы уже получили безвиз, выполнив много-много условий и проведя ряд реформ.
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05.08.2020 13:08 Відповісти
Сначала просто засидевшегося таракана скинем. А там уже разберемся ху из ху.
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05.08.2020 13:03 Відповісти
Армяне скинули. Теперь гибнут, воюют с Азербайджаном, создав горячую зону в угоду Кремлю для его конкурента по поставкам нефти.
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05.08.2020 13:10 Відповісти
Русни она хочет. "Путин введи" она хочет.
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05.08.2020 12:06 Відповісти
А разве сейчас не так?
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05.08.2020 12:18 Відповісти
Лукашенко пока самостоятельный игрок. Он проигрывает, но еще не проиграл. Хочешь демократии, будь сейчас за лукашенко. Т.к. сейчас выбор между лукашенко и путиным, а в перспективе убрать лукашенко много проще, чем путина.
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05.08.2020 12:29 Відповісти
Таракан который собирается 31год рулить - демократ?
Это фиаско, братан
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05.08.2020 13:04 Відповісти
Палишься, тролль. Никто не говорил, что лука демократ. Лука жадный диктатор, не соглашается отдать "свою" страну русне. Поэтому путин решил его скинуть. Решил форсировать процесс. Прислал под Минск спецназовцев, а на цензор - тебя. Ты фашистская мразь.
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05.08.2020 13:58 Відповісти
Им нереально объяснять как зебилам перед выборами...
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05.08.2020 21:57 Відповісти
Украинский - майдан.
Белорусский - плошча.
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05.08.2020 11:51 Відповісти
По одэрбэйджански(главный каршвар Индии Кавказской-ДжамбуДвипа,скрыли от вас сталиняно-микояны-мудаки, а вот Гитлер знал) ТОЖЕ МЕЙДАН!
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05.08.2020 12:02 Відповісти
Эта кремлевская консерва больше всего боится слова "майдан".
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05.08.2020 11:51 Відповісти
Майдан - это протест. в Беларуси никто не хочет протеста? Бабе-да надо лечиться.
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05.08.2020 11:52 Відповісти
Кому?
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05.08.2020 11:54 Відповісти
тебе в Лахте не понять. не парься.
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05.08.2020 11:58 Відповісти
Подозреваю, что хотите. И Майдан на это и будут полностью организован свинособаками для аннексии Беларуси
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05.08.2020 11:53 Відповісти
А потом ЧВК Вагнер откроет огонь одновременно по протестующим и по милиции.И всё.
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05.08.2020 11:58 Відповісти
Вот именно. Подозреваю, так было и нашем Майдане, когда сюда завезли свинособак и одели в форму наших мусоров
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05.08.2020 12:04 Відповісти
В нашем Майдане,было очень много непонятных вещей и решений.
1)Зачем было за несколько дней до подписание соглашение с ЕС так демонстративно и не дипломатично заявить что мы приостанавливаем переговоры?
2)Зачем было избивать студентов,которые и так расходились по домам,и кто это снимал?
3)Ситуация с расстрелами...Янукович был трусом а ведь приказ на такое мог отдать только он и больше никто...
Слишком много,глупых стечений обстоятельств.
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05.08.2020 12:19 Відповісти
Очень интересно выглядит ситуация с якобы либеральными российскими блогерами...сколько внимания они уделают теме Белоруссии,так возмущаются ограничением свободы слова,вечно вставляют то что у них в РФ не настолько с этим всё плохо,плюс реакция официального Кремля,который хоть и не открыто,но косвенно на стороне оппозиции,что не свойственно для них,также история с наёмниками Вагнера.
Я думаю,что для Украины,лучше чтобы у власти остался хитрый Лукашенко.
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05.08.2020 11:57 Відповісти
И получить российскую военную базу, где-нибудь около Гомеля?
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05.08.2020 12:13 Відповісти
С кем будет проще договорится,волкам с Кремля,о военной базе,с Лукашенко или домохозяйкой и женой какого-то блогера?
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05.08.2020 12:23 Відповісти
за все надо платить, новая жизнь даром не дается
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05.08.2020 11:59 Відповісти
ей бы в постели кувыркаться, семьей заниматься, а она все на звездюлину нарывается...
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05.08.2020 11:59 Відповісти
Який Майдан? Усі ці Цепкало, Тихановська, Колесникова - вата. То вони Рускую вєсну хочуть замутити.
А проти Руской вєсни танки саме то.
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05.08.2020 12:00 Відповісти
Какое нах "срусцкая весна"? Вы хоть один триколор на улицах видели? Не далее как пол года назад люди выходили на митинги против интеграции и были брошены на сутки, эти же люди сейчас выходят против лу. Был и митинг за интеграцию, разрешенный ЛУКАШЕНКО, на который пришло три придурка.
