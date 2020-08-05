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Дільничних інспекторів замінять поліцейські офіцери громади, вони будуть як шерифи, - радник Авакова Мартиненко

Дільничних інспекторів замінять поліцейські офіцери громади, вони будуть як шерифи, - радник Авакова Мартиненко

В Україні реформують інститут дільничного - його поступово замінюватимуть поліцейські офіцери громади, які працюватимуть за аналогією із шерифом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів радник голови МВС Арсена Авакова Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Поліція - це не тільки патрульна, це всі підрозділи, які є в системі Національної поліції, в тому числі й дільничні поліцейські. Зараз у нас запускається така нова форма - поліцейський офіцер громади, і з часом вона прийде на заміну дільничним офіцерам поліції, а дільничні у нас зараз так само працюють", - сказав він.

Мартиненко пояснив, чим відрізнятиметься одне від іншого.

"Поліцейський офіцер громади постійно перебуватиме на території громади ... і повністю з нею співпрацюватиме. І тут фінансування в тому числі лягає на громаду. Це за аналогією - місцевий шериф, який постійно з усіма спілкується", - розповів він

Також читайте: МВС має намір посилити контроль за обігом зброї в Україні

Автор: 

МВС (3513) Нацполіція (15287) реформи (3212) Володимир Мартиненко (6)


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Топ коментарі
+22
а нововведение вот в чем - "И тут финансирование в том числе ложится на общину"
так может ощина и выбирала бы себе шерифа ..а не мусор авакян.
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05.08.2020 12:43 Відповісти
+14
шериф - выборная должность и отчитывается перед громадой.

а авакянский мусор отчитывается перед авакяном , но почему то оплачивается громадой ...зае.ись
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05.08.2020 12:45 Відповісти
+13
Зашибись... получается что мусорских п...дарасов теперь еще и местный бюджет кормить будет. Даешь официального насильника и убийцу в каждое село! Ура товарищи!
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05.08.2020 12:43 Відповісти
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Именно как...
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05.08.2020 12:41 Відповісти
С двумя кольтами, звездой шерифа и на лошади ????
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05.08.2020 12:47 Відповісти
Циркова вистава "Рішуча рехворма правоохороних органів " триває !!))
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05.08.2020 12:59 Відповісти
Шпоры забыл... и шоб лицо светилось благородным цинизмом, шоб как Джохн Уэйн... и шобы стрелял, как Док Холидей в Окей Коралле... и шобы в команде скакал Юл Бриннер, Джеймс Коберн, Чарли Бронсон, Стив Маккейн, Роб Вонн и другие...
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05.08.2020 13:21 Відповісти
"Главное чтоби костюмчик сидел" !!))
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05.08.2020 13:23 Відповісти
Тогда добавить дембельские аксельбанты, погоны со вставками и ушитые галифе...шоб как пацан, а не говно
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05.08.2020 13:26 Відповісти
А ваще, вот так подумать, где шериф, и где Овуляков... при чем здесь? Как так? Исторически? Или на понтах? В ближайшей Польше, Венгрии, Словакии, Чехии, у немцев, у французов европейских есть шерифы????
Ааа, пардон... он, полицейский офицер громады, будет КАК шериф... пардон...
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05.08.2020 13:25 Відповісти
- Революция! - ответил бывший слепой. - Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтоб меня не обижали. Хороший был человек. Он теперь музыкальный критик. А сейчас! Разве можно связываться с милицией? Не видал хуже народа!(С)
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05.08.2020 13:45 Відповісти
так назвали бы шерифами - зачем изобратетаь велосипед.

