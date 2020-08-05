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Позов в ОАСК про скасування реєстрації "Слуги народу" - публічне приниження Вовком президента, - Шабунін

Позов в ОАСК про скасування реєстрації

Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк публічно принижує президента Володимира Зеленського, шантажуючи його напередодні місцевих виборів.

Про це пише у фейсбуці глава громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

Приводом до такого висновку стало те, що в ОАСК надійшов позов про анулювання свідоцтва партії "Слуга народу".

"Якщо (генпрокурор. - Ред.) Ірина Венедіктова забере справу в НАБУ або не підпише подання до ВРП (про відсторонення Вовка і ко) - значить президент прогнувся під шантаж "політичних шльондр" з ОАСК. А це означає, що Зеленський - пусте місце, а не президент", - вважає Шабунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експертиза підтвердила, що на плівках НАБУ говорить глава ОАСК Вовк, - Маселко

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Восьми суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

Вища рада правосуддя закликала НАБУ не брати участь в "інформаційній кампанії", яка "підриває авторитет правосуддя". Через те, що трьох членів ВСП викликали на допит у справі ОАСК, Вища рада правосуддя звернулася до Офісу генпрокурора.

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) Шабунін Віталій (538) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+37
Янелох и так и этак пустое место, а не президент...
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05.08.2020 11:52 Відповісти
+26
А кто еще не унизил "величайшего"? В очередь, не толпитесь
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05.08.2020 11:53 Відповісти
+25
Позов в ОАСК про скасування реєстрації "Слуги народу" - публічне приниження Вовком президента - Цензор.НЕТ 6732
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05.08.2020 11:57 Відповісти
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Значит посмотрим дальнейшее развитие событий.
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05.08.2020 11:49 Відповісти
Обосцится или нет?

Иск в ОАСК об отмене регистрации "Слуги народа" - публичное унижение Вовком президента - Цензор.НЕТ 4046
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05.08.2020 11:54 Відповісти
Так как оно сцытся постоянно, будет трудно определить момент обсцыкания по теме затронутого вопроса.
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05.08.2020 12:13 Відповісти
Мендельвошка зорко следит за этим и постоянно меняет ему трусы-памперсы.
Позов в ОАСК про скасування реєстрації "Слуги народу" - публічне приниження Вовком президента, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5501
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05.08.2020 12:21 Відповісти
у тому, що обдзюриться жодних сумнівів, от тільки коли - зразу чи через півгодини?
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05.08.2020 12:39 Відповісти
Тебе нраицца зол.дождь?Уйди, извращенец.
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05.08.2020 13:07 Відповісти
Не суди всех по себе. Смачного.
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05.08.2020 14:01 Відповісти
Астанавитесь,а то уже от попкорна воротит.То захват заложников,то захват в заложники ментов полицаев,то захват банка,теперь захват судебной власти.Когда уже последняя серия этого сериала будет,где будут захватывать офис президента,а Рюкзаков,аки Брюс Уиллис будет всех спасать.
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05.08.2020 12:00 Відповісти
Попытается посадить - Вовк расскажет как у Игорь Валерича получилось выиграть безнадежные судебные дела. А не посадит - ходить обоссаным.
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05.08.2020 12:11 Відповісти
ЗНАЧИТЬ ШАБУНЯ - ЛІГ ПІД ЗЕ
чого і куди він лізе зі своїми визначеннями - це ж не його питання.
На шабуні, як на антикорупціонерові ставте ЖИРНИЙ ХРЕСТ
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05.08.2020 13:33 Відповісти
Скоро из Москвы приедет судья посадивший Юлю....Киреев кажись... а Судьи кто?
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05.08.2020 11:51 Відповісти
Это не унижение, это "опускание", в том числе, арахамий и всяких остальных "велюровых"...
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05.08.2020 11:52 Відповісти
Янелох и так и этак пустое место, а не президент...
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05.08.2020 11:52 Відповісти
А кто еще не унизил "величайшего"? В очередь, не толпитесь
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05.08.2020 11:53 Відповісти
Позов в ОАСК про скасування реєстрації "Слуги народу" - публічне приниження Вовком президента, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1364
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05.08.2020 12:28 Відповісти
От і побачимо, хто лох, а хто нелох.
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05.08.2020 11:54 Відповісти
как же шабунин переживает за имидж прзюдента))) Любо посмотретть
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05.08.2020 11:54 Відповісти
Зеле не упавшему на колени перед КГБстом Нобелевский комитет присудит премию Мира за официальную сдачу Крыма
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05.08.2020 11:54 Відповісти
Бубочка получай то что заслужили!!!!!
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05.08.2020 11:56 Відповісти
"политических проституток"

