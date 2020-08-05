УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7550 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 655 36

Кожні 15 секунд у світі від коронавірусу вмирає одна людина, - Reuters

Кожні 15 секунд у світі від коронавірусу вмирає одна людина, - Reuters

Кількість загиблих від коронавірусу в світі перевищила 700 тис. осіб. Сполучені Штати, Бразилія, Індія і Мексика лідирують у зростанні кількості загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Згідно з розрахунками видання, заснованими на статистичних даних за останні два тижні, в середньому кожні 24 години від COVID-19 вмирає близько 5,9 тис. осіб. Це 247 осіб на годину або одна людина в 15 секунд.

Нагадаємо, станом на ранок 5 серпня в світі зареєстрували 254 988 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6,2 тис. осіб.

Читайте: За добу в ЗСУ 31 новий випадок COVID-19, хворіють 250 осіб, - Командування Медсил

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Негатив - нафик.
Каждую секунду в мире:
- рождается 6 детей.
- продается 3 куклы Барби.
- 3 кацапа сдохли от водки.
- занимаются сексом 3,5 тыс человек
показати весь коментар
05.08.2020 13:00 Відповісти
+4
Каждую секунду в мире умирает 1 человек от туберкулеза
показати весь коментар
05.08.2020 12:42 Відповісти
+3
ой, ой: кожні 15 секунд у світі вмирає по різним причинам 31 людина. 180 тисяч за добу. Народжується у два рази більше
https://www.worldometers.info/uk/