впрочем все равно они будут аваковским мусором.
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05.08.2020 12:41 Відповісти
Який шеріф,навіщо захаращувати українську мову вселякою іноземщиною ?? Хіба сенс в назві?? )))
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05.08.2020 13:12 Відповісти
Зашибись... получается что мусорских п...дарасов теперь еще и местный бюджет кормить будет. Даешь официального насильника и убийцу в каждое село! Ура товарищи!
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05.08.2020 12:43 Відповісти
а нововведение вот в чем - "И тут финансирование в том числе ложится на общину"
так может ощина и выбирала бы себе шерифа ..а не мусор авакян.
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05.08.2020 12:43 Відповісти
Так и задумано. Теперь *шефир* будет собирать дань с местных холопов и отвозить ее Рюкзакову. А если шефир обосрется, то Рюкзаков умоет руки и скажет что нипричем, мол сама община выбрала такого шефира.
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05.08.2020 12:53 Відповісти
А нафіга шерифу кудись щось возити, якщо його призначає/вибирає громада?
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05.08.2020 22:30 Відповісти
И увольнять тоже И не как шериф а Закон про шерифов. А так маскарад и клоунадаза ваш счет.
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05.08.2020 16:11 Відповісти
Що означає «как»?
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05.08.2020 12:43 Відповісти
крышевать район будет!)))
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05.08.2020 12:44 Відповісти
Нема дільничого і в селі все спокійно, а ті зі своїх машин не вилазять. Чергові взяточники, у того самогонний апарат найде, у того два кіла моркви з сусіднього городу, нахіба таке потрібне.
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05.08.2020 12:44 Відповісти
А расследует,задерживает,охраняет кто-громада?
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05.08.2020 12:44 Відповісти
шериф - выборная должность и отчитывается перед громадой.

