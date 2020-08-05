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Світ не має права заплющувати очі на реабілітацію Сталіна і цензуру історії в Росії, - МЗС

Світ не має права заплющувати очі на реабілітацію Сталіна і цензуру історії в Росії, - МЗС

5 серпня Україна вшановує пам'ять жертв Великого сталінського терору. Саме в цей день в 1937 р. набула чинності постанова Політбюро ЦК ВКП (б) "Про антирадянські елементи", яка запустила маховик масового знищення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС України.

"Жертвами репресій стали мільйони людей. Від несправедливого арешту, концтаборів і страти не був застрахований ніхто, адже метою терору було зламати всіх, вбити саму можливість мати власну думку.

В Україні Великий терор став продовженням Голодомору, але головний удар був спрямований не на селянство, а на інтелектуальну еліту нації. Репресії в Україні були особливо жорстокими, адже Кремль намагався упокорити бунтівну українську націю, яка щойно здійснила спробу утворити свою незалежну державу.

Внаслідок рішення, прийнятого 5 серпня 1937 року протягом кількох днів жовтня-листопада у карельському урочищі Сандармох було страчено майже триста представників української інтелігенції - вчених, митців, державних діячів. Серед них творець модерного українського театру Лесь Курбас, поет-неокласик Микола Зеров, драматург Микола Куліш, письменники Валер’ян Підмогильний, Марко Вороний, Олекса Слісаренко, яких ми називаємо "розстріляним відродженням"", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не каже про 400 тис. росіян, що воювали на боці Третього рейху, - заступник глави МЗС Боднар

В МЗС також зазначили, що на жаль, антигуманні репресії свободи слова та вираження поглядів не відійшлив минуле з розпадом СРСР. Сьогодні в Росії активно відроджується культ Сталіна, а політика історичної пам’яті спрямована на замовчення, применшення або виправдання злочинів радянської влади. Більше того, репресії в дусі сталінського НКВД тривають і сьогодні. Окупувавши Крим і частину Донбасу, Росія провадить на цих територіях масові репресії. "Убивства, зникнення людей, арешти, несправедливі суди та жорстокі тортури стали там повсякденним явищем. Жертвою переслідувань у Криму стала ціла нація – кримські татари, корінний народ півострова. Ця політика стала продовженням злочину депортації кримськотатарського народу 1944 року".

" Особливу увагу всього світу мають привертати непоодинокі випадки політичних переслідувань в Росії тих, хто бореться за встановлення історичної справедливості. Так 22 липня цього року за сфабрикованими звинувачуваннями було засуджено до трьох з половиною років ув’язнення відомого історика та правозахисника Юрія Дмитрієва, який власне й відкрив усьому світові правду про репресії в урочищі Сандармох. Саме тридцятилітня діяльність Дмитрієва з викриття злочинів радянського режиму під час Великого терору і стала справжньою причиною його переслідувань", - йдеться в коментарі.

Також дивіться: Терористи "ДНР" хочуть "прикрасити" фасади будинків Сталіним і радянськими маршалами. ФОТО

"Міжнародна спільнота не має права заплющувати очі на такі кричущі порушення прав людини в Росії, на згортання демократії, реабілітацію Сталіна та цензурування історії. Адже сталінський дух необхідний нинішньому керівництву Кремля для того, щоб забезпечити собі необмежену владу, а також реалізувати свої агресивні плани відродження російської імперії", - резюмували в пресслужбі МЗС України.

Автор: 

історія (1071) МЗС (4183) Сталін (145) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
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Оскільки інформація про готовність ізраїльської компанії Ельбіт модернізувати українські літаки в пресі вже з'явилася, то я можу собі дозволити дещо про це написати, бо був, так склалося, дотичний до процесу.

По-перше, це новина минулого року. Все вирішилося під час зустрічі Порошенка з Нетаніягу в січні 2019. Не знаю, чи були з нашого боку люди, котрі вірили, що таке можливо. Адже доти жодна країна цивілізованого світу на такий рівень військової співпраці з Україною не наважувалася - саме через небажання псувати стосунки з Путіним. А для Ізраїля балансування показної доброзичливості й дипломатичності з підспудною жорсткістю й непоступливістю в стосунках з РФ є одним із центральних принципів безпекової політики. Дозвіл на експорт таких технологій, котрі кардинально міняли співвідношення сил ВПС двох країн у, фактично, військовому конфлікті, являло дуже великий ризик для Ізраїля.

