Дільничних інспекторів замінять поліцейські офіцери громади, вони будуть як шерифи, - радник Авакова Мартиненко
В Україні реформують інститут дільничного - його поступово замінюватимуть поліцейські офіцери громади, які працюватимуть за аналогією із шерифом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів радник голови МВС Арсена Авакова Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Поліція - це не тільки патрульна, це всі підрозділи, які є в системі Національної поліції, в тому числі й дільничні поліцейські. Зараз у нас запускається така нова форма - поліцейський офіцер громади, і з часом вона прийде на заміну дільничним офіцерам поліції, а дільничні у нас зараз так само працюють", - сказав він.
Мартиненко пояснив, чим відрізнятиметься одне від іншого.
"Поліцейський офіцер громади постійно перебуватиме на території громади ... і повністю з нею співпрацюватиме. І тут фінансування в тому числі лягає на громаду. Це за аналогією - місцевий шериф, який постійно з усіма спілкується", - розповів він
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Ааа, пардон... он, полицейский офицер громады, будет КАК шериф... пардон...
впрочем все равно они будут аваковским мусором.
так может ощина и выбирала бы себе шерифа ..а не мусор авакян.
а авакянский мусор отчитывается перед авакяном , но почему то оплачивается громадой ...зае.ись
Куди поділися раніше разрекламовані "робочи групи громадської ради при МВС"? Тихенько розформовані. І все інше від вас - брехня та нахібалово. А головне: так звані "шерифи" кому будуть підпорядковуваться? - МВС. А гроші хто буде платити? - місцева влада, тобто очильник громади. От й завершення формування дрібно-феодальної побудиво країни.. Хто гроші платить, на того й працюють..
Шерифы это выборная посада...и громада может выбрать...а может и не выбрать...
А тут мусора впариривают нам очередной лохотрон. Хотят скинуть зарплату мусоров на громады.
Шериф эти выборная должность! Его выбирает община!