а авакянский мусор отчитывается перед авакяном , но почему то оплачивается громадой ...зае.ись
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05.08.2020 12:45 Відповісти
А прежних участковых куда, на биржу труда? По-моему, это обычная ротация старых кадров на новых. Будут трудоустраивать тех, кто "позеленее".
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05.08.2020 12:45 Відповісти
зачем на биржу ..повесят на шею местного бюджета
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05.08.2020 12:46 Відповісти
ОПЯТЬ БРЕХНЯ!(в плане что похожи на шерифов) КАК НЕ НАЗЫВАЙ МУСОРА ОН СЛУЖИТЬ БУДЕТ ТЕМ КТО ЕМУ ПЛАТИТ!!
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05.08.2020 12:47 Відповісти
Мартин, усі ваші реформи - один суцільний пшик.
Куди поділися раніше разрекламовані "робочи групи громадської ради при МВС"? Тихенько розформовані. І все інше від вас - брехня та нахібалово. А головне: так звані "шерифи" кому будуть підпорядковуваться? - МВС. А гроші хто буде платити? - місцева влада, тобто очильник громади. От й завершення формування дрібно-феодальної побудиво країни.. Хто гроші платить, на того й працюють..
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05.08.2020 12:48 Відповісти
Ви шо забули: проблемы индейцев шерифа не **..ть. але зарплату дай своечасно.
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05.08.2020 12:49 Відповісти
Дільничних інспекторів замінять поліцейські офіцери громади, вони будуть як шерифи, - радник Авакова Мартиненко - Цензор.НЕТ 2919
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05.08.2020 12:51 Відповісти
Американский шериф и украинский "шериф" - это две большущие разницы, и в обязанностях и в правах...
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05.08.2020 14:13 Відповісти
Старые песни о новом,при Луцике уже с помпой и пиаром толкали такую идею а потом как всегда спустили на тормозах.
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05.08.2020 12:51 Відповісти
По нашему, воевода? А староста будет решать кому как жить и сколько налогов платить. А во главе их будет восседать бурмистр. И сколько по вашему протянет украинская государственность при таком раздроблении на губернии? Дожили б***.
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05.08.2020 12:51 Відповісти
это как-то поможет бороться с алкошней на детских площадках и самогонными точками?
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05.08.2020 12:53 Відповісти
Поможет. Самогон подорожает.
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05.08.2020 13:07 Відповісти
Будь яке мито завжди сплачує споживач !!))
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05.08.2020 13:22 Відповісти
Як їх не називай, мусора залишаються мусорами. Див. результат рехформи аваківської поліції
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05.08.2020 12:54 Відповісти
Как шерифы не получится...
Шерифы это выборная посада...и громада может выбрать...а может и не выбрать...
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05.08.2020 13:00 Відповісти
Який шеріф, околодочний наглядач !!))
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05.08.2020 13:05 Відповісти
А вони хочуть, щоб "поліцейський офіцер" призначався на посаду, карався, заохочувався і підкорявся МВС, а годувала його громада... В результаті буде так: "Дали пістолет - і вертись, як хочеш... (але "конверт" неси нам, бо ми тобою розпоряджаємся...).
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05.08.2020 13:23 Відповісти
Ну не знаю, при СССР у нас в колгоспі був дільничий, то йому будинок збудував колгосп, зарплату колгосп платив, зерно давали йому, фактично ж виконував всі вказівки голови і був його охоронцем,голова вирішував, кого милувати, а кого-ні, можливо голова і районним щось відвозив, а можливо так тоді було кругом
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05.08.2020 13:39 Відповісти
Тоді ще не було вибудувано "вертикалі" проплат... А зараз призначають на посаду "кормну", і людина вже знає, скільки вона повинна "класти у конверт"... Крім того, в радянські часи були так звані "зверхштатні дільничні інспектори". Тобто штатний дільничний інспектор призначався на конкретну кількість громадян в населеному пункті (або на кілька населених пунктів). Якщо сільрада чи колгосп мав можливість нести витрати, відділ кадрів МВС міг запросить на роботу додаткову особу. Цей міліціонер числився "позаштатним", утримувався за рахунок бюджету громади чи колгоспу, але мав права такого ж дільничного інспектора... Але, повторюю - тоді вони масово не були обкладені "даниною" начальника райвідділу МВС. В ті часи питання продуктів, бензину, спиртного для начальства, "поляни" для комісії, вирішував голова колгоспу... Думаєш, те саме буде і зараз? Сумніваюсь...До "хорошого" звикають швидко... А "апетит приходить під час їди...". Товариш, слідчий, вів справу стосовно хабарника... Докази були "залізобетонні"... При ознайомленні зі справою той "відкрив душу": "Знаєш - перший раз, коли дали на лапу, було незручно... На десятий, коли НЕ давали - наче чогось не вистачало...".
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05.08.2020 14:08 Відповісти
Как там в песне -Я убил шерифа, но не тронул его заместителя
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05.08.2020 13:03 Відповісти
