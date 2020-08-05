Позов в ОАСК про скасування реєстрації "Слуги народу" - публічне приниження Вовком президента, - Шабунін
Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк публічно принижує президента Володимира Зеленського, шантажуючи його напередодні місцевих виборів.
Про це пише у фейсбуці глава громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
Приводом до такого висновку стало те, що в ОАСК надійшов позов про анулювання свідоцтва партії "Слуга народу".
"Якщо (генпрокурор. - Ред.) Ірина Венедіктова забере справу в НАБУ або не підпише подання до ВРП (про відсторонення Вовка і ко) - значить президент прогнувся під шантаж "політичних шльондр" з ОАСК. А це означає, що Зеленський - пусте місце, а не президент", - вважає Шабунін.
Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.
Вища рада правосуддя закликала НАБУ не брати участь в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя". Через те, що трьох членів ВСП викликали на допит у справі ОАСК, Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генпрокурора.
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ментовполицаев,то захват банка,теперь захват судебной власти.Когда уже последняя серия этого сериала будет,где будут захватывать офис президента,а Рюкзаков,аки Брюс Уиллис будет всех спасать.
чого і куди він лізе зі своїми визначеннями - це ж не його питання.
На шабуні, як на антикорупціонерові ставте ЖИРНИЙ ХРЕСТ
Це Ленінська риторика. Ленін, як відомо, також був "політичною проституткою." Не минула ця доля й уклоніста Шабуніна.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200021?index=4&rangeSize=1&fbclid=IwAR1UX6X_KjzkHBmRkBvo7f_nH9idSmP3H079GKB5FccyRupF5ll_S2-Z22s http://publication.pravo.gov.ru/Document/…/0001202003200021…
Так как пока что не слышно о конфискации угодий Зеленскиого, Медведчука и прочих "украинских" политиков
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-567f199220e4?fbclid=IwAR1uzzwtVe5CP32jPxIp3N68GkTlhgs-7lURbR5LcC8QJR_dEqjsgBzQO8Q https://declarations.com.ua/…/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-…
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_bed4326c-8509-4ba6-85a3-3af2fb61678b?fbclid=IwAR2XZY6ZaGsI5RvnHEKdSCIrAIOjjYCHWTJ7albGKi37pfbeC-********* https://declarations.com.ua/…/nacp_bed4326c-8509-4ba6-85a3-…
открытым остается вопрос - у них есть гражданство РФ, которое они скрыли при выдвижении на выборные должности ?
Цель: досрочные выборы, на которых власть в стране должны захватить ЗаЖоПники.
Но они забыли, что ни даунбасят, ни крымчан не будет в списке избирателей.
Астанавитесь!
Страной управляет Ермак-мудак
Оно и понятно, потому что при порошенко никто этого вовка и не собирался судить.
А теперь вовк в бегах
А він що не пусте місце на зараз??? Смішно, він (ЗЕЛЕНСЬКИЙ) і є ПУСТЕ МІСЦЕ!!!!