Тіхановська про можливий Майдан у Білорусі: Лукашенку може вистачити розуму, щоб вивести танки, але ніхто з нас не хоче крові
Влада Білорусі постійно лякає народ революцією і Майданом, проте ніхто з тих, хто виходять на мітинги, не хоче Майдану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тіхановська повідомила в інтерв'ю виданню "Белсат".
"Я очікувала, що на мітинги буде приходити багато людей. Я розумію, що у нас в країні високі запити на зміни. На ці мітинги приходять не тільки прихильники Сергія Тіхановського, але і Віктора Бабарики та Валерія Цепкала. Зараз народ дуже об'єднаний. Люди хочуть змін і виходять, щоб це показати", - сказала вона.
За словами Тіхановської, люди не хочуть, щоб їх хапали на вулиці, коли стоять у черзі і "точно не хочуть, коли вони критикують владу, щоб їх забрали на 15 діб або дали грошовий штраф. Вони точно не хочуть, щоб їм на роботі закривали роти і поводилися, як з рабами. Хамство процвітає з боку начальників, людей ні в що не ставлять ".
"Люди хочуть бути людьми, а не народом, як висловлюється наша влада", - зазначила вона.
Також Тіхановська зазначила, що в Білорусі вже були спроби провести мирні акції і в 2010 році, і в 96-му, але їх придушували.
"У цьому році ситуація змінилася. По-перше, стало дуже багато інформації, вона швидко поширюється. Такого ні в 2010-му, ні раніше не було. У 2010 році дуже жорстоко придушили протести. Зараз про Майдан говорити не варто. У нас є цивілізовані методи вирішення питань. Ми хочемо все робити законно.
Ніхто не хоче крові, ніхто не хоче, щоб страждали люди. Нам останнім часом демонструють і танки, і війська, але це нікому не треба. Я не хочу, щоб люди таким чином постраждали. Для того щоб цього не сталося, досить провести чесні вибори. Хіба ми багато просимо?"- сказала кандидатка в президенти Білорусі.
Тіхановська зазначила, що при тому, що влада весь час лякає народ революцією і "майданом", ніхто не хоче ніякого "майдану".
"Хто говорить про "майдан"? Тільки з екранів телевізорів. Ніхто не хоче ніякого "майдану". Це він лякає бабусь, дідусів, людей, які дивляться телевізор, що ми "майдануті". Ніхто з нас жодного разу не сказав слово "майдан".
Ми бачимо, що люди вийшли підтримати незареєстрованих кандидатів. Люди вийшли просто стояти, і таке поводження з ними з боку ОМОНу - злочин. Люди розуміють, що виходити на Площі рівносильно смерті. Президенту може вистачити розуму, щоб вивести проти наших людей танки. Це нікому не треба.
Є ж інші законні способи боротьби. У нас можуть бути страйки, тому що ми захищаємо своє право вибирати. Це прописано в Конституції, яка, на жаль, не працює. Ніхто не хоче підставлятися під кулі. А влада цей наказ, думаю, запросто віддасть", - повідомила кандидатка в президенти Білорусі.
Раніше лідерка об'єднаної опозиції і кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська пообіцяла, що після вступу на посаду президента вона вживе заходів для збереження стабільності і створення умов для проведення чесних виборів: призначить нових членів ЦВК, оголосить про перехідний період, запустить процес проведення референдуму про повернення до початкової редакції Конституції 1994 року.
30 липня в центрі Мінська відбувся передвиборчий мітинг-концерт опозиції, зібравши рекордну кількість білорусів. За оцінками правозахисників з центру "Весна", на заході на підтримку Тіхановської зібралося 63 тисячі осіб.
Президентські вибори в Білорусі заплановано на 9 серпня. Лукашенко, який іде на шостий термін, заявив, що голосування пройде чесно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И это - нормально.
Не лезь в чужой дом со своими советами.
Это фиаско, братан
Белорусский - плошча.
1)Зачем было за несколько дней до подписание соглашение с ЕС так демонстративно и не дипломатично заявить что мы приостанавливаем переговоры?
2)Зачем было избивать студентов,которые и так расходились по домам,и кто это снимал?
3)Ситуация с расстрелами...Янукович был трусом а ведь приказ на такое мог отдать только он и больше никто...
Слишком много,глупых стечений обстоятельств.
Я думаю,что для Украины,лучше чтобы у власти остался хитрый Лукашенко.
А проти Руской вєсни танки саме то.
Это капец какой-то
Схоже на те, що Бацьку обклали кремлівці
Вы выбираете кота в московском мешке. Из выбора между плохим и очень плохим вы выбираете очень плохой вариант.
Статкевич, конечно авторитет, но и он может ошибаться. А Поздняк?
У меня складывается впечатление, что "оппозиия" соревнуется с Лукашенко в любви к Путину и Кремлю. Вчерашнее обращение Цепкало к Путину тому подтверждение. Любопытно, что в РБ это обращение замалчивали. Вчера ни звука не было ни на вашем тут.бае, ни на нашей ніве. Пошел уже такой антилукашенковский заговор в СМИ
Лука зараз намагається відтягнути час повного поглинання Білорусі (або хоча б вибити для себе які-небудь привілеї).
1.Результати виборів "опозиція" ставить під питання починається дійсно хаос із застосуванням армії, якщо навіть в ньому умовно переможе "опозиція" то отримає слабкого президента при якій армія не захоче підкоритися. На "допомогу" природньо в цей момент прийде олйух. Оточивши України з півночі.
2. В Україні починається політична турбулентність перед виборами (може перерости в протистояння)
3. І тут знову на "допомогу" мчить олйух під прикриттям військових навчань "Кавказ 2020". Тепер Україна виявляється в ще гіршим положенні ніж до анексії Криму та частини Донбасу (оточений Київ, південь і схід країни).
Все це прорахував олйух, отримавши цугцванг і для Білорусі і для України.
Треба було раніше думати братам білорусам про зміну уряду, тепер ще й доведеться не дай Бог пиз#*ть рашистів на два фронти !
Хотите бунтовать на коленях?
Портрет Путина вам в руки!
"твою страну делят олигархи" это установка на вчера, на сегодня нужно "внешнее управление соросят"!
Все верно - сперва олигархи и просто подонки захватили власть, а потом государство стало ваалом МВФ и выполняет все их прихоти, даже абсолютно невменяемые. Це перемога майдауну и единственное достижение. Поздравляю, кастрюля!
Сохранил методичку 2004 года про "кастрюлеголовых скакунов" ?
Дружыще махнарылое, это давно не актуально!
Так что отнеси в стирку свои распятые трусики и порадуй общественность чем-нибудь новеньким!
Ни ме-е, ни бе-е, ни ку-еа-ре-ку....
Ни денег не получишь, ибо не тебе решать, что актуально, ни любителем истории не являешься, ибо если бы ты знал анамнез термина "кастрюлеголовый" - ты бы знал, что это почётное звание...
Это ты своим корешам базарь, а я твоего быдлосленга не понимаю. Изволь выражаться языком человеческим.