Це Ленінська риторика. Ленін, як відомо, також був "політичною проституткою." Не минула ця доля й уклоніста Шабуніна.
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05.08.2020 11:57 Відповісти
Позов в ОАСК про скасування реєстрації "Слуги народу" - публічне приниження Вовком президента - Цензор.НЕТ 6732
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05.08.2020 11:57 Відповісти
Хатынка Януковича в Крыму....Позов в ОАСК про скасування реєстрації "Слуги народу" - публічне приниження Вовком президента - Цензор.НЕТ 9214А это вилли Медведчука в Крыму...Живут же люди.... Позов в ОАСК про скасування реєстрації "Слуги народу" - публічне приниження Вовком президента - Цензор.НЕТ 3279
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05.08.2020 12:02 Відповісти
Киево-Печерская лавра - это вилла Медведчука в Крыму? Алкаш, бросай пить
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05.08.2020 12:18 Відповісти
Согласно указа президента РФ РФ от 20.03.2020 № 201 по которому иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками в оккупированном Крыму.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200021?index=4&rangeSize=1&fbclid=IwAR1UX6X_KjzkHBmRkBvo7f_nH9idSmP3H079GKB5FccyRupF5ll_S2-Z22s http://publication.pravo.gov.ru/Document/…/0001202003200021…
Так как пока что не слышно о конфискации угодий Зеленскиого, Медведчука и прочих "украинских" политиков
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-567f199220e4?fbclid=IwAR1uzzwtVe5CP32jPxIp3N68GkTlhgs-7lURbR5LcC8QJR_dEqjsgBzQO8Q https://declarations.com.ua/…/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-…
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_bed4326c-8509-4ba6-85a3-3af2fb61678b?fbclid=IwAR2XZY6ZaGsI5RvnHEKdSCIrAIOjjYCHWTJ7albGKi37pfbeC-********* https://declarations.com.ua/…/nacp_bed4326c-8509-4ba6-85a3-…
открытым остается вопрос - у них есть гражданство РФ, которое они скрыли при выдвижении на выборные должности ?
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05.08.2020 13:47 Відповісти
Хатынка Януковича в Крыму....Позов в ОАСК про скасування реєстрації "Слуги народу" - публічне приниження Вовком президента - Цензор.НЕТ 2719А это вилли Медведчука в Крыму...Живут же люди.... Позов в ОАСК про скасування реєстрації "Слуги народу" - публічне приниження Вовком президента - Цензор.НЕТ 426
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05.08.2020 12:02 Відповісти
А че,Мертвечук попом устроился работать?Чё он в церкви живет?
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05.08.2020 12:13 Відповісти
Ну да, это такой троллинг - мол, смотрите, я беден аки церковная мышь!
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05.08.2020 13:21 Відповісти
Знаем мы таких мышей.Такие мыши сожрали 2700 вагонов зерна из Госрезерва и даже не высрались.
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05.08.2020 14:43 Відповісти
воно і так пусте місце, теж мені секрет
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05.08.2020 12:08 Відповісти
Это идёт точно в соответствии с линией "партии Шария": тот тоже гнёт линию что Зеля - не президент.
Цель: досрочные выборы, на которых власть в стране должны захватить ЗаЖоПники.
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05.08.2020 12:10 Відповісти
Шарий бубочку размазывает как дерьмо на асфальте! Не нужно было решаться с Медведчуком и ТД и не мочить Петю.
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05.08.2020 12:13 Відповісти
отож... а чёрту Баканову залепили глаза баксами, шоб не видел антиукраинской хрени на ТВ.
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05.08.2020 12:14 Відповісти
Да, у ЗаЖОПников сейчас эйфория и пик популярности среди ваты.
Но они забыли, что ни даунбасят, ни крымчан не будет в списке избирателей.
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05.08.2020 12:16 Відповісти
Шарий бубочку размазывает как дерьмо на асфальте! Не нужно было икшатьсяя с Медведчуком и ТД и не мочить Петю.
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05.08.2020 12:13 Відповісти
А как по мне, это очередная схемка поднятия канализационного рейтинга Зеленского.
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05.08.2020 12:14 Відповісти
об зелю даже кадыркин ноги вытирает.
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05.08.2020 12:20 Відповісти
Позов в ОАСК про скасування реєстрації "Слуги народу" - публічне приниження Вовком президента, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5620
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05.08.2020 12:23 Відповісти
еще до выборов было понятно, что зЭ - пустое место. Жаль, что некоторые начинают прозревать только сейчас, а некоторые еще вообще не начали
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05.08.2020 12:25 Відповісти
А кто президент ..? Шабунин не уточнил
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05.08.2020 12:25 Відповісти
Опять Зеля потерпевший и униженный.
Астанавитесь!
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05.08.2020 12:25 Відповісти
То,что оно-пустое место,было понятно до выборов.Вопрос,кого поддержит Одичалая отара 73% на следующих выборах?
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05.08.2020 12:29 Відповісти
На позапрошлых выборах одичалая отара , более 50%, проголосовала за порошенко. Потом к этой отаре добавились еще более 20%, и вуаля, эта же отара проголрсовала за Зеленского.
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05.08.2020 14:43 Відповісти
А вы чьих будете?И если уж собрались дать ответ на вопрос другого комментатора,то соблаговолите сей вопрос прочесть!
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05.08.2020 15:18 Відповісти
а причем тут Зеленский??
Страной управляет Ермак-мудак
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05.08.2020 12:35 Відповісти
А навіщо 73? обрали президентом Єрмака?
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06.08.2020 08:45 Відповісти
унизить так как он себя унизил, уже не под силу никому, так что паленый грантовый холуй, успокойся.
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05.08.2020 13:17 Відповісти
"Зеленский - пустое место, а не президент" подпишет или нет, это и так все знают
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05.08.2020 13:18 Відповісти
Сколько нового асфальта укладывается на дорогах ...
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05.08.2020 13:19 Відповісти
клован настолько нелох, что даже шавка шабунин пытается его на слабо взять)))
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05.08.2020 13:19 Відповісти
шабунин конченая проститутка
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05.08.2020 13:50 Відповісти
і що, це теж потрібна професія...
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06.08.2020 09:11 Відповісти
""Если (генпрокурор. - Ред.) Ирина Венедиктова заберет дело у НАБУ или не подпишет представление в ВСП (об отстранении Вовка и ко.) - значит президент прогнулся под шантаж "политических проституток" из ОАСК. А это значит, что Зеленский - пустое место, а не президент", - считает Шабунин.Источник: https://censor.net/n3212008
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05.08.2020 14:01 Відповісти
Шабунін підійшов до рубікону? В мене просте питання, а цей лайномет грантоїдний таким вимогливим став через безпредел, що розвів Зеленський, чи після того, як йому хату спалили?
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06.08.2020 09:11 Відповісти
вопрос философский....
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06.08.2020 10:04 Відповісти
"Аж так принижувати порошенко вовк собi не дозволяв".
Оно и понятно, потому что при порошенко никто этого вовка и не собирался судить.
А теперь вовк в бегах
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05.08.2020 14:03 Відповісти
Зате при Пеці у бігах був господар Вовка - Портнов, а при Зелі, Портнов тут, а пішак у бігах.
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06.08.2020 10:07 Відповісти
То ,что вовк тот ещё прохиндей сомнений нет, но то ,что партейка слуг народа появилась как черт с табакерки , крути не крути этого не отнять. Вот вчера этой партейки не было,а сегодня бац и появилась.
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05.08.2020 15:31 Відповісти
Это маленькое ЗЕленое ЧМО мало того что не презедент, а пустое место. Это никчемное, трусливое, завистливое и мерзкое существо, которое не уважают не только мировые политики, но и граждане Украины. В общем большая дрянь и цена ему - дерьмо.
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06.08.2020 06:55 Відповісти
А это значит, что Зеленский - пустое место, а не президент", - считает Шабунин.Источник: https://censor.net/n3212008

А він що не пусте місце на зараз??? Смішно, він (ЗЕЛЕНСЬКИЙ) і є ПУСТЕ МІСЦЕ!!!!
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06.08.2020 07:58 Відповісти
Cоколова,Поярков,Домбровский, а теперь еще и Вовк.Пора вводить уголовную ответственность для тех кто гнет маты на зезидента.
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06.08.2020 08:11 Відповісти
Пішов нах.р твій президент. Він слуга народу, а не господар. Господар в Україні - українець. Якщо якийсь криворіжський малорос це підзабув, то нехай у Овоча в Ростові запитає...
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06.08.2020 08:44 Відповісти
Він не мій президент
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06.08.2020 08:57 Відповісти
і це добре!
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06.08.2020 08:59 Відповісти
Кловун живе відосиками, рейтингом і самопіаром. Тому подібний позов, є дуже гарним тролінгом. Скоріше за усе, з нього почнеться нова епоха президентства Зеленського. Тепер будуть тупо тролити і рвати його же методами.
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06.08.2020 08:43 Відповісти
Прилетела ответочка на игрушечки бубочки в "уголовные дела"
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06.08.2020 09:11 Відповісти
Я так розумію корупції в Україні вже нема якщо Шабунін переживає за приниження президента
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06.08.2020 09:31 Відповісти
 
 