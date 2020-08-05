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Кожні 15 секунд у світі від коронавірусу вмирає одна людина, - Reuters
Кількість загиблих від коронавірусу в світі перевищила 700 тис. осіб. Сполучені Штати, Бразилія, Індія і Мексика лідирують у зростанні кількості загиблих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Згідно з розрахунками видання, заснованими на статистичних даних за останні два тижні, в середньому кожні 24 години від COVID-19 вмирає близько 5,9 тис. осіб. Це 247 осіб на годину або одна людина в 15 секунд.
Нагадаємо, станом на ранок 5 серпня в світі зареєстрували 254 988 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6,2 тис. осіб.
Топ коментарі
+7 Игорь 4397
показати весь коментар05.08.2020 13:00 Відповісти Посилання
+4 Valery Greff
показати весь коментар05.08.2020 12:42 Відповісти Посилання
+3 Володимир Білик #407315
показати весь коментар05.08.2020 14:00 Відповісти Посилання
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Цей ОДИН - чиїсь мама, син, онук, сестра...
Ці ДВАДЦЯТЬ - чиїсь мама, син, онук, сестра.
Стережіться люди, насувається шось страшне...
ладно, я придумал это, но по факту - правда(достает пилум и меч)
мені навіть вірус пофіг, навіть небо, навіть Алах)
Каждую секунду в мире:
- рождается 6 детей.
- продается 3 куклы Барби.
- 3 кацапа сдохли от водки.
- занимаются сексом 3,5 тыс человек
Может пора бороться с носителями?
В до-автомобмльный период, например в Лондоне, от повозок и лошадей погибало людей, чем от автомобилей сейчас.
Снижает аварийность - общественный транспорт.
https://www.worldometers.info/uk/
Чому гімнюки із рейтерс подають тенденційно інформацію? - а тому що - гівнюки
пошли вы на.уй со своим коронабесием.