Світ не має права заплющувати очі на реабілітацію Сталіна і цензуру історії в Росії, - МЗС
5 серпня Україна вшановує пам'ять жертв Великого сталінського терору. Саме в цей день в 1937 р. набула чинності постанова Політбюро ЦК ВКП (б) "Про антирадянські елементи", яка запустила маховик масового знищення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС України.
"Жертвами репресій стали мільйони людей. Від несправедливого арешту, концтаборів і страти не був застрахований ніхто, адже метою терору було зламати всіх, вбити саму можливість мати власну думку.
В Україні Великий терор став продовженням Голодомору, але головний удар був спрямований не на селянство, а на інтелектуальну еліту нації. Репресії в Україні були особливо жорстокими, адже Кремль намагався упокорити бунтівну українську націю, яка щойно здійснила спробу утворити свою незалежну державу.
Внаслідок рішення, прийнятого 5 серпня 1937 року протягом кількох днів жовтня-листопада у карельському урочищі Сандармох було страчено майже триста представників української інтелігенції - вчених, митців, державних діячів. Серед них творець модерного українського театру Лесь Курбас, поет-неокласик Микола Зеров, драматург Микола Куліш, письменники Валер’ян Підмогильний, Марко Вороний, Олекса Слісаренко, яких ми називаємо "розстріляним відродженням"", - йдеться в повідомленні.
В МЗС також зазначили, що на жаль, антигуманні репресії свободи слова та вираження поглядів не відійшлив минуле з розпадом СРСР. Сьогодні в Росії активно відроджується культ Сталіна, а політика історичної пам’яті спрямована на замовчення, применшення або виправдання злочинів радянської влади. Більше того, репресії в дусі сталінського НКВД тривають і сьогодні. Окупувавши Крим і частину Донбасу, Росія провадить на цих територіях масові репресії. "Убивства, зникнення людей, арешти, несправедливі суди та жорстокі тортури стали там повсякденним явищем. Жертвою переслідувань у Криму стала ціла нація – кримські татари, корінний народ півострова. Ця політика стала продовженням злочину депортації кримськотатарського народу 1944 року".
" Особливу увагу всього світу мають привертати непоодинокі випадки політичних переслідувань в Росії тих, хто бореться за встановлення історичної справедливості. Так 22 липня цього року за сфабрикованими звинувачуваннями було засуджено до трьох з половиною років ув’язнення відомого історика та правозахисника Юрія Дмитрієва, який власне й відкрив усьому світові правду про репресії в урочищі Сандармох. Саме тридцятилітня діяльність Дмитрієва з викриття злочинів радянського режиму під час Великого терору і стала справжньою причиною його переслідувань", - йдеться в коментарі.
"Міжнародна спільнота не має права заплющувати очі на такі кричущі порушення прав людини в Росії, на згортання демократії, реабілітацію Сталіна та цензурування історії. Адже сталінський дух необхідний нинішньому керівництву Кремля для того, щоб забезпечити собі необмежену владу, а також реалізувати свої агресивні плани відродження російської імперії", - резюмували в пресслужбі МЗС України.
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А тут, чин чинарьом. Ризький мір. 1921 рік. Лєнін у руля.
Кац тисне кнопку унітаза, і самозливається.
Бро, знай з ким, ти дискутуєш.
І так, про сильних лідерів. В США після депресії 1929 року теж було не надто солодко. Але чомусь Рузвельт восстановив США без ГУЛАГу і колективізації! І навіть совку при цьому допомагав Дніпрогес будувати!
І Німеччина в 1945 була в ще більшій розрусі, але Аденауер теж її восстановив без ГУЛАГу і колективізації!
Ось фотка Мерседеса 1954 року - всього 9 років знадобилося Німеччині, щоб перейти від розрухи і руїн до будівництва ось таких технологічних шедеврів. До речі, аналогів цього 65-річного Мерса не було ані в СССР до 1991 року! І навіть ******* Лади йому програють за багатьма характеристиками.
А заслуга в отправке Гагарина в космос - это заслуга фон Брауна, чья документация была похищена спецслужбами ссср. И, да, жрать при этом народу было нечего
В США туалетний папір навіть зеки в 50-х роках отримували! Або є архівні кадри часів Другої світової, де американські солдати цим папером кидаються!
А ще Японія році так в 1955 робила менше машин чи телевізорів, ніж ссср, а вже році в 1965 - в рази більше! А мабуть Японію війна більше розрушила, ніж совок...
В 2019г. украинцы "протерли" 684 млн. рулонов туалетной бумаги. Сколько трудо, энерго ... затрат, и всё в сортир.
Начіталі-с...
Вєрім, вєрім.
Тілько чому, кацапи, подовжили, ще на 70 років, заборону на оприлюднення документи про «Вєлікую Атєчєствєнною»?
COVID, например.
Там працювали вивезені з Німеччини «трофейні» вчені з КБ Вернера фон Брауна.
Головним там був, заступник Брауна, Гельмут Гертруп.
Міжконтинентальна ракета Р7, це по суті ракета Гертрупа G5.
А неосвіченого і малограмотного прапорщика Калашнікова вибрали чисто мордою торгувати - подивіться, ось простий пролєтарій такий крутий автомат зробив!
І так, після АК-47 цей "народний самородок" Калашніков не винайшов НІФІГА!