Чому гімнюки із рейтерс подають тенденційно інформацію? - а тому що - гівнюки
показати весь коментар
05.08.2020 14:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Каждую секунду в мире умирает 1 человек от туберкулеза
показати весь коментар
05.08.2020 12:42 Відповісти
А від раку 100 людей.
показати весь коментар
05.08.2020 12:47 Відповісти
А з 2019 ,до цих смертей, ще плюс ОДНА смерть людини від коронавірусу.
Цей ОДИН - чиїсь мама, син, онук, сестра...
показати весь коментар
05.08.2020 12:53 Відповісти
Той хто помер від коронавірусу, не помре від інших хвороб і загальна статистика не погіршиться!
показати весь коментар
05.08.2020 13:07 Відповісти
З тебе логік, як з лайна гіперсонік баллет.
показати весь коментар
05.08.2020 16:40 Відповісти
по оф.статистике получается 20 чел/сек
показати весь коментар
05.08.2020 12:53 Відповісти
Тоді виходить, що з 2019, до однієї смерті від туберкульозу і 100 від онкології за одну секунду, добавились, ще ДВАДЦЯТЬ смертей від коронавірусу.
Ці ДВАДЦЯТЬ - чиїсь мама, син, онук, сестра.
показати весь коментар
05.08.2020 13:02 Відповісти
Ото-ж! В мене захворів зять і сестра з дитиною! В сестри запалення, температури поки що не має, але вона колись перенесла гепатит і реакція на антибіотики страшна! Чим все закінчиться?.. Приніс хворобу її чоловік, працює на Новійпошті, з його зміни 50 чоловік на сьогодні підтверджені 15-ть хворих.
Стережіться люди, насувається шось страшне...
показати весь коментар
05.08.2020 13:11 Відповісти
Проблемы не в туалетах, а в головах (с).
показати весь коментар
05.08.2020 14:06 Відповісти
А як це - запалення без температури, брехло?
показати весь коментар
05.08.2020 14:37 Відповісти
Твоє вірю/невірю, мені до сраки! За сестру страшно, і дитині 11-ть...
показати весь коментар
05.08.2020 14:49 Відповісти
37,3 це температура?
показати весь коментар
05.08.2020 14:49 Відповісти
Эксперты ВОЗ прогнозируют, что к 2032 году в мире будет уже 22 млн онкобольных. Страдать от рака будет каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина.
показати весь коментар
05.08.2020 12:43 Відповісти
Перечитайте свій коментар і знайдіть помилку. Даю наводку - по вашій статистиці - в 2032 населення планети буде складати десь 110-130 млн осіб.))
показати весь коментар
05.08.2020 13:07 Відповісти
кому суждено умереть в битве - никто его не спасет(из записки легионера в Тевтобургском лесу)
ладно, я придумал это, но по факту - правда(достает пилум и меч)
показати весь коментар
05.08.2020 13:11 Відповісти
А от тобі написано, померти, від diarreia covid.
показати весь коментар
05.08.2020 16:38 Відповісти
а мені пофіг шо "там написано"
мені навіть вірус пофіг, навіть небо, навіть Алах)
показати весь коментар
05.08.2020 20:56 Відповісти
Негатив - нафик.
Каждую секунду в мире:
- рождается 6 детей.
- продается 3 куклы Барби.
- 3 кацапа сдохли от водки.
- занимаются сексом 3,5 тыс человек
показати весь коментар
05.08.2020 13:00 Відповісти
Сексом точно больше занимается.
показати весь коментар
05.08.2020 13:52 Відповісти
Каждые 7 сек - в автомобильной аварии!
Может пора бороться с носителями?
показати весь коментар
05.08.2020 13:08 Відповісти
Заборонимо авто та перейдемо на кінну тягу!
показати весь коментар
05.08.2020 19:19 Відповісти
Не вариант.
В до-автомобмльный период, например в Лондоне, от повозок и лошадей погибало людей, чем от автомобилей сейчас.
Снижает аварийность - общественный транспорт.
показати весь коментар
06.08.2020 10:07 Відповісти
Предыдущая цивилизация погибла от ядерной войны в 1842 году.....потом было три года неурожая и погибли все деревья на планете....
показати весь коментар
05.08.2020 13:11 Відповісти
о, уже максимальная стадия....... держу руку твоего лечащего, если уже такое пошло - он дебил(либо лекарств мало)
показати весь коментар
05.08.2020 13:13 Відповісти
Я просмотрел тысячи фотографий 19 века...Т Ы С Я Ч И.....причем со всего Мира...деревьев на них НЕТ от СЛОВА СОВСЕМ...
показати весь коментар
05.08.2020 13:15 Відповісти
А шо нибудь пострашней придумать слабо? Ну например вы все скоро умрете.Или запретить продажу алкоголя в красной зоне на время карантина. Пугала ковидные ни ума ни фантазии вас даже дети не боятся все без масок ходят. Не верю. Так будете продолжать никто и вакцинироваться не захочет.
показати весь коментар
05.08.2020 13:15 Відповісти
С начала Мировой революции 9 января 1905 года и по сегодня на территори бывшего СССРа подохло 110 миллионов,это много или мало?
показати весь коментар
05.08.2020 13:22 Відповісти
Зараз навіть розбійники маску не носять. Кожні 15 секунд у світі від коронавірусу вмирає одна людина, - Reuters - Цензор.НЕТ 5536
показати весь коментар
05.08.2020 13:26 Відповісти
5760 чел. в сутки.
показати весь коментар
05.08.2020 13:30 Відповісти
ой, да харош уже ******* со своим коронавирусом.
показати весь коментар
05.08.2020 13:54 Відповісти
ой, ой: кожні 15 секунд у світі вмирає по різним причинам 31 людина. 180 тисяч за добу. Народжується у два рази більше
https://www.worldometers.info/uk/

Чому гімнюки із рейтерс подають тенденційно інформацію? - а тому що - гівнюки
показати весь коментар
05.08.2020 14:00 Відповісти
Гівнюки з ройтерс на службі у глобалістів.
показати весь коментар
05.08.2020 14:38 Відповісти
каждые 15 сек в мире умирает СЕМЬ человек от "ишемическая болезнь сердца и инсульт"
пошли вы на.уй со своим коронабесием.
показати весь коментар
05.08.2020 15:09 Відповісти
не надо так говорить - вирус довольно кринжов, я вот знаю что блогер писал шо знает чудака, который знает знакомого шо знает погибшего от вируса, правда знает не лично, а знает того кто знает
показати весь коментар
05.08.2020 21:00 Відповісти
 
 