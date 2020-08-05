Тіхановська про можливий Майдан у Білорусі: Лукашенку може вистачити розуму, щоб вивести танки, але ніхто з нас не хоче крові

Влада Білорусі постійно лякає народ революцією і Майданом, проте ніхто з тих, хто виходять на мітинги, не хоче Майдану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тіхановська повідомила в інтерв'ю виданню "Белсат".

"Я очікувала, що на мітинги буде приходити багато людей. Я розумію, що у нас в країні високі запити на зміни. На ці мітинги приходять не тільки прихильники Сергія Тіхановського, але і Віктора Бабарики та Валерія Цепкала. Зараз народ дуже об'єднаний. Люди хочуть змін і виходять, щоб це показати", - сказала вона.

За словами Тіхановської, люди не хочуть, щоб їх хапали на вулиці, коли стоять у черзі і "точно не хочуть, коли вони критикують владу, щоб їх забрали на 15 діб або дали грошовий штраф. Вони точно не хочуть, щоб їм на роботі закривали роти і поводилися, як з рабами. Хамство процвітає з боку начальників, людей ні в що не ставлять ".

"Люди хочуть бути людьми, а не народом, як висловлюється наша влада", - зазначила вона.

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Також Тіхановська зазначила, що в Білорусі вже були спроби провести мирні акції і в 2010 році, і в 96-му, але їх придушували.

"У цьому році ситуація змінилася. По-перше, стало дуже багато інформації, вона швидко поширюється. Такого ні в 2010-му, ні раніше не було. У 2010 році дуже жорстоко придушили протести. Зараз про Майдан говорити не варто. У нас є цивілізовані методи вирішення питань. Ми хочемо все робити законно.

Ніхто не хоче крові, ніхто не хоче, щоб страждали люди. Нам останнім часом демонструють і танки, і війська, але це нікому не треба. Я не хочу, щоб люди таким чином постраждали. Для того щоб цього не сталося, досить провести чесні вибори. Хіба ми багато просимо?"- сказала кандидатка в президенти Білорусі.

Тіхановська зазначила, що при тому, що влада весь час лякає народ революцією і "майданом", ніхто не хоче ніякого "майдану".

"Хто говорить про "майдан"? Тільки з екранів телевізорів. Ніхто не хоче ніякого "майдану". Це він лякає бабусь, дідусів, людей, які дивляться телевізор, що ми "майдануті". Ніхто з нас жодного разу не сказав слово "майдан".

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Ми бачимо, що люди вийшли підтримати незареєстрованих кандидатів. Люди вийшли просто стояти, і таке поводження з ними з боку ОМОНу - злочин. Люди розуміють, що виходити на Площі рівносильно смерті. Президенту може вистачити розуму, щоб вивести проти наших людей танки. Це нікому не треба.

Є ж інші законні способи боротьби. У нас можуть бути страйки, тому що ми захищаємо своє право вибирати. Це прописано в Конституції, яка, на жаль, не працює. Ніхто не хоче підставлятися під кулі. А влада цей наказ, думаю, запросто віддасть", - повідомила кандидатка в президенти Білорусі.

Раніше лідерка об'єднаної опозиції і кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська пообіцяла, що після вступу на посаду президента вона вживе заходів для збереження стабільності і створення умов для проведення чесних виборів: призначить нових членів ЦВК, оголосить про перехідний період, запустить процес проведення референдуму про повернення до початкової редакції Конституції 1994 року.

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30 липня в центрі Мінська відбувся передвиборчий мітинг-концерт опозиції, зібравши рекордну кількість білорусів. За оцінками правозахисників з центру "Весна", на заході на підтримку Тіхановської зібралося 63 тисячі осіб.

Президентські вибори в Білорусі заплановано на 9 серпня. Лукашенко, який іде на шостий термін, заявив, що голосування пройде чесно.