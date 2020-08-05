Кожні 15 секунд у світі від коронавірусу вмирає одна людина, - Reuters

Кількість загиблих від коронавірусу в світі перевищила 700 тис. осіб. Сполучені Штати, Бразилія, Індія і Мексика лідирують у зростанні кількості загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Згідно з розрахунками видання, заснованими на статистичних даних за останні два тижні, в середньому кожні 24 години від COVID-19 вмирає близько 5,9 тис. осіб. Це 247 осіб на годину або одна людина в 15 секунд.

Нагадаємо, станом на ранок 5 серпня в світі зареєстрували 254 988 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6,2 тис. осіб.

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