Дільничних інспекторів замінять поліцейські офіцери громади, вони будуть як шерифи, - радник Авакова Мартиненко

В Україні реформують інститут дільничного - його поступово замінюватимуть поліцейські офіцери громади, які працюватимуть за аналогією із шерифом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів радник голови МВС Арсена Авакова Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Поліція - це не тільки патрульна, це всі підрозділи, які є в системі Національної поліції, в тому числі й дільничні поліцейські. Зараз у нас запускається така нова форма - поліцейський офіцер громади, і з часом вона прийде на заміну дільничним офіцерам поліції, а дільничні у нас зараз так само працюють", - сказав він.

Мартиненко пояснив, чим відрізнятиметься одне від іншого.

"Поліцейський офіцер громади постійно перебуватиме на території громади ... і повністю з нею співпрацюватиме. І тут фінансування в тому числі лягає на громаду. Це за аналогією - місцевий шериф, який постійно з усіма спілкується", - розповів він

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