Однак Турчинов, Полторак, Муженко і Пашинський переконали Порошенка (це було не складно) ризикнути. І той дав команду МЗС готувати це питання на обговорення під час візиту в Єрусалим. Отже, Порох попросив - а Бібі взяв і погодився. Що цьому сприяло, ненависть (добре прихована) до Путіна, котрий тісно взаємодіє з усіма ворогами Ізраїля, дипломатичні таланти Порошенка чи лобістські зусилля компанії Ельбіт, зацікавленої в контрактах з Україною, ми навряд чи взнаємо (можливо, всі фактори разом), та команда міністерству оборони видати всі необхідні експортні дозволи прозвучала.

На цьому добрі новини для вас у мене закінчуються. День інавгурації новообраного президента українська делегація, котра направлялася в Ізраїль з цього приводу, зустріла в літаку. А коли він приземлився, український парламент уже був розпущений, і більшість посадових осіб заплановані зустрічі з делегацією відмінили. Ельбіт і Міністерство оборони, щоправда, були цілком конструктивні й усі свої попередні зобов'язання підтвердили.

Але в Україні в наступні місяці змінилися практично всі посадові особи, відповідальні за цей мегапроект. Молода команда визначила нові пріоритети. Замість створення нових ракет і модернізації літаків, що могло гарантувати від російської військової інвазії - «просто перестати стріляти». Про які міжнародні мегапроекти ми говоримо, якщо ці імпотенти досі з держоборонзамовленням на 2020 визначитися не можуть?

Одним словом, коли читатимете новину про «Ізраїль підтвердив готовність модернізувати українські літаки», знайте, що вона із попереднього життя.

Того, де Україна ще намагалася відстояти свій суверенітет.

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE_%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZV71t81VwCEdwPLni5cYqTkESCK6EHL3Ka39DBcS5tVMrLBNfszJe_nJ1cguYFoguh2-lvFUj3CIRoD66nWSzlr3hhfNraSm_4jEuFSr-Sx8BA0RoVV8UbC52KH-I9v53TSUe1DWYlvAGbs6Xu7fEnK72DpiyMPEQY9iJzf-jXQwYpkWkWvqOPLC_Kd5j759Co&__tn__=*NK-R #читаємо_вголос Автор: Карл Волох
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05.08.2020 12:16 Відповісти
+5
Вечная память замученным и просто не дожившим свой положенный жизненный срок. В том числе и моим обоим дедам!
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05.08.2020 12:18 Відповісти
+5
Та все давно знают что ты идиот.
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05.08.2020 12:19 Відповісти
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Ну так тоді відкриваємо карту УНР зразка 1919, так там і всі "тєррироріі, коториє дал Лєнін і Сталін", і Таганрог, і Курськ, і Кубань!
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05.08.2020 13:29 Відповісти
«Ви всьо врьоті !»
А тут, чин чинарьом. Ризький мір. 1921 рік. Лєнін у руля.
Кац тисне кнопку унітаза, і самозливається.
Бро, знай з ким, ти дискутуєш.
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05.08.2020 13:43 Відповісти
Ну про восстановлення країни - так її уже потроху відновив після війни НЕП. Сталін ж звернув НЕП - одну із небагатьох нормальних ініціатив комуняк. Бо люди мали можливість займатися малим бізнесом. Совок ожив завдяки НЕПу!

І так, про сильних лідерів. В США після депресії 1929 року теж було не надто солодко. Але чомусь Рузвельт восстановив США без ГУЛАГу і колективізації! І навіть совку при цьому допомагав Дніпрогес будувати!

І Німеччина в 1945 була в ще більшій розрусі, але Аденауер теж її восстановив без ГУЛАГу і колективізації!
Ось фотка Мерседеса 1954 року - всього 9 років знадобилося Німеччині, щоб перейти від розрухи і руїн до будівництва ось таких технологічних шедеврів. До речі, аналогів цього 65-річного Мерса не було ані в СССР до 1991 року! І навіть ******* Лади йому програють за багатьма характеристиками.

