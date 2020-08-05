Позов в ОАСК про скасування реєстрації "Слуги народу" - публічне приниження Вовком президента, - Шабунін

Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк публічно принижує президента Володимира Зеленського, шантажуючи його напередодні місцевих виборів.

Про це пише у фейсбуці глава громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

Приводом до такого висновку стало те, що в ОАСК надійшов позов про анулювання свідоцтва партії "Слуга народу".

"Якщо (генпрокурор. - Ред.) Ірина Венедіктова забере справу в НАБУ або не підпише подання до ВРП (про відсторонення Вовка і ко) - значить президент прогнувся під шантаж "політичних шльондр" з ОАСК. А це означає, що Зеленський - пусте місце, а не президент", - вважає Шабунін.

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Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

Вища рада правосуддя закликала НАБУ не брати участь в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя". Через те, що трьох членів ВСП викликали на допит у справі ОАСК, Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генпрокурора.