Поліцейський офіцер громади постійно перебуватиме на території громади ... і повністю з нею співпрацюватиме. І тут фінансування в тому числі лягає на громаду . Це за аналогією - місцевий шериф, який постійно з усіма спілкується", це локшина на вуха громадянам, різниця між шерифом і поліцаєм не в тому що він тусується серед громади, а в тому що ця посада є така, яку затверджують виборці на виборах серед кандидатів. Нам же ці слуги уродів підсовують Кагарлик в новій упаковці. Доки не буде виборних дільничних і начальників районних відділень поліції до тих пір буде корупція і беззаконня. Невже ті очільники МВС не розуміють, невже ВР і ОПУ такі тупі, що явну туфту підсовують як великі реформи? Ще паганіше, бо буде громада годувати креатуру від МВС Авакова, взагалі хлопці в синіх кашкетах загубили береги.
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05.08.2020 13:03 Відповісти
Шериф---это ВЫБОРНАЯ ДОЛЖНОСТЬ. ЕЁ ВЫБИРАЮТ ПУТЁМ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ.
А тут мусора впариривают нам очередной лохотрон. Хотят скинуть зарплату мусоров на громады.
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05.08.2020 13:07 Відповісти
А вы, друзья, как не садитесь ... (с) Крылов
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05.08.2020 13:09 Відповісти
А по чиїй аналогії мусорів повертають у кущі брати хабарі,зупиняти без приводу і робити обшуки без понятих?
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05.08.2020 13:09 Відповісти
так да не так, шерифа выбирают, а холуя -мусора, как бы его не называли, будет назначать власть, поставленная барыгой или клоуном от него.
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05.08.2020 13:11 Відповісти
Цілком погоджуюсь із попередніми постами- інститут шерфифів не пов'язаний ні з ким. Федеральної поліції у нас не існує. Це ФБР. Поліція існує в містах і підпорядковується муніципалітету. В штаті є своя поліція. А ось шерифи-це обрані (!) громадою люди, яким знову ж таки громада делегує певні повноваження. Тут існує проблема із зброєю. Шерифи носять зброю користуючись федеральними законами і законами графства.
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05.08.2020 13:13 Відповісти
Можливо малась на увазі стара англійська феодальна традиція, коли шерифа призначав феодал.
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05.08.2020 13:16 Відповісти
Штати діляться на Counties що тільки технічно перекладається як графство.
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05.08.2020 13:30 Відповісти
В Америці кожний має право придбати певну зброю. Для носіння потрібна ліцензія ось влада county цю ліцензію шерифам і видає. У нас в штаті поліція штату контролює дороги штатного і федерального підпорядкування. Вони сі називают «troopers". А ось в селі у нас -шериф і його депутати. Чемні, завжди зупиниться привітатись, спитаєтья як справи і.т.д. Трупери -)(уі ще ті! Дав мені тікета тільки за те, що я на світлофорі подивився хто прислав мені текст месидж!
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05.08.2020 13:37 Відповісти
Хоча , недавно, на властні очі бачив, як він аж, курва, на обцасах сі розвернув на 180, коли йому з зупиненого ним авта жетоном маякнули!!! Скурві сини!
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05.08.2020 13:41 Відповісти
Я мав на увазі не США, а те звідки це слово саме походить. Тобто це слово може мати два значення: особа відповідальна за правопорядок, обрана демократично (США); призначена феодалом в якості смотрящого для поборів і придушення народних виступів (середньовічна Англія).
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05.08.2020 13:51 Відповісти
Ментовські жухали, шериф - це виборна посада, а не призначена.
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05.08.2020 13:15 Відповісти
Дільничних інспекторів замінять поліцейські офіцери громади, вони будуть як шерифи, - радник Авакова Мартиненко - Цензор.НЕТ 1181
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05.08.2020 13:15 Відповісти
Віка та здоров"я,земляче!)))
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05.08.2020 13:20 Відповісти
А два кольт страшенного калібру вже всі "шерифи" отримали?
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05.08.2020 13:33 Відповісти
Фигня новость. Он не сказал, ОТКУДА будут браться эти "шерифы"...
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05.08.2020 13:33 Відповісти
Дільничних інспекторів замінять поліцейські офіцери громади, вони будуть як шерифи, - радник Авакова Мартиненко - Цензор.НЕТ 6791
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05.08.2020 13:36 Відповісти
Идиот....
Шериф эти выборная должность! Его выбирает община!
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05.08.2020 13:44 Відповісти
Одне не зрозуміло, коли поліціянти будуть на місцевому поїзді(електричці) супроводжувати людей, щоб один-одного не погвалтували і не побили морди, то хто їм буде гроші давати ? Укрзалізниця, місцева громада, місцеві жителі-пасажири, чи держбюджет?
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05.08.2020 13:44 Відповісти
как не называй мусор , он мусором и останется ( народная классика )
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05.08.2020 13:57 Відповісти
Муниципальная полиция где?мусорам насрать на проблемы громад
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05.08.2020 14:06 Відповісти
теперь притароговывать будет не мерзкий участковый, а достойнейший шериф
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05.08.2020 14:35 Відповісти
Тоже будем выбирать? Шерифов выбирают.
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05.08.2020 19:01 Відповісти
кретин: шерифов выбирает народ
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05.08.2020 19:12 Відповісти
 
 