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05.08.2020 16:23 Відповісти
Маскируются БЧБ -флагами. А состав триумвирата ватный на 100%
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06.08.2020 10:30 Відповісти
Во, просмотрел https://youtu.be/uHQuE704qfM?t=150 пропаганду от триумвирата. Цирк, Тихановская не знает чего отвечать ("ЕЙ НЕ РАССКАЗАЛИ!") по политике, а более "мудрая" вата объясняет, что мол подашь в отставку через пол-года, власть перейдет к газпромовскому премьер-министру Бабарико
Это капец какой-то
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06.08.2020 11:08 Відповісти
при косом раскладе для бацьки, он может пойти и китайским путём, выведя танки на минскую тяньаньмень. по другому скелет социализма сегодня в шкафу не сохранить. ***** и его последыши все такие.
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05.08.2020 12:01 Відповісти
Бацька выбрал беспроигрышный вариант. Люди не выходят на протест после объявления результатов (110-120% за бацьку) - прекрасно. Люди выходят на протест после объявления результатов - тоже приемлемо, ибо на крайний случай можно даже пустить во власть такую "оппозицию".
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05.08.2020 12:02 Відповісти
А вам не кажется странным, что один из главных оппозиционеров просит путлера помочь в проведение честных выборов? путлера Карл...
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05.08.2020 12:07 Відповісти
Так я ж об этом. ИМХО, что Тихановская, что Цепкало (прошу прощения, если ошибся в написании фамилий) - карманная оппозиция. Невозможно сравнивать с Украиной 2004 г.
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05.08.2020 13:06 Відповісти
Взагалі, у таких випадках усе іде по сценарію. Крок за кроком, заява за заявою. Усі ці заяви Тихановскої, Цепкало - ланцюг, створенний рос. політтехнолагами.
Схоже на те, що Бацьку обклали кремлівці
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05.08.2020 12:05 Відповісти
Я извиняюсь, у вас там у всех чердаки протекли? Тихоновская вообще не собиралась участвовать, она зарегистрировалась, когда Тихоновского кинули на сутки, позже его задержали и кинули в СИЗО по надуманным обвинениям. В свою очередь Тихановский вместе со Статекивечем, отсидевшем 8 лет за борьбу против лукадрыщенко, собирались использовать предвыборную компанию для того, чтобы официально, не боясь задержаний, доносить до людей правду. Сама Тихоновская отмечает, что президентом быть не собирается и если вдруг это случится, то проведет повторные ЧЕСТНЫЕ выборы, а также референдум по возврату Конституции 1994 года.
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05.08.2020 16:39 Відповісти
То, что говорит Тихановская (а это она чаще всего делает с листика) особой веры нет. И, вообще, выборы проводятся не по Указу Президента и не он их проводит.
Вы выбираете кота в московском мешке. Из выбора между плохим и очень плохим вы выбираете очень плохой вариант.
Статкевич, конечно авторитет, но и он может ошибаться. А Поздняк?
У меня складывается впечатление, что "оппозиия" соревнуется с Лукашенко в любви к Путину и Кремлю. Вчерашнее обращение Цепкало к Путину тому подтверждение. Любопытно, что в РБ это обращение замалчивали. Вчера ни звука не было ни на вашем тут.бае, ни на нашей ніве. Пошел уже такой антилукашенковский заговор в СМИ
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06.08.2020 10:25 Відповісти
Ото батька докерувався, що люди незадоволені. Хіба будуть люди бунтувати, якщо їх все влаштовує? Ні, не будуть. Бажаю лише не наступати на граблі України, і не вирощувати нових олігархів, бо вся ця боротьба лише через гроші, ось так.
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05.08.2020 12:07 Відповісти
Будуть бунтувати, якщо задоволеним кожен день говорити, що все погано.
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05.08.2020 12:09 Відповісти
на мой взгляд Лукашенко выбрал меньшее зло, он понимает, что если пустить все на самотек, то "братушки" отожмут страну целиком.
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05.08.2020 12:17 Відповісти
Ьелорусы - ватные-преватные. Пусть варятся в собственном соку. Если эта кренделица не ответила на вопрос "чей крым", слово "майдан" произносит в негативном контексте, то кто им доктор. Ну, нравится им Таракан, ну и пусть живут с ним...
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05.08.2020 12:07 Відповісти
Як виглядає білоруска цугцванг:
Лука зараз намагається відтягнути час повного поглинання Білорусі (або хоча б вибити для себе які-небудь привілеї).

1.Результати виборів "опозиція" ставить під питання починається дійсно хаос із застосуванням армії, якщо навіть в ньому умовно переможе "опозиція" то отримає слабкого президента при якій армія не захоче підкоритися. На "допомогу" природньо в цей момент прийде олйух. Оточивши України з півночі.

2. В Україні починається політична турбулентність перед виборами (може перерости в протистояння)

3. І тут знову на "допомогу" мчить олйух під прикриттям військових навчань "Кавказ 2020". Тепер Україна виявляється в ще гіршим положенні ніж до анексії Криму та частини Донбасу (оточений Київ, південь і схід країни).
Все це прорахував олйух, отримавши цугцванг і для Білорусі і для України.

Треба було раніше думати братам білорусам про зміну уряду, тепер ще й доведеться не дай Бог пиз#*ть рашистів на два фронти !
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05.08.2020 12:27 Відповісти
Бедная женщина, она хотела тихой заводи за мужем, а тут такое, судьба распорядилась по своему, она расчитывает только на порядочность таракана, а таракан рассчитывает, что он легко кинет эту тюхтю.
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05.08.2020 13:00 Відповісти
Мата Харі з Кремля.
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05.08.2020 13:07 Відповісти
зеленский в юбке
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05.08.2020 13:32 Відповісти
Ага. Она за демократию и свободный протест и братство с Расей, где этот протест винтят?
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05.08.2020 13:42 Відповісти
обложилі ШОСа опоЗІЦионєрамі ру, акі волка флажкамі
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05.08.2020 15:27 Відповісти
За цими апазіціанєрамі ах стирчать феесбешні вуха.
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05.08.2020 17:12 Відповісти
Не хотите Майдана?
Хотите бунтовать на коленях?
Портрет Путина вам в руки!
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05.08.2020 18:25 Відповісти
******* не хотят все вменяемые люди.
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05.08.2020 22:49 Відповісти
Тебе, мудило махнарылое, не понять, что такое "достоинство"...
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06.08.2020 09:42 Відповісти
Достоинство, баран майдаунный, это когда твою страну делят олигархи, а тебе срут в уши про великие достижения.
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06.08.2020 12:48 Відповісти
Макс, дорогой, ты страничку вчерашнюю переверни!
"твою страну делят олигархи" это установка на вчера, на сегодня нужно "внешнее управление соросят"!
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06.08.2020 13:04 Відповісти
Ты тут на сайте живешь что ли?
Все верно - сперва олигархи и просто подонки захватили власть, а потом государство стало ваалом МВФ и выполняет все их прихоти, даже абсолютно невменяемые. Це перемога майдауну и единственное достижение. Поздравляю, кастрюля!
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06.08.2020 13:08 Відповісти
Макс, ну ты наверно большой любитель истории?
Сохранил методичку 2004 года про "кастрюлеголовых скакунов" ?
Дружыще махнарылое, это давно не актуально!
Так что отнеси в стирку свои распятые трусики и порадуй общественность чем-нибудь новеньким!
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06.08.2020 14:01 Відповісти
Пока таких майдаунят как ты не извелось и вы кудахтаете на каждом углу - актуально, еще как актуально. А то, что у тебя, кастрюлеговолого, припекает это твои проблемы.
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06.08.2020 20:03 Відповісти
Какой-то ты, Максютка, недоделанный...
Ни ме-е, ни бе-е, ни ку-еа-ре-ку....
Ни денег не получишь, ибо не тебе решать, что актуально, ни любителем истории не являешься, ибо если бы ты знал анамнез термина "кастрюлеголовый" - ты бы знал, что это почётное звание...
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07.08.2020 08:13 Відповісти
Что ж у тебя пердак так подгорел, амфашик, если звание почетное?
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07.08.2020 12:49 Відповісти
Фу, Макс, что это за вонь из подворотни - "пердак подгорел"?
Это ты своим корешам базарь, а я твоего быдлосленга не понимаю. Изволь выражаться языком человеческим.
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07.08.2020 13:09 Відповісти
Все ты понимаешь, целочку из себя не строй. Вон какие словечки сверху использовало, а тут внезапно из себя рыцаря корчишь. Не, это так не работает, дурочка.
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07.08.2020 13:19 Відповісти
Кста, ты по ходу тут реально живешь. Неужель настолько хворое и жалкое, что 24/7 на бутуснявом сортире время проводишь?
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07.08.2020 13:21 Відповісти
Можешь только по фене ботать? Прощай, дружище!
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07.08.2020 15:47 Відповісти
Давай-давай, шуруй, недоделанное.
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07.08.2020 17:36 Відповісти
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07.08.2020 18:26 Відповісти
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