Світ не має права заплющувати очі на реабілітацію Сталіна і цензуру історії в Росії, - МЗС - Цензор.НЕТ 2181
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05.08.2020 12:58 Відповісти
Гитлеровскую Германию разгромила Антигитлеровская коалиция, где ведущую роль играли США и Великобритания, которые воевали с нацизмом и фашизмом с 1939 года, когда ссср был союзником нацистской германии.
А заслуга в отправке Гагарина в космос - это заслуга фон Брауна, чья документация была похищена спецслужбами ссср. И, да, жрать при этом народу было нечего
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05.08.2020 12:59 Відповісти
Цікавий факт: в 1969 році американці на Місяць полетіли, а в совку тільки в 1969 запустили в виробництво туалетний папір)))
В США туалетний папір навіть зеки в 50-х роках отримували! Або є архівні кадри часів Другої світової, де американські солдати цим папером кидаються!
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05.08.2020 13:01 Відповісти
Та я в курсе всего, ну или почти всего. Этот "чигрин" - мордовский поц, ни один украинец не поминает сралина кроме как с добавлением ругательных эпитетов. Все достижения совка - это или копирование или банальная кража достижений "загнивающего запада" Сотни примеров.
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05.08.2020 13:09 Відповісти
Та й не для нього пишу, а для всіх...
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05.08.2020 13:12 Відповісти
А японцы до сих пор не пользуются туалетной бумагой.
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05.08.2020 13:12 Відповісти
Ну в них біде були ще тоді, коли у совку не було туалетного паперу...

А ще Японія році так в 1955 робила менше машин чи телевізорів, ніж ссср, а вже році в 1965 - в рази більше! А мабуть Японію війна більше розрушила, ніж совок...
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05.08.2020 13:18 Відповісти
Вот и я говорю, Япония умнее совка и США вместе взятых!
В 2019г. украинцы "протерли" 684 млн. рулонов туалетной бумаги. Сколько трудо, энерго ... затрат, и всё в сортир.
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05.08.2020 13:23 Відповісти
Решающую роль в разгроме нацистов сыграл именно СССР. именно на Восточном фронте Гитлер и союзники понесли наиболее тяжелые потери и именно там произошли первые сокрушительные поражения Вермахта повлекшие за собой коренной перелом в войне под Москвой 1941м и под Сталинградом( Волгоград) в 1942г. союзником Гитлера СССР никогда не был . лишь имел общий интерес время от времени когда было выгодно.
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05.08.2020 13:15 Відповісти
«Скаскі кацяпськіх історіков».
Начіталі-с...
Вєрім, вєрім.
Тілько чому, кацапи, подовжили, ще на 70 років, заборону на оприлюднення документи про «Вєлікую Атєчєствєнною»?
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05.08.2020 13:31 Відповісти
Взагалі-то, перша серйозна поразка Німеччини - це битва за Британію...
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05.08.2020 13:50 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/specials/bob/bob_raf.shtml
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05.08.2020 14:19 Відповісти
Світу наплювати на ядерне роззброєння, на Будапештські гарантії, на окупацію РФ Абхазії, Осетії, Придністров'я, а він буде той світ перейматись якимсь Сталіним чи Гітлером? Тому ВВП і почув смак анексій коли нічого не потрібно робити, а просто віджати у тупого чи маленького сусіда.
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05.08.2020 12:48 Відповісти
У Мира другие проблемы!
COVID, например.
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05.08.2020 13:10 Відповісти
це одно з найголовніших пунктів за що я ненавиджу виродків-кацапів щоб вони виздихали в страшних корчах...
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05.08.2020 13:34 Відповісти
Щодо космонавтики в СРСР, то центр її був на острові Городомля.
Там працювали вивезені з Німеччини «трофейні» вчені з КБ Вернера фон Брауна.
Головним там був, заступник Брауна, Гельмут Гертруп.
Міжконтинентальна ракета Р7, це по суті ракета Гертрупа G5.
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05.08.2020 13:39 Відповісти
Та навіть Калаш зробив Хуго Шмайсер, якого вивезли з Німеччини і який кілька років пробув фактично в полоні в Удмуртії (хоча йому створили адекватні умови)...
А неосвіченого і малограмотного прапорщика Калашнікова вибрали чисто мордою торгувати - подивіться, ось простий пролєтарій такий крутий автомат зробив!

І так, після АК-47 цей "народний самородок" Калашніков не винайшов НІФІГА!
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05.08.2020 14:23 